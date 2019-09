Sport

Sport-News: Vierte Pole-Position in Serie für Charles Leclerc



Vierte Pole-Position in Serie für Charles Leclerc +++ Kambundji locker im Halbfinal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kambundji locker im Halbfinal

Mujinga Kambundji hat sich an den Weltmeisterschaften in Doha über 100 m locker für den Halbfinal vom Sonntag qualifiziert. Die 27-jährige Bernerin gewann ihren Vorlauf in 11,17 Sekunden. Das ist ihre viertbeste Zeit in diesem Jahr. Kambundji siegte vor der Chinesin Liang Xiaojing (11,18) und der Amerikanerin Torie Bowie (11,30), der Titelverteidigerin und Olympia-Zweiten von 2016. Ausgeschieden sind hingegen die Tessinerin Ajla Del Ponte (11,36) und die Ostschweizerin Salomé Kora (11,48). Die beste Zeit der Vorläufe erzielte die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Price (10,80). (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Vierte Pole-Position in Serie für Charles Leclerc

Der Monegasse Charles Leclerc startet am Sonntag aus der Pole-Position zum Grand Prix von Russland. Für den Ferrari-Aufsteiger ist es bereits die vierte Bestzeit in Serie. Neben ihm steht Weltmeister Lewis Hamilton, der 0,402 Sekunden einbüsste. Der Mercedes-Fahrer führt vor dem sechstletzten Saisonrennen in der Gesamtwertung mit 65 Zählern vor Teamkollege Valtteri Bottas.

Der Finne schaffte es nach der Rückversetzung um fünf Startplätze von Max Verstappen in die zweite Startreihe neben Sebastian Vettel im Ferrari.

Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen vom Zürcher Oberländer Team Alfa Romeo-Ferrari erreichten die Qualifikationsränge 12 und 15. (zap/sda)

LECLERC: "The car felt amazing. It feels great to be back on pole, but the start is very important here - arguably more so than anywhere else. I just want to focus on the job tomorrow and it's looking good at the moment"#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/0Kf2O4rCLV — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Belinda Bencic in Peking weiter

Am WTA-Premier-Turnier in Peking hat Belinda Bencic die 2. Runde erreicht. Die Ostschweizerin besiegte Hsieh Su-Wei aus Taiwan, die Nummer 32 der Welt, 7:5, 6:3.

Bencic hatte 2015 und 2017 auch die ersten beiden Direktbegegnungen mit Hsieh für sich entschieden. (bal/sda)

Bild: AP

Ex-Cologna-Servicemann für 8 Jahre gesperrt

Der österreichische Triathlon-Betreuer, der früher unter anderem auch im Langlauf als Servicemann von Dario Cologna tätig gewesen war, ist von der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission (ÖADR) wegen umfangreichen Dopingverstössen für acht Jahre gesperrt worden, wie die «Kleine Zeitung» in Österreich berichtet.

Der fehlbare Niederösterreicher Emanuel M. war im Zug der «Operation Aderlass» an den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in den Verdacht der Dopingfahnder geraten. (bal/sda)

McLaren ab 2021 wieder mit Mercedes-Motoren

McLaren wechselt 2021 erneut den Motorenlieferanten. Der britische Traditionsrennstall mit 857 GP-Starts gab am Samstag im Rahmen des Grand Prix von Russland in Sotschi bekannt, dass von 2021 bis mindestens 2024 die Autos wieder mit Mercedes-Motoren ausgerüstet werden.

McLaren vertraute schon zwischen 1995 und 2014 auf Mercedes-Power und gewann in dieser Zeit durch Mika Häkkinen (1998/99) und Lewis Hamilton (2008) dreimal den Fahrer-WM-Titel sowie einmal (1998) auch die Konstrukteurenwertung. Danach folgten drei enttäuschende Jahre mit Honda, seit 2018 sind die Autos mit Renault-Motoren ausgerüstet.

McLaren ist nach Racing Point und Williams das dritte Kundenteam in der Automobil-Königsklasse, das mit Mercedes-Motoren ausgerüstet wird. (bal/sda)

McLaren Racing and Mercedes-Benz announce that the McLaren F1 team will be powered by Mercedes from 2021 until at least the 2024 season under a long-term agreement.



Find out more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) September 28, 2019

Vier Trainerentlassungen in Brasilien innert 24 Stunden

Brasiliens Fussball-Topliga hat turbulente 24 Stunden mit vier Trainerentlassungen hinter sich. Als ersten erwischte es mit Cuca den Trainer des FC São Paulo, der nach einem 0:1 gegen EC Goias beurlaubt und sogleich durch Fernando Diniz ersetzt wurde.

Wenig später gab der FC Fluminense die Trennung von Oswaldo de Oliveira bekannt. Wie der Tabellen-16. in einem kurzen Communiqué bekannt gab, soll der Trainer im Nachgang des 1:1 gegen den FC Santos die eigenen Fans beleidigt haben. Diese hatten den Namen von Cuca skandiert, den sie sich offensichtlich als Coach wünschen.

Zudem beendete EC Cruzeiro die Zusammenarbeit mit Rogério Ceni und EC Fortaleza das Engagement von Ze Ricardo. (sda/dpa/bal)

Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo > https://t.co/qspZm9k6Eb#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/uTURSR1NAP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 27, 2019

Favoritin Chepngetich holt Marathon-Gold

Die Kenianerin Ruth Chepngetich sicherte sich in den frühen Morgenstunden den Sieg im Frauen-Marathon bei den Weltmeisterschaften. Es war die erste von 49 Medaillenentscheidungen in Doha.

Das Rennen auf dem Rundkurs an der Strandpromenade wurde wegen der Hitze erst eine Minute vor Mitternacht gestartet. Chepngetich gewann in 2:32:43 Stunden vor der Titelverteidigerin Rose Chelimo aus Bahrain (2:33:46) sowie Helalila Johannes aus Namibia (2:34:15). Es war die schwächste Siegeszeit der WM-Geschichte.

Das Rennen fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Martina Strähl und Maude Mathys hatten trotz erfüllter Limite bereits früh ihren Verzicht erklärt. Bei den Männern hingegen wird kommenden Samstag der EM-Zweite Tadesse Abraham an den Start gehen.

Beim Start wurden 32,7 Grad Lufttemperatur und 73,3 Prozent Luftfeuchtigkeit gemessen. Knapp die Hälfte der 68 gestarteten Läuferinnen gab auf. (bal/sda/apa)

Bild: EPA

Adi Hütter Sieger im Duell mit Urs Fischer

Adi Hütter hat mit Eintracht Frankfurt den Abstiegskampf von Urs Fischers Union Berlin eingeläutet. Beim verdienten 2:1-Auswärtssieg der Frankfurter im Stadion An der Alten Försterei verbuchte Djibril Sow seinen ersten Skorerpunkt in der Bundesliga.

Der Schweizer Internationale Sow, der den Saisonstart verletzungsbedingt verpasst hatte, lieferte nach einer Stunde bei einem Frankfurter Konter die mustergültige Flanke zum vorentscheidenden 2:0. Torschütze war zum zweiten Mal im dritten Spiel Neuzugang André Silva. Erfolgreich war nach torloser erster Halbzeit auch der aus Portugal in die Bundesliga zurückgekehrte Niederländer Bas Dost. Für die Union konnte Joker Anthony Ujah in der 86. Minute lediglich verkürzen.

Während Adi Hütters Frankfurt mit dem ersten Auswärtssieg der Saison zu den Europacup-Plätzen aufschloss, ging Urs Fischer mit Aufsteiger Union Berlin zwei Tage nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. (sda)

Schaffhausen im Tief

Der FC Schaffhausen hat in der Challenge League seine dritte Niederlage in Folge bezogen. Beim 1:3 in Winterthur gab die Mannschaft von Trainer Murat Yakin eine Führung aus der Hand.

Roman Buess vor der Pause, der 21-jährige Israeli Anas Mahamid mit seinem ersten Challenge-League-Treffer und Luka Sliskovic mit einem gefühlvollen Lupfer drehten die Partie für die Winterthurer, bei denen Raphael Spiegel in der 78. Minute mit einer starken Parade massgeblichen Anteil am Sieg hatte. Schaffhausens Führungstreffer hatte Gaëtan Missi Mezu in der 25. Minute erzielt.

Eine weitere positive Nachricht erreichte den FCW vor der Partie: Die Stadt sicherte dem Klub die Finanzierung des neuen Rasens zu, der in der kommenden Sommerpause verlegt werden soll. (sda)

Bild: KEYSTONE

Winnipeg einigt sich mit Patrik Laine auf Zweijahresvertrag

Der Weltklasse-Stürmer Patrik Laine ist sich mit der NHL-Franchise der Winnipeg Jets doch noch einig geworden. Der 21-jährige Finne, der aufgrund von Differenzen bei den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zuletzt beim SC Bern mittrainiert hat, unterschrieb einen neuen, mit 13,5 Millionen Dollar dotierten Zweijahresvertrag.

Laine ist seit 2016 für die Jets tätig, die ihn im gleichen Jahr als Nummer 2 gedraftet hatte. (sda)

Bissegger holt WM-Silber bei den U23

Stefan Bissegger sorgt an den Strassen-Weltmeisterschaften in der englischen Region Yorkshire für den ersten Schweizer Medaillengewinn. Der 21-jährige Thurgauer gewinnt im U23-Strassenrennen Silber.

Bissegger überquerte nach 173 km im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe die Ziellinie zwar als Dritter, weil der niederländische Sprintsieger Nils Eekhoff nachträglich disqualifiziert wurde, rückte der Schweizer aber auf Platz 2 vor. U23-Weltmeister und damit Nachfolger des Berners Marc Hirschi wurde der Italiener Samuele Battistella. Bronze erbte der Brite Thomas Pidcock. (sda)

Bild: AP

Kein Schweizer Tag an der WM in Doha

Selina Büchel ist an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha über 800 m im Vorlauf gescheitert. Die 28-Jährige kam in ihrer Serie nicht über den 6. und vorletzten Platz hinaus. Mit 2:03,38 Minuten blieb sie um 2,17 Sekunden über ihrer Saisonbestzeit. «Ich bin mega enttäuscht», sagte Büchel im SRF. «Ich hatte das Gefühl, gut in Form zu sein. Darum lief ich offensiv. Nun ging es überhaupt nicht auf.» Auch die Westschweizerin Lore Hoffmann blieb im Vorlauf hängen.

Bild: KEYSTONE

Besser lief es Stabhochspringerin Angelica Moser, sie erreichte als einzige der sieben im Einsatz stehenden Schweizer den Final – ihren ersten an einer WM überhaupt. «Mein bislang bester Wettkampf in dieser Saison», betonte die 21-jährige Züricherin. Der Schweizer Rekordhalterin Nicole Büchler, die nach einer Baby-Pause noch nicht zur alten Stärke zurückgefunden hat, verpasste den Finaleinzug trotz ihrer Saisonbestleistung.

Sprinter Alex Wilson war über 100 m komplett chancenlos. Er meinte danach, er habe das Rennen primär deshalb bestritten, um sich für seine Paradedisziplin 200 m an die Bedingungen in Doha zu gewöhnen. «Jetzt weiss ich, was ich besser machen muss. Irgendwie war ich auch nicht motiviert. Das Rennen über 200 m steht bei mir im Vordergrund.»

Auch für Kariem Hussein sind die Weltmeisterschaften in Doha bereits zu Ende. Der Europameister von 2014 über 400 m Hürden musste sich im Vorlauf mit dem 6. Rang begnügen – die ersten vier kamen direkt weiter. Mit einer Zeit von 50,62 Sekunden blieb der 30-jährige Thurgauer deutlich über seiner Saisonbestzeit von 49,21 Sekunden, und dies, obwohl er zuletzt gut hatte trainieren können.

Bild: KEYSTONE

Über 5000 Meter scheiterte zudem Julien Wanders. Der 23-jährige Genfer versuchte im ersten von zwei Vorläufen ein gutes Tempo zu laufen und führte das Feld vorübergehend an. Am Ende konnte er aber nicht mehr mit der Spitze mithalten. So schaute bloss der 12. Platz heraus. «Risiko zu nehmen, das ist meine Philosophie», sagte Wanders gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Wieso er am Schluss abreissen lassen musste, dafür hatte er keine Erklärung, fühlte er sich doch gut in Form. (ram/rst/sda)

Sierro mit Innenbandriss

Die Verletztenliste der Young Boys wird um einen Eintrag länger. Mittelfeldspieler Vincent Sierro zog sich im Berner Derby gegen Thun (1:1) bei einem Zusammenprall einen Innenbandriss im rechten Knie zu und fällt monatelang aus. Ob der 23-Jährige noch vor dem Rückrundenstart auf den Rasen zurückkehren werde, sei vom Heilungsverlauf der Verletzung abhängig, schrieb YB in einem Communiqué.

Mit Sierro, Henri Camara, Sandro Lauper, Christopher Martins, Marvin Spielmann und Miralem Sulejmani stehen Gerardo Seoane im Heimspiel am Samstag gegen Sion sechs wichtige Kräfte nicht zur Verfügung. Zudem ist ein Einsatz der beiden Angreifer Roger Assalé und Nicolas Moumi Ngamaleu fraglich. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Verstappen Schnellster in Sotschi

Der Holländer Max Verstappen fuhr im Red Bull-Honda am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Russland in Sotschi die Bestzeit mit 0,335 Sekunden Vorsprung auf Ferrari-Aufsteiger Charles Leclerc. Hinter dem Spitzen-Duo klassierten sich die beiden Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

Nur auf Rang 5 schaffte es Sebastian Vettel, der glückliche Sieger des GP von Singapur am vergangenen Sonntag. Fast zwei oder mehr Sekunden lag die übrige Konkurrenz zurück, die von Pierre Gasly im Toro Rosso-Honda angeführt wird. (ram/sda)

Bild: AP

Fritz Keller Präsident des DFB

Fritz Keller wurde wie erwartet und einstimmig zum Präsidenten des Deutschen Fussballbundes DFB gewählt. Der 62-jährige Gastronom und Winzer soll den Verband nach diversen Skandalen in eine bessere Zukunft führen.

Als Sofortmassnahme kündigte Keller eine externe Generalinventur aller Bereiche des DFB an. Auf diese Weise sollen Glaubwürdigkeit und Vertrauen wiederhergestellt werden. Keller wird Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach mehreren Ungereimtheiten zurücktrat. (sda/dpa)

Bild: EPA

Stan Wawrinka auch nicht in Tokio

Stan Wawrinka wird das ATP-Turnier in Tokio von nächster Woche verletzungshalber nicht bestreiten. Der Waadtländer, 21. der Weltrangliste, ist bei den Organisatoren als verletzt gemeldet.

Wawrinka gab die Art der Verletzung nicht bekannt. Er hatte sich schon vom Turnier in St. Petersburg von Mitte September abgemeldet. Seinen bislang letzten Match spielte er in den Viertelfinals des US Open.

Gemeldet ist Wawrinka dagegen für das am 16. Oktober beginnende Hallenturnier in Antwerpen. Für dieses Turnier sind unter anderen David Goffin, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet und Milos Raonic eingeschrieben. (abu/sda)

Bild: EPA

Ex-GC-Stürmer Caiuby wegen Körperverletzung verurteilt

Der brasilianische Stürmer Caiuby vom FC Augsburg wird wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 49'500 Euro verurteilt.

Nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichtes hatte Caiuby, der im Frühling auf Leihbasis für die Grasshoppers gespielt hatte, nach einer nächtlichen Disco-Tour einem Mann einen Kopfstoss versetzt. Das Opfer wurde erheblich verletzt. Das Gericht betonte in seinem Urteil am Freitag, dass mehrere Zeugen die Tat glaubwürdig geschildert hätten. Caiuby steht bis zum Saisonende in Augsburg unter Vertrag, er bekommt aber weder Lohn noch Spielmöglichkeiten. Der Verein hatte den 31-jährigen nach mehreren Disziplinlosigkeiten aus dem Kader gestrichen. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Milan verliert auch bei Torino

Die AC Milan bezieht im fünften Spiel der Serie A die dritte Niederlage. Ohne den nach seiner schwachen Leistung beim 0:2 im Stadtderby gegen Inter auf die Ersatzbank verbannten Ricardo Rodriguez unterlagen die Rossoneri bei Torino 1:2.

Krzysztof Piatek brachte Milan in der 18. Minute nach einem Foul an Rafael Leão zunächst vom Penaltypunkt in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Torinos Nationalstürmer Andrea Belotti die Partie mit einer Doublette innert vier Minuten.

Torino - Milan 2:1 (0:1)

Tore: 18. Piatek (Foulpenalty) 0:1. 72. Belotti 1:1. 76. Belotti 2:1.

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (Ersatz). 72. Rote Karte gegen Milans Ersatzgoalie Pepe Reina (Unsportlichkeit). (abu/sda)

FCZ-Frauen verlieren gegen Minsk

Die Frauen vom FC Zürich sind in den Sechzehntelfinals der Champions League ausgeschieden. Die Equipe von Trainer Ivan Dal Santo verlor das Rückspiel gegen Minsk im Letzigrund 1:3. Schon im Hinspiel in Weissrussland hatten die Zürcherinnen vor zwei Wochen das Nachsehen gehabt (0:1).

Einzige Schweizer Torschützin in den beiden Duellen mit dem weissrussischen Serienmeister war Fabienne Humm. Die Nationalstürmerin erzielte in der 45. Minute auf Pass von Martina Moser das zwischenzeitliche 1:1. Für den letztlich grossen Unterschied zugunsten von Minsk sorgte die nigerianische Stürmerin Emuaje Obgiagbevha, die drei der vier Tore erzielte und in den bisherigen fünf Champions-League-Spielen der Saison neunmal traf.

Das wars dann wohl mit der CL für die ⁦@FCZFrauen😢⁩ 1:3 nach 77 Min pic.twitter.com/9eGR1lJkCo — Corine Turrini Flury (@CtfCrea) September 26, 2019

ATP stellt Kyrgios unter Bewährung

Das negative Auftreten am ATP-Turnier von Cincinnati hat für den Australier Nick Kyrgios (ATP 27) weiterreichende Folgen. Wie die ATP auf ihrer Website bekannt gab, stellt sie den 24-Jährigen, der bereits mit einer Busse von 113'000 Dollar belegt worden war, für die nächsten sechs Monate unter Bewährung.

Falls das Enfant terrible des Tennis in der Probezeit erneut gegen den Verhaltenskodex des Tennis-Weltverbandes verstossen sollte, wird er automatisch für 16 Wochen gesperrt und mit weiteren 25'000 Dollar gebüsst. Zu den Auflagen der ATP, die Kyrgios zu erfüllen hat, gehört unter anderem auch die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer sowie ein Verhaltenstraining.

Kyrgios hatte in Cincinnati bei seiner Zweitrunden-Niederlage gegen den späteren Sieger Karen Chatschanow wiederholt Schiedsrichter Fergus Murphy beleidigt, eine nicht genehmigte Toilettenpause genommen, in den Katakomben zwei Rackets zertrümmert und dem Referee am Ende den Händedruck verweigert. (abu/sda)

Aarau verlängert mit Goalie Ammeter

Der FC Aarau hat den Vertrag mit seinem Torhüter Nicholas Ammeter um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Der Schweizer Nachwuchsinternationale ersetzt beim Challenge-League-Verein seit dieser Saison den zum FC Basel zurückgekehrten Djordje Nikolic als Stammkraft.

Ammeter durchlief sämtliche Junioren-Stufen beim FC Aarau, spielte die vergangene Saison allerdings leihweise in der 1. Liga beim FC Baden. In dieser Saison stand der 18-Jährige in sämtlichen Pflichtspielen für Aarau zwischen den Pfosten. (sda)

Bild: KEYSTONE

Puyol erteilt Barcelona eine Absage

Carles Puyol will bei seinem langjährigen Klub FC Barcelona den Posten des Sportchefs nicht übernehmen. «Nach langem Abwägen» sei er zu diesem Entschluss gekommen, teilte der 41-Jährige via Twitter mit. Der Entscheid sei ihm schwer gefallen, da er prinzipiell gerne zu seinem Herzensklub zurückkehren wolle. «Aber verschiedene persönliche Projekte, in die ich vertieft bin, würden mich davon abhalten, mich der Rolle mit der ausschliesslichen Hingabe zu widmen, die sie verdient», schrieb der Weltmeister von 2010.

Der ehemalige Abwehrchef und Captain von Barcelona hat seine aktive Karriere vor fünf Jahren beendet, danach war er für kurze Zeit Assistent des damaligen Sportchefs Andoni Zubizarreta. Derzeit befindet sich der FC Barcelona in einer Krise. Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 25 Jahren muss Trainer Ernesto Valverde um seinen Job bangen. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Bärtschi mit Tor und Assist im Testspiel

Sven Bärtschi hat das Testspiel zwischen den Vancouver Canucks und den Ottawa Senators genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Bei der 2:6-Niederlage der Canucks war der Langenthaler mit Linienpartner Adam Gaudette einer der wenigen, der positiv auffiel. Die beiden erzielten die Tore für Vancouver Zuerst traf Gaudette nach schönem Pass von Bärtschi. Danach war auch Bärtschi erfolgreich nach ebensoschöner Vorarbeite von Gaudette. (abu)

Fabio Hofer nächste Saison bei Biel

Der österreichische Flügelstürmer Fabio Hofer wechselt auf die kommende Saison innerhalb der National League von Ambri-Piotta zum EHC Biel. Der 28-jährige Vorarlberger, der mit Schweizer Lizenz spielt, unterschrieb bei den Seeländern einen Zweijahresvertrag. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Lugano-Präsident stärkt Celestini den Rücken

Seit dem 4:0 im Saisonstartspiel auswärts gegen den FC Zürich hat der FC Lugano kein Bein mehr vor das andere gebracht. In den folgenden neun Pflichtspielen gewann er nur einmal - im Cup gegen Concordia Basel – und verlor sechs Mal. In der Super League wartet Lugano also seit über zwei Monaten auf einen Erfolg.

Im Normalfall kostet eine solche (Zwischen-)Bilanz den Trainer den Kopf. In Lugano sowieso, denn hier hat Präsident Angelo Renzetti in den letzten drei Saisons fünf Trainer beschäftigt. Vor Celestini waren dies Andrea Manzo, Paolo Tramezzani, Pierluigi Tami und Guillermo Abascal – keiner blieb länger als acht Monate im Amt.

Bei Celestini will Renzetti nun aber mehr Geduld haben. Diese hat der Trainer auch verdient, nachdem er die Mannschaft in der letzten Saison von der Abstiegszone auf den 3. Platz und damit in die Europa League geführt hat. «Celestini? Darüber sprechen wir an Weihnachten. Erst dann ziehe ich eine Bilanz», so Renzetti. Vielleicht erinnerte er sich daran, dass Celestini in der letzten Saison zwischen Ende Oktober und Anfang März in zehn Meisterschaftsspielen nur einmal siegreich blieb, dann aber in den verbleibenden 14 Runden nur noch einmal verlor. (abu/sda)

Bild: EPA

