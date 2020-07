Sport

Sportnews: Leeds-Aufsteiger Gaetano Berardi erleidet Kreuzbandriss



Leeds-Aufsteiger Berardi erleidet Kreuzbandriss +++ Rückschlag für Wickys Fire

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Leeds-Aufsteiger Berardi erleidet Kreuzbandriss

Die Freude bei Gaetano Berardi über den Aufstieg mit Leeds United in die Premier League ist auf bittere Art getrübt. Der frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale hat am Sonntag beim 3:1-Auswärtssieg im Meisterschaftsspiel gegen Derby County einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der 31-jährige Verteidiger ist seit sechs Jahren bei Leeds tätig. Der Traditionsverein gehört in der nächsten Saison zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder Englands oberster Klasse an. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Wickys Fire mit Rückschlag gegen San Jose

Raphaël Wicky hat als Coach mit Chicago Fire das zweite Spiel nach der Corona-Zwangspause verloren. Das Team des früheren Basel-Trainers unterlag den San Jose Earthquakes mit 0:2. Das erste Spiel beim Wiedereinstiegs-Turnier der Major League Soccer in Orlando hatte Chicago vor einer Woche gegen die Seattle Sounders 2:1 gewonnen. (pre/sda)

Kein NBA-Spieler mehr positiv auf Corona getestet

In der vergangenen Woche ist kein Spieler in der NBA-Blase in Florida positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die NBA will ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und hat dazu alle Teams auf das Gelände von Disney World in Orlando geholt. Die ersten Mannschaften sind inzwischen gut eine Woche vor Ort. (pre/sda)

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/XLlEU5Dxty — NBA (@NBA) July 20, 2020

Ronaldo ballert Juve in Richtung Titel

Juventus Turin dürfte seine Stellung als Rekordmeister Italiens festigen. In der viertletzten Runde der Serie A kam Juve mit einem 2:1-Heimsieg gegen Lazio Rom dem 36. Meistertitel einen grossen Schritt näher.

Die Tore der Turiner fielen früh in der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten und wurden von Cristiano Ronaldo erzielt – das erste auf einen Handspenalty, das zweite nach einem Konter, als Ronaldo nach perfekter Vorarbeit von Paulo Dybala den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Ronaldo führt nunmehr die Torschützenliste mit 30 Toren zusammen mit Lazios Ciro Immobile an. Immobile verkürzte für Lazio in der 83. Minute mittels Foulpenalty. Für Juventus war es der erste Sieg nach einer kurzen Durststrecke mit einer Niederlage und zwei Unentschieden.

Vor den letzten vier Runden führt Juventus acht Punkte vor Inter Mailand, das am Sonntag mit dem 2:2 bei Roma zwei Punkte einbüsste, und neun Punkte vor Atalanta Bergamo, das am Wochenende ebenfalls nur ein Remis erreichte (1:1 bei Hellas Verona). Mittlerweile ist nicht mehr daran zu zweifeln, dass Juventus den Scudetto zum neunten Mal in Serie gewinnen wird.

Juventus Turin - Lazio Rom 2:1 (0:0)

Tore: 51. Ronaldo (Handspenalty) 1:0. 54. Ronaldo 2:0. 83. Immobile (Foulpenalty) 2:1. (pre/sda)

Huesca begleitet Cadiz in «LaLiga»

Nach dem FC Cadiz mit dem Schweizer Verteidiger Jean-Pierre Rhyner hat auch Huesca den direkten Aufstieg in «La Liga», die 1. Division Spaniens, sichergestellt. Der Klub aus Aragonien stieg 2018 erstmals in die höchste Liga auf, musste aber umgehend den Abstieg hinnehmen. Der dritte Aufsteiger wird unter den Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der zweiten Liga ermittelt. (pre/sda)

La temporada más extraña que podíamos imaginar nos trae el final más bonito posible.



Aunque no hayáis estado en esta recta final.

Aunque hayáis sufrido desde casa.



TODO es por y para vosotros.

Vosotros le dais sentido.



HOY TODOS SOMOS CAMPEONES.#VamosHuesca🔵🔴 pic.twitter.com/MVAad7jyK3 — SD Huesca (@SDHuesca) July 20, 2020

Josi einer der Finalisten für die Norris Trophy

Roman Josi hat Chancen, als bester Verteidiger der NHL erkoren zu werden. Der Berner ist einer von drei Finalisten in der Wahl für die «Norris Trophy». Josis Konkurrenten sind der Amerikaner John Carlson von den Washington Capitals und der Schwede Victor Hedman von den Tampa Bay Lightning.

In der wegen des Coronavirus Mitte März abgebrochenen NHL-Saison brachte es der 30-jährige Josi trotz der zahlreichen Spielausfälle für die Nashville Predators auf die persönliche Karriere-Bestleistung von 65 Punkten (16 Tore, 49 Assists). Damit war er der zweiterfolgreichste Verteidiger der nordamerikanischen Liga. Mit einer Einsatzzeit von 25:47 Minuten pro Spiel war er der am drittmeisten beschäftigte Spieler der Liga.

Josi ist erstmals für die «Norris Trophy» nominiert, und er wäre auch der erste Verteidiger der Predators, der sie entgegennehmen könnte. (sda)

Wiederbeginn in der Copa Libertadores im September

Die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur europäischen Champions League, wird nach gut sechsmonatiger Coronavirus-Zwangspause am 15. September den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Das gab der südamerikanische Verband Conmebol bekannt. Ursprünglich sollte bereits im Mai wieder gespielt werden, doch nach der grossflächigen Ausbreitung des Virus in Südamerika musste länger pausiert werden. Die Spiele sollen ohne Zuschauer ausgetragen werden. (sda/dpa)

🗓⚽ ¡A agendar!



Así se jugará la fecha 3 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/bCuXo0b9Iw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 20, 2020

Neuer Trainer für Assalé bei Leganes

Der Madrider Vorortsklub Leganes hat seinen mexikanischen Trainer Javier «Vasco» Aguirre einen Tag nach dem Abstieg aus der spanischen 1. Division entlassen.

Die Mannschaft mit dem früheren YB-Meisterstürmer Roger Assalé hätte in der letzten Meisterschaftsrunde daheim gegen Meister Real gewinnen müssen, erreichte jedoch nur ein 2:2. Assalé erzielte das 2:2 eine gute Viertelstunde vor Schluss. Aguirre hatte in Spanien während mehrerer Jahre auch schon Atlético Madrid und Espanyol Barcelona trainiert. (sda/afp)

📄COMUNICADO | El C.D. Leganés y Javier Aguirre no continuarán juntos #GraciasJavier 🇲🇽



👏 El Club agradece al técnico mexicano y a su cuerpo técnico el gran trabajo realizado en este tiempo. — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 20, 2020

Boliviens Verbandspräsident an Covid-19 gestorben

Cesar Salinas, der Präsident des bolivianischen Fussball-Verbandes, starb an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung. Salinas wurde 58 Jahre alt. Der frühere Vorsitzende des Klubs The Strongest wurde 2018 Präsident des nationalen Verbands. Dadurch hatte Salinas auch einen Sitz im Exekutivkomitee der südamerikanischen Konföderation Conmebol inne. (ram/sda/dpa)

🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨



César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, falleció hoy aproximadamente a las 16:15. pic.twitter.com/DHzjViOtra — Deporte Total (@deportetotal_bo) July 19, 2020

2020 wird kein Ballon d'Or verliehen

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird 2020 kein Fussballer mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Das teilt das Magazin «France Football» mit, welches den Preis seit 1956 vergibt. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Barcelonas Lionel Messi und die US-Amerikanerin Megan Rapinoe.

«Aussergewöhnliche Umstände, aussergewöhnliche Bestimmungen», schreibt es. Der Ballon d'Or werde mangels hinreichend fairer Bedingungen nicht verliehen. «Ein solch einzigartiges Jahr kann – und sollte – nicht wie ein gewöhnliches Jahr behandelt werden. Im Zweifelsfall ist es besser, sich der Stimme zu enthalten, als stur zu sein.» (ram)

Bild: EPA

Rahm neue Nummer 1 der Golf-Welt

Der Spanier Jon Rahm gewinnt das Memorial Tournament in Dublin im US-Bundesstaat Ohio. Mit diesem Erfolg löst er Rory McIlroy an der Spitze der Golf-Weltrangliste ab. Der 25-jährige Rahm spielte am Schlusstag bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten PGA-Event dennoch drei Schläge Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Palmer.

Nach einer Schwächephase in der Schlussrunde gelang Rahm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. «Das war genau das, was ich gebraucht habe», sagte der Sieger danach dem US-Sender CBS. Über Platz 1 in der Weltrangliste meinte er: «Das werde ich in ein paar Tagen realisieren.» Tiger Woods beendete sein erstes Turnier nach der Corona-Pause auf dem geteilten 40. Platz. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

