Sportnews: Lausanne-Sport legt mit klarem Sieg beim SC Kriens wieder vor



Lausanne legt in Kriens vor +++ Super-League-Saison endet später

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lausanne legt in Kriens vor

Challenge-League-Leader Lausanne-Sport hat am frühen Dienstagabend einen klaren Auswärtssieg gelandet. Die Waadtländer setzten sich beim SC Kriens mit 3:0 durch. Sie setzten damit Verfolger GC unter Druck. Allerdings haben die Grasshoppers heute Abend Chiasso als Gegner, den abgeschlagenen Tabellenletzten. (ram)

Bild: keystone

Kriens - Lausanne-Sport 0:3 (0:2)

850 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 25. Koura 0:1. 36. Koura 0:2. 64. Turkes 0:3. - Bemerkungen: 23. Pfostenschuss Turkes (Lausanne). 83. Pfostenschuss João Oliveira (Lausanne).

Winterthur - Schaffhausen 1:0 (1:0)

SR Schärli. - Tor: Callà 1:0. (sda)

Wicky mit erfolgreichem Neustart

Raphaël Wicky hat als Coach mit Chicago Fire das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause gewonnen. Das Team des früheren Basel-Trainers setzte sich beim Wiedereinstiegs-Turnier der Major League Soccer in Orlando gegen die Seattle Sounders 2:1 durch.

Bei Seattle stand der Ostschweizer Stefan Frei im Tor. Der Cousin zweiten Grades von Alex Frei musste sich nach 52 Minuten vom Slowenen Robert Beric zum 1:1-Ausgleich bezwingen lassen. Der Siegtreffer für Chicago durch Mauricio Pineda fiel in der Schlussviertelstunde. (abu/sda)

Bild: AP

Super-League-Saison endet einen Tag später

Infolge der Verschiebung des Spiels Zürich - Sion vom letzten Samstag verlängert die Swiss Football League (SFL) die Super League 2019/20 um einen Tag.

Die 36. und letzte Runde wird mit einheitlichen Anspielzeiten am Montag, 3. August, gespielt werden. Dies ist auch der Termin, an dem der Verband der UEFA die Schweizer Teilnehmer für die beiden Europacup-Wettbewerbe nennen muss.

Die 35. Runde ist neu auf den Freitag, 31. Juli, angesetzt worden. Die Partie Zürich - Sion wird am Dienstag, 28. Juli, nachgeholt. Dank einer zusätzlichen Spielplanänderung in der 34. Runde liegen sowohl für Zürich als auch für Sion immer mindestens drei Tage zwischen den Einsätzen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Swiss Indoors Basel definitiv abgesagt

Die Tennis Swiss Indoors in Basel (ab 24.10.) sind definitiv abgesagt. Die ATP nahm das Turnier offiziell aus dem Kalender. Schon vor einem Monat hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass sie das Turnier wegen der Corona-Pandemie heuer nicht durchführen können. Die Association of Tennis Professionals (ATP) stimmte dem Absage-Begehren nun formell zu

Basel erachtete die Durchführung des nahezu ausverkauften Events in der St. Jakobshalle angesichts der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit als unverantwortlich und nicht realistisch. «Geisterspiele sind für uns von Beginn weg nicht in Frage gekommen», sagt Turnierpräsident Roger Brennwald.

Die nächsten Swiss Indoors, zugleich die 50. Austragung des Turniers, finden vom 23. bis 31. Oktober 2021 statt. Die bereits erworbenen Tickets können zurückerstattet werden - oder sie behalten für das kommende Jahr ihre Gültigkeit (gleicher Tag, gleicher Platz). (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Verwirrung um FIS-Kalender der Alpinen

Ein Bericht am Montagabend im österreichischen Fernsehen ORF sorgt für Verwirrung – auch bei den Lauberhornrennen in Wengen. Die Berner Oberländer zeigten sich ob der Idee, ihren Slalom nach Schladming abzugeben, überrascht.

Der Auslöser für die Konfusion war Hans Grogl, der OK-Chef des Organisationskomitees in Schladming. «Die FIS ist über den ÖSV an uns in Schladming herangetreten, dass eventuell der Slalom von Wengen nach Schladming kommen soll – also es gibt dann wahrscheinlich zwei Nachtslaloms», sagte er.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA teilte das Pressebüro der Lauberhornrennen in Wengen mit, dass man «den Slalom nicht abgeben» will und die Option mit der Verlegung nach Österreich nur aus den Medien kenne. «Aufgrund der Corona-Situation laufen selbstverständlich auch bei uns Abklärungen, welche Varianten es für die Weltcuprennen am Lauberhorn gibt. Wir bereiten jedenfalls wie immer drei Rennen vor.»

Die FIS bestätigte der Nachrichtenagentur apa auch, dass man wegen der schwer abwägbaren Probleme mit dem Coronavirus derzeit diverse Optionen prüfe. Demnach wird als Möglichkeit in Betracht gezogen, die Speed- und Technik-Trosse möglichst voneinander zu trennen, um die Anzahl der Personen pro Destination zu verkleinern. Die FIS, so bestätigte Swiss-Ski, habe vorsorglich an alle Verbände die Anfrage bezüglich möglicher Übernahmen von zusätzlichen Veranstaltungen gerichtet. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Der FCZ mit sechs Profis gegen Basel

Der FC Zürich muss im Spiel gegen den FC Basel doch nicht nur ausschliesslich mit Spielern aus der U21 antreten. Wie der Verein in einem Comminuqué mitteilte, dürfen sechs Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt werden. Dies seien Spieler, welche im Spiel gegen Xamax nicht dabei waren und nachweislich nicht mit infizierten Personen in Kontakt standen.

Welche Spieler im Kader stehen werden, kommunizierte der FCZ noch nicht. Wie der «Blick» berichtet, soll es sich um Marco Schönbächler, Antonio Marchesano, Pa Modou, Mimoun Mahi, Lavdim Zumberi und Novem Baumann handeln. (dab)

ℹ️ COVID-Update: Sechs Spieler, die nicht in Neuchâtel beim Spiel gegen Xamax dabei waren und nachweislich keinen engen Kontakt zu infizierten Personen hatten, sind heute Abend gegen Basel einsatzberechtigt.#fcz #fczuerich #stadtclubhttps://t.co/nn14mTCSz8 — FC Zürich (@fc_zuerich) July 14, 2020

Maske im Helm soll für Corona-Schutz sorgen

Die National Football League (NFL) schlägt ihren Spielern für mehr Schutz vor einer Corona-Infektion einen Helm mit integrierter Maske vor. Die NFL präsentierte ein entsprechendes Modell. Die Maske hat Luftschlitze, soll aber dennoch die Verbreitung von Tröpfchen aus dem Mundraum unterbinden und die Kommunikation der Spieler untereinander nicht beeinträchtigen.

Die NFL will ihre Saison im September beginnen. Ende des Monats sollen sich die Teams für ihre Trainingslager treffen dürfen. (dab/sda/dpa)

What y’all think of the NFL mask to potentially stop the spread of COVID? #NFL pic.twitter.com/yo5COTRnzB — Travis Pettis (@Travis_Pettis15) July 13, 2020

Houston-Star Westbrook hat das Coronavirus

NBA-Star Russell Westbrook ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der 31-Jährige am Montag auf Social Media bekannt. «Momentan geht es mir gut», so Westbrook, der momentan in Quarantäne ist, «ich freue mich darauf, mich meinen Teamkollegen wieder anzuschliessen, wenn ich wieder entlastet bin».

Westbrook wurde vor der Abreise seines Teams nach Orlando getestet, wo am 30. Juli der NBA-Restart erfolgt. Neben ihm wurden 20 weitere Spieler der Liga positiv getestet. (dab)

Die Königlichen mit drei wichtigen Punkten

Real Madrid steht dicht vor dem ersten Meistertitel seit 2017. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane gewann bei Granada mit 2:1 und liegt zwei Runden vor Schluss vier Punkte vor dem FC Barcelona.

Es war dies der neunte Sieg im neunten Spiel seit dem Neustart im Juni für die Königlichen. Der formstarke französische Stürmer Karin Benzema erzielte mit dem frühen 2:0 (16.) den Siegtreffer.

In der Vorsaison war Real mit 19 Punkten Rückstand auf Meister Barcelona nur Dritter geworden.

Granada - Real Madrid 1:2 (0:2).

Tore: 10. Mendy 0:1. 16. Benzema 0:2. 50. Machis 1:2. (rst/sda)

Gegentor Sekunden vor Schluss – Frust für ManUnited

Manchester United musste sich im Premier-League-Spiel vom Montag gegen Southampton mit einem 2:2 begnügen. Die Gäste glichen in der 96. Minute durch Michael Obafemi noch aus. Ein Gegentor, das sich rächen könnte. Manchester United verliert dadurch zwei Punkte und verbleibt auf Rang 5, der Kampf um die Champions League (ab Rang 4) geht weiter.

Der französische Weltmeister Anthony Martial hatte davor mit dem Treffer zum 2:1 (23.) sein 50. Premier-League-Tor für die United erzielt. Er ist dabei erst der zehnte Spieler, der diese Marke knackte. Und mehr Meisterschaftstore für die United als Franzose hat bislang einzig die frühere United-Legende Eric Cantona zu Stande gebracht, der 64 Mal erfolgreich war.

Zunächst ging United früh in Rückstand, konnte die Partie durch Rashford und Martial dann zwischenzeitlich aber drehen.

Manchester United - Southampton 2:2 (2:1).

Tore: 12. Armstrong 0:1. 20. Rashford 1:1. 23. Martial 2:1. 96. Obafemi 2:2. (rst/sda)

Inter Mailand auf Champions-League-Kurs

Inter Mailand schlägt den FC Turin mit 3:1 und schiebt sich an Lazio Rom vorbei auf Rang 2. Das Team von Antonio Conte ging in der 17. Minute in Rückstand, in der zweiten Halbzeit konnten Young, Godin und Martinez die Partie aber drehen.

Im Meisterkampf dürfte Inter nicht mehr gross mitreden, zu gross ist der Rückstand auf Juventus Turin (acht Punkte), in Sachen Champions League sind diese drei Zähler aber sehr viel wert. Der Vorsprung auf Rang 5, der nicht mehr für die Königsklasse reichen würde, beträgt sechs Runden vor Saisonende beruhigende 14 Punkte.

Bild: keystone

Inter - Torino 3:1 (0:1).

Tore: 17. Belotti 0:1. 49. Young 1:1. 51. Godin 2:1. 61. Martinez 3:1. (rst/sda)

