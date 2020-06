Sport

Sportnews: ZSC Lions in der Champions League gegen dänischen Underdog



ZSC in der Champions Hockey gegen Dänen +++ Tramezzani kehrt nach Sion zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

ZSC in der Champions Hockey gegen Dänen

In der ersten K.o.-Runde der Champions Hockey League bekommen es die ZSC Lions mit SønderjyskE Vojens aus Dänemark zu tun. Alles andere als ein Weiterkommen der Zürcher wäre eine Blamage.

Der EHC Biel trifft auf den Südtiroler HC Bozen, Servette auf die Straubing Tigers aus Deutschland und Davos auf die Vienna Capitals. Das nach Papierform schwierigste Los zog der EV Zug, der auf das schwedische Spitzenteam Skelleftea trifft. Die Partien werden am 6./7.und 13./14. Oktober gespielt, der Spielplan ist noch nicht erstellt. (ram)

Bild: KEYSTONE

UEFA schliesst Trabzonspor für eine Europapokal-Saison aus

Der türkische Klub Trabzonspor darf in der nächsten oder der übernächsten Saison einmal nicht am Europacup teilnehmen, falls er sich dafür qualifizieren sollte.

Die UEFA ahndete mit diesem Ausschluss Verstösse gegen das Financial Fairplay. Der europäische Verband hatte die Strafe schon vor elf Monaten ausgesprochen, damals aber noch zur Bewährung ausgesetzt.

Grund für die Bestrafung war im Vorjahr der Verstoss gegen eine Vereinbarung aus dem Jahr 2016. Darin hatte sich Trabzonspor laut UEFA verpflichtet, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen sollen. Nun seien die Ziele für das Finanzjahr 2019 nicht erreicht worden, hiess es weiter. (sda/dpa)

Bild: EPA

Schottische Liga ab August mit «virtuellen Dauerkarten»

Die höchste schottische Liga beginnt die kommende Saison wie geplant im August. Fans können für die Saison 2020/21 eine «virtuelle Dauerkarte» erwerben, teilte die Scottish Professional Football League (SPFL) mit.

Die höchste schottische Liga beginnt die kommende Saison wie geplant im August. Fans können für die Saison 2020/21 eine «virtuelle Dauerkarte» erwerben, teilte die Scottish Professional Football League (SPFL) mit.

Wegen der Corona-Krise war die Saison in der schottischen Premiership vorzeitig beendet worden und Celtic Glasgow zum Meister erklärt worden. In der kommenden Spielzeit in Schottland werden vorerst keine Zuschauer in den Fussballstadien zugelassen. Was die finanzielle Kompensation für abgesagte Spiele der vergangenen Saison angeht, hätten die SPFL und Sky ebenfalls eine Einigung erzielt, hiess es. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA

Tramezzani kehrt nach Sion zurück

Paolo Tramezzani wird neuer Trainer beim FC Sion. Der Italiener tritt bei den Wallisern die Nachfolge von Ricardo Dionisio Pereira an und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Für Tramezzani ist es eine Rückkehr nach Sion. Der Italiener war bereits zu Beginn der Saison 2017/18 im Wallis tätig gewesen, ehe er entlassen wurde. Zuvor hatte er in der Super League Lugano dank einem überraschenden dritten Platz in die Europa League geführt. Zuletzt war Tramezzani in der Serie B bei Livorno engagiert gewesen, wo er im Februar entlassen wurde. (dab)

Paolo Tramezzani revient au FC Sion avec une mission claire: le maintien en Super League. L'Italien dirigera son premier entraînement jeudi matin à Riddes.



👉 https://t.co/SKt9Yn2ZWW pic.twitter.com/RPG3xilutu — FC Sion (@FCSion) June 3, 2020

Thuns Hediger muss zurücktreten

Der FC Thun kann nicht mehr auf seinen Captain Dennis Hediger zählen. Der 33-jährige Mittelfeldspieler beendet aus gesundheitlichen Gründen und auf Anraten der Ärzte per sofort seine Karriere, bleibt dem Klub aber aber als U15-Trainer erhalten. Beim TV-Sender «Teleclub» wird er zudem als Experte auftreten. Seinen letzten Ernstkampf als Spieler bestritt Hediger im Februar 2019 in der Partie zwischen Thun und den Young Boys, in der er sich einen Kreuzbandriss und einen Knorpelschaden im Knie zuzog. Von dieser Verletzung erholte sich Hediger nie mehr komplett.

Hediger spielte seit seinem Wechsel von Biel 2010 im Berner Oberland und bestritt für Thun 284 Pflichtspiele. «Durch seinen Einsatz, seinen Willen und seine positive Lebenseinstellung hat er sich von einem hungrigen Challenge-League-Spieler zu einer grossen Persönlichkeit entwickelt», sagte Thuns Sportchef Andres Gerber. (pre/sda)

Im Februar 2019 zog sich unser Captain Dennis Hediger im Derby gegen YB eine schwere Knieverletzung zu. Diese zwingt ihn nun dazu, seine Aktivkarriere zu beenden. 😥 Merci für aues, Dennis! 🙏 💪

👉 Die Medienmitteilung: https://t.co/gySiYpp1mj#wahriliebi pic.twitter.com/WhMC4wpjns — FC Thun (Stay at 🏡) (@fcthun_official) June 3, 2020

Sion trennt sich von Trainer Dionisio Pereira

Christian Constantin hat wieder mal zugeschlagen: Nach nur fünf Monaten im Amt trennt sich der FC Sion mit sofortiger Wirkung von Trainer Ricardo Dionisio Pereira. Der 37-jährige Portugiese, der erst in der Winterpause vom Promotion-League-Klub Nyon gekommen war, hat heute sein letztes Training im Wallis geleitet. Sein Vertrag mit Option auf eine zweijährige Verlängerung hätte am 30. Juni 2020 ohnehin geendet. Wer Nachfolger von Dionisio wird, gab Sion noch nicht bekannt.

«Ricardo ist ein Trainer mit viel Potenzial, er konnte die letzten fünf Spiele jedoch nicht nutzen, um sich bei uns zu beweisen. Ich habe ihm absolut nichts vorzuwerfen, was seine Arbeit betrifft. Der FC Sion war der erste Profi-Verein, der ihm eine Chance als Cheftrainer gegeben hat, doch die Umstände waren nicht günstig. Ich wünsche ihm eine hervorragende Karriere», erklärte Präsident Christian Constantin in einem Communiqué. (pre)

Ricardo Dionisio Pereira et le FC Sion se séparent. Le technicien portugais a dirigé son dernier entraînement ce mercredi.



Le FC Sion tient à remercier Ricardo pour le travail effectué et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière.



👉 https://t.co/iwH2dSWPq2 pic.twitter.com/BaxznnhHGP — FC Sion (@FCSion) June 3, 2020

Bulgariens Ligen ab 5. Juni doch mit Publikum

Nach der Corona-Zwangspause soll in Bulgarien die Saison der 1. und 2. Liga am Freitag doch mit Fans in den Stadien starten. Einer Anordnung von Gesundheitsminister Kiril Ananiev zufolge dürfen aber nur 30 Prozent der Plätze besetzt werden. Ausserdem muss ein Abstand zwischen den Zuschauern von mindestens zwei Sitzen eingehalten werden. Die Spiele der beiden obersten Ligen waren wegen des am 13. März verhängten Ausnahmezustands im Kampf gegen das Coronavirus verschoben worden. (pre/sda)

bild: twitter

Infantino zu Bundesliga-Protesten: Applaus, keine Strafe

FIFA-Präsident Gianni Infantino würde die nach dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd protestierenden Bundesliga-Profis nicht bestrafen. «Um Zweifel zu vermeiden: In einem FIFA-Wettbewerb würden die jüngsten Demonstrationen von Spielern in der Bundesliga einen Applaus verdienen und keine Bestrafung», erklärte der Chef des Weltverbandes. «Wir alle müssen Nein zu Rassismus und jeglicher Form von Diskriminierung sagen. Wir alle müssen Nein zu Gewalt sagen. Jeder Form von Gewalt.»

Am Wochenende hatten mehrere Fussballer in Partien der Bundesliga mit Aktionen auf den Tod von Floyd aufmerksam gemacht, der vergangene Woche infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis ums Leben gekommen war. Weston McKennie von Schalke 04 zeigte Empörung und Anteilnahme auf einer Armbinde, Mönchengladbachs Marcus Thuram ging symbolisch in die Knie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi forderten auf T-Shirts «Justice for George Floyd».Den Statuten des Deutschen Fussball-Bundes zufolge sind solche Aktionen untersagt. Der DFB kündigte an, dass sich der Kontrollausschuss damit befassen werde. (sda/dpa)

Jadon Sancho und Co. protestieren gegen Rassismus

YB mit neuem Hauptpartner

Die Young Boys haben mit dem Online-Finanzdienstleister Plus500 trotz der Corona-Krise einen neuen Hauptpartner gefunden. Ab der Saison 2020/21 wird das Unternehmen mit Hauptsitz in Haifa, Israel, das an der Londoner Börse gelistet ist, für mindestens zwei Jahre Partner des Schweizer Meisters. In Sportkreisen ist das Unternehmen durch das jahrelange Hauptsponsoring des spanischen Spitzenklubs Atlético Madrid bekannt. Bei YB löst Plus500 den bisherigen Hauptpartner Migros Aare ab, die Genossenschaft bleibt aber weiter ein Sponsor der Berner. (pre/sda)

YB freut sich sehr, mit Plus500 ein neues Unternehmen als Hauptpartner vorzustellen. YB und Plus 500 haben einen Vertrag bis im Sommer 2022 abgeschlossen.



Video 👉 https://t.co/gor80W2Ybz

Meldung 👉 https://t.co/scmPS6Z0yW #BSCYB @Plus500 pic.twitter.com/PlYfQJryQJ — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) June 3, 2020

Keine Rennabsage bei Corona-Infektion eines F1-Piloten

Die Formel 1 will sich beim Start ihrer Saison auch im Fall einer Corona-Infektion eines Fahrers nicht bremsen lassen. «Wir werden Abläufe so gestalten, dass die Diagnose einer Infektion nicht zu einer Absage führt. Wenn ein Fahrer eine Infektion hat, sind Reservefahrer verfügbar», sagte Geschäftsführer Chase Carey in einem Beitrag auf der Internetseite der Formel 1. Die Rennserie will am 5. Juli mit einem Grand Prix im österreichischen Spielberg ihre Saison beginnen.

Der eigentlich geplante Auftakt Mitte März in Australien war unter anderem wegen der Covid-19-Erkrankung eines Mitarbeiters des McLaren-Teams kurzfristig abgesagt worden. Seither steckt die Formel 1 in der Zwangspause. Inzwischen sei die Motorsport-Königsklasse sehr sicher, «die notwendigen Abläufe und den Sachverstand und die Fähigkeiten zu haben, um eine sichere Umgebung bereitstellen zu können und alle Dinge zu bewältigen, die auf uns zukommen», sagte Carey.

Ein infiziertes Teammitglied müsse in einem Hotel in eine Quarantäne gehen und durch jemand anderes ersetzt werden können. Selbst für den Fall, dass ein Rennstall nicht an einem WM-Lauf teilnehmen könne, würde dies nicht automatisch zur Absage des Rennens führen, versicherte der Formel-1-Chef. (pre/sda)

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

25 Spieler und Mitarbeiter von Lwiw mit Coronavirus

In der Ukraine ist eine komplette Fussballmannschaft unter Quarantäne gestellt worden, nachdem insgesamt 25 Spieler und Mitarbeiter des Vereins positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie die oberste ukrainische Liga mitteilte, muss sich der Klub Karpaty Lwiw «für mindestens zwei Wochen» in Quarantäne begeben. Die Infizierten befinden sich demnach bereits in häuslicher Isolation.

Der Klub setzte das Training bis auf weiteres aus, zwei für Mitte Juni geplante Spiele wurden verschoben. Die ukrainische Meisterschaft wurde am 30. Mai wieder aufgenommen, die erste Partie von Karpaty war aber erst für das kommende Wochenende vorgesehen. Insgesamt wurden nach Angaben des Klubs 65 Spieler und Mitarbeiter auf Covid-19 getestet. Nach Angaben eines Sportfunktionärs zeigt der Grossteil der positiv auf das Coronavirus Getesteten bisher keine Symptome. (pre/sda)

bild: twitter/fckarpatylviv

Schweinsteiger nun auch Kinderbuch-Autor

Als Profifussballer hat Bastian Schweinsteiger die WM und die Champions League gewonnen. Nach der aktiven Karriere versucht sich der Bayer nun gleich in mehreren Metiers: Neben seinem Job als TV-Experte und der Hauptrolle in einer Doku, die am Freitag anläuft, ist der 35-Jährige auch unter die Autoren gegangen. Zusammen mit Kumpel Felix Neureuther brachte Schweinsteiger ein Kinderbuch heraus. In «Zwei Freunde im Fussballfieber» erzählen die Sportler die Geschichte eines Turniers unter den Tieren im Wald. Eigentlich sollte das Buch die richtige EM flankieren – diese wurde wegen der Corona-Krise aber um ein Jahr verschoben.

«In unserem Buch lernt ihr wichtige Dinge wie zum Beispiel Fairplay, Hilfsbereitschaft und Einsatzwillen», erzählt Schweinsteiger. Nachdem er als Husky Basti schon Gast in den ersten Büchern von Neureuther (36) alias Fuchs Ixi war, sind diesmal beide die Hauptprotagonisten. Daneben gibt es tierische Gast-Auftritte von Schweinsteigers ehemaligen Bayern-Teamkollegen David Alaba und Arjen Robben, Bundestrainer Joachim Löw und Reporter-Legende Gerd Rubenbauer. Der Erlös des Buches der beiden ehemaligen Spitzensportler, die schon seit Kindheitstagen befreundet sind, gehen an gemeinnützige Einrichtungen. (pre/sda)

NFL-Teams dürfen nicht in Trainingslager reisen

Die NFL-Teams müssen ihre Saisonvorbereitung komplett zu Hause absolvieren und dürfen wegen der Corona-Krise nicht in ein Trainingslager an einen anderen Ort fahren. Die meisten Teams in der stärksten Football-Liga der Welt sind üblicherweise ohnehin nur auf ihrem eigenen Trainingsgelände aktiv. Der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs bereitet sich im Sommer für gewöhnlich aber anderswo auf die neue Saison vor.

Die NFL-Saison soll planmässig am 10. September beginnen. Derzeit ist Mannschaftstraining verboten, die Anlagen sind momentan für Trainer und Spieler gesperrt. Ausnahmen gibt es nur für Profis in medizinischer Behandlung. (pre/sda)

Bild: AP

Masters-1000-Turnier von Cincinnati in New York?

Der amerikanische Tennisverband (USTA) plant gemäss einem Bericht der «New York Times», das kombinierte Turnier von Cincinnati im Vorfeld des US Open in New York auszutragen. Der Event der Männer (Masters-1000-Kategorie) und der Frauen (Premier-5) ist vom 16. bis 23. August vorgesehen, das US Open vom 31. August bis 13. September. Grund für die Pläne ist die Coronavirus-Pandemie, wegen der die USTA die Reisen im Land minimieren, die beiden grössten Wettkämpfe des amerikanischen Sommers aber dennoch durchführen will. Von der ATP und der WTA gab es zunächst keine Reaktionen auf den Vorschlag. Aktuell sind die beiden weltumspannenden Tennistouren bis mindestens Ende Juli unterbrochen.

Ob sie dann im August ausgerechnet in den USA weitergehen, das mit fast 1,9 Millionen Infizierten und über 106'000 Toten das am stärksten von Covid-19 betroffene Land sind, soll bis Ende Juni entschieden werden. Die Turniere in New York würden aller Voraussicht nach ohne Zuschauer stattfinden. Ausserdem sollen die Spieler und ihre limitierte Anzahl Begleiter in Spezialflügen in die amerikanische Metropole gebracht und in ihren Hotels so gut wie möglich isoliert werden. (pre/sda)

Bild: EPA

FCB macht Minus von 20 Millionen

Das Gesamtkonstrukt FC Basel (Holding, AG, Verein und Stadiondienst) schrieb im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust von 19,6 Millionen Franken. Dies geht aus den Zahlen hervor, die der FC Basel auf seiner Homepage präsentierte. Seit neuem verlangen die Swiss Football League wie auch die UEFA entsprechende Kennzahlen aus den Abschlüssen. Der FC Basel will das Minus Ende Juni mit der Publikation des Geschäftsberichts detailliert erklären.

Das Minus von knapp 20 Millionen kann nicht direkt auf die Fussballabteilung übertragen werden. Klar ist aber, dass die Einnahmen aus den Spielertransfers zu gering ausfielen. Der FC Basel gibt als Begründung an, man habe 2019 bewusst auf lukrative Transferangebote für mehrere Spieler verzichtet, um europäisch mit von der Partie zu sein und den Wert der Spieler zu steigern. Der Entscheid zu Gunsten der sportlichen Ziele führte zu einem negativen Ergebnis, so dass bei der Holding Reserven in der Höhe von 18,7 Millionen Franken für eine Ausgleichszahlung angezapft werden mussten. Bereits vor rund einer Woche hatte der Ligakonkurrent YB seine Zahlen publiziert und einen Rekordgewinn von 21 Millionen Franken ausgewiesen. (pre/sda)

Russland riskiert Restart

Russlands Premier League beginnt trotz weiter massiv steigender Corona-Infektionszahlen am 19. Juni wieder mit dem Spielbetrieb. Das teilte der Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko mit.

«Hockey und Basketball können dann schon im August und September wieder zurückkehren», meinte er. Die Fussballspiele waren am 17. März gestoppt worden. Mehrere Klubs in Russland hatten zuletzt mit dem Virus infizierte Spieler. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Gelson Fernandes droht frühzeitiges Karriereende

Die Karriere von Gelson Fernandes könnte früher als erwartet zu Ende gehen. Der Schweizer Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, der am Saisonende aufhört, zog sich am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg eine Sehnenverletzung in der Wade zu und wird voraussichtlich vier Wochen fehlen. Die Saison in der Bundesliga endet am 27. Juni.

Vor seinem Engagement in Frankfurt spielte Fernandes nach seinem Wegzug vom FC Sion (2007) für Manchester City, Saint-Etienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese, Sporting Lissabon, nochmals für Sion, für Freiburg und bei Stade Rennes. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 67 Länderspiele. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Fünf auffällige Corona-Tests beim FC Sion

Der FC Sion hat auf freiwilliger Basis am Montag seinen Staff auf das Coronavirus testen lassen. Dabei gab es fünf auffällige Tests: Bei Cheftrainer Ricardo Dionisio, zwei Spielern der U21 sowie zwei Mitarbeitern aus dem Staff zeigte der Test einen Kontakt mit dem Virus auf. Allerdings leidet keiner der fünf Betroffenen an Symptomen.

Aus Sicherheitsgründen wurden trotzdem weitere Tests vorgenommen, deren Resultate in den kommenden 48 Stunden erwartet werden. Zudem werden die Betroffenen am Dienstag nicht beim Training anwesend sein. (dab)

Information concernant le Covid-19. Cinq membres du FC Sion dans l'attente de résultats complémentaires.



👉https://t.co/DDG0Ra2dec pic.twitter.com/dnC2sn8Wry — FC Sion (@FCSion) June 2, 2020

Formel 1 veröffentlicht Notkalender

Die Formel-1-WM beginnt definitiv am 5. Juli im österreichischen Spielberg. Das geht aus einem vorläufigen Notkalender hervor, in dem acht Grands Prix in Europa fixiert sind.

Nach einem weiteren Rennen in Spielberg am 12. Juli wird eine Woche später auf dem Hungaroring bei Budapest gefahren, ehe zweimal in Silverstone (2./9. August) gestartet wird. Danach folgen Rennen in Barcelona (16. August), Spa-Francorchamps (30. August) und Monza (6. September).

Weitere Termine sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden, geplant sind 15 bis 18 Rennen mit dem Saisonende im Dezember. Ursprünglich war der Auftakt am 15. März in Melbourne vorgesehen, wegen der Coronavirus-Pandemie mussten jedoch die ersten zehn Saisonrennen abgesagt oder verschoben werden. (dab/sda/dpa)

Bild: APA/APA

Trainer Ralph Hasenhüttl bis 2024 bei Southampton

Der Premier-League-Verein FC Southampton hat Trainer Ralph Hasenhüttl langfristig an sich gebunden - der Vertrag wurde um vier Jahre bis 2024 verlängert. Der 52-jährige Österreicher hatte den Job im Süden Englands im Dezember 2018 übernommen.

Vor der geplanten Wiederaufnahme der Liga belegen die Saints den 14. Tabellenplatz mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. (dab/sda/dpa)

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 2, 2020

Real beendet Saison in Ersatzstadion

Der spanische Rekordmeister Real Madrid wird nach dem Ende der Corona-Zwangspause die verbleibenden Heimspiele der Saison nicht im Bernabeu-Stadion bestreiten. Das habe Vereinspräsident Florentino Perez in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder mitgeteilt, berichteten spanische Medien.

Stattdessen soll im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stefano in Valdebebas ausserhalb von Madrid gespielt werden. Grund sind laufende Umbauarbeiten im 80'000 Zuschauer fassenden Bernabeu und die Tatsache, dass die Partien ohnehin ohne Zuschauer stattfinden werden.

Die spanische Meisterschaft wird am 11. Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla wieder aufgenommen. In der Folge finden täglich Spiele statt. Die Tabelle führt der FC Barcelona mit zwei Punkten Vorsprung vor Real Madrid an. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

