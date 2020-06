Sport

Hoarau, Sulejmani und Wölfli beenden Saison mit YB

Die Routiniers Guillaume Hoarau, Miralem Sulejmani und Marco Wölfli werden die Saison mit den Young Boys beenden. Das Trio hat die ursprünglich auf Ende Juni terminierten Verträge bis zum Saisonende verlängert. Wie es für Hoarau und Sulejmani danach weitergeht, ist unklar. Ersatzgoalie Wölfli wird seine Karriere beenden.

Positive Signale betreffend Vertragsverlängerungen bis zum Saisonende erhielt der Meister auch bei den Leihspielern Saidy Janko, Jordan Lefort und Frederik Sörensen. Dort laufen gemäss YB die Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Stammklubs. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bayern München einige Wochen ohne Thiago

Bundesliga-Leader Bayern München muss einige Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Der Spanier, der zuletzt wiederholt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen war, musste sich einer Operation unterziehen. Die Münchner hoffen, dass Thiago im Cupfinal am 4. Juli gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung steht. (sda/dpa)

Bild: keystone

Früherer Stürmer Adrian Hotz verstorben

Adrian Hotz, der frühere Stürmer des SC Bern und des Zürcher SC, ist tot. Er ist nach Angaben der ZSC Lions im Alter von 56 Jahren überraschend verstorben.

Hotz hatte 1986 von seinem Stammverein, dem B-Ligisten Dübendorf, zum SC Bern gewechselt, mit dem er im dritten Jahr Meister wurde. Danach zog er weiter zum Zürcher SC, für den er von 1989 bis 1993 stürmte. Insgesamt bestritt Hotz in der höchsten Schweizer Liga 287 Spiele, in denen ihm insgesamt 163 Tore und 118 Assists gelangen.

Vor zehn Jahren erlitt Hotz einen Aortariss, den er mit Glück überlebte, der aber eine schwierige Operation nötig machte. Seither war Hotz invalid. (dab/sda)

Adrian Hotz, der seit einigen Jahren an einer Herzschwäche litt, ist in der Nacht auf heute verstorben. Der SCB entbietet den Angehörigen sein herzliches Beileid. https://t.co/2CVtR3BSBH — SC Bern (@scbern_news) June 12, 2020

Premier League will Zeichen gegen Rassismus setzen

Die Spieler der Premier League wollen am ersten Spieltag nach der Corona-Pause ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Gemäss mehreren britische Medien ist geplant, die Namen auf den Trikots durch den Schriftzug «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) zu ersetzen. Darauf sollen sich die Klubs bei einer Konferenz am Donnerstag geeinigt haben.

Die Initiative kommt nach Informationen der Zeitung «Guardian» von mehreren Teamcaptains und Vertretern der Spielergewerkschaft PFA. An den darauffolgenden Spieltagen soll der Schriftzug «Black Lives Matter» an anderer Stelle auf den Trikots platziert werden. Dazu fänden derzeit noch Verhandlungen mit den Sponsoren statt, hiess es. Der seit dem 9. März unterbrochene Meisterschaftsbetrieb wird am nächsten Mittwoch mit zwei Nachholspielen wieder aufgenommen, bevor am Freitag die erste komplette Runde seit der Zwangspause beginnt. (abu/sda)

Bild: keystone

Finnisches Team KooKoo am Spengler Cup

Auch in diesem Jahr wird ein finnisches Team am Spengler Cup dabei sein. Die Verantwortlichen in Davos melden die Zusage der Mannschaft KooKoo aus Kouvola.

KooKoo gehört seit der Saison 2015/16 der höchsten nationalen Liga an. In der vergangenen Saison hatte das Team aus dem Süden des Landes mit Platz 5 in der Qualifikation ohne Probleme die Playoffs erreicht, die wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht ausgetragen werden konnten.

Nach der Verpflichtung von KooKoo sind fünf der sechs Teams bekannt, die bei der 94. Auflage des Turniers in der Altjahreswoche in Davos dabei sein werden. Neben dem HCD standen zuvor schon Ambri-Piotta, das Team Canada und Sparta Prag als Teilnehmer fest. (dab/sda)

Aus Kouvola im Süden Finnlands wird @KouvolanKooKoo

in der Altjahreswoche an den 94. Spengler Cup nach Davos reisen: https://t.co/Xiks7zIsaq#SpenglerCup pic.twitter.com/JhTiUQYlR2 — spenglercup (@spenglercup) June 12, 2020

Australien will wieder Zuschauer in Sportstadien zulassen

Australien will die wegen der Corona-Pandemie nötig gewordenen Einschränkungen lockern und ab Juli wieder Zuschauer in bestimmten Sportstadien zulassen. Arenen mit einer Kapazität von bis zu 40'000 Plätzen dürften dann zu einem Viertel gefüllt werden, kündigte Premierminister Scott Morrison an. Die Zuschauer müssten sitzen und die Abstandsregeln einhalten.

Über eine etwaige Wiedereröffnung grösserer Stätten für Besucher wird später entschieden. Sportveranstaltungen wie etwa die Rugby-Meisterschaft sind seit Ende Mai wieder erlaubt. Die Spiele finden aber vor leeren Rängen statt. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Mehrheit der Olympia-Stätten in Tokio auch 2021 verfügbar

Die Mehrheit der Austragungsstätten für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wird gemäss den Verantwortlichen in Japan auch nach der Verschiebung aufs nächste Jahr zur Verfügung stehen.

Für rund 80 Prozent der Austragungsstätten hätten sie das Einverständnis der Betreiber, sagte der Geschäftsführer des örtlichen Organisationskomitees, Toshiro Muto. In Bezug auf die übrigen Olympia-Stätten, darunter das olympische Dorf, dauern die Verhandlungen laut Muto noch an.

Die Organisatoren wollen die wegen der Corona-Pandemie verlegten Spiele in einem einfacheren Rahmen veranstalten als ursprünglich für dieses Jahr geplant. Priorität habe die Gesundheit und Sicherheit der Athleten, Zuschauer und aller Beteiligten. Zugleich sollen die Kosten deutlich gesenkt werden. (dab/sda)

Bild: keystone

Drei weitere Grands Prix abgesagt

Der Kalender der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft schrumpft wegen der Corona-Pandemie weiter. Die Grands Prix von Aserbaidschan, Singapur und Japan sind abgesagt worden.

Der Grosse Preis in Aserbaidschans Hauptstadt Baku war ursprünglich für den 7. Juni vorgesehen, das Nachtrennen in Singapur am 20. September, und der Grand Prix von Japan in Suzuka am 11. Oktober. Zuvor waren bereits die Rennen in Monte Carlo und in Le Castellet abgesagt worden.

Die Verantwortlichen der Formel-1-WM hatten vor zehn Tagen einen ersten revidierten Kalender mit acht Rennen in Europa präsentiert. Demnach soll die Saison am 5. Juli in Spielberg in Österreich beginnen. (dab/sda)

Bild: EPA

250 Millionen für den Kampf gegen Rassismus

Die Verantwortlichen der National Football League (NFL) wollen im Kampf gegen Rassismus ihren Beitrag leisten. Sie stellen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 250 Millionen Dollar zur Verfügung.

Das Geld ist ein Teil des Engagements. Die NFL will auch das eigene Network und alle anderen zur Verfügung stehenden Medien nutzen, um Themen zu sozialer Gerechtigkeit mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

NFL-Chef Roger Goodell hatte sich zuletzt an die Seite schwarzer Football-Profis gestellt und sich im Namen der Liga dafür entschuldigt, nicht schon früher auf die Spieler gehört zu haben. Vorausgegangen war eine entsprechende Aufforderung von Superstars wie Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Trainingslager in der NHL ab 10. Juli

Die NHL-Teams können sich ab dem 10. Juli in Trainingslagern auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft vorbereiten. Wann wieder gespielt werden kann, steht allerdings weiterhin nicht fest.

Voraussetzung für die Umsetzung des von den Verantwortlichen der NHL un der Spielervereinigung (NHLPA) gefällten Entscheids ist, dass die medizinischen Sicherheitsstandards eingehalten werden und die Parteien eine allgemeine Vereinbarung zur Aufnahme des Spielbetriebs getroffen haben.

Die NHL hat sich vor gut zwei Wochen für den Abbruch der Regular Season entschieden und will die Saison nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Pause mit den Playoffs fortsetzen. Dadurch sind für die entscheidende Phase 24 statt wie üblich 16 Teams zugelassen. (dab/sda)

Bild: AP

FC Sevilla mit Derbysieg beim Wiederbeginn

Knapp vier Wochen nach der deutschen Bundesliga hat die spanische Primera Division als nächste grosse europäische Liga den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Beim Prolog der 28. Runde siegte der FC Sevilla unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Derby gegen Stadtrivale Betis Sevilla 2:0 und festigte damit den 3. Platz in der Rangliste hinter dem Spitzenduo FC Barcelona und Real Madrid.

Die beiden Favoriten treten am Wochenende an. Leader Barcelona trifft am Samstag auswärts auf Aufsteiger Mallorca, Real Madrid, das zwei Punkte Rückstand aufweist, empfängt am Sonntag Eibar. (dab/sda)

Bild: keystone

Sprunger gelingt Weltpremiere

Lea Sprunger zeichnete an den «Impossible Games» in Oslo für eine Weltpremiere verantwortlich. Die 30-jährige Waadtländerin benötigte zwischen der ersten und der zweiten sowie der zweiten und der dritten Hürde jeweils nur 13 Schritte, ein Rhythmus, den zuvor noch keine Frau in einem Wettkampf geschafft hatte. Normal sind 15 oder 16 Schritte. Erschwerend kam hinzu, dass die Distanz bis zu ersten Hürde 50 Meter betrug und nicht wie gedacht 45 m.

«Das machte es noch spannender», sagte Sprungers Trainer Laurent Meuwly. «Wir wussten nicht, ob es klappen würde. Es war ein Experiment.» Allerdings büsste die Europameisterin über 400 m Hürden für ihren Exploit. Mit 39,86 Sekunden blieb sie um 93 Hundertstel über ihrer 2016 kurz vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aufgestellten Bestzeit.

Nach der dritten Hürde wechselte Sprunger wie geplant auf zweimal 14 und zweimal 15 Schritte. «Das ist für 300 Meter suboptimal», erklärte Meuwly. Die Folge war, dass sie «viel zu viel Zeit verlor.» Dessen waren sie sich Meuwly aber bewusst, «ist sie doch noch nicht so weit.» Es ging in Oslo jedoch nicht darum zu siegen, insofern war es nebensächlich, dass sie sich ihren Konkurrentinnen, der Dänin Sara Slott Petersen (39,42) und der Norwegerin Amalie Iuel (39,44), geschlagen geben musste. «Wir arbeiten nicht für Oslo, sondern für den Final an den Olympischen Spielen in Tokio», betonte Meuwly.

Bild: keystone

Mauro Caviezel mit Achillessehnenriss

Mauro Caviezel muss sich auf eine längere verletzungsbedingte Auszeit einstellen. Der Bündner Speed-Spezialist hat sich die Achillessehne im linken Fuss gerissen.

Wie Swiss-Ski mitteilte, erlitt Caviezel die Verletzung am Mittwoch im Konditionstraining. Der 31-jährige Super-G-Disziplinensieger werde in den nächsten Tagen operiert. «Auch diese Verletzung heilt wieder, und ich setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in Form auf die Ski zurückzukehren», wird Caviezel in der Mitteilung zitiert.

Verletzungen sind für Caviezel nichts Unbekanntes. In seiner Laufbahn hat er sich schon von schweren Verletzungen in Knie, Unterschenkel, Schulter und Hand zurückgekämpft. Seit er ab 2016 über eine längere Zeitspanne unversehrt blieb, schaffte er den Anschluss an die Weltspitze. Im letzten Winter musste er wegen einer Verletzung am Unterschenkel vorübergehend aussetzen, trotzdem gewann er die kleine Kristallkugel im Super-G. (dab/sda)

Bild: AP/AP

Gladbach für den Rest der Saison ohne Zakaria

Für Denis Zakaria ist die Bundesliga-Saison vorzeitig gelaufen. Das Knie des 23-jährigen Genfers in Diensten von Borussia Mönchengladbach lässt kein baldiges Comeback zu. «Da sehen wir keine Chance mehr. Wir wollen nichts riskieren und nichts zu früh angehen», erklärte Trainer Marco Rose. Der Schweizer Mittelfeldspieler hatte sich Anfang Mai wegen anhaltender Knieprobleme einer Arthroskopie unterzogen.

Positives vermeldete der Klub derweil zu Zakarias Teamkollege Breel Embolo, der sich im zweiten Spiel nach dem Corona-Unterbruch an der Wade verletzt hatte. Der Schweizer Nationalstürmer steht dem Champions-League-Aspiranten am Samstag beim designierten Meister Bayern München wieder zur Verfügung. «Er hat das Training in dieser Woche gesteigert. Wir haben ihn so weit, dass er in München eine Option sein kann», sagte Rose am Donnerstag. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Wettbewerbskommission lehnt Sions Antrag ab

Der Beschluss der Swiss Football League (SFL), die Meisterschaften der Super League und der Challenge League fortzuführen, verstösst nicht gegen das Kartellgesetz.

Die Wettbewerbskommission (WEKO) entsprach dem Gesuch des FC Sion nicht, die Wiederaufnahme der Super League zu verbieten und eine kartellrechtliche Untersuchung zu eröffnen. 17 von 20 Vereinen der Swiss Football League hatten unlängst für die Wiederaufnahme der Saison für den 19. Juni gestimmt. (abu/sda)

Bild: keystone

Wolfsburg vorderhand ohne Mehmedi

Wolfsburg muss mindestens in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen auf den verletzten Schweizer Internationalen Admir Mehmedi verzichten. «Admir wird am Samstag gegen Freiburg und sicherlich auch danach in Mönchengladbach ausfallen. Er hat Schmerzen an seiner Achillessehne», sagte Trainer Oliver Glasner bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Mehmedi spielte von 2013 bis 2015 für den nächsten Gegner SC Freiburg, ehe er über Bayer Leverkusen nach Wolfsburg ging. (abu/sda/dpa)

Bild: Witters GmbH

