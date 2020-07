Sport

Schulter-OP bei Fabian Schär +++ Xavi positiv auf Covid-19 getestet

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schär muss sich Schulter-OP unterziehen

Fabian Schär muss sich einer Schulter-Operation unterziehen. Der Schweizer Nationalverteidiger in Diensten von Newcastle United bestätigte entsprechende englische Medienberichte gegenüber dem «Blick». Zugezogen hat sich der 28-Jährige die Bänder-Verletzung in der Schulter vor anderthalb Wochen im Premier-League-Spiel gegen Tottenham (1:3).

Laut Trainer Steve Bruce rechnet der Klub mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Die neue Saison startet in England am 12. September. Zuvor stehen die Termine der Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Ukraine (3. September) und Deutschland (6. September) auf dem Programm. (abu/sda)

Bild: keystone

In China wird wieder gespielt – unter strengen Auflagen

Nach langer Pause wegen des Coronavirus hat die chinesische Super League den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Den Auftakt machten am Samstag Guangzhou Evergrande und Shanghai Shenhua. Da nur unter strengen Auflagen gespielt werden darf, begegneten sich die Teams auf neutralem Boden und ohne Fans.

Die Liga wird zentral in zwei Städten ausgetragen, in den chinesischen Metropolen Dalian und Suzhou. Jeweils acht Teams der Liga sind an beiden Orten in Hotels untergebracht und von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt. Nach einer separat in beiden Städten ausgetragenen Vorrunde treten die Finalisten in einer Endrunde gegeneinander an. Für Spieler gilt eine strikte Ausgangssperre. Treffen mit der Familie sind tabu. Nicht einmal Essen dürfen sie sich eigenständig in ihre Hotels liefern lassen. (abu/sda/dpa)

Bild: imago images/VCG

Xavi positiv auf Covid-19 getestet

Der spanische Trainer Xavi Hernandez in Diensten des katarischen Klubs Al Sadd ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der langjährige Barcelona-Spieler weist keine Krankheitssymptome auf, konnte beim Liga-Neustart seines Klubs am Samstag wegen der vorgeschriebenen Quarantäne aber nicht auf der Bank Platz nehmen. (sda/apa)

PSG bangt um Mbappé

Kylian Mbappé steht seinem Klub Paris Saint-Germain in der Champions League im August wegen einer Verletzung womöglich nicht zur Verfügung. Der 21-jährige Stürmer soll sich im Cupfinal gegen Saint-Etienne (1:0) aber bloss eine Knöchelverstauchung im rechten Fuss zugezogen haben. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

PSG-Trainer Thomas Tuchel hatte sich nach der Partie besorgt geäussert. «Alle, die dieses Foul gesehen haben, sind beunruhigt. Natürlich bin ich beunruhigt», sagte Tuchel auch mit Blick auf das Finalturnier der Champions League im August in Lissabon, an dem die Pariser es im Viertelfinal mit Atalanta Bergamo zu tun bekommen. (abu/sda/dpa)

Thomas Tuchel worried by 'big' injury to Kylian Mbappe in French Cup final! pic.twitter.com/S3SheHUnyt — Stadium Astro (@stadiumastro) July 25, 2020

Juve vor dem Meistertitel

Zum Auftakt der 36. Runde in der Serie remisierte Atalanta Bergamo bei der AC Milan 1:1. Nach Atalantas Punktverlust benötigt Juventus Turin noch zwei Punkte aus drei Partien, um zum neunten Mal in Folge Meister zu werden. Nebst Atalanta kommt noch Inter Mailand dafür in Frage, Juventus zu bedrängen.

In den direkten Begegnungen, die in Italien bei Punktgleichheit entscheiden, hat Juve sowohl gegenüber Atalanta als auch gegenüber Inter die Oberhand. In Mailand vergab der Ukrainer Ruslan Malinowsky für Atalanta, bei dem Remo Freuler bis zur 68. Minute spielte, in der ersten Halbzeit einen Foulpenalty. Wenig später glich Goalgetter Duvan Zapata aus.

Milan - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Tor: 14. Calhanoglu 1:0. 54. Zapata 1:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo bis 68. mit Freuler. 34. Torhüter Donnarumma (Milan) hält Foulpenalty von Malinowsky. (abu/sda)

Bild: keystone

Neymar schiesst Paris zum Cupsieg

Paris Saint-Germain ist zum 13. Mal insgesamt und zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren französischer Cupsieger.Der Favorit besiegte im Final im Stade de France Saint-Etienne, den Viertletzten der im März abgebrochenen Meisterschaft, 1:0. Superstar Neymar erzielte das Tor in der 15. Minute mit einem Abstauber. Für Saint-Etienne wurde die Aufgabe in Saint-Denis noch schwieriger, als Verteidiger Loïc Perrin in der 31. Minute wegen eines üblen Fouls mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dennoch gewährte Saint-Etienne dem übermächtig scheinenden Gegner in der Folge nur wenige reelle Torchancen. Das Duell in der Meisterschaft hatte PSG im Dezember in Saint-Etienne 4:0 gewonnen.

Der Cupfinal war das erste Wettbewerbsspiel im französischen Profifussball seit dem 8. März. Damals wurde die Meisterschaft infolge der Coronavirus-Pandemie nach 28 von 38 Runden abgebrochen. Paris Saint-Germain, das mit 15 Verlustpunkten Vorsprung in Führung lag, wurde zum Meister erklärt.

Paris Saint-Germain - Saint-Etienne 1:0 (1:0). -

Tor: 14. Neymar 1:0. - Bemerkungen: 31. Rote Karte gegen Perrin (Saint-Etienne/Foul). (sda)

Bild: keystone

Lausanne verliert gegen Winterthur

Trotz einer 1:2-Heimniederlage gegen Winterthur ist Lausanne-Sport der Rückkehr in die Super League wieder ein Stück nähergekommen. Denn der einzige verbliebene Rivale GC liess bei einem 4:4 in Kriens ebnfalls Punkte liegen.

Seit dem 1:0-Sieg im Spitzenkampf gegen GC mit einem Tor in der Nachspielzeit scheint der Wiederaufstieg der Mannschaft von Trainer Giorgio Contini nur noch eine Formsache zu sein. Nach der Niederlage gegen Winterthur – das Siegestor der Zürcher fiel in der 89. Minute – fehlen den Waadtländern noch zwei Punkte. Um diese zu erringen, haben sie zwei gute Chancen: bei Neuling Stade Lausanne-Ouchy und in der 36. Runde daheim gegen Wil weitere Chancen bekommen.

Sollten Lausanne-Sport und GC am Schluss punktgleich sein, würden die Waadtländer dank ihrer weitaus besseren Tordifferenz aufsteigen.

Lausanne-Sport - Winterthur 1:2 (0:1). - 1000 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 35. Mahamid 0:1. 67. Nanizayamo 1:1. 89. Doumbia 1:2. (sda)

Bild: keystone

Grasshoppers nach früher 3:0-Führung gerupft

Die Grasshoppers sehen in Kriens früh wie die Sieger aus. Sie führen in diesem Challenge-League-Spiel der 34. Runde nach einer guten Viertelstunde 3:0. Zuletzt heisst es jedoch 4:4.

Rechnet man den fulminanten Finish aus dem jüngsten Heimspiel gegen Schaffhausen (5:3-Sieg nach 1:3-Rückstand) dazu, haben die Hoppers in 39 Minuten sieben Tore erzielt.

Aber die Mannschaft von Trainer Zoltan Kadar ist nicht immer derart unwiderstehlich. Man sieht es an den ersten rund 50 Minuten des Spiels gegen Schaffhausen und daran, wie der Match in Kriens nach der vermeintlich entscheidenden 3:0-Führung weiterging. Die Luzerner benötigten später in der ersten Halbzeit nur sechs Minuten, um mit einem perfiden Weitschuss ihre Goalgetters Asumah Abubakar und einem Kopfball aus kurzer Distanz von Igor Tadic auf 2:3 heranzukommen. Es folgte ein Schlagabtausch, der – unter anderem nach je einem verwerteten Foulpenalty – in das 4:4 mündete.

Betrachtet man die Bilanzen in den englischen Wochen nach der Wiederaufnahme der Meisterschaft, sind die Hoppers auch nach dem Punktverlust in Kriens das klar beste Team im Unterhaus. Einzig in Lausanne verloren sie – durch ein Tor in der Nachspielzeit. Es war das Tor, das den Zürchern praktisch alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg vereitelte.

Kriens - Grasshoppers 4:4 (2:3). - 500 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 6. Ben Khalifa 0:1. 14. Ben Khalifa 0:2. 16. Fehr 0:3. 31. Abubakar 1:3. 37. Tadic 2:3. 59. Tadic (Foulpenalty). 73. Chagas (Foulpenalty) 3:4. 73. Berisha 4:4. - Bemerkungen: 67. Schuss von Chagas (Grasshoppers) an die Unterkante der Latte. (sda)

Tom Lüthi wiederum ausserhalb der Top 10

Nach dem Grand Prix von Spanien findet ebenfalls auf dem Circuit in Jerez de la Frontera der Grosse Preis von Andalusien statt. Wie schon in der Vorwoche, als er sowohl am Freitag wie auch im Rennen stürzte, lief es Tom Lüthi (Kalex) abermals nicht nach Wunsch. Der Emmentaler Moto2-Fahrer verpasste am ersten Trainingstag in Jerez den Vorstoss in die ersten zehn. Für Lüthi resultierte mit einer halben Sekunde Rückstand auf die Bestzeit des Italieners Marco Bezzecchi nur der 13. Platz.

Gar ganz am Ende der 30 Fahrer umfassenden Moto2-Rangliste erschien nach den zwei Trainingseinheiten am Freitag der Name von Jesko Raffin (NTS). Der Zürcher büsste mehr als 2,3 Sekunden auf die Spitze ein. In der Moto3-Kategorie reichte es dem Freiburger GP-Rookie Jason Dupasquier (KTM) mit rund 1,3 Sekunden Rückstand unter 31 Fahrern zum 25. Rang.

Bild: keystone

Zanardi zurück auf die Intensivstation

Der mit seinem Handbike verunglückte frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi muss gemäss italienischen Medienberichten wegen verschlechterten Gesundheitszustands zurück auf die Intensivstation. Der 53-Jährige war vor wenigen Tagen in ein Neurologie-Rehabilitationszentrum verlegt worden, weil es ihm besser zu gehen schien. Davor war er in einer Klinik in Siena in der Toskana betreut worden.

Zanardi hatte am 19. Juni bei einem Wettkampf in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Nach dem Unfall lag er im künstlichen Koma. Er war wegen seiner Kopf- und Gesichtsverletzungen dreimal operiert worden. Dann wurde seine Betäubung heruntergefahren.

Mitte der Woche hatte sein Sohn gesagt, der Verunglückte sei nicht mehr in Lebensgefahr. Es gebe «ermutigende Signale», sagte Niccolò Zanardi dem «Corriere della Sera». Sein Vater sei aber nicht bei Bewusstsein. (abu/sda)

Giro startet mit Einzelzeitfahren auf Sizilien

Der vom Mai in den Herbst verschobene 103. Giro d'Italia startet am 3. Oktober mit einem Einzelzeitfahren über 16 Kilometer von Monreale nach Palermo. Die erste Bergankunft der Italien-Rundfahrt steht in der 3. Etappe auf dem Ätna auf 1775 Meter Höhe an. Auf Sizilien endet der grosse Giro-Auftakt am 6. Oktober mit dem 4. Teilstück über 138 Kilometer von Catania nach Villafranca Tirrena, ehe die Rundfahrt auf dem Festland ihre Fortsetzung findet. Weitere Etappendetails sollen demnächst folgen.

In diesem Jahr findet der Giro wegen der Corona-Pandemie teilweise zeitgleich mit der Vuelta in Spanien statt. Nach der Tour de France (29. August bis 20. September) soll die Italien-Rundfahrt vom 3. bis 25. Oktober ausgetragen werden. Die Vuelta soll am 20. Oktober beginnen und am 8. November enden. (pre/sda)

The Giro d'Italia “re-starts” from Sicily: for the ninth time the Grande Partenza of the Giro will be in Sicily. Four stages will be held in the Region from 3 to 6 October, starting with an individual time trial from Monreale to Palermo. >>> https://t.co/a78p81VxEu pic.twitter.com/RYhvscBF6L — Giro d'Italia (@giroditalia) July 24, 2020

Nürburgring, Imola und Portimão im WM-Notkalender

Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring ist Medienberichten zufolge besiegelt. Demnach werde die Rennserie am 11. Oktober auf der Traditionsstrecke fahren. Das bislang letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring hatte vor sieben Jahren Sebastian Vettel im Red Bull gewonnen. Danach hatte es wegen der finanziellen Probleme der Streckenbetreiber keine Auftritte der Königsklasse des Motorsports mehr gegeben.

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen im portugiesischen Portimão am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grands Prix für dieses Jahr fest terminiert. Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi. Offen ist noch, ob die eigentlich für den Herbst angesetzten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien stattfinden können. (pre/sda)

Bild: AP

Keine Freinacht in Bern nach allfälligem YB-Meistertitel

Sollte der BSC Young Boys am Sonntag den Fussball-Schweizermeistertitel holen, wird es in Bern keine Freinacht geben. Das haben die Stadtbehörden am Freitag bekanntgegeben.

Wenn aus epidemiologischen Gründen die Zuschauerzahl im Wankdorf-Stadion begrenzt sei, könne die Stadt auch keine generelle Freinacht bewilligen. Das schreibt Berns Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie zur Begründung.

Am kommenden Sonntag trifft YB zuhause auf den FC Luzern. Rechnerisch ist es möglich, dass sich die Young Boys dann vorzeitig den Schweizermeistertitel sichern. Dies ist dann der Fall, wenn der FC St. Gallen am (morgigen) Samstag in Zürich nicht gewinnt und die Berner im Heimspiel siegen. (abu/sda)

Bild: sda

Liverpool-Captain als Fussballer des Jahres geehrt

Der englische Sportjournalisten-Verband «Football Writer's Association» (FWA) wählte Jordan Henderson vom englischen Meister Liverpool zum Fussballer der Saison 2019/20. Auf den Captain der Reds entfielen demnach mehr als ein Viertel der Stimmen.

Der 30-Jährige setze sich damit gegen Konkurrenten wie Kevin De Bruyne (Manchester City/2.), Marcus Rashford (Manchester United/3.) sowie Hendersons Teamkollegen Virgil Van Dijk (4.) und Sadio Mané (5.) durch. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

