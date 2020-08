Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hamilton startet von ganz vorne zum Heimrennen

Lewis Hamilton sichert sich im Mercedes für den Grand Prix von Grossbritannien die Pole-Position. Der Weltmeister entscheidet das interne Duell gegen Valtteri Bottas für sich.

Bei grosser Hitze am Freitag waren Hamilton und Bottas in den beiden Trainings nicht wie erwartet auf Touren gekommen - oder hatten sich möglicherweise zurückgehalten. Als es aber statt 35 Grad heiss nur noch 19 Grad warm war und der Asphalt statt 50 noch 40 Grad, übernahm das Duo wieder die ihm von Anfang an zugedachte Rolle.

Bild: keystone

Im Qualifying waren der Engländer und der Finne in einer eigenen Welt unterwegs. Hamilton sicherte sich die Pole-Position mit drei Zehnteln Vorsprung, der drittplatzierte Max Verstappen im Red Bull büsste schon über eine Sekunde ein.

Im vergangenen Jahr in Silverstone hatte Bottas im internen Zweikampf um den besten Startplatz gegen Hamilton die Nase um den Hauch von sechs Tausendsteln vorne gehabt. Auch diesmal schien der Finne mit Bestzeiten in den ersten zwei Tranchen der Qualifikation auf gutem Weg. Doch als es wirklich zählte, war Hamilton wie so oft schon zur Stelle. Der Dreher, den er im zweiten Teil produziert hatte, beeindruckte ihn offenbar nicht allzu sehr.

Bild: keystone

Am Sonntag wird Hamilton den Grand Prix von Grossbritannien zum siebten Mal vom besten Startplatz in Angriff nehmen können. So oft ist noch kein Fahrer zu seinem Heimrennen von ganz vorn losgefahren. Sechsmal hatte dies auch Ayrton Senna in den Achtziger- und Neunzigerjahren im Grossen Preis von Brasilien geschafft.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo müssen in der laufenden Saison weiter auf den ersten Vorstoss in den zweiten Teil des Qualifyings warten. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen werden am Sonntag auf den Startplätzen 16 beziehungsweise 17 stehen. Der Italiener und der Finne rückten nach der Strafversetzung des Russen Daniil Kwjat im AlphaTauri wegen eines ausserterminlichen Getriebewechsels um je eine Position nach vorne.

FCL-Stürmer Binous mit schwerer Knieverletzung

Der hoffnungsvolle Stürmer Salah Aziz Binous wird dem FC Luzern mehrere Monate lang nicht zur Verfügung stehen. Im Meisterschaftsspiel gegen Sion (1:2) hat sich der 19-jährige Tessiner eine Knieverletzung zugezogen, die sich jetzt als gravierend herausgestellt hat.

Binous erlitt einen komplizierten Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des äusseren Seitenbandes im rechten Knie. Er wird sich einer Operation unterziehen. Wegen einer sehr starken Schwellung musste die Operation hinausgezögert werden. (abu/sda)

Bild: keystone

PSG gewinnt Derniere des französischen Ligacups

Ab der kommenden Saison wird der Ligacup in Frankreich nicht mehr ausgetragen. Sieger des letzten Finals ist Paris Saint-Germain. Die Favoriten bezwangen im Stade de France in Saint-Denis Lyon 6:5 im Penaltyschiessen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 geheissen.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel hat nunmehr das nationale Triple gewonnen. PSG wurde in der wegen des Coronavirus abgebrochenen Meisterschaft zum Sieger erklärt, setzte sich im Cupfinal gegen Saint-Etienne durch und hat jetzt auch die Derniere des Ligacups für sich entschieden. Es war der neunte Triumph des Star-Ensembles in diesem Wettbewerb. (abu/sda)

Bild: keystone

Exploit von Hochspringer Gasch

Beim Abendmeeting in Aarau sorgte der Hochspringer Loïc Gasch für das Topresultat: Mit einem Sprung über 2,30 m kam der Waadtländer bis auf einen Zentimeter an den Schweizer Rekord von Roland Dalhäuser aus dem Jahr 1981 heran.

Gleichzeitig egalisierte Gasch die Jahres-Weltbestleistung. Der Exploit kam nicht völlig überraschend: Schon am letzten Freitag überzeugte der 26-Jährige in seinem ersten Saison-Wettkampf mit einem Sprung über 2,25 m. «Vielleicht öffnet sich nun sogar eine Türe zur Diamond League. Das Wichtigste ist jedoch, dass ist nächstes Jahr in Topform bin», betonte Gasch. (ram/sda)

Bild: keystone

Kameruns WM-Held Tataw tot

Stephen Tataw, Kameruns Captain beim imponierenden WM-Viertelfinalvorstoss der Afrikaner 1990 in Italien, starb im Alter von 57 Jahren. Laut Kameruns Verband verstarb Tataw in Yaoundé an den Folgen einer längeren Krankheit.

Kamerun hatte im WM-Eröffnungsspiel sensationell Titelverteidiger Argentinien um Diego Maradona 1:0 geschlagen. Es stiess als Gruppensieger in die Achtelfinals vor, wo es Kolumbien eliminierte. Erst im Viertelfinal scheiterten die «Unbezähmbaren Löwen» mit 2:3 nach Verlängerung an England. Tataw kam in allen fünf WM-Spielen zum Einsatz, auch bei der Endrunde 1994 führte er Kameruns Aufgebot an. Seinen grössten Erfolg feierte er 1988 mit dem Gewinn des Afrika-Cups. Bis zu seinem Tod gehörte er als technischer Direktor dem Verband an. (ram/sda/afp)

bild: imago images

Belgien stockt Liga wegen Corona auf

Die erste belgische Liga wird in den kommenden beiden Saisons aufgestockt. Statt 16 Mannschaften werden 18 Teams antreten. Die Verantwortlichen reagierten damit auf eine erfolgreiche Klage des Absteigers Waasland-Beveren, der vor Gericht die Wiederaufnahme erzwungen hat.

Das Handelsgericht Dendermonde hatte dem Klub Recht gegeben und eine Busse von 2,5 Millionen Euro pro Spiel verhängt, wenn Waasland-Beveren nicht wieder aufgenommen würde. Das Team hatte beim Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie den 16. und letzten Platz belegt. (ram/sda)

US Open soll wie geplant stattfinden

Das US Open in New York soll trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Die Verantwortlichen des amerikanischen Tennisverbandes (USTA) gaben einen Monat vor dem Start des Turniers am 31. August grünes Licht für die Durchführung. Das Grand-Slam-Turnier wird ohne Zuschauer und in einer Blase mit sehr eingeschränkter Bewegungsfreiheit stattfinden. Zuvor findet ab dem 22. August auch der kombinierte Event (Masters-1000 bei den Männern, Premier bei den Frauen) von Cincinnati, der nach New York disloziert wurde, statt. «Wir sind zuversichtlich, dass Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten garantiert werden können», schreibt die USTA in einer Medienmitteilung.

Wegen der nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen in den USA haben allerdings viele Spieler grosse Vorbehalte gegenüber einer Reise nach New York. So deutet zum Beispiel bei den Schweizern Stan Wawrinka und Belinda Bencic einiges darauf hin, dass sie am US Open nicht teilnehmen werden, die Weltnummer 1 der Frauen, Ashleigh Barty, hat dies bereits bekannt gegeben. (ram/sda)

Bild: EPA

Stroll fährt überraschend Bestzeit

Max Verstappen (Red Bull) und Lance Stroll (Racing Point, Bild) fuhren am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Grossbritannien die besten Rundenzeiten. Vor dem ersten der zwei Formel-1-Rennen innert acht Tagen in Silverstone war eine erdrückende Dominanz der Fahrer von Mercedes erwartet worden. Daraus wurde nichts. Weltmeister Lewis Hamilton belegte die Plätze 2 und 5, Valtteri Bottas die Ränge 6 und 3.

Die ungewohnte Reihenfolge in den zwei Klassementen dürfte mit den äusseren Bedingungen zusammenhängen. Am Freitag wurden Lufttemperaturen zwischen 30 und 35 Grad gemessen, der Asphalt auf der Rennstrecke war bis 49 Grad heiss, was den Reifen in extremer Weise zusetzte. Die Temperaturen waren damit um einiges höher im Vergleich zu den Verhältnissen, die für das Qualifying und den GP vorausgesagt werden. Der Nutzen der in den Trainings gesammelten Daten könnte deshalb nicht allzu gross sein. (ram/sda)

Bild: keystone

Erneuter Corona-Fall beim FC Zürich

Beim FC Zürich ist erneut bei einem Spieler ein positiver Covid-19-Test festgestellt worden. Der Klub teilt mir, dass leichte Symptome aufgetreten seien, weshalb er von der Mannschaft getrennt wurde. Seit einigen Tagen befinde sich der Spieler in häuslicher Isolation. Er fühle sich gut.

Weil der Spieler in den vergangenen Partien nicht zum Einsatz gelangte und nachweislich keinen engen Kontakt mit Mitspielern oder Mitgliedern des Trainerstabs hatte, beschied die Zürcher Kantonsärztin dem Klub, dass keine weiteren Massnahmen nötig seien. Der FC Zürich spielt heute Abend beim FC Luzern. Das gesamte Team musste vor wenigen Wochen in Quaränte, weil mehrere Corona-Tests positiv ausgefallen waren. (ram)

Rangnick löst Vertrag mit Red Bull auf

Die Zeit von Ralf Rangnick in der Fussballschule von Red Bull ist vorbei. Auf Wunsch des ehemaligen Trainers und Sportdirektors des Bundesligisten Leipzig wird der Vertrag mit dem Getränkekonzern aufgelöst. Dies obwohl Rangnick in seiner im Vorjahr geschaffenen Position als «Head of Development Soccer» noch einen Vertrag bis 2021 hatte.

Die Auflösung ist das Ende eines schleichenden Abschieds. Drei Aufstiege, eine Vize-Meisterschaft, die Cupfinal-Teilnahme 2019 und zwei Qualifikationen für die Champions League erlebte Rangnick als Angestellter des Red-Bull-Imperiums. Der 62-Jährige verrichtete als Fussball-Stratege massgebliche Aufbauarbeit bei den Ostdeutschen. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Ex-Weltmeister Höwedes tritt zurück

Der langjährige deutsche Internationale Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. In einem Gespräch mit dem «Spiegel» nannte der 32-jährige Verteidiger familiäre Gründe für seinen Rücktritt. In den Ferien habe er kürzlich gemerkt, «wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fussball plötzlich so unwichtig für mich.» Auch die Angebote mehrerer Klubs konnten ihn nicht von seinem Entscheid abbringen.

Der langjährige Captain des FC Schalke 04, für den er von 2001 und bis zu seiner Ausbootung 2018 auflief, hatte bereits vor einigen Wochen seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. Höhepunkt seiner Karriere war der WM-Titel mit Deutschland 2014 in Brasilien, wo er in allen sieben Partien als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Fünf Jahre zuvor hatte Höwedes mit der deutschen U21-Auswahl den EM-Titel geholt. (sda/dpa)

Bild: X80003

