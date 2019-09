Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dritter Europacup heisst Europa Conference League

Der neue dritte Europacup-Wettbewerb wird von der Saison 2021/22 an unter dem Namen «Europa Conference League» ausgetragen. Das gab UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Tagung des Exekutivkomitees in Ljubljana bekannt. In dem Wettbewerb werden wie in der Champions League 32 Mannschaften starten.

Bleibt die Schweiz in der Fünfjahreswertung der UEFA auf der 17. Position, wäre 2021 der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der Vorsaison an der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa Concerence League startberechtigt.

Gespielt wird in der Europa Conference League und der Europa League donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Diese Anspielzeiten gelten von 2021 auch für die Königsklasse an deren Spieltagen am Dienstag und Mittwoch. (abu/sda/dpa)

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

UEFA beschenkt Deutschland doppelt

Dank einer Reform der Nations League darf sich Deutschland weiter mit den besten Teams des Kontinents messen, zu denen auch die Schweiz zählt. Damit entgeht die deutsche Nationalmannschaft der Schmach eines sportlichen Abstiegs aus der A-Liga der Nations League. Wie erwartet beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fussball-Union bei seiner Sitzung in Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Mannschaften. Die vier Absteiger der ersten Auflage 2018, Deutschland, Kroatien, Polen und Island, dürfen somit auch im Herbst 2020 wieder um die Nachfolge von Premierensieger Portugal mitspielen.

Der Nicht-Abstieg blieb für Deutschland nicht die einzige erfreuliche Nachricht aus der Exekutivsitzung in Ljubljana. Die UEFA machte ausserdem bekannt, dass 2022 das Final der Champions League in München über die Bühne gehen wird. Den Zuschlag für das Final 2021 bekam St. Petersburg mit seiner WM-Arena. 2023 wird der Königsklassen-Sieger in London gekürt. 2012 stand mit dem FC Bayern beim letzten Final in München das Heimteam auf dem Platz, musste sich Chelsea allerdings im Penaltyschiessen geschlagen geben. (abu/sda/dpa)

Timea Bacsinszky setzt Ende hinter durchzogene Saison

Eine Woche nach ihrer Niederlage am WTA-Turnier in Seoul gegen die Amerikanerin Kristie Ahn gibt Timea Bacsinszky das vorzeitige Ende ihrer Saison bekannt. «Es war ein hartes Jahr. Ich muss neue Energie tanken», schrieb Bacsinszky, die in der Weltrangliste aktuell im 99. Rang klassiert ist, auf den sozialen Medien zu ihrem vorzeitigen Rückzug.

Die kommende Saison wird die Schweizerin ausserhalb der Top 110 in Angriff nehmen müssen, womit sie für das Australian Open nicht gesetzt sein wird und den Umweg über die Qualifikation antreten muss. Seit Anfang Juni ist Bacsinszky in sechs Turnieren angetreten und jeweils in der Startrunde gescheitert. (abu/sda)

Bild: EPA

Zeitstrafen gegen Alfa Romeo bleiben bestehen

Die Zeitstrafen gegen Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus dem Grand Prix von Deutschland haben Bestand. Die FIA lehnt den Einspruch des Formel-1-Teams Alfa Romeo ab.

«Das Gericht hat nach Anhörung der Parteien und Prüfung der Unterlagen beschlossen, die Einsprache als unzulässig zu erklären», schrieb der Internationale Automobil-Verband FIA in einem Communiqué.

Nach dem Rennen in Hockenheim vom 28. Juli waren Räikkönen und Giovinazzi mit dem Zuschlag von 30 Sekunden auf ihre Fahrzeit belegt worden, weil die Stewards reglementswidrige Einstellungen der Kupplung in den beiden Autos beanstandet hatte. Durch die Zeitstrafe fielen Räikkönen und Giovinazzi, die das Rennen ursprünglich im 7. respektive 8. Rang beendet hatten, als 12. und 13. aus den Punkterängen. Sie erhalten damit die zehn Punkte in der WM-Wertung nicht zurück. (abu/sda)

Bild: EPA

Bencic verliert in Wuhan zum Auftakt

Belinda Bencic (WTA 10) misslingt der Einstieg in die China-Tournee. Die als Nummer 7 gesetzte Ostschweizerin unterliegt in Wuhan der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 45) in 129 Minuten 6:2, 3:6, 4:6.

Für die Ostschweizerin ist es die vierte Auftaktniederlage des Jahres nach Miami, Lugano und Cincinnati. Nach dieser verpassten Chance geht die Jagd nach einem Platz an den WTA-Tour-Finals in Shenzhen in den nächsten beiden Wochen in Peking und Linz weiter. (abu/sda)

Bild: AP

Muskelverletzung bei Xherdan Shaqiri

Verletzungspech bei Xherdan Shaqiri. Der 27-Jährige steht dem FC Liverpool heute Abend im Sechzehntelfinal des Ligacups beim unterklassigen MK Dons nicht zur Verfügung.

Der Schweizer Internationale muss wegen einer Verhärtung in der Wade passen, die er sich bei einem Schlag im Training zugezogen hat. Klubangaben zufolge handelt es sich um einen kleinen Einriss im Muskel.

«Wir müssen ein paar Tage warten. Der Muskel braucht etwas Ruhe», erklärte Liverpools Assistenztrainer Pepijn Lijnders. Die nächsten Termine der Schweizer Nationalmannschaft stehen Mitte Oktober mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Dänemark (12. Oktober in Kopenhagen) und Irland (15. Oktober in Genf) auf dem Programm. (abu/sda)

Bild: AP

Vögele scheitert erneut in der 1. Runde

Die Baisse von Stefanie Vögele (WTA 128) hält an: Die 29-jährige Aargauerin unterliegt am WTA-Turnier in Taschkent in der 1. Runde der Russin Margarita Gasparjan (WTA 55) 4:6, 6:4, 4:6.

Im entscheidenden Durchgang wehrte Vögele beim Stand von 2:4 vier Breakbälle ab und glich zum 4:4 aus. In der Folge verlor sie aber zum fünften Mal ihren Aufschlag ab. Den ersten Matchball von Gasparjan wehrte die Schweizerin noch ab, dann aber musste sie ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Die beiden trafen erstmals aufeinander.

Vögele hat letztmals im April auf WTA-Stufe ein Spiel gewonnen – damals erreichte sie in Lugano die Viertelfinals. Mit Gasparjan traf sie auf eine Spielerin, die ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Zwar ist die Osteuropäerin in Taschkent Titelverteidigerin, seit dem Halbfinal-Einzug im April in Istanbul gewann sie aber nie mehr in einem Haupttableau zwei Partien hintereinander. (zap/sda)

Bild: AP

Dank Mehmedi bleibt Wolfsburg ungeschlagen

Dank Admir Mehmedi bleibt Wolfsburg als einziges Team neben Bayern München und Leipzig in der Bundesliga ungeschlagen. Die Wolfsburger kamen in der 5. Runde daheim gegen Hoffenheim zu einem 1:1.

Mehmedi glich mit einem harten Schuss aus spitzem Winkel in der 36. Minute aus, nachdem Sebastian Rudy den Gast früh in Führung geschossen hatte. Für den Schweizer Internationalen war es das zweite Saisontor. Vor vier Tagen hatte er in der Europa League schon getroffen.

Mit Renato Steffen und Kevin Mbabu standen zwei weitere Schweizer für Wolfsburg im Einsatz. Mbabu wurde in der 79. Minute eingewechselt und kam danach zu seinen ersten Einsatzminuten in der Bundesliga. (sda)

Laver Cup ein TV-Hit

Der Fernsehsender TV24 hat nach eigenen Angaben das erfolgreichste Wochenende seines Bestehens hinter sich. Grund dafür ist die Übertragung des Laver Cups aus Genf. In der jungen Zielgruppe habe man während der Partie von Roger Federer gegen Nick Kyrgios bis zu 32,4 Prozent Marktanteil generiert, so der Sender. Er erreichte mit dem Tennis-Turnier über 516'000 Zuschauer. (ram)

Servette lange ohne Fritsche

Servette Genf wird vom Verletzungspech verfolgt: Beim Tabellenzweiten der National League erlitten in den letzten Tagen mehrere Spieler Verletzungen. Am Schlimmsten erwischte es John Fritsche. Der 28-jährige Flügel erlitt letzte Woche eine nicht näher kommunizierte Verletzung am Oberkörper und steht vier bis fünf Monate nicht zur Verfügung.

Am Freitag erwischte es Verteidiger Henrik Tömmernes im Spiel gegen Ambri-Piotta. Der Schwede fällt mit einer Knieverletzung mindestens einen Monat aus. Ein paar Wochen fehlen wird auch Timothy Kast. Auch er erlitt eine Verletzung am Oberkörper. Wenigstens bloss geringfügige Blessuren zogen sich Mike Völlmin und Tim Bozon zu. Ihr Comeback wird spätestens für nächste Woche erwartet. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Kuljic wieder in Haft

Der frühere Sion- und Xamax-Stürmer Sanel Kuljic ist wieder in Haft. Gegen den 41-Jährigen Österreicher wurde vom Wiener Landesgericht wegen des Verdachts auf Weitergabe von Suchtmitteln die Untersuchungshaft verhängt. Kuljic war am letzten Freitag in Wien festgenommen worden. Er war im Besitz von rund 60 Gramm Kokain. Ausserdem soll er illegal eine Faustfeuerwaffe und einen Teleskopstock besessen haben.

Für Kulijcs Verteidiger ist die Anordnung der Untersuchungshaft nicht nachvollziehbar. Es gehe um Mengen, «bei denen man sich nicht wirklich in Bereichen bewegt, die Haft rechtfertigen», meinte er gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Das Kokain habe dem Eigenbedarf gedient.

Kuljic war im Oktober 2014 wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Er galt als zentrale Figur im bisher grössten österreichischen Wettskandal im Sport. Im März 2017 wurde er wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Er spielte 2006/07 für den FC Sion und erzielte in 22 Spielen 12 Tore. Für Österreich bestritt er 20 Länderspiele. (ram/sda/apa)

David Degen soll FCB-Verwaltungsrat ergänzen

David Degen soll den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG ergänzen. Von der Rückkehr des einstigen FCB-Mittelfeldspielers verspricht sich Präsident Bernhard Burgener eine Stärkung der Fussballexpertise im Verwaltungsrat sowie eine wirtschaftlich und sportliche Weiterentwicklung des Klubs. «David Degen verfügt über ausgewiesenes Knowhow im Bereich des professionellen nationalen und internationalen Fussballs und über ein wertvolles Netzwerk an Kontakten», liess sich Burgener in einem Communiqué zitieren.

Die Wahl von David Degen in den Verwaltungsrat soll im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung zeitnah erfolgen. Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit hat Degen, der in seiner Aktivzeit auf über 200 Einsätze für den FCB kam, zehn Prozent des Aktienkapitals der FC Basel Holding AG erworben.

Vor eineinhalb Wochen hatte Marco Streller seinen Rückzug aus dem Verwaltungsrat bekannt gemacht, nachdem er drei Monate zuvor bereits als Sportchef des FC Basel zurückgetreten war. (zap/sda)

ℹ David Degen verstärkt den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG. Bernhard Burgener konnte den Unternehmer und ehemaligen FCB-Spieler als Partner und Verwaltungsrat gewinnen.

Alle Infos ➡ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/aWNYoGtNI4 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 23, 2019

Team World baut Führung aus

Roger Federer erzwingt beim Laver Cup in Genf ein alles entscheidendes Einzel. Er bezwingt John Isner vom Team World in zwei Sätzen und bringt Team Europa damit nochmals auf 10:11 Punkte heran. Damit hat das letzte Einzel des Tages zwischen Alexander Zverev und Milos Raonic entscheidenden Charakter. Wer das Spiel gewinnt, gewinnt den Laver Cup.

Es war bereits Federers zweiter Einsatz des Tages. Am Mittag verlor er an der Seite von Stefanos Tsitsipas das Doppel gegen Isner und Jack Sock. Dominic Thiem spielte danach gegen Taylor Fritz und verlor mit 5:7, 7:6 (7:3), 5:10. (abu)

And still... @rogerfederer has not lost a #LaverCup singles match.



The Swiss local def. John Isner 6-4 7-6(3) to take us into a decider.#TeamEurope pic.twitter.com/FCyhuoFQIC — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019

Lausanne geht als Leader ins Spitzenspiel

Lausanne-Sport verteidigte seine Leaderposition in der Challenge League. Die Waadtländer gewannen in der 7. Runde in Vaduz dank zwei Toren von Aldin Turkes mit 2:1.

Ende August hatte sich Lausanne mit einem 0:3 im Derby gegen Lausanne-Ouchy in die lange Meisterschafts-Pause verabschiedet. Für den Fehltritt rehabilitierte sich das hoch dotierte Team schon letzte Woche - im Cup mit dem Sieg gegen Lugano. In Vaduz fanden die Lausanner auch in der Challenge League wieder den Kurs und können die Grasshoppers am Mittwoch mit zwei Punkten Vorsprung empfangen.

VICTOIRE ! 🥳



Le FC Lausanne-Sport revient victorieux de son déplacement à Vaduz grâce à un doublé de Aldin Turkes !!!#AllezLausanne #VADLS pic.twitter.com/P8ulz9csfP — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) September 22, 2019

Vaduz - Lausanne 1:2 (1:1)

1470 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 21. Turkes 0:1. 45. Dorn 1:1. 82. Turkes 1:2.

Bemerkungen: 41. Pfostenschuss von Prokopic (Vaduz). 84. Gelb-Rote Karte gegen Antoniazzi (Vaduz). 84. Vaduz-Goalie Büchel hält Penalty von Ndoye. 89. Pfostenschuss von Ndoye (Lausanne). 94. Lattenschuss von Turkes (Lausanne). (abu/sda)

Doppelsieg für Ferrari – aber Vettel düpiert Leclerc

Der Deutsche Sebastian Vettel feiert am Grossen Preis von Singapur seinen 53. GP-Sieg, bereits den fünften in Singapur.

Vettel überholte während der Boxenstopps Teamkollege Charles Leclerc (MON), der aus der Pole Position gestartet war. Das dürfte bei Ferrari in den nächsten Tagen noch zu reden geben. Schon während des Rennens beklagte sich Leclerc über den Funk, das Manöver der Strategen bei Ferrari sei aus seiner Sicht nicht fair gewesen.

Hinter den beiden Ferrari fuhr Max Verstappen (Red Bull) auf Platz 3 und WM-Leader Lewis Hamilton auf Platz 4. Wie zuletzt erst in diesem Sommer in Hockenheim schaffte es kein Mercedes-Pilot aufs Podest. Antonio Giovinazzi holte für das Hinwiler Alfa-Romeo-Team als Zehnter einen WM-Punkt. Nach einem Drittel des Rennens führte Giovinazzi das Rennen sogar an, weil er als letzter den ersten Reifensatz wechselte. (abu/sda)

Bild: EPA

Nur Tom Lüthi (6.) punktet vom Schweizer Moto2-Trio

Tom Lüthi klassierte sich im Moto2-Rennen beim Grand Prix von Aragonien als Sechster. Der 33-jährige Emmentaler Kalex-Fahrer verlor in Alcañiz auf den südafrikanischen Sieger Brad Binder (KTM) knapp zehn Sekunden. Jesko Raffin belegte den 19. Platz, unmittelbar hinter dem Zürcher wurde der Oberaargauer Dominique Aegerter 20.

In der WM-Wertung führt Alex Marquez, der in Alcañiz Dritter wurde, mit 38 Punkten Vorsprung vor seinem spanischen Landsmann Jorge Navarro (213:175). Lüthi (169) fiel um eine Position in den 4. Rang zurück. (abu/sda)

Bild: AP

Lugano engagiert Mentaltrainer Saul Miller

Der HC Lugano engagierte den renommierten Sportpsychologen und Mentaltrainer Saul Miller ab Mitte Oktober bis Saisonende auf Mandatsbasis.

Der Amerikaner ist in der Schweizer Hockey-Szene bestens bekannt. Er wirkte in entsprechender Funktion unter anderem schon für Bern, Zug oder die Schweizer Nationalmannschaft. In Nordamerika leistete Miller schon entsprechende Inputs in den vier bedeutendsten Team-Sportarten beziehungsweise deren Ligen (NFL, NBA, NHL und MLB). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Marc Marquez' Start-Ziel-Sieg im Jubiläums-GP

Marc Marquez ist auf dem Circuit im spanischen Alcañiz bei seinem 200. GP-Start eine Klasse für sich. Der MotoGP-Star steht unmittelbar vor der Titelverteidigung.

Der von der Pole-Position gestartete Katalane Marc Marquez verabschiedete sich in seinem Heimrennen kurz nach dem Start von der Konkurrenz. Zweiter hinter dem Honda-Werkfahrer wurde der Italiener Andrea Dovizioso (4,8 Sekunden zurück), Dritter der ebenfalls für Ducati fahrende Australier Jack Miller. Valentino Rossi (Yamaha) blieb nur der 8. Rang. (abu/sda)

Bild: AP

Naomi Osaka triumphiert erstmals in Japan

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka gewinnt erstmals ein WTA-Turnier in ihrer Heimat Japan.

Die topgesetzte 21-Jährige fertigte im Final in ihrer Geburtsstadt Osaka die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:2, 6:3 ab. Für Osaka ist es der vierte Titelgewinn auf der WTA-Tour, der erste seit dem Australian Open im Januar. Ihre bisherigen zwei Finalspiele in der Heimat, 2016 und 2018 jeweils in Tokio, hatte die Japanerin verloren. (abu/sda/apa)

Doppel mit Roger Federer beim Laver Cup geplatzt: Rafael Nadal verletzt

Hiobsbotschaft für die Tennis-Fans in Genf. Rafael Nadal muss sich am finalen Tag des dritten Laver Cups in der Palexpo-Halle zurückziehen. Der Spanier leidet an einer Verletzung am Handgelenk, die Ärzte hätten ihm davon abgeraten, zu spielen.

Der 33-Jährige wäre für das Doppel an der Seite von Roger Federer und ein Einzel gegen den Australier Nick Kyrgios vorgesehen gewesen. Am Samstag hatte Nadal sein Einzel gegen Milos Raonic gewonnen, hatte aber an der Seite von Stefanos Tsitsipas das Doppel gegen Jack Sock und Nick Kyrgios verloren.

Für das Doppel neben Roger Federer nominierte Europa-Captain Björn Borg Stefanos Tsitsipas, im Einzel kommt der Österreicher Dominic Thiem zum Einsatz. (sha/ch media)

Bild: EPA/EPA

Seferovic schiesst Benfica an die Tabellenspitze

Haris Seferovic gelang für Benfica Lissabon ein besonders wichtiges Tor. Der Schweizer Nationalstürmer schoss auswärts beim FC Moreirense in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer. Der Luzerner setzte sich im Strafraum im Luftduell durch und versenkte den Kopfball in der Torecke.

Seferovic katapultierte Benfica mit diesem Treffer nicht nur an die Tabellenspitze, sondern der Schweizer machte auch die Wende perfekt. Bis zur 85. Minute hatte Benfica 0:1 im Hintertreffen gelegen. (mim/sda)

Granada übernimmt nach Sieg bei Barça die Spitze

In der spanischen Meisterschaft ist die Welt verkehrt. Das wieder aufgestiegene Granada ist mindestens bis Sonntag Leader, und der von Granada 0:2 bezwungene FC Barcelona darbt im Mittelfeld.

Je zwei Siege und Niederlagen, dazu ein Unentschieden: Die Bilanz aus den ersten fünf Runden der Meisterschaft sind für Barça ungewohnt schlecht. Und die Defensive der Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde ist anfällig wie lange nicht. In nunmehr vier aufeinanderfolgenden Spielen in «La Liga» haben die Katalanen mehr als ein Tor kassiert. Das ist ihnen seit April/Mai 2009, damals noch unter Pep Guardiola, nicht mehr passiert.

Wie schon beim 0:0 in der Champions League in Dortmund griff der nicht ganz fitte Lionel Messi erst in der zweiten Halbzeit ein, aber selbst gegen das namenlose Team aus Granada konnte er nichts bewegen. (sda)

Ajoie weiterhin im Hoch

In der Eishockey-Meisterschaft der Swiss b dominiert der HC Ajoie die ersten Tage. Die Jurassier feierten in Kloten mit 6:4 den vierten Sieg im vierten Spiel.

Vor über 4000 Zuschauern im Eisstadion am Schluefweg führte Kloten 1:0 und 3:2, ehe Ajoie mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten vorentscheidend auf 5:3 davonzog. Kloten hatte vor einer Woche bereits das erste Heimspiel gegen Visp verloren (1:3).

Wieder eine schmerzliche Niederlage zuhause. Der EHC Kloten verliert gegen den Tabellenführer HC Ajoie. Unsere Torschützen: Forget, Figren, Lemm, Füglister#ehckloten #saison1920 #niederlage pic.twitter.com/F8x4qbm7Zf — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) September 21, 2019

Für die beiden Klubs aus dem Wallis setzte es am Samstag überraschende Niederlagen ab. Visp verlor bei den GCK Lions 2:3; Sierre unterlag daheim Winterthur mit 2:5.

Meister Langenthal verlor im vierten Saisonspiel bereits zum dritten Mal, diesmal in Weinfelden gegen Thurgau mit 2:4. Auch Olten überzeugte am Samstag nicht: Die Solothurner kassierten in La Chaux-de-Fonds im Schlussabschnitt fünf Gegentore und verloren 2:7. (abu/sda)

Juve siegt dank Ronaldo-Penalty

In der Nationalteam-Pause Anfang Monat schoss Cristiano Ronaldo für Portugal in zwei Spielen fünf Tore. Danach ging er für Juventus Turin in den Partien gegen Fiorentina (0:0) und Atlético Madrid (2:2) leer aus. Gegen Aufsteiger Hellas Verona aber traf er für Juventus Turin kurz nach der Pause mittels Foulpenalty zum entscheidenden 2:1.

Nach 21 Minuten geriet der Meister in Rückstand. Samuel Di Carmine schoss einen Foulpenalty an den Pfosten, der Nachschuss flog an die Latte. Doch Verona blieb in Ballbesitz, und der Portugiese Miguel Veloso brachte den Ball mit einem sehenswerten Weitschuss unter die Latte doch noch ins Tor.

Juventus Turin - Hellas Verona 2:1 (1:1)

39'945 Zuschauer.

Tore: 21. Veloso 0:1. 32. Ramsey 1:1. 49. Ronaldo (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: 21. Di Carmine (Hellas Verona) schiesst Foulpenalty an den Pfosten. 94. Gelb-Rote Karte gegen Kumbulla (Hellas Verona). (abu/sda)

Federer gewinnt Krimi gegen Kyrgios

Roger Federer lieferte sich bei seinem ersten Einzel-Einsatz am diesjährigen Laver Cup eine spektakuläres Duell mit Nick Kyrgios. Der Basler gewann vor 17'000 Zuschauern in der Genfer Palexpo-Halle mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7.

Den ersten Satz gab Federer ab, nachdem er im Tiebreak mit 4:0 geführt hatte. Kyrgios, der «Bad Boy» aus Canberra, forderte dem 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger einiges ab. Erst mit dem Break zum 6:5 im zweiten Umgang leitete Federer die Wende ein und sorgte mit seinem Sieg dafür, dass Team Europa mit 5:3 führt. (abu/sda)

You’re watching this right?



Crowd electric again as Federer has rallied from 0-2 down in the match tiebreak to lead 5-3



SCENES — by #LaverCup pic.twitter.com/WrzRwzNTwv — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

More coaching from @RafaelNadal as @rogerfederer prepares to serve to level match 6 against Kyrgios.#LaverCup pic.twitter.com/2w3VGizjT1 — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Charles Leclerc sichert sich in Singapur Pole-Position

Ferrari und der monegassische Jungstar Charles Leclerc überraschen weiter. Leclerc sichert sich nach den Siegen in Spa und Monza auch in Singapur die Pole Position. Im dritten Teil des Qualifying sicherte sich Leclerc mit einer brillanten Runde in 1:36,217 Minuten die beste Startposition für das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit Platz 2 begnügen. Dritter wurde Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

Der Zürcher Rennstall Alfa Romeo-Ferrari schaffte es wie schon in den letzten fünf Jahren in Singapur nicht in den dritten Teil der Qualifikation. Antonio Giovinazzi wurde 12., Kimi Räikkönen kam auf Platz 14. Beide starten am Sonntag um 14.10 Uhr Schweizer Zeit einen Platz weiter vorne ins Rennen, weil Sergio Perez (wurde 11.) wegen eines Getriebewechsels um fünf Positionen zurück versetzt wird. (abu/sda)

Tom Lüthi in Aragonien mit starkem Qualifying

Tom Lüthi zeigt im Qualifying zum Moto2-Rennen vom Sonntag in Alcañiz (Start 14.30 Uhr) als Fünfter eine starke Leistung.

Zur Bestzeit des spanischen Kalex-Markenkollegen Alex Marquez fehlten Lüthi 0,341 Sekunden, zu einer Position in der ersten Startreihe nur gut ein Zehntel. Neben dem WM-Leader Marquez, der seine vierte Pole-Position in diesem Jahr holte, stehen in der Frontreihe der Spanier Augusto Fernandez und der Südafrikaner Brad Binder.

Die zwei anderen Schweizer verpassen den Vorstoss in den zweiten Teil des Qualifyings. Für Lüthis temporären Moto2-Teamkollegen Jesko Raffin, der in Aragonien den verletzten Deutschen Marcel Schrötter ersetzt, resultierte Startposition 22. Damit blieb der 23-jährige Zürcher noch um zwei Positionen vor Dominique Aegerter (MV Agusta). (abu/sda)

Bild: AP

Correa nicht mehr im künstlichen Koma

Der bei einem Unfall im belgischen Spa schwer verletzte Rennfahrer Juan Manuel Correa ist von den Ärzten aus dem künstlichen Koma geholt worden. Der Formel-2-Pilot sei bei Bewusstsein, aber noch nicht völlig erwacht, teilte Correas Medienagentur in der Nacht auf Samstag mit.

«Auch wenn das grossartige Nachrichten sind und ein grosser Schritt in die richtige Richtung, ist er immer noch in einem Rennen gegen die Zeit», hiess es. Correa sei schwach und verletzlich und bleibe auf der Intensivstation eines Londoner Spitals. Sein Zustand sei nicht mehr kritisch, aber immer noch ernst.

Bild: EPA

Der Nachwuchspilot mit US-amerikanischem und ecuadorianischem Pass war am 31. August in den Unfall mit Anthoine Hubert verwickelt gewesen. Der Franzose starb noch am Unfall-Tag in Belgien, Correa erlitt schwere Beinverletzungen und eine leichte Wirbelverletzung. Zudem wurde seine Lunge in Mitleidenschaft gezogen, er erlitt später einen Atemstillstand. Deshalb wurde der Fahrer des Sauber-Junior-Teams in der Klinik bisher künstlich beatmet. (sda/apa/dpa)

