Sportnews: Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg



BVB im Pokal gegen Duisburg +++ 26-jährige Springreiterin stürzt zu Tode

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

26-jährige Springreiterin stürzt zu Tode

Bei den Schwyzer Pferdesporttagen hat sich am Sonntag ein tragischer Reitunfall ereignet. Kurz vor 17 Uhr absolvierte eine 26-jährige Reiterin den Parcours. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor sie beim Sprung über einen Oxer das Gleichgewicht und stürzte vom Pferd.

Der achtjährige Schimmel trat in der Folge auf die Reiterin und verletzte sie schwer, wie die Kantonspolizei Schwyz am Abend mitteilte. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe durch den anwesenden Rettungsdienst und einem aufgebotenen Team der Rega verstarb die Reiterin vor Ort. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Betreuung der Organisatoren und Helfer wurde das Care Team des Kantons Schwyz aufgeboten. (ram/sda)

BVB im Pokal gegen Duisburg

Borussia Dortmund muss in der 1. Runde des DFB-Pokals der neuen Saison bei Drittligist Duisburg antreten. Das ergab die Auslosung in Köln. Double-Gewinner Bayern München reist zum Pokalsieger des Fussballverbandes Mittelrhein. Wegen der Pause durch die Coronavirus-Pandemie stehen 23 der 64 Teilnehmer für die Mitte September gespielte 1. Runde noch nicht fest. (ram/sda)

⚽ Unter besonderen Vorzeichen wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Da noch nicht alle Landespokalsieger feststehen, wurde mit Platzhaltern gelost. Bayern München tritt beim noch zu ermittelnden Sieger des Mittelrhein-Pokals an. 🔽#DFBPokalhttps://t.co/mJsguoxQBQ — Sportschau (@sportschau) July 26, 2020

Neff erneut Schweizer Meisterin

Jolanda Neff ist zum sechstem Mal Schweizer Meisterin im olympischen Cross-Country. Die Ostschweizerin setzte sich an den Titelkämpfen im aargauischen Gränichen mit rund zweieinhalb Minuten Vorsprung vor Sina Frei und Linda Indergand durch. Obwohl Neff erst ihr zweites Mountainbike-Rennen nach der langen Verletzungspause (Milzriss) bestritt, triumphierte sie überlegen. Schon in der ersten Runde setzte sie sich von der Konkurrenz ab.

Nino Schurter gewann seinen bereits neunten nationalen Titel bei der Elite. Er siegte nach einem spannenden Zweikampf fünf Sekunden vor Mathias Flückiger und zehn Sekunden vor Lars Forster. (ram/sda)

Lüthi weit vom Podest weg

Tom Lüthi hat im GP von Andalusien sein bestes Ergebnis der Saison eingefahren. Nach Rang 10 in Katar und dem Sturz in der Vorwoche wird der Emmentaler im zweiten Moto2-Rennen in Jerez immerhin Siebter. Im Vergleich mit dem Rennwochenende zuvor mochte Lüthi von einem «kleinen Befreiungsschlag» sprechen und auch davon, «dass die Richtung jetzt wieder stimmt.»

Auf den Sieger Enea Bastianini büsste Lüthi fast 14 Sekunden ein. Der 22-jährige Italiener gewann seinen vierten Grand Prix, den ersten in der mittleren WM-Kategorie. Luca Marini als Zweiter und Marco Bezzecchi als Dritter vervollständigten den italienischen Dreifachsieg im GP von Andalusien.

Video: SRF

In der MotoGP-Klasse feierte Fabio Quartararo einen Start-Ziel-Sieg. Der Franzose gewann vor Maverick Viñales und Altstar Valentino Rossi. (ram/sda)

Erster MotoE-Sieg und Gesamtführung für Aegerter

Dominique Aegerter (29) hat bei seinem zweiten Einsatz in der MotoE-Klasse zum ersten Mal gewonnen. Der von der Pole-Position gestartete Oberaargauer, vor Wochenfrist beim Debüt auf dem gleichen Circuit Dritter, setzte sich im GP von Andalusien in Jerez mit mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Jordi Torres durch. «Mir und dem Team, das hervorragend gearbeitet hat, ist es gelungen, das Bike nochmals klar zu verbessern», befand Aegerter. Nach der Sicherung der Pole-Position sei ihm am Abend einiges durch den Kopf gegangen, «doch ich wusste um meine gute Pace und war fürs Rennen sehr zuversichtlich».

Im Gesamtklassement übernahm Aegerter nach zwei von sieben Rennen die Führung. Der Berner liegt nun um elf Punkte vor Torres (41:30). Eric Granado, der das erste Saisonrennen der Elektro-Motorräder am letzten Sonntag gewonnen hatte, wurde in der zweitletzten Runde an zweiter Position liegend unverschuldet zu Fall gebracht. Der Brasilianer konnte weiterfahren und klassierte sich als 13., er ist mit 28 Punkten aber nur noch Gesamtdritter. Die nächste Station in der MotoE-Meisterschaft ist im italienischen Misano, wo Mitte September gleich drei Rennen ausgetragen werden. (ram/sda)

Bild: keystone

Inter wieder auf Platz 2

Inter Mailand hat sich in der drittletzten Runde der Serie A auf den 2. Platz vorgearbeitet und sich eine Rest-Hoffnung auf den ersten Titelgewinn seit zehn Jahren erhalten. Das Auswärtsspiel gegen das abstiegsgefährdete Genoa gewann Inter 3:0. Zwei der drei Tore fielen in der Schlussphase, der Belgier Romelu Lukaku war zweimal erfolgreich.

Im Moment hat Inter Mailand vier Punkte Rückstand auf Leader Juventus Turin. Dieser spielt am Sonntag zuhause gegen Sampdoria Genua und könnte mit einem Sieg den neunten Scudetto in Folge perfekt machen.

Genoa - Inter Mailand 0:3 (0:1)

Tore: 34. Lukaku 0:1. 83. Sanchez 0:2. 93. Lukaku 0:3.

Bemerkung: Genoa mit Behrami (bis 59.). (abu/sda)

Vaduz überholte GC

Der FC Vaduz setzt die Grasshoppers im Kampf um den 2. Platz in der Challenge League weiter unter Druck. Die Liechtensteiner gewannen beim Tabellenletzten Chiasso 2:1, holten den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen und liegen nun sogar einen Punkt vor GC, allerdings mit einem Spiel mehr als die Zürcher. Der Zweite bestreitet zum Ende der Saison die Auf-/Abstiegsbarrage gegen den Zweitletzten der Super League.

Für die wegweisende 2:0-Führung von Vaduz im Tessin war Stürmer Tunahan Cicek mit einem Doppelschlag vor der Pause verantwortlich (31./37.). Der 28-Jährige mit Super-League-Erfahrung bei Neuchâtel Xamax und St. Gallen hat fast die Hälfte seiner bislang elf Tore seit der Wiederaufnahme der Saison erzielt. (abu/sda)

Bild: keystone

Kevin Mabu hat Corona

Erstmals wurde ein Spieler der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Bei Kevin Mbabu wurde beim Einzug ins Europa-League-Trainingslager des VfL Wolfsburg das Virus nachgewiesen. Damit verpasst der Schweizer wohl das Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Schachtar Donezk am 5. August. Der 25-jährige befindet sich in Quarantäne.

«Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten im Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg», sagt Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. (abu)

Bild: keystone

