Sport-News: Selina Büchel scheitert an der WM in Doha bereits im Vorlauf



Büchel und Wilson im Vorlauf bereits out +++ YB lange ohne Sierro

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Grosse Enttäuschung für Büchel

Selina Büchel ist an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha über 800 m im Vorlauf gescheitert. Die 28-Jährige kam in ihrer Serie nicht über den 6. und vorletzten Platz hinaus. Mit 2:03,38 Minuten blieb sie um 2,17 Sekunden über ihrer Saisonbestzeit. «Ich bin mega enttäuscht», sagte Büchel im SRF. «Ich hatte das Gefühl, gut in Form zu sein. Darum lief ich offensiv. Nun ging es überhaupt nicht auf.» Auch die Westschweizerin Lore Hoffmann blieb im Vorlauf hängen.

Sprinter Alex Wilson war über 100 m komplett chancenlos. Er meinte danach, er habe das Rennen primär deshalb bestritten, um sich für seine Paradedisziplin 200 m an die Bedingungen in Doha zu gewöhnen. «Jetzt weiss ich, was ich besser machen muss. Irgendwie war ich auch nicht motiviert. Das Rennen über 200 m steht bei mir im Vordergrund.» (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Sierro mit Innenbandriss

Die Verletztenliste der Young Boys wird um einen Eintrag länger. Mittelfeldspieler Vincent Sierro zog sich im Berner Derby gegen Thun (1:1) bei einem Zusammenprall einen Innenbandriss im rechten Knie zu und fällt monatelang aus. Ob der 23-Jährige noch vor dem Rückrundenstart auf den Rasen zurückkehren werde, sei vom Heilungsverlauf der Verletzung abhängig, schrieb YB in einem Communiqué.

Mit Sierro, Henri Camara, Sandro Lauper, Christopher Martins, Marvin Spielmann und Miralem Sulejmani stehen Gerardo Seoane im Heimspiel am Samstag gegen Sion sechs wichtige Kräfte nicht zur Verfügung. Zudem ist ein Einsatz der beiden Angreifer Roger Assalé und Nicolas Moumi Ngamaleu fraglich. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Verstappen Schnellster in Sotschi

Der Holländer Max Verstappen fuhr im Red Bull-Honda am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Russland in Sotschi die Bestzeit mit 0,335 Sekunden Vorsprung auf Ferrari-Aufsteiger Charles Leclerc. Hinter dem Spitzen-Duo klassierten sich die beiden Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

Nur auf Rang 5 schaffte es Sebastian Vettel, der glückliche Sieger des GP von Singapur am vergangenen Sonntag. Fast zwei oder mehr Sekunden lag die übrige Konkurrenz zurück, die von Pierre Gasly im Toro Rosso-Honda angeführt wird. (ram/sda)

Bild: AP

Fritz Keller Präsident des DFB

Fritz Keller wurde wie erwartet und einstimmig zum Präsidenten des Deutschen Fussballbundes DFB gewählt. Der 62-jährige Gastronom und Winzer soll den Verband nach diversen Skandalen in eine bessere Zukunft führen.

Als Sofortmassnahme kündigte Keller eine externe Generalinventur aller Bereiche des DFB an. Auf diese Weise sollen Glaubwürdigkeit und Vertrauen wiederhergestellt werden. Keller wird Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach mehreren Ungereimtheiten zurücktrat. (sda/dpa)

Bild: EPA

Stan Wawrinka auch nicht in Tokio

Stan Wawrinka wird das ATP-Turnier in Tokio von nächster Woche verletzungshalber nicht bestreiten. Der Waadtländer, 21. der Weltrangliste, ist bei den Organisatoren als verletzt gemeldet.

Wawrinka gab die Art der Verletzung nicht bekannt. Er hatte sich schon vom Turnier in St. Petersburg von Mitte September abgemeldet. Seinen bislang letzten Match spielte er in den Viertelfinals des US Open.

Gemeldet ist Wawrinka dagegen für das am 16. Oktober beginnende Hallenturnier in Antwerpen. Für dieses Turnier sind unter anderen David Goffin, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet und Milos Raonic eingeschrieben. (abu/sda)

Bild: EPA

Ex-GC-Stürmer Caiuby wegen Körperverletzung verurteilt

Der brasilianische Stürmer Caiuby vom FC Augsburg wird wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 49'500 Euro verurteilt.

Nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichtes hatte Caiuby, der im Frühling auf Leihbasis für die Grasshoppers gespielt hatte, nach einer nächtlichen Disco-Tour einem Mann einen Kopfstoss versetzt. Das Opfer wurde erheblich verletzt. Das Gericht betonte in seinem Urteil am Freitag, dass mehrere Zeugen die Tat glaubwürdig geschildert hätten. Caiuby steht bis zum Saisonende in Augsburg unter Vertrag, er bekommt aber weder Lohn noch Spielmöglichkeiten. Der Verein hatte den 31-jährigen nach mehreren Disziplinlosigkeiten aus dem Kader gestrichen. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Milan verliert auch bei Torino

Die AC Milan bezieht im fünften Spiel der Serie A die dritte Niederlage. Ohne den nach seiner schwachen Leistung beim 0:2 im Stadtderby gegen Inter auf die Ersatzbank verbannten Ricardo Rodriguez unterlagen die Rossoneri bei Torino 1:2.

Krzysztof Piatek brachte Milan in der 18. Minute nach einem Foul an Rafael Leão zunächst vom Penaltypunkt in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Torinos Nationalstürmer Andrea Belotti die Partie mit einer Doublette innert vier Minuten.

Torino - Milan 2:1 (0:1)

Tore: 18. Piatek (Foulpenalty) 0:1. 72. Belotti 1:1. 76. Belotti 2:1.

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (Ersatz). 72. Rote Karte gegen Milans Ersatzgoalie Pepe Reina (Unsportlichkeit). (abu/sda)

FCZ-Frauen verlieren gegen Minsk

Die Frauen vom FC Zürich sind in den Sechzehntelfinals der Champions League ausgeschieden. Die Equipe von Trainer Ivan Dal Santo verlor das Rückspiel gegen Minsk im Letzigrund 1:3. Schon im Hinspiel in Weissrussland hatten die Zürcherinnen vor zwei Wochen das Nachsehen gehabt (0:1).

Einzige Schweizer Torschützin in den beiden Duellen mit dem weissrussischen Serienmeister war Fabienne Humm. Die Nationalstürmerin erzielte in der 45. Minute auf Pass von Martina Moser das zwischenzeitliche 1:1. Für den letztlich grossen Unterschied zugunsten von Minsk sorgte die nigerianische Stürmerin Emuaje Obgiagbevha, die drei der vier Tore erzielte und in den bisherigen fünf Champions-League-Spielen der Saison neunmal traf.

Das wars dann wohl mit der CL für die ⁦@FCZFrauen😢⁩ 1:3 nach 77 Min pic.twitter.com/9eGR1lJkCo — Corine Turrini Flury (@CtfCrea) September 26, 2019

ATP stellt Kyrgios unter Bewährung

Das negative Auftreten am ATP-Turnier von Cincinnati hat für den Australier Nick Kyrgios (ATP 27) weiterreichende Folgen. Wie die ATP auf ihrer Website bekannt gab, stellt sie den 24-Jährigen, der bereits mit einer Busse von 113'000 Dollar belegt worden war, für die nächsten sechs Monate unter Bewährung.

Falls das Enfant terrible des Tennis in der Probezeit erneut gegen den Verhaltenskodex des Tennis-Weltverbandes verstossen sollte, wird er automatisch für 16 Wochen gesperrt und mit weiteren 25'000 Dollar gebüsst. Zu den Auflagen der ATP, die Kyrgios zu erfüllen hat, gehört unter anderem auch die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer sowie ein Verhaltenstraining.

Kyrgios hatte in Cincinnati bei seiner Zweitrunden-Niederlage gegen den späteren Sieger Karen Chatschanow wiederholt Schiedsrichter Fergus Murphy beleidigt, eine nicht genehmigte Toilettenpause genommen, in den Katakomben zwei Rackets zertrümmert und dem Referee am Ende den Händedruck verweigert. (abu/sda)

Aarau verlängert mit Goalie Ammeter

Der FC Aarau hat den Vertrag mit seinem Torhüter Nicholas Ammeter um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Der Schweizer Nachwuchsinternationale ersetzt beim Challenge-League-Verein seit dieser Saison den zum FC Basel zurückgekehrten Djordje Nikolic als Stammkraft.

Ammeter durchlief sämtliche Junioren-Stufen beim FC Aarau, spielte die vergangene Saison allerdings leihweise in der 1. Liga beim FC Baden. In dieser Saison stand der 18-Jährige in sämtlichen Pflichtspielen für Aarau zwischen den Pfosten. (sda)

Bild: KEYSTONE

Puyol erteilt Barcelona eine Absage

Carles Puyol will bei seinem langjährigen Klub FC Barcelona den Posten des Sportchefs nicht übernehmen. «Nach langem Abwägen» sei er zu diesem Entschluss gekommen, teilte der 41-Jährige via Twitter mit. Der Entscheid sei ihm schwer gefallen, da er prinzipiell gerne zu seinem Herzensklub zurückkehren wolle. «Aber verschiedene persönliche Projekte, in die ich vertieft bin, würden mich davon abhalten, mich der Rolle mit der ausschliesslichen Hingabe zu widmen, die sie verdient», schrieb der Weltmeister von 2010.

Der ehemalige Abwehrchef und Captain von Barcelona hat seine aktive Karriere vor fünf Jahren beendet, danach war er für kurze Zeit Assistent des damaligen Sportchefs Andoni Zubizarreta. Derzeit befindet sich der FC Barcelona in einer Krise. Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 25 Jahren muss Trainer Ernesto Valverde um seinen Job bangen. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Bärtschi mit Tor und Assist im Testspiel

Sven Bärtschi hat das Testspiel zwischen den Vancouver Canucks und den Ottawa Senators genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Bei der 2:6-Niederlage der Canucks war der Langenthaler mit Linienpartner Adam Gaudette einer der wenigen, der positiv auffiel. Die beiden erzielten die Tore für Vancouver Zuerst traf Gaudette nach schönem Pass von Bärtschi. Danach war auch Bärtschi erfolgreich nach ebensoschöner Vorarbeite von Gaudette. (abu)

Fabio Hofer nächste Saison bei Biel

Der österreichische Flügelstürmer Fabio Hofer wechselt auf die kommende Saison innerhalb der National League von Ambri-Piotta zum EHC Biel. Der 28-jährige Vorarlberger, der mit Schweizer Lizenz spielt, unterschrieb bei den Seeländern einen Zweijahresvertrag. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Lugano-Präsident stärkt Celestini den Rücken

Seit dem 4:0 im Saisonstartspiel auswärts gegen den FC Zürich hat der FC Lugano kein Bein mehr vor das andere gebracht. In den folgenden neun Pflichtspielen gewann er nur einmal - im Cup gegen Concordia Basel – und verlor sechs Mal. In der Super League wartet Lugano also seit über zwei Monaten auf einen Erfolg.

Im Normalfall kostet eine solche (Zwischen-)Bilanz den Trainer den Kopf. In Lugano sowieso, denn hier hat Präsident Angelo Renzetti in den letzten drei Saisons fünf Trainer beschäftigt. Vor Celestini waren dies Andrea Manzo, Paolo Tramezzani, Pierluigi Tami und Guillermo Abascal – keiner blieb länger als acht Monate im Amt.

Bei Celestini will Renzetti nun aber mehr Geduld haben. Diese hat der Trainer auch verdient, nachdem er die Mannschaft in der letzten Saison von der Abstiegszone auf den 3. Platz und damit in die Europa League geführt hat. «Celestini? Darüber sprechen wir an Weihnachten. Erst dann ziehe ich eine Bilanz», so Renzetti. Vielleicht erinnerte er sich daran, dass Celestini in der letzten Saison zwischen Ende Oktober und Anfang März in zehn Meisterschaftsspielen nur einmal siegreich blieb, dann aber in den verbleibenden 14 Runden nur noch einmal verlor. (abu/sda)

Bild: EPA

Bittere Pleite für die Hoppers

Für die Grasshoppers läuft es auch in der Challenge League nicht nach Wunsch. Im Spitzenkampf gegen Lausanne setzte es eine 1:2-Niederlage ab. Das Team von Uli Forte besass dabei durchaus Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Vor dem Tor zeigten sich die Hausherren jedoch kaltschnäuziger.

Da Wil zeitgleich mit 4:1 gegen Vaduz gewinnen konnte, rutschen die Zürcher auf Rang 3 ab. Der Rückstand auf Leader Lausanne beträgt bereits fünf Punkte. (cma)

Bild: KEYSTONE

Zuber fällt nach Fuss-Operation weiter aus

Bundesligist Hoffenheim wird weiter auf Steven Zuber verzichten müssen. Der 28-jährige Zürcher musste sich kurzfristig einer Operation am rechten Fuss unterziehen. Der Eingriff sei aufgrund anhaltender Schmerzen unumgänglich geworden, schrieb Zubers Klubs auf der Vereinsseite. Wie lange der Schweizer Internationale nach der Operation ausfallen wird, liess der Klub offen.

Zuber hatte sich beim Bundesliga-Auftakt Mitte August in der Partie gegen Eintracht Frankfurt (0:1) eine Verletzung am Mittelfuss erlitten und war seither ausgefallen. (sda/dpa)

Bild: EPA

Küng im WM-Zeitfahren nur Zehnter - Wieder Gold für Dennis

Stefan Küng hatte sich vor dem WM-Zeitfahren in Grossbritannien gut in Form gefühlt. Doch der 25-jährige Thurgauer verlor auf den 54 km von Northallerton nach Harrogate mehr als zweieinhalb Minuten auf den erfolgreichen Titelverteidiger Rohan Dennis.

Der 29-jährige Australier Dennis fuhr wie vor Jahresfrist in Innsbruck in einer eigenen Liga. Silber ging an das zehn Jahre jüngere Supertalent Remco Evenepoel aus Belgien. Der letztjährige Junioren-Weltmeister und diesjährige Elite-Europameister büsste 1:08 Minuten auf den alten und neuen Weltmeister ein. WM-Bronze ging an den Italiener Filippo Ganna (1:55 zurück).

Zu Platz 3 fehlten Küng, der Anfang August in Alkmaar als Vierter die EM-Bronzemedaille nur um 17 Hundertstel verpasste hatte, 51 Sekunden. Der Schweizer zeigte sich im Ziel überrascht, dass er sich nicht einige Plätze weiter vorne klassieren konnte. Mit Claudio Imhof (35. Rang) bestritt ein zweiter Schweizer das Zeitfahren. Die angestrebte Platzierung in den Top 20 verpasste der Thurgauer am Tag vor seinem 29. Geburtstag um mehr als zwei Minuten. (zap/sda)

🚨RESULT🚨



Men Elite Individual Time Trial



🌈 Rohan Dennis 🇦🇺

🥈 @EvenepoelRemco 🇧🇪

🥉 @GannaFilippo 🇮🇹



A mammoth performance from the @AusCyclingTeam man, who secures back to back ITT titles. Incredible scenes.#Yorkshire2019 pic.twitter.com/5Q9bkyMvST — 🌈 Yorkshire 2019 (@Yorkshire2019) September 25, 2019

Genève-Servette holt schwedischen Verteidiger

Genève-Servette reagiert auf die Verletzung seines schwedischen Verteidigers Henrik Tömmernes und verpflichtet bis zum Saisonende dessen Landsmann Jens Olsson.

Der 34-Jährige aus Malmö hat zuletzt in seiner Heimatstadt für die «Redhawks» gespielt. Tömmernes erlitt am letzten Freitag im Spiel gegen Ambri-Piotta eine Knieverletzung und fällt rund einen Monat aus. (sda)

Le Genève-Servette Hockey Club est heureux d’annoncer la signature de Jens Olsson pour le reste de la saison 👉 https://t.co/fwTV6XjI0B #EnsembleToujours pic.twitter.com/dpMeRLsq1Q — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) September 25, 2019

Urs Fischer verlängert bei Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin und der Schweizer Cheftrainer Urs Fischer werden ihre Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus fortsetzen. Der zunächst auf zwei Spielzeiten angelegte Vertrag verlängerte sich durch den erreichten Aufstieg um ein weiteres Jahr. Beide Seiten hatten sich im Zuge der Aufstiegsfeierlichkeiten auf eine Bekanntgabe der Verlängerung nach dem Start der Bundesliga-Saison verständigt. (zap)

Gianni Rivera macht mit 76 Jahren das Trainerdiplom

Gianni Rivera, 1969 Europas Fussballer des Jahres, hat mit 76 Jahren seine Ausbildung zum Profitrainer abgeschlossen. Rivera, der mit Italien 1968 Europameister und 1970 WM-Zweiter wurde, könnte damit ab sofort jeden Topverein der Welt trainieren. Dies hat der 60-fache Internationale aber nicht vor. Er habe die UEFA-Pro-Lizenz lediglich deshalb erworben, weil er «auf dem Laufenden bleiben» wollte, was die Entwicklung des Fussballs betrifft, erklärte Rivera.

Renzo Ulivieri, der Präsident der italienischen Trainervereinigung, lobte den ehemaligen Offensivspieler, der mit Milan dreimal Meister (1962, 1968 und 1979) und zweimal Meistercup-Sieger (1963 und 1969) geworden war, als «perfekten Schüler, der nie einen Kurs verpasst hat». (aeg/sda/apa/afp)

Bild: AP/ANSA

Tour de Suisse wird kürzer

Die Tour de Suisse wird 2020 eine Etappe weniger umfassen, nämlich acht. Gestartet werde nicht mehr am Samstag, sondern am Sonntag, teilen die Organisatoren mit.

Der Auftakt findet im nächsten Sommer in Frauenfeld statt. Anstelle einer Etappe soll es am Samstag eine Teampräsentation geben und ein ausgiebiges Rahmenprogramm. (ram)

Bild: KEYSTONE

Uerdingen entlässt Vogel

Heiko Vogel hat seinen Trainerjob beim KFC Uerdingen verloren. Der deutsche Drittligist hat sich nach einer 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim von ihm getrennt.

Vogel gewann mit dem FC Basel 2012 das Double und stiess mit dem Klub in die Achtelfinals der Champions League vor. Vom ambitionierten Uerdingen war er erst im April angestellt worden. Mit Roberto Rodriguez (u.a. St.Gallen, Zürich) gehört auch ein Schweizer zum Kader der Krefelder. (ram)

Der KFC trennt sich von Trainer Heiko Vogel. Alle Infos: https://t.co/ew3qhPKq5i — KFC Uerdingen (@KFC_Uerdingen) September 25, 2019

