Sport

Sport-News

Sportnews: Leipzig nach Sieg in Köln wieder Dritter



Sport-News

RB Leipzig nach Sieg in Köln wieder Dritter +++ Auch Sion und Xamax wieder im Training

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Leipzig nach Sieg in Köln wieder Dritter

RB Leipzig eroberte den Champions-League-Platz in der Tabelle der Bundesliga nach nur 29 Stunden zurück. Der zwischenzeitlich auf Platz 5 abgerutschte Herbstmeister gewann zum Abschluss des 29. Spieltags am Montagabend beim 1. FC Köln mit 4:2 (2:1) Toren und verbesserte sich wieder in den 3. Rang.

Der Aussenseiter Köln war zwar durch Jhon Cordoba früh in Führung gegangen, aber Patrik Schick, Christopher Nkunku, Timo Werner und Dani Olmo drehten die Partie für Leipzig bis Mitte der zweiten Halbzeit. Anthony Modeste hatte das zwischenzeitliche 2:3 erzielt (55.). Der Schweizer Keeper Yvon Mvogo verfolgte die Partie von Leipzigs Ersatzbank aus.

Köln wartet auch nach der fünften Partie auf den ersten Sieg in einem Geisterspiel. Der Klassenerhalt dürfte angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf den 16. Rang dennoch gesichert werden, der kurze Traum von Europa ist bei nun acht Zählern Rückstand auf Platz 7 aber wohl ausgeträumt.

1. FC Köln - Leipzig 2:4 (1:2)

Tore: 7: Cordoba 1:0. 20. Schick 1:1. 38. Nkunku 1:2. 50. Werner 1:3. 55. Modeste 2:3. 57. Olmo 2:4.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (pre/sda)

Sion und Xamax auch wieder im Training

Der FC Sion und Neuchâtel Xamax nahmen als letzte Klubs der Super League das Training wieder auf. Dabei waren mehrere neue Gesichter zu sehen. In Riddes waren bei der Reprise der Walliser die Rückkehrer Christian Zock und Geoffrey Serey Die mit von der Partie. Der Präsident Christian Constantin erklärte auf der Website, dass er die vertraglichen Fragen «so schnell wie möglich» lösen wolle. Verschiedene Verträge, darunter jener von Coach Ricardo Dionisio, laufen am 30. Juni aus. Ob die neuen Spieler noch in dieser Saison spielberechtigt sind, ist nicht in allen Fällen klar. Der Neustart der Meisterschaft ist am Wochenende des 20./21. Juni geplant, das Saisonende Anfang August.

Den umgekehrten Weg von Serey Die gingen Johan Djourou und Xavier Kouassi. Sie waren am Pfingstmontag erstmals mit ihrem neuen Klub Xamax auf dem Platz. Die beiden, die von Sions Constantin während der Coronakrise entlassen worden waren, absolvierten aber ein separates Programm. Ein spezieller Fall ist auch Gaëtan Karlen. Er ist ab dem 1. Juli bei Sion unter Vertrag und hält sich derzeit noch bei Xamax fit, dürfte aber bis Ende Juni kaum noch für die Neuenburger zum Einsatz kommen. (pre/sda)

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter