Fulham kehrt in die Premier League zurück +++ Wawrinka und Nadal nicht am US Open

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fulham zurück in der Premier League

Der FC Fulham kehrt nach einem Jahr in die englische Premier League zurück. Der Klub aus dem Westen Londons sicherte sich den Aufstieg am Dienstagabend im Final der Playoffs durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen den Lokalrivalen Brentford. Joe Bryan (105./117.) sicherte den «Whites» mit seinem Doppelpack die lukrative Rückkehr ins Oberhaus.

Fulham, das auch vor zwei Jahren über die Playoffs in die Premier League gekommen war, folgt den direkten Aufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion. Die Whites hatten die Championship-Saison auf dem 4. Platz beendet. Durch die TV-Verträge der Premier League winken Rückkehrer Fulham in den kommenden Jahren umgerechnet rund 180 Millionen Euro. Teil davon ist die sogenannte Fallschirm-Zahlung von rund 80 Millionen Euro im Fall eines erneuten Wiederabstiegs.

Fulham ist neben Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham United und Crystal Palace der sechste Verein aus der britischen Hauptstadt, der in der kommenden Saison in der Premier League spielt. (pre/sda)

Nadal und Wawrinka verzichten auf US Open

Sieben Top-10-Spieler bei den Männern und neun bei den Frauen meldeten sich für das US Open an, das Ende August beginnen soll. Neben Roger Federer (Knie) fehlen auch Rafael Nadal und Stan Wawrinka.

Rafael Nadal bestätigte am Dienstag aus der Heimat seine Absage. «Ich habe mir das gut überlegt, aber wegen der Corona-Pandemie verzichte ich auf die Titelverteidigung», so Nadal via seine Social-Media-Kanäle. Nadal hätte in der Woche nach dem US Open in Madrid auf Sand antreten wollen, aber dieses Turnier wurde ebenfalls am Dienstag definitiv abgesagt. Stan Wawrinka will sich am Donnerstag zu seiner weiteren Planung äussern. (cma/sda)

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Kein ATP-Turnier in Madrid

Das Masters-1000-Tennisturnier von Madrid, das zuerst im Mai und nach der Neuplanung unmittelbar nach dem US Open ab dem 12. September hätte stattfinden sollen, wurde von den spanischen Behörden und den Organisatoren definitiv abgesagt.

Die in Madrid seit ein paar Tagen gültigen Regeln (Versammlungsverbot von mehr als 10 Personen) lassen die Organisation des Turniers nicht zu. Die nächste Austragung des Turniers soll vom 30. April bis 9. Mai stattfinden.

Damit verbleiben an Sandplatzturnieren vor dem French Open (ab 27. September) noch der Anlass in Kitzbühel (während der zweiten US-Open-Woche) und das Turnier in Rom (ab 20. September) im Kalender. (zap/sda)

ATP & @WTA statement on cancellation of 2020 @MutuaMadridOpen. — ATP Tour (@atptour) August 4, 2020

Cupfinal erst am 30. August

Der Cupfinal der zu Ende gehenden Saison findet erst am 30. August statt – zweieinhalb Wochen nach dem ursprünglich vorgesehenen Termin (12. August).

Nach den Viertelfinals von dieser Woche wird nur ein Halbfinal am nächsten Wochenende gespielt. Der zweite Halbfinal und der Cupfinal finden erst in der letzten Augustwoche statt – um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu garantieren, dies weil der FC Basel im August auch noch in der UEFA Europa League im Einsatz steht.

Die Verschiebung auf den 30. August erfolgte nach Rücksprache mit den noch im Cup vertretenen Klubs. Dabei gilt: Neuverpflichtete Spieler, die im Hinblick auf die nächste Saison transferiert werden, sind in allen Spielen, die noch zur alten Saison gehören, nicht einsatzberechtigt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Casillas tritt endgültig zurück

Iker Casillas ist nun offiziell zurückgetreten. Der Spanier blieb aufgrund eines Herzinfarktes bereits mehr als ein Jahr ohne Spiel. «Heute ist einer der wichtigsten und schwierigsten Tage meines sportlichen Lebens: Die Zeit des Abschieds ist gekommen», schrieb der 39-jährige Torhüter des FC Porto in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme.

Mit 25 Titeln während seiner Karriere, darunter die Weltmeisterschaft 2010, zwei EM-Titeln (2008, 2012) und mit Real Madrid drei Champions-League-Siege (2000, 2002, 2014), verkörperte «San Iker» das goldene Zeitalter des spanischen Fussballs. Ein Herzinfarkt im Training im Mai 2019 setzte seiner Karriere nach mehr als 1000 Profispielen ein jähes Ende, obwohl er in dieser Saison formelles Mitglied des Kaders von Double-Gewinner Porto blieb. (pre/sda)

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

GC-Trainer Kadar muss wohl gehen

GC-Trainer Zoltan Kadar wird heute Dienstag sein Amt abgeben müssen. Dies melden die Tamedia-Zeitungen und stützen sich dabei auf Aussagen der 53-jährigen Rumänen. Dass es für ihn keine Zukunft als Cheftrainer gibt, weiss Kadar seit Montag. «Es kommt ein neuer Trainer. Es wurde mitgeteilt, dass es diesen Staff in dieser Zusammensetzung nicht mehr geben wird», sagt der GC-Coach. Der Sportchef Bernard Schuitemann wird Kadar heute Dienstag zum Gespräch empfangen. Danach dürfte Klarheit herrschen.

Kadar führte die Mannschaft als Nachfolger von Goran Djuricin in 13 Spielen, von denen er sieben gewann und das letzte am Sonntag mit 0:6 gegen Winterthur verlor – und somit einen Platz in der Barrage verpasste. Er folgte Mitte Mai auf Goran Djuricin, den noch Fredy Bickel installiert hatte. Und Djuricin trat Anfang Februar die Nachfolge von Uli Forte an. Kadar ist, mit einem zweijährigen Unterbruch, seit 2011 in verschiedenen Funktionen für GC tätig. Gut möglich, dass er nun wieder ins zweite Glied bei den Hoppers zurückkehrt.(pre/sda)

Bild: keystone

Marquez zum zweiten Mal am Arm operiert

Der MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist am Montag in Barcelona zum zweiten Mal an seinem gebrochenen rechten Oberarm operiert worden. Es musste eine beschädigte Titanplatte ersetzt werden.

Der Spanier hatte sich die Verletzung am 19. Juli in Jerez bei seinem Sturz im ersten Saisonrennen zugezogen. Eine Woche darauf verpasste Marquez den zweiten Grand Prix ebenfalls in Jerez, nun muss er auch am kommenden Wochenende für den Grand Prix von Tschechien in Brünn passen. Der Titelverteidiger bleibt zunächst für zwei Tage im Spital.(pre/sda)

Bild: keystone

Niederreiter und die Hurricanes siegen erneut

Den bereits zweiten Sieg in Toronto feierte Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes. Beim ungefährdeten 4:1-Sieg über die New York Rangers gehörte die Hauptrolle allerdings nicht dem Bündner, sondern dem Russen Andrei Swentschikow. Der 20-Jährige war für sein Team drei Mal erfolgreich und sorgte damit fast im Alleingang für Carolinas 2:0-Führung in der Best-of-5-Serie. (zap/sda)

Svech has happened pic.twitter.com/eytksSknV0 — Carolina Hurricanes (@Canes) August 3, 2020

«The Rock» investiert in insolvente Football-Liga XFL

Schauspieler und Produzent Dwayne «The Rock» Johnson (48) steigt als Investor bei der American-Football-Liga XFL ein. Zusammen mit seiner Ex-Frau Dany Garcia und der Investment-Firma Red Bird Capital zahlt Johnson laut US-Newsseite Sportico 15 Millionen Dollar für die insolvente Liga mit acht gemeinsam verwalteten Teams. «Ich freue mich darauf, mit den Fans etwas Besonderes zu schaffen», schrieb Johnson bei Twitter.

Die Teams der XFL sollten jährlich in den Wochen nach dem Super Bowl der grössten Football-Liga NFL gegeneinander spielen. Nachdem es die XFL bereits 2001 für eine Saison gegeben hatte, war sie 2020 wiederbelebt worden. Fans konnten dabei unter anderem über Pausen und Regeldetails mitentscheiden. Nach fünf Spieltagen wurde im März wegen der Corona-Krise der Spielbetrieb eingestellt, bevor im April Insolvenz angemeldet wurde. Johnson hatte vor seiner Schauspieler- und Wrestler-Karriere in der Uni-Mannschaft seines Colleges erfolgreich Football bei den Miami Hurricanes gespielt. Er ist in den USA auch als TV-Produzent tätig und unter anderem für die Eventsport-Realityshow «The Titan Games» verantwortlich. (zap/sda/dpa)

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

TdF nächstes Jahr nicht in Dänemark

Die Tour de France wird 2021 nicht wie zunächst geplant in Dänemark beginnen. Nach wochenlangen Verhandlungen sind sich die Organisatoren mit dem französischen Tour-Veranstalter ASO einig geworden, den dänischen Start des Radrennens auf Juli 2022 zu verschieben.

Die Verschiebung wurde notwendig, da der Tour-Start 2021 um eine Woche nach vorne verlegt wurde, um so den Olympischen Spielen in Tokio auszuweichen. Der frühere Starttermin würde unter anderem mit mehreren Spielen der Fussball-EM kollidieren, die Ende Juni 2021 in Kopenhagen ausgetragen werden. (ram/sda)

Die Tour im Ausland? Das ist ja wie 27 Kopien des Eiffelturms auf der Welt

Wolfsburg ohne Mbabu in die Ukraine

Der VfL Wolfsburg wird im Rückspiel der Europa League am Mittwoch bei Schachtjor Donezk ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu antreten. Zwar ist es theoretisch möglich, dass der Aussenverteidiger nach zwei weiteren Corona-Tests am Sonntag und Montag noch rechtzeitig bis zum Abflug in die Ukraine die Quarantäne beenden darf. Aus sportlicher Sicht macht eine Nomination für Trainer Oliver Glasner jedoch keinen Sinn: «Er hat bis heute kein Training mit der Mannschaft absolviert. Deshalb wird er nicht im Kader stehen.» (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

