Sportnews: 2020 wird wegen Corona kein Ballon d'Or verliehen



Sport-News

2020 wird kein Ballon d'Or verliehen +++ Spitzenfunktionär stirbt an Covid-19

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Boliviens Verbandspräsident an Covid-19 gestorben

Cesar Salinas, der Präsident des bolivianischen Fussball-Verbandes, starb an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung. Salinas wurde 58 Jahre alt. Der frühere Vorsitzende des Klubs The Strongest wurde 2018 Präsident des nationalen Verbands. Dadurch hatte Salinas auch einen Sitz im Exekutivkomitee der südamerikanischen Konföderation Conmebol inne. (ram/sda/dpa)

🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨



César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, falleció hoy aproximadamente a las 16:15. pic.twitter.com/DHzjViOtra — Deporte Total (@deportetotal_bo) July 19, 2020

2020 wird kein Ballon d'Or verliehen

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird 2020 kein Fussballer mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Das teilt das Magazin «France Football» mit, welche den Preis seit 1956 vergibt. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Barcelonas Lionel Messi und die US-Amerikanerin Megan Rapinoe.

«Aussergewöhnliche Umstände, aussergewöhnliche Bestimmungen», schreibt es. Der Ballon d'Or werde mangels hinreichend fairer Bedingungen nicht verliehen. «Ein solch einzigartiges Jahr kann – und sollte – nicht wie ein gewöhnliches Jahr behandelt werden. Im Zweifelsfall ist es besser, sich der Stimme zu enthalten, als stur zu sein.» (ram)

Bild: EPA

Rahm neue Nummer 1 der Golf-Welt

Der Spanier Jon Rahm gewinnt das Memorial Tournament in Dublin im US-Bundesstaat Ohio. Mit diesem Erfolg löst er Rory McIlroy an der Spitze der Golf-Weltrangliste ab. Der 25-jährige Rahm spielte am Schlusstag bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event dennoch drei Schläge Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Palmer.

Nach einer Schwächephase in der Schlussrunde gelang Rahm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. «Das war genau das, was ich gebraucht habe», sagte der Sieger danach dem US-Sender CBS. Über Platz 1 in der Weltrangliste meinte er: «Das werde ich in ein paar Tagen realisieren.» Tiger Woods beendete sein erstes Turnier nach der Corona-Pause auf dem geteilten 40. Platz. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Inter verpasst Sieg in Rom

Juventus Turin könnte am Montagabend seinen neunten Meistertitel in Serie mit einem Sieg im Heimspiel gegen Lazio Rom fast schon sicherstellen. Der erste Verfolger Inter Mailand verlor am Sonntagabend bei der AS Roma mit einem 2:2 zwei weitere Punkte. Die Interisti gingen durch ein Tor des Verteidigers Stefan De Vrij nach einer Viertelstunde in Führung, aber in den letzten Minuten mussten sie froh sein, durch einen von Romelu Lukaku verwerteten Foulpenalty wenigstens noch ausgleichen zu können.

Roma - Inter Mailand 2:2 (1:1)

Tore: 15. De Vrij 0:1. 45. Spinazzola 1:1 57. Mchitarjan 2:1. 87. Lukaku (Foulpenalty) 2:2. (ram/sda)

Real mit Remis

Meister Real Madrid begnügte sich zum Abschluss mit einem 2:2 beim Madrider Vorortsklub Leganes. Leganes hätte einen Sieg benötigt, um nicht abzusteigen. Der frühere YB-Meisterstürmer Roger Assalé erzielte das 2:2 in der 79. Minute. Zu mehr reichte es nicht. Immerhin konnte Leganes Reals Serie nach zehn Siegen beenden.

Leganes - Real Madrid 2:2 (1:1).

Tore: 9. Ramos 0:1. 45. Gil 1:1. 52. Asensio 1:2. 79. Assalé 2:2.

Messi zeigt Gala zum Saisonabschluss

Nach der Niederlage gegen Osasuna sendet der FC Barcelona am letzten Spieltag der Primera Division doch noch ein Lebenszeichen: Gegen Deportivo Alaves holen sich die Katalanen einen souveränen 5:0-Erfolg. Überragender Mann ist dabei Lionel Messi, der zwei Tore selbst erzielt und zudem das 1:0 durch Ansu Fati vorbereitet. Messi steht mit 25 Toren mit vier Treffern Vorsprung auf Reals Karim Benzema auf Platz 1 der Torschützenliste, auch seine 21 Assists sind Liga-Spitze. Für Barça trafen ausserdem Luis Suarez und Nelson Semedo.

Alaves - FC Barcelona 0:5 (0:3)

Tore: 24. Fati 0:1. 34. Messi 0:2. 44. Suarez 0:3. 57. Semedo 0:4. 75. Messi 0:5. (pre/sda)

Inler auch Meister mit Basaksehir

Der frühere Schweizer Nationalmannschafts-Captain Gökhan Inler ist zum dritten Mal im Ausland Meister geworden und zum zweiten Mal davon in der Türkei. Nach dem Titelgewinn mit Besiktas Istanbul (2017) errang der Mittelfeldspieler nun mit Basaksehir Istanbul den ersten Meistertitel in dessen Klubgeschichte.

Der Titelgewinn wurde in der vorletzten Runde dank dem 1:0-Heimsieg gegen Kayserispor Tatsache. Inler kam dabei in den letzten zwei Minuten zum Einsatz. Der 36-jährige Schweizer war in dieser Saison nur Ergänzungsspieler. Er stand bloss einmal in der Startformation.

Inler hatte den ersten Meistertitel im Ausland 2016 in der Premier League mit Leicester City errungen. In jener Saison hatte er nur fünf Meisterschaftsspiele für den Verein bestritten hatte. Insgesamt ist Inler sogar fünffacher Meister. Seine ersten beiden Meistertitel errang er 2006 und 2007 mit dem FC Zürich. In Italien gewann er mit Napoli zudem zweimal den Cup (2012 und 2014). (sda)

Watford trennt sich von Trainer Pearson

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Watford trennte sich zwei Runden vor Saisonende von Trainer Nigel Pearson (56). Der frühere englische Nationalspieler übernahm den Verein erst im Dezember 2019 auf dem letzten Rang und führte die Hornets nach 36 Partien mit drei Punkten vor dem ersten Abstiegsrang auf den 17. Rang.

In den beiden restlichen Begegnungen gegen Manchester City am Dienstag und zum Abschluss bei Arsenal (26. Juli) soll der bisherige U23-Trainer Hayden Mullins die Team-Verantwortung übernehmen. Ende Februar hatte Watford unter Pearson mit einem 3:0-Sieg noch für die erste Saison-Niederlage von Meister Liverpool gesorgt. In dieser Saison mussten bereits die Trainer Javi Garcia und Quique Sánchez Flores vorzeitig den Londoner Vorortsklub verlassen. (sda/dpa)

Club Statement: Nigel Pearson — Watford Football Club (@WatfordFC) July 19, 2020

