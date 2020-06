Sport

Sport-News

Sportnews: Mauro Caviezel mit Achillessehnenriss



Sport-News

Mauro Caviezel mit Achillessehnenriss +++ Wettbewerbskommission lehnt Constantin-Antrag ab

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mauro Caviezel mit Achillessehnenriss

Mauro Caviezel muss sich auf eine längere verletzungsbedingte Auszeit einstellen. Der Bündner Speed-Spezialist hat sich die Achillessehne im linken Fuss gerissen.

Wie Swiss-Ski mitteilte, erlitt Caviezel die Verletzung am Mittwoch im Konditionstraining. Der 31-jährige Super-G-Disziplinensieger werde in den nächsten Tagen operiert. «Auch diese Verletzung heilt wieder, und ich setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in Form auf die Ski zurückzukehren», wird Caviezel in der Mitteilung zitiert.

Verletzungen sind für Caviezel nichts Unbekanntes. In seiner Laufbahn hat er sich schon von schweren Verletzungen in Knie, Unterschenkel, Schulter und Hand zurückgekämpft. Seit er ab 2016 über eine längere Zeitspanne unversehrt blieb, schaffte er den Anschluss an die Weltspitze. Im letzten Winter musste er wegen einer Verletzung am Unterschenkel vorübergehend aussetzen, trotzdem gewann er die kleine Kristallkugel im Super-G. (dab/sda)

Bild: AP/AP

Gladbach für den Rest der Saison ohne Zakaria

Für Denis Zakaria ist die Bundesliga-Saison vorzeitig gelaufen. Das Knie des 23-jährigen Genfers in Diensten von Borussia Mönchengladbach lässt kein baldiges Comeback zu. «Da sehen wir keine Chance mehr. Wir wollen nichts riskieren und nichts zu früh angehen», erklärte Trainer Marco Rose. Der Schweizer Mittelfeldspieler hatte sich Anfang Mai wegen anhaltender Knieprobleme einer Arthroskopie unterzogen.

Positives vermeldete der Klub derweil zu Zakarias Teamkollege Breel Embolo, der sich im zweiten Spiel nach dem Corona-Unterbruch an der Wade verletzt hatte. Der Schweizer Nationalstürmer steht dem Champions-League-Aspiranten am Samstag beim designierten Meister Bayern München wieder zur Verfügung. «Er hat das Training in dieser Woche gesteigert. Wir haben ihn so weit, dass er in München eine Option sein kann», sagte Rose am Donnerstag. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Wettbewerbskommission lehnt Sions Antrag ab

Der Beschluss der Swiss Football League (SFL), die Meisterschaften der Super League und der Challenge League fortzuführen, verstösst nicht gegen das Kartellgesetz.

Die Wettbewerbskommission (WEKO) entsprach dem Gesuch des FC Sion nicht, die Wiederaufnahme der Super League zu verbieten und eine kartellrechtliche Untersuchung zu eröffnen. 17 von 20 Vereinen der Swiss Football League hatten unlängst für die Wiederaufnahme der Saison für den 19. Juni gestimmt. (abu/sda)

Bild: keystone

Wolfsburg vorderhand ohne Mehmedi

Wolfsburg muss mindestens in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen auf den verletzten Schweizer Internationalen Admir Mehmedi verzichten. «Admir wird am Samstag gegen Freiburg und sicherlich auch danach in Mönchengladbach ausfallen. Er hat Schmerzen an seiner Achillessehne», sagte Trainer Oliver Glasner bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Mehmedi spielte von 2013 bis 2015 für den nächsten Gegner SC Freiburg, ehe er über Bayer Leverkusen nach Wolfsburg ging. (abu/sda/dpa)

Bild: Witters GmbH

Europas Klub-Fussball vor Corona mit Rekordumsatz

Der europäische Klub-Fussball verzeichnete in der Zeit vor Corona einen finanziellen Höhenflug. Laut der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte stieg der Umsatz in der Saison 2018/19 um zwei Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Der Löwenanteil entfiel auf die «Big 5», die ihren Anteil sogar steigern konnten. Die fünf grossen Ligen in Europa – englische Premier League, spanische La Liga, deutsche Bundesliga, italienische Serie A und französische Ligue 1 – generierten 59 Prozent des gesamten Umsatzes, das sind rund 17 Milliarden Euro.

Das Wachstum von neun Prozent gegenüber der Saison davor resultiert vor allem aus den Ausschüttungen der UEFA, die aufgrund neuer TV-Verträge 700 Mio. Euro mehr verteilte. 70 Prozent davon, in Summe 483 Mio. Euro, holten sich die Klubs der fünf grossen Ligen. Den Klubs droht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nun jedoch ein deutlicher Einbruch der Einnahmen. Laut Deloitte werden alleine den Premier-League-Vereinen in der Saison 2019/20 rund 1,1 Milliarden Euro fehlen. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Motorrad-WM mit 13 Rennen – Start am 19. Juli in Jerez

Der Neustart der MotoGP-WM nach der Coronavirus-Pause erfolgt wie erwartet am 19. Juli in Jerez. In Spanien soll an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gefahren werden, anschliessend geht es weiter ins tschechische Brünn (9. August). Insgesamt sieht der neu veröffentlichte Kalender noch 13 Rennen in Europa vor, mit Valencia am 8. und 15. November als Abschluss. Ob anschliessend auch noch bis zu vier Grands Prix in Übersee angesetzt werden, bleibt vorläufig offen.

«Wir werden die Möglichkeit weiterer WM-Rennen bis Ende Juli abklären und kommunizieren», schreiben der Internationale Motorradverband (FIM) und der Rechteinhaber Dorna in einer Medienmitteilung. Noch nicht abgesagt sind die Rennen in Texas, Argentinien, Thailand und Malaysia. Fest steht, dass die Strassen-WM, die ursprünglich 20 Grands Prix vorsah, spätestens am 13. Dezember zu Ende gehen soll. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

LeBron James gründet Wahlrechtsinitiative für Afroamerikaner

Basketballstar LeBron James (35) gründet einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit anderen schwarzen Prominenten eine Initiative zum Schutz des Wahlrechts von Afroamerikanern. Die Organisation mit dem Namen «More Than a Vote» (Mehr als eine Wahl) soll diese dazu bewegen, bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben und sich nicht davon abhalten oder beeinflussen zu lassen.

«Wir haben das Gefühl, dass wir derzeit etwas Gehör und Aufmerksamkeit bekommen, und jetzt ist es für uns an der Zeit, endlich etwas zu bewirken», zitierte die «New York Times» den Spieler der Los Angeles Lakers. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Arbeiter auf WM-Baustelle in Katar über Monate nicht bezahlt

Ausländische Arbeiter auf einer Baustelle der Fussball-WM 2022 in Katar sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International über Monate nicht bezahlt worden.

Die rund 100 Arbeiter seien bei einer katarischen Firma angestellt, die für Fassadenarbeiten im Stadion Al-Bayt im Norden des Emirats unter Vertrag genommen worden sei, teilte Amnesty International am Donnerstag mit. Katar wird immer wieder vorgeworfen, dass dort ausländische Arbeiter ausgebeutet werden. Am Pranger stehen unter anderem schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne.

Amnesty erklärte, die nicht bezahlten Löhne zeigten deutlich, dass es noch immer einfach sei, Arbeiter in Katar auszubeuten, «selbst wenn sie eine der Kronjuwelen der Weltmeisterschaft bauen». Einige Arbeiter hätten inzwischen einen Teil ihres Geld bekommen, nachdem der Fall bei Katars Behörden und dem Fussball-Weltverband FIFA angesprochen worden sei. Trotzdem gebe es noch ausstehende Löhne. (abu/sda/dpa)

Alle Stadien der WM 2022 in Katar

US-Fussball kippt Protestverbot bei der Hymne: Knien wieder erlaubt

Mitglieder der US-Fussball-Nationalmannschaften dürfen während der Hymne wieder friedlich protestieren und sich beispielsweise hinknien. Der Fussballverband der USA kippte ein entsprechendes Verbot und entschuldigte sich insbesondere bei seinen schwarzen Spielerinnen und Spielern.

«Es ist klar geworden, dass diese Regel falsch war und von der wichtigen Botschaft, dass schwarze Leben wichtig sind, abgelenkt hat», heisst es in einer am Mittwoch (Ortszeit) verbreiteten Stellungnahme. «Der Sport hat eine starke Plattform für das Gute und wir haben diese Plattform nicht so effektiv genutzt, wie wir das hätten tun sollen. Wir können bei diesen speziellen Themen mehr tun, und das werden wir.»

Eingeführt worden war die Regel 604-1 im Februar 2017, nachdem Spielführerin Megan Rapinoe sich aus Solidarität mit Footballspieler Colin Kaepernick ebenfalls bei der Hymne hingekniet hatte. Damit wollten beide gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze demonstrieren. Seit der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam ist das Thema in den USA so gross wie wohl noch nie und führte landesweit zu massiven Protesten und Demonstrationen gegen Rassismus. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

US-Motorsport-Serie Nascar verbietet Konföderierten-Flagge

Nach landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze verbietet Nascar zukünftig die Konföderierten-Flagge bei allen Veranstaltungen von Amerikas beliebtester Motorsport-Serie.

«Die Anwesenheit der Konföderierten-Flagge bei Nascar-Veranstaltungen widerspricht unserer Verpflichtung, ein inklusives Umfeld für alle unsere Fans, Teilnehmer und unsere Industrie zu bieten», hiess es in einer am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme. Der einzige afroamerikanische Nascar-Fahrer, Bubba Wallace, hatte sich erst vor wenigen Tagen für ein solches Verbot ausgesprochen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

20'000 Zuschauer beim Belgrader Derby

Etwa 20'000 Fans haben am Mittwochabend in Belgrad den Cup-Halbfinal zwischen den Stadtrivalen Partizan und Roter Stern (1:0) im Stadion verfolgt. In Serbien sind nach Corona-Pause seit dem 1. Juni wieder Fussballspiele mit Publikum erlaubt, wenn zwischen den Zuschauern ein Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird. Aktuelle Fotos der Partie zeigten jedoch eng nebeneinander stehende Fans auf den Tribünen der 30'000 Zuschauer fassenden Arena von Partizan. (pre/sda)

Benfica lässt erneut Punkte liegen

Haris Seferovic hat mit Benfica Lissabon im Titelrennen einen weiteren Dämpfer einstecken müssen. Das Team des Schweizer Nationalstürmers musste sich nach einer 2:0-Führung auswärts beim Tabellenvorletzten Portimonense mit einem 2:2-Remis begnügen. Seferovic kam wie schon beim Neustart der portugiesischen Meisterschaft vor Wochenfrist (0:0 gegen Tondela) nur zu einem Teileinsatz. Der Luzerner wurde in der 80. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt.

Benfica hat dank dem Punktgewinn zwar vorübergehend die alleinige Tabellenführung übernommen. Der FC Porto könnte sich mit einem Sieg im Heimspiel gegen Maritimo Funchal allerdings ein Polster von zwei Punkten erarbeiten. Die Partie begann am späten Mittwochabend. (pre/sda)

Zweimal Joshua vs. Fury im 2021

Die beiden britischen Box-Weltmeister Anthony Joshua und Tyson Fury streben für das kommende Jahr zwei Duelle miteinander an. Dieses Vorhaben bestätigte Fury in einer Videobotschaft auf Twitter. «Der grösste Kampf in der Geschichte des britischen Boxens wurde soeben vereinbart», sagte der 31-jährige Titelträger des Weltverbandes WBC. Dies hatte auch Joshuas Promoter Eddie Hearn zuvor bereits dem Sender Sky gesagt. «Im Prinzip haben beide dem Kampf zugestimmt. Zwei Kämpfen», erklärte Hearn.

Dabei könnte es um die Vereinigung der bedeutendsten Gürtel im Schwergewicht gehen. Der 30-jährige Joshua ist Weltmeister der Verbände WBA, IBF und WBO. Daten und Austragungsorte sind noch nicht festgelegt, die finanziellen Rahmenbedingungen wurden laut Hearn aber vereinbart. Der erste Kampf könnte seinen Angaben zufolge im Sommer nächsten Jahres stattfinden.

Zu den Hürden gehören auch die Kämpfe, die Fury und Joshua zuvor bestreiten müssen. Fury wird zunächst ein drittes Mal gegen Deontay Wilder in den Ring steigen. Im Februar hatte er den Amerikaner als WBC-Champion entthront. Die Revanche könnte es im November oder Dezember geben. Joshua muss seinen IBF-Titel gegen den bulgarischen Herausforderer Kubrat Pulev aufs Spiel setzen, das für Juni geplante Duell wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. (pre/sda)

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS



MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020

DFL hebt Maskenpflicht auf

Das Hygienekonzept der deutschen Bundesliga wird angepasst. Die Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter am Spielfeldrand müssen künftig keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, sobald sie ihren Sitzplatz im Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingenommen haben. Das teilte die Deutsche Fussball Liga (DFL) und der Deutsche Fussball Bund (DFB) mit. Die Änderung tritt ab dem nächsten Spieltag in Kraft und hat auch für die 2. Bundesliga, die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga und die Cup-Finals Gültigkeit. (pre/sda)

#DFL und @DFB nehmen punktuelle Anpassungen am medizinisch-organisatorischen Konzept für den aktuellen Sonderspielbetrieb bis Saisonende vor. ⬇️ https://t.co/XYTIBz9bdB — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 10, 2020

ManCity-Entscheid fällt Mitte Juli

Der englische Meister Manchester City darf sich weiterhin Hoffnungen auf eine Europacup-Teilnahme in den nächsten beiden Saisons machen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS sprach nach einer dreitägigen, per Video-Konferenz durchgeführten Anhörung im Rekursfall gegen die von der UEFA verhängte Europacup-Sperre noch kein Urteil. Ein solches wird in der ersten Juli-Hälfte erwartet, teilte der CAS mit.

Das unabhängige Finanzkontroll-Gremium der UEFA hatte Manchester City im Februar wegen Verstössen gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Zudem wurden die Citizens zu einer Busse in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt. Manchester City bestritt die Vorwürfe, unrechtmässige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten zu haben, und zog den Fall vor den CAS. (pre/sda)

Bild: EPA

MLS wird mit Mini-Turnier fortgesetzt

Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) setzt ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison mit einem Mini-Turnier ab dem 8. Juli fort. Nach Informationen von ESPN werden alle 26 Mannschaften auf das Gelände von Disney World in Orlando, Florida, ziehen und dort in Quarantäne leben.

Jede Mannschaft bestreitet in der Gruppenphase drei Spiele, die auch zur Regular Season zählen. Danach wird das mit 1,1 Millionen Dollar dotierte Turnier in K.o.-Form zu Ende gespielt. Der Sieger wird in einem Finalspiel am 11. August ermittelt und erhält einen Startplatz für die Champions League in der CONCACAF-Region zugesprochen. Im Anschluss an das Turnier will die MLS die reguläre Saison in den Heimstätten der Teams fortsetzen.

Als die MLS ihren Meisterschaftsbetrieb am 12. März unterbrach, waren erst zwei Runden gespielt. Der Chicago Fire FC mit Trainer Raphaël Wicky und Sportchef Georg Heitz hat das Training in Kleingruppen am letzten Freitag wieder aufgenommen. (pre/sda)

It’s good to be back. ⚽



Our 2020 season kicks off again with all 26 clubs in the #MLSisBack Tournament, starting July 8 from @ESPNWWOS at @WaltDisneyWorld. — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020

Räte einigen sich nicht bei Darlehen für Sportklubs

Der Nationalrat hielt am Mittwoch an einer letzten Differenz bei den Nachtragskrediten zur Bewältigung der Corona-Pandemie fest. Dabei geht es um eine zusätzliche Bedingung bei den Darlehen für Profi-Sportclubs. Bund und Profiligen haben vereinbart, dass die mit Darlehen unterstützten Klubs die Löhne der Spieler um durchschnittlich 20 Prozent senken müssen, sofern sie das Darlehen nicht innert drei Jahre zurückzahlen.

Der Nationalrat will, dass die Clubs die Lohnkürzung am Einkommen der einzelnen Spieler anpassen müssen. Die Idee dahinter ist es zu vermeiden, dass mit den Bundesgeldern überhöhte Löhne finanziert werden, wie Kommissionssprecher Roland Fischer (GLP/LU) erläuterte. Die Bedingung sei gerechtfertigt und die Einschränkung der Clubs moderat. Der Nationalrat folgte dieser Einschätzung mit 120 zu 54 Stimmen bei 11 Enthaltungen.

Beim betroffenen Darlehen für den Sport geht es um 175 Millionen Franken. Mit dieser Summe soll in den nächsten sechs Monaten der Betrieb von Fussball- und Eishockeyligen sichergestellt werden. (dab/sda)

Bild: keystone

Drei Kandidaturen für Ausrichtung der Frauen-WM 2023

Die Weltmeisterschaft der Frauen 2023 findet in Japan, Kolumbien oder Australien und Neuseeland statt. Die FIFA gab am Mittwoch bekannt, dass diese drei Kandidaturen nach eingehender Prüfung dem FIFA-Rat zur Abstimmung bei einer Videokonferenz am 25. Juni unterbreitet werden. Brasilien hatte seine Bewerbung am Montag zurückgezogen. Die WM 2023 wird erstmals mit 32 Mannschaften gespielt. (dab/sda)

Bild: AP The Canadian Press

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter