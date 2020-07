Sport

Sportnews: Chicago nominiert Philipp Kurashev für Liga-Neustart



Blackhawks nominieren Kurashev für Liga-Neustart +++ Trump sagt «First Pitch» ab

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chicago nominiert Kurashev für Liga-Neustart

Überraschung bei den Chicago Blackhawks: Philipp Kurashev, der ehemalige Junior des SC Bern, steht vor seinem Debüt in der NHL. Der 20-jährige Angreifer aus der Schweiz wurde von Chicago überraschenderweise in das Kader für den Saison-Neustart Anfang August berufen. Die NHL nimmt ihren Spielbetrieb am 1. August an den beiden kanadischen Standorten Edmonton und Toronto wieder auf.

24 Teams haben die Reise an einen der beiden Spielorte aufgenommen, während für sieben Teams die Saison bereits beendet ist. Für Kurashev und die Blackhawks, die wie sämtliche Teams aus der Western Conference in Edmonton stationiert sind, geht es in der «Qualification Round» gegen die Edmonton Oilers und Gaëtan Haas in einem Best-of-5-Duell um die Playoff-Teilnahme.

Kurashev hatte 2016 nach Nordamerika gewechselt, wo er seit 2019 für Chicagos Farmteam Rockford IceHogs in der AHL auf dem Eis stand. Dabei glückten dem Schweizer Internationalen in 39 Spielen 19 Skorerpunkte. (pre/sda)

Trump sagt «First Pitch» an Yankees-Spiel ab

US-Präsident Donald Trump wird entgegen seiner eigenen Ankündigung am 15. August nicht den ersten Ball vor dem Baseball-Spiel der New York Yankees gegen die Boston Red Sox werfen. Trump begründete seine Absage auf Twitter mit seinen Verpflichtungen im Kampf gegen die Corona-Krise.

Den ersten Wurf vor einem Spiel in der amerikanischen MLB ausführen zu dürfen, ist eine Ehre und wird in den USA mitunter Politikern, Prominenten und Sportlern aus anderen Disziplinen zuteil. (pre/sda)

Because of my strong focus on the China Virus, including scheduled meetings on Vaccines, our economy and much else, I won’t be able to be in New York to throw out the opening pitch for the @Yankees on August 15th. We will make it later in the season! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020

Juventus Turin zum neunten Mal in Serie Meister

In der drittletzten Runde der Serie A hat sich Juventus Turin den 36. Meistertitel gesichert, den neunten in Folge.

Den ersten Matchball hatte Juventus Turin einige Tage zuvor durch eine Niederlage gegen Udinese vergeben, die zweite Möglichkeit liess sich der Serienmeister und Rekordchampion nun nicht nehmen. Im eigenen Stadion setzte sich das Team von Maurizio Sarri gegen Sampdoria Genua mit 2:0 durch. In der siebten Nachspielminute der ersten Halbzeit traf Cristiano Ronaldo nach einem intelligent gespielten Freistoss von Miralem Pjanic zum 1:0. Für den Portugiesen war es der 31. Saisontreffer, was aber aller Voraussicht nach nicht zum Titel des Torschützenkönigs reichen wird, weil Lazios Ciro Immobile schon 34 Mal getroffen hat. Das 2:0 erzielte Federico Bernardeschi in der 67. Minute.

Juventus agierte in den letzten Partien nicht immer souverän, war aber auch nach der Corona-Pause eine Spur konstanter als die gefährlichsten Gegner. Allen voran Lazio Rom, das nur mit einem Punkt Rückstand auf Juventus in die Corona-Pause gegangen war, enttäuschte nach dem Neustart. Die Römer brachen in den ersten Juli-Wochen ein und holten in jener Phase in fünf Partien nur einen Punkt.

Seit Milan 2011 seinen 18. Meistertitel gewonnen hat, ist Juventus Turin nicht mehr zu entthronen. Egal wie gut die Konkurrenz phasenweise mithält, haben am Ende doch die Turiner die grössten Ressourcen. Nun scheint aber auch Juventus von den letzten Wochen gezeichnet. Der wegen der vielen enttäuschenden Leistungen unter Druck geratene Sarri sprach von einer körperlichen und mentalen Müdigkeit bei seinen Spielern. Für Ronaldo und Co. ist aber die Saison nicht zu Ende: Sie haben noch zwei Meisterschaftsspiele und vor allem die Champions League zu bestreiten. Diese hat Juventus seit 1996 nicht mehr gewonnen. Bereits am 7. August steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lyon an.

Juventus Turin - Sampdoria Genua 2:0 (1:0).

Tore: 45. Ronaldo 1:0. 67. Bernardeschi 2:0. - Bemerkungen: 77. Gelb-Rote Karte gegen Thorsby (Sampdoria Genua). 89. Ronaldo schiesst Penalty an die Latte. (sda)

BVB im Pokal gegen Duisburg

Borussia Dortmund muss in der 1. Runde des DFB-Pokals der neuen Saison bei Drittligist Duisburg antreten. Das ergab die Auslosung in Köln. Double-Gewinner Bayern München reist zum Pokalsieger des Fussballverbandes Mittelrhein. Wegen der Pause durch die Coronavirus-Pandemie stehen 23 der 64 Teilnehmer für die Mitte September gespielte 1. Runde noch nicht fest. (ram/sda)

⚽ Unter besonderen Vorzeichen wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Da noch nicht alle Landespokalsieger feststehen, wurde mit Platzhaltern gelost. Bayern München tritt beim noch zu ermittelnden Sieger des Mittelrhein-Pokals an. 🔽#DFBPokalhttps://t.co/mJsguoxQBQ — Sportschau (@sportschau) July 26, 2020

Ex-Internationaler Leighton Baines erklärte Rücktritt

Der ehemalige englische Internationale Leighton Baines vom FC Everton hat am Sonntag unmittelbar nach dem Ende der Premier League seinen Rücktritt erklärt. Der 35-jährige Aussenverteidiger war seit 2007 bei Everton unter Vertrag (420 Spiele), nachdem er zuvor bei Wigan gespielt hatte. Baines bestritt 30 Länderspiele für England und nahm 2014 an der WM in Brasilien teil. (sda)

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — Everton (@Everton) July 26, 2020

Neff erneut Schweizer Meisterin

Jolanda Neff ist zum sechstem Mal Schweizer Meisterin im olympischen Cross-Country. Die Ostschweizerin setzte sich an den Titelkämpfen im aargauischen Gränichen mit rund zweieinhalb Minuten Vorsprung vor Sina Frei und Linda Indergand durch. Obwohl Neff erst ihr zweites Mountainbike-Rennen nach der langen Verletzungspause (Milzriss) bestritt, triumphierte sie überlegen. Schon in der ersten Runde setzte sie sich von der Konkurrenz ab.

Nino Schurter gewann seinen bereits neunten nationalen Titel bei der Elite. Er siegte nach einem spannenden Zweikampf fünf Sekunden vor Mathias Flückiger und zehn Sekunden vor Lars Forster. (ram/sda)

Lüthi weit vom Podest weg

Tom Lüthi hat im GP von Andalusien sein bestes Ergebnis der Saison eingefahren. Nach Rang 10 in Katar und dem Sturz in der Vorwoche wird der Emmentaler im zweiten Moto2-Rennen in Jerez immerhin Siebter. Im Vergleich mit dem Rennwochenende zuvor mochte Lüthi von einem «kleinen Befreiungsschlag» sprechen und auch davon, «dass die Richtung jetzt wieder stimmt.»

Auf den Sieger Enea Bastianini büsste Lüthi fast 14 Sekunden ein. Der 22-jährige Italiener gewann seinen vierten Grand Prix, den ersten in der mittleren WM-Kategorie. Luca Marini als Zweiter und Marco Bezzecchi als Dritter vervollständigten den italienischen Dreifachsieg im GP von Andalusien.

Video: SRF

In der MotoGP-Klasse feierte Fabio Quartararo einen Start-Ziel-Sieg. Der Franzose gewann vor Maverick Viñales und Altstar Valentino Rossi. (ram/sda)

Erster MotoE-Sieg und Gesamtführung für Aegerter

Dominique Aegerter (29) hat bei seinem zweiten Einsatz in der MotoE-Klasse zum ersten Mal gewonnen. Der von der Pole-Position gestartete Oberaargauer, vor Wochenfrist beim Debüt auf dem gleichen Circuit Dritter, setzte sich im GP von Andalusien in Jerez mit mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Jordi Torres durch. «Mir und dem Team, das hervorragend gearbeitet hat, ist es gelungen, das Bike nochmals klar zu verbessern», befand Aegerter. Nach der Sicherung der Pole-Position sei ihm am Abend einiges durch den Kopf gegangen, «doch ich wusste um meine gute Pace und war fürs Rennen sehr zuversichtlich».

Im Gesamtklassement übernahm Aegerter nach zwei von sieben Rennen die Führung. Der Berner liegt nun um elf Punkte vor Torres (41:30). Eric Granado, der das erste Saisonrennen der Elektro-Motorräder am letzten Sonntag gewonnen hatte, wurde in der zweitletzten Runde an zweiter Position liegend unverschuldet zu Fall gebracht. Der Brasilianer konnte weiterfahren und klassierte sich als 13., er ist mit 28 Punkten aber nur noch Gesamtdritter. Die nächste Station in der MotoE-Meisterschaft ist im italienischen Misano, wo Mitte September gleich drei Rennen ausgetragen werden. (ram/sda)

Bild: keystone

