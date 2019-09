Sport

Sport-News: Tour de Suisse 2020 nur noch mit 8 statt 9 Etappen



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tour de Suisse wird kürzer

Die Tour de Suisse wird 2020 eine Etappe weniger umfassen, nämlich acht. Gestartet werde nicht mehr am Samstag, sondern am Sonntag, teilen die Organisatoren mit.

Der Auftakt findet im nächsten Sommer in Frauenfeld statt. Anstelle einer Etappe soll es am Samstag eine Teampräsentation geben und ein ausgiebiges Rahmenprogramm. (ram)

Bild: KEYSTONE

Uerdingen entlässt Vogel

Heiko Vogel hat seinen Trainerjob beim KFC Uerdingen verloren. Der deutsche Drittligist hat sich nach einer 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim von ihm getrennt.

Vogel gewann mit dem FC Basel 2012 das Double und stiess mit dem Klub in die Achtelfinals der Champions League vor. Vom ambitionierten Uerdingen war er erst im April angestellt worden. Mit Roberto Rodriguez (u.a. St.Gallen, Zürich) gehört auch ein Schweizer zum Kader der Krefelder. (ram)

Der KFC trennt sich von Trainer Heiko Vogel. Alle Infos: https://t.co/ew3qhPKq5i — KFC Uerdingen (@KFC_Uerdingen) September 25, 2019

UEFA will Bäume pflanzen

Die UEFA will als ökologisches Vermächtnis der nächsten Fussball-Europameisterschaft 2020 in jedem der zwölf EM-Gastgeberländer je 50'000 Bäume pflanzen. Das kündigte Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Ljubljana an.

Zudem werde man Projekte der für Nachhaltigkeit und Klimaschutz eintretenden Gruppe South Pole unterstützen. Dadurch wolle man «die geschätzten 405'000 Tonnen CO2-Emissionen aus Reisen von Fans und Vertretern der UEFA zu den Spielen kompensieren», hiess es. Die EM findet 2020 in zwölf Ländern statt. Westlichster Spielort ist Dublin in Irland, Aserbaidschans Hauptstadt Baku liegt rund neun Flugstunden südöstlich am Kaspischen Meer. (ram/sda/dpa)

Juventus siegt gegen Brescia

Italiens Serienmeister Juventus Turin siegte in der 5. Runde der Serie in Brescia nach einem frühen Rückstand 2:1. Juve konnte kurz vor der Pause ausgleichen – dank einem Eigentor von Brescias venezolanischem Verteidiger Jhon Chancellor. Nach 62 Minuten traf Miralem Pjanic im Nachschuss, nachdem sein Freistoss von der Mauer zurückgeprallt war.

Brescia - Juventus Turin 1:2 (1:1)

Tore: 4. Donnarumma 1:0. 40. Chancellor (Eigentor) 1:1. 63. Pjanic 1:2. (abu/sda)

Barcelona rehabilitiert sich – aber nur beim Resultat

Nach der blamablen 0:2-Niederlage vom Wochenende bei Aufsteiger Granada hat Barcelona auch im Heimspiel gegen Villarreal nicht überzeugt – trotz eines 2:1-Sieges. Hinzu kommt, dass Lionel Messi mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste. Der Weltfussballer des Jahres hatte gegen Granada nach überstandener Wadenverletzung sein Comeback gegeben. (ram/sda)

Barcelona - Villarreal 2:1 (2:1)

70'316 Zuschauer.

Tore: 6. Griezmann 1:0. 16. Arthur 2:0. 44. Cazorla 2:1. (abu/sda)

Ajoie bleibt trotz Punktverlust ungeschlagen

Leader Ajoie gibt zwar in der 5. Runde der Swiss League erstmals einen Punkt ab, dank einem 3:2 nach Verlängerung in Visp bleiben die Jurassier aber ungeschlagen. Es lief bereits die vierte Minute der Overtime, als Jordane Hauert im Oberwallis für die Entscheidung – und den fünften Sieg Ajoies – sorgte. Das Team von Langzeit-Coach Gary Sheehan führt in der Tabelle nun schon fünf Punkte vor dem spielfreien Überraschungsteam Winterthur. Visp kommt hingegen kaum vom Fleck und lässt derzeit auf dem zweitletzten Platz nur die EVZ Academy (0:1 in Olten) hinter sich.

Der letztjährige Swiss-League-Champion Langenthal kam mit einem 4:1 gegen Aufsteiger Sierre zum zweiten Saisonsieg. La Chaux-de-Fonds (5:2 gegen die GCK Lions) und Thurgau (4:2 in Biasca) kamen gegen zwei Nachwuchsteams zu kaum gefährdeten Erfolgen. (abu/sda)

Dritter Europacup heisst Europa Conference League

Der neue dritte Europacup-Wettbewerb wird von der Saison 2021/22 an unter dem Namen «Europa Conference League» ausgetragen. Das gab UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Tagung des Exekutivkomitees in Ljubljana bekannt. In dem Wettbewerb werden wie in der Champions League 32 Mannschaften starten.

Bleibt die Schweiz in der Fünfjahreswertung der UEFA auf der 17. Position, wäre 2021 der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der Vorsaison an der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa Concerence League startberechtigt. Gespielt wird in der Europa Conference League und der Europa League donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Diese Anspielzeiten gelten von 2021 auch für die Königsklasse an deren Spieltagen am Dienstag und Mittwoch. (abu/sda/dpa)

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

UEFA beschenkt Deutschland doppelt

Dank einer Reform der Nations League darf sich Deutschland weiter mit den besten Teams des Kontinents messen, zu denen auch die Schweiz zählt. Damit entgeht die deutsche Nationalmannschaft der Schmach eines sportlichen Abstiegs aus der A-Liga der Nations League. Wie erwartet beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fussball-Union bei seiner Sitzung in Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Mannschaften. Die vier Absteiger der ersten Auflage 2018, Deutschland, Kroatien, Polen und Island, dürfen somit auch im Herbst 2020 wieder um die Nachfolge von Premierensieger Portugal mitspielen.

Der Nicht-Abstieg blieb für Deutschland nicht die einzige erfreuliche Nachricht aus der Exekutivsitzung in Ljubljana. Die UEFA machte ausserdem bekannt, dass 2022 das Final der Champions League in München über die Bühne gehen wird. Den Zuschlag für das Final 2021 bekam St. Petersburg mit seiner WM-Arena. 2023 wird der Königsklassen-Sieger in London gekürt. 2012 stand mit dem FC Bayern beim letzten Final in München das Heimteam auf dem Platz, musste sich Chelsea allerdings im Penaltyschiessen geschlagen geben. (abu/sda/dpa)

Timea Bacsinszky setzt Ende hinter durchzogene Saison

Eine Woche nach ihrer Niederlage am WTA-Turnier in Seoul gegen die Amerikanerin Kristie Ahn gibt Timea Bacsinszky das vorzeitige Ende ihrer Saison bekannt. «Es war ein hartes Jahr. Ich muss neue Energie tanken», schrieb Bacsinszky, die in der Weltrangliste aktuell im 99. Rang klassiert ist, auf den sozialen Medien zu ihrem vorzeitigen Rückzug.

Die kommende Saison wird die Schweizerin ausserhalb der Top 110 in Angriff nehmen müssen, womit sie für das Australian Open nicht gesetzt sein wird und den Umweg über die Qualifikation antreten muss. Seit Anfang Juni ist Bacsinszky in sechs Turnieren angetreten und jeweils in der Startrunde gescheitert. (abu/sda)

Bild: EPA

Zeitstrafen gegen Alfa Romeo bleiben bestehen

Die Zeitstrafen gegen Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus dem Grand Prix von Deutschland haben Bestand. Die FIA lehnt den Einspruch des Formel-1-Teams Alfa Romeo ab. «Das Gericht hat nach Anhörung der Parteien und Prüfung der Unterlagen beschlossen, die Einsprache als unzulässig zu erklären», schrieb der Internationale Automobil-Verband FIA in einem Communiqué.

Nach dem Rennen in Hockenheimwaren Räikkönen und Giovinazzi mit dem Zuschlag von 30 Sekunden auf ihre Fahrzeit belegt worden, weil die Stewards reglementswidrige Einstellungen der Kupplung in den beiden Autos beanstandet hatte. Durch die Zeitstrafe fielen Räikkönen und Giovinazzi, die das Rennen ursprünglich im 7. respektive 8. Rang beendet hatten, als 12. und 13. aus den Punkterängen. Sie erhalten damit die zehn Punkte in der WM-Wertung nicht zurück. (abu/sda)

Bild: EPA

Bencic verliert in Wuhan zum Auftakt

Belinda Bencic (WTA 10) misslingt der Einstieg in die China-Tournee. Die als Nummer 7 gesetzte Ostschweizerin unterliegt in Wuhan der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 45) in 129 Minuten 6:2, 3:6, 4:6.

Für die Ostschweizerin ist es die vierte Auftaktniederlage des Jahres nach Miami, Lugano und Cincinnati. Nach dieser verpassten Chance geht die Jagd nach einem Platz an den WTA-Tour-Finals in Shenzhen in den nächsten beiden Wochen in Peking und Linz weiter. (abu/sda)

Bild: AP

