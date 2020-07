Sport

Sportnews: Inter Mailand verpasst den Sieg bei der AS Roma



Inter verpasst Sieg in Rom +++ Rahm neue Nummer 1 der Golf-Welt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Rahm neue Nummer 1 der Golf-Welt

Der Spanier Jon Rahm gewinnt das Memorial Tournament in Dublin im US-Bundesstaat Ohio. Mit diesem Erfolg löst er Rory McIlroy an der Spitze der Golf-Weltrangliste ab. Der 25-jährige Rahm spielte am Schlusstag bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event dennoch drei Schläge Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Palmer.

Nach einer Schwächephase in der Schlussrunde gelang Rahm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. «Das war genau das, was ich gebraucht habe», sagte der Sieger danach dem US-Sender CBS. Über Platz 1 in der Weltrangliste meinte er: «Das werde ich in ein paar Tagen realisieren.» Tiger Woods beendete sein erstes Turnier nach der Corona-Pause auf dem geteilten 40. Platz. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Inter verpasst Sieg in Rom

Juventus Turin könnte am Montagabend seinen neunten Meistertitel in Serie mit einem Sieg im Heimspiel gegen Lazio Rom fast schon sicherstellen. Der erste Verfolger Inter Mailand verlor am Sonntagabend bei der AS Roma mit einem 2:2 zwei weitere Punkte. Die Interisti gingen durch ein Tor des Verteidigers Stefan De Vrij nach einer Viertelstunde in Führung, aber in den letzten Minuten mussten sie froh sein, durch einen von Romelu Lukaku verwerteten Foulpenalty wenigstens noch ausgleichen zu können.

Roma - Inter Mailand 2:2 (1:1)

Tore: 15. De Vrij 0:1. 45. Spinazzola 1:1 57. Mchitarjan 2:1. 87. Lukaku (Foulpenalty) 2:2. (ram/sda)

Real mit Remis

Meister Real Madrid begnügte sich zum Abschluss mit einem 2:2 beim Madrider Vorortsklub Leganes. Leganes hätte einen Sieg benötigt, um nicht abzusteigen. Der frühere YB-Meisterstürmer Roger Assalé erzielte das 2:2 in der 79. Minute. Zu mehr reichte es nicht. Immerhin konnte Leganes Reals Serie nach zehn Siegen beenden.

Leganes - Real Madrid 2:2 (1:1).

Tore: 9. Ramos 0:1. 45. Gil 1:1. 52. Asensio 1:2. 79. Assalé 2:2.

Messi zeigt Gala zum Saisonabschluss

Nach der Niederlage gegen Osasuna sendet der FC Barcelona am letzten Spieltag der Primera Division doch noch ein Lebenszeichen: Gegen Deportivo Alaves holen sich die Katalanen einen souveränen 5:0-Erfolg. Überragender Mann ist dabei Lionel Messi, der zwei Tore selbst erzielt und zudem das 1:0 durch Ansu Fati vorbereitet. Messi steht mit 25 Toren mit vier Treffern Vorsprung auf Reals Karim Benzema auf Platz 1 der Torschützenliste, auch seine 21 Assists sind Liga-Spitze. Für Barça trafen ausserdem Luis Suarez und Nelson Semedo.

Alaves - FC Barcelona 0:5 (0:3)

Tore: 24. Fati 0:1. 34. Messi 0:2. 44. Suarez 0:3. 57. Semedo 0:4. 75. Messi 0:5. (pre/sda)

Inler auch Meister mit Basaksehir

Der frühere Schweizer Nationalmannschafts-Captain Gökhan Inler ist zum dritten Mal im Ausland Meister geworden und zum zweiten Mal davon in der Türkei. Nach dem Titelgewinn mit Besiktas Istanbul (2017) errang der Mittelfeldspieler nun mit Basaksehir Istanbul den ersten Meistertitel in dessen Klubgeschichte.

Der Titelgewinn wurde in der vorletzten Runde dank dem 1:0-Heimsieg gegen Kayserispor Tatsache. Inler kam dabei in den letzten zwei Minuten zum Einsatz. Der 36-jährige Schweizer war in dieser Saison nur Ergänzungsspieler. Er stand bloss einmal in der Startformation.

Inler hatte den ersten Meistertitel im Ausland 2016 in der Premier League mit Leicester City errungen. In jener Saison hatte er nur fünf Meisterschaftsspiele für den Verein bestritten hatte. Insgesamt ist Inler sogar fünffacher Meister. Seine ersten beiden Meistertitel errang er 2006 und 2007 mit dem FC Zürich. In Italien gewann er mit Napoli zudem zweimal den Cup (2012 und 2014). (sda)

Watford trennt sich von Trainer Pearson

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Watford trennte sich zwei Runden vor Saisonende von Trainer Nigel Pearson (56).

Der frühere englische Nationalspieler übernahm den Verein erst im Dezember 2019 auf dem letzten Rang und führte die Hornets nach 36 Partien mit drei Punkten vor dem ersten Abstiegsrang auf den 17. Rang.

In den beiden restlichen Begegnungen gegen Manchester City am Dienstag und zum Abschluss bei Arsenal (26. Juli) soll der bisherige U23-Trainer Hayden Mullins die Team-Verantwortung übernehmen.

Ende Februar hatte Watford unter Pearson mit einem 3:0-Sieg noch für die erste Saison-Niederlage von Meister Liverpool gesorgt. In dieser Saison mussten bereits die Trainer Javi Garcia und Quique Sánchez Flores vorzeitig den Londoner Vorortsklub verlassen. (sda/dpa)

Club Statement: Nigel Pearson — Watford Football Club (@WatfordFC) July 19, 2020

Marquez stürzt bei Quartararo-Sieg spektakulär

Der Franzose Fabio Quartararo gewann beim Grand Prix von Spanien in Jerez erstmals ein WM-Rennen in der MotoGP-Klasse. Der Pole-Mann feierte bei Temperaturen von 35 Grad einen Start-Ziel Sieg. Hinter dem 21-Jährigen aus Nizza machte der Spanier Maverick Viñales einen Yamaha-Doppelsieg perfekt. Dahinter folgten die beiden Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso aus Italien und Jack Miller aus Australien.

Mann des Rennens war der Titelverteidiger und Topfavorit Marc Marquez. Der sechsfache Weltmeister kam in der 5. Runde von der Strecke ab und fand sich nach einem Ausritt durch das Kiesbett an 16. Stelle wieder. Dann pflügte sich der Spanier unwiderstehlich durch das Feld, ehe er vier Runden vor Schluss im Kampf um Platz 2 spektakulär stürzte.

Marquez musste mit der Bahre weg getragen werden. In der Folge gab das Honda-Werksteam bekannt, Marquez habe sich einen Bruch des Oberarms zugezogen. Der Katalane soll schon am Montag oder Dienstag in Barcelona operiert werden. (pre/sda)

Lüthi muss in Jerez mit Nuller leben

Tom Lüthi erlebt beim Neustart der Moto2-WM in Jerez ein Wochenende zum Vergessen: Sturz im Training am Freitag, nur Startplatz 19 am Samstag und ein erneuter Sturz im Rennen am Sonntag. Der 33-jährige Emmentaler machte in den ersten paar Runden einige Ränge gut und stiess zwischenzeitlich bis auf den 9. Platz vor. In der zweitletzten Runde rutschte Lüthi aber mitten in einer Gruppe, die um die Ränge 8 bis 11 kämpfte, von der Piste. Nachdem er zum Auftakt Anfang März in Katar nur Zehnter geworden war, wird es für Lüthi nach diesem Nuller sehr schwierig, noch in den Kampf um den WM-Titel einzugreifen.

Überhaupt nicht konkurrenzfähig ist derzeit NTS-Fahrer Jesko Raffin. Der 24-jährige Zürcher war weit von den angestrebten Punkten entfernt und beendete das Rennen mit grossem Rückstand im 21. Rang.Den Sieg holte sich der Italiener Luca Marini, der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi. Er setzte sich vor dem Japaner Tetsuta Nagashima durch, dem Sieger des Saisonauftakts in Katar. (pre/sda)

Video: SRF

Spirig in Massensturz verwickelt

In die Kollision von fünf Velos am Freitag in Zuoz, bei der sich vier Menschen verletzten, war auch die Olympiasiegerin Nicola Spirig verwickelt. Dies gibt die am Ellbogen verletzte Triathleten am Sonntagmorgen bekannt. Athleten aus der Trainingsgruppe rund um Spirig absolvierten auf den Engadiner Strassen ein Windschattentraining, als der vorderste Fahrer ein Zweirad vor ihm zu spät erkannte und auf die Frau auffuhr.

Bei der folgenden Kollision zwischen allen Rennvelos wurden die beiden Frauen und die beiden Männer der Sportgruppe verletzt. Drei Personen wurden laut Kantonspolizei mit Ambulanzen ins Spital nach Samedan gebracht, die vierte verletzte Person begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Spirig brach sich des Radiusköpfchen im linken Ellenbogen, ein Trainingspartner erlitt Prellungen und Schwellungen an der Hüfte, ein anderer brach sich das Schulterblatt.

Spirig wird nun ihr Training nach dem ersten gravierenden Trainingssturz seit 20 Jahren umstellen. «Ich muss versuchen, den Arm in den kommenden Wochen ruhig zu halten und so wenig wie möglich zu belasten», liess die Olympiasiegerin von London 2012 und OS-Zweite von Rio 2106 per Communiqué verlauten. «Velofahren auf der Rolle, laufen im Wasser und Wanderungen aufwärts sind von Anfang an erlaubt. Normales Laufen sollte nach zirka einer Woche möglich sein. Schwimmen kann ich jedoch mehrere Wochen nicht.» (pre/sda

Aegerter bei MotoE-Debüt auf dem Podest

Der Schweizer Dominique Aegerter fuhr bei seinem Debüt in der MotoE auf das Podest. Beim GP von Spanien in Jerez, dem ersten Lauf der Saison, belegte der langjährige Moto2-Fahrer den 3. Platz. Der Oberaargauer verlor gut drei Sekunden auf den überlegenen brasilianischen Sieger und Pole-Mann Erc Granado und gut zwei Zehntelsekunden auf den Italiener Matteo Ferrari. (pre/sda)

Bild: keystone

Milan setzt Erfolgsserie fort

Die AC Milan ist weiterhin nicht zu stoppen. Die «Rossoneri» feiern gegen den FC Bologna einen ungefährdeten 5:1-Heimsieg und sind somit seit dem Neustart der Meisterschaft nach der Coronapause weiterhin ungeschlagen. Die seit acht Partien ungeschlagenen Mailänder rangieren mit einem Spiel mehr drei Punkte vor Napoli auf dem für die Europa League berechtigten sechsten Platz.

Alexis Saelemaekers und Hakan Calhanoglusorgen schon früh für klare Verhältnisse. Takehiro Tomiyasus Anschlusstreffer eine Minute vor dem Pausenpfiff lässt sie Gäste kurz hoffen, doch Ismael Bennacer und Ante Rebic machen rasch endgültig alles klar. Davide Calabria setzt in der Nachspielzeit den 5:1-Schlusspunkt.

Milan - Bologna 5:1 (2:1)

Tore: 10. Saelemaekers 1:0. 24. Calhanoglu 2:0. 44. Tomiyasu 2:1. 49. Bennacer 3:1. 57. Rebic 4:1. 92. Calabria 5:1. (pre/sda)

Bild: keystone

Vaduz rückt GC näher

Der FC Vaduz hat in der 32. Runde der Challenge League in extremis eine Auswärtsniederlage gegen den FC Wil abgewendet und ist im Kampf um den Barrage-Platz dank dem 2:1-Sieg bis auf einen Punkt an die zweitklassierten Grasshoppers herangerückt. Die Zürcher haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als Vaduz.

Bis fünf Minuten vor dem Ende lag Vaduz in Wil im Rückstand. Dann sorgten Fuad Rahimi mit seinem ersten Saisontreffer (85.) sowie der Stürmer Mohamed Coulibaly (94.) für die späte Wende. Damit kann Vaduz nicht nur weiterhin auf die Barrage hoffen, es verlängerte auch die Ungeschlagenheit in Auswärtsspielen auf nun elf Spiele. Letztmals verlor Vaduz in der Fremde am 19. Oktober 2019.

Aarau - Stade Lausanne-Ouchy 1:3 (0:2)

876 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 5. Parapar 0:1. 37. Laugeois 0:2. 48. Maletic 0:3. 84. Zverotic 1:3.

Wil - Vaduz 1:2 (1:0)

580 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 36. Fazliu 1:0. 85. Rahimi 1:1. 94. Coulibaly 1:2.(pre/sda)

Atalanta vom Aufsteiger ausgebremst

Atalanta Bergamo erleidet zum Auftakt des 34. Spieltags der Serie A einen Rückschlag im Titelkampf. Die Mannschaft von Remo Freuler kommt bei Hellas Verona nur zu einem 1:1 und kann so den Druck auf Leader Juventus Turin nicht weiter erhöhen. Duvan Zapata bringt Atalanta in der 50. Minute in Führung. Es ist bereits das 17. Saisontor des Kolumbianers, der nun schon in drei Partien in Serie getroffen hat. Neun Minuten später gelingt den Gastgebern durch Matteo Pessona allerdings der Ausgleich.

Zuvor hatte der Champions-League-Teilnehmer zehn seiner vergangenen elf Partien gewonnen, nur gegen Spitzenreiter Juventus gab es ein 2:2-Unentschieden. Atalanta klettert zumindest vorübergehend auf Rang zwei, morgen kann Inter Mailand aber wieder vorbeiziehen.

Hellas Verona - Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)

Tore: 50. Zapata 0:1. 59. Pessina 1:1.

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 79.). (pre/sda)

Nur kleiner Verlust bei Ambri

Die HC Ambri-Piotta SA blickt auf ein finanziell ziemlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Verlust betrug nur noch 180'000 Franken und setzt damit einen positiven Trend fort. Es ist das beste Betriebsergebnis der jüngeren Vergangenheit des Leventiner Traditionsklubs, im Jahr zuvor hatte der Verlust noch 750'000 Franken betragen. Zudem wurden an der Generalversammlung am Samstag mit Heinz Haller und Raphael Krucker, beide in Andermatt wohnhaft, zwei neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. (sda)

⚪️🔵 HCAP: 180 mila franchi di perdita operativa nel 2019/20!



Le informazioni dall'Assemblea Generale ➡️ https://t.co/50cxh3inVB pic.twitter.com/iiiT1nktnp — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) July 18, 2020

Hamilton bei Alfa-Romeo-Debakel auf Pole

Lewis Hamilton startet am Sonntag zum siebten Mal aus der Pole-Position zum Grand Prix von Ungarn. Der Weltmeister sicherte sich in einem Qualifying den besten Startplatz mit gut einem Zehntel Vorsprung auf WM-Leader und Teamkollege Valtteri Bottas. Der Brite zog damit mit Michael Schumacher gleich. Der Rekord-Weltmeister hatte sich auf dem ausserhalb von Budapest gelegenen Hungaroring ebenfalls siebenmal die Pole-Position gesichert.

Das Mercedes-Duo, das sich in den bisherigen zwei Rennen in Spielberg die Pole-Position wie auch den Sieg aufgeteilt hatte, war erneut eine Klasse für sich. Der drittplatzierte Lance Stroll büsste im Racing Point bereits mehr als neun Zehntel auf die Bestzeit von Hamilton ein. Sein Teamkollege Sergio Perez komplettiert die zweite Startreihe. Dahinter folgen Sebastian Vettel und Charles Leclerc in den Ferraris.

Das Team Alfa Romeo brachte auch im dritten Anlauf in dieser Saison kein Auto in den zweiten Teil des Qualifyings. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen müssen das Rennen am Sonntag aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Der Italiener und der Finne drehten zwar die meisten Runden, zum Vorstoss in die Top 15 fehlten aber mehr als vier Zehntel. (pre/sda)

Nur Startplatz 19 für Tom Lüthi

Das Qualifying beim Neustart der Moto2-WM in Jerez verlief für die Schweizer Fahrer ausgesprochen enttäuschend. Tom Lüthi, der eigentlich um die Podestplätze und den WM-Titel kämpfen will, verpasste auf der Kalex den Einzug ins Q2 um knapp neun Hundertstel und startet lediglich von Platz 19.

Bereits beim WM-Auftakt Anfang März in Katar hatte sich Lüthi mit dem 18. Startplatz und dem 10. Schlussrang begnügen müssen. Noch schlechter erging es dem NTS-Piloten Jesko Raffin. Der Zürcher belegte den zweitletzten Rang. Die Pole-Position sicherte sich der Spanier Jorge Martin. (pre/sda)

Marquez startet nur von Rang 3

Der Weltmeister und Titelfavorit Marc Marquez startet beim Saisonstart der MotoGP in Jerez nur von der dritten Position. Der sechsfache Weltmeister aus Spanien musste sich auf der Honda im Qualifying den beiden Yamaha-Fahrern Fabio Quartararo und Maverick Viñales geschlagen geben. Auf den Franzosen Quartararo, der seine siebte Pole in der MotoGP eroberte, aber noch auf seinen ersten Rennsieg wartet, verlor Marquez 157 Tausendstel.

Der Superstar Valentino Rossi, der bereits in den Trainings grosse Mühe bekundete, startet vom 11. Startplatz. Alex Rins auf der Suzuki stürzte kurz vor Schluss und ist für das Rennen am Sonntag fraglich. (pre/sda)

SFL-Präsident will 2021 aufhören

Heinrich Schifferle dürfte Ende 2021 nach 10-jähriger Präsidentschaft bei der Swiss Football League zurücktreten. Dies gab der Zürcher in der Radio-Sendung «Samstags-Rundschau» von SRF 1 bekannt, in der sich das Gespräch primär um die Coronavirus-Krise drehte. «Das Ganze, das jetzt läuft, belastet. Ich bin vom Morgen bis am Abend mit dem Thema konfrontiert. Ich mache meinen Job gerne, aber ich habe den Eindruck, nach dieser Amtszeit ist genug», sagte er. (pre/sda)

Bild: keystone

IndyCar-Fahrer siegt vom letzten Startplatz aus

Der IndyCar-Fahrer Simon Pagenaud landet beim GP Iowa einen Coup. Der Franzose triumphierte vom hintersten Startplatz aus – wegen eines technischen Defekts (fehlender Benzindruck) musste Pagenaud beim Qualifying passen. Dank einer ausgeklügelten Boxen-Strategie und Crashes vorne im Feld stiess der 36-Jährige aber doch noch an die Spitze vor und feierte seinen insgesamt 15. IndyCar-Sieg. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥

