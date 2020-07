Sport

Sportnews: Marcus Rashford wird Ehrendoktor der Universität Manchester



Sport-News

Rashford wird jüngster Ehrendoktor +++ Seferovic trifft für Benfica

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Rashford wird Ehrendoktor

Der Einsatz des Fussballers Marcus Rashford für hungrige Schulkinder wird honoriert. Der Stürmer von Manchester United wird von der Universität Manchester zum Ehrendoktor ernannt.

Mit bloss 22 Jahren ist Rashford die jüngste Person, die diese Auszeichnung erhalten hat. Dank seinem Engagement entschied die britische Regierung, rund 140 Millionen Franken dafür zur Verfügung zu stellen, dass Schulkinder trotz Corona-Pandemie kostenlos verpflegt werden können. (ram)

Seferovic trifft – Benfica zögert Entscheidung hinaus

Benfica Lissabon hat die Titelentscheidung in der portugiesischen Meisterschaft zumindest um einen Tag hinausgezögert. Die Mannschaft aus der Hauptstadt schlug in ihrem drittletzten Spiel Vitoria Guimarães 2:0 und verkürzte den Rückstand auf Porto mit einem Spiel mehr auf fünf Punkte. Der Leader kann den 29. Titelgewinn in der Nacht auf Donnerstag mit einem Sieg gegen Sporting Lissabon perfekt machen.

Der nach einer guten Stunde eingewechselte Haris Seferovic sorgte drei Minuten vor dem Ende für das Schlussresultat. Für den Schweizer Internationalen war es der vierte Treffer in der zu Ende gehenden Meisterschaft, der zweite seit der Wiederaufnahme der Saison. (abu/sda)

Atalanta hat die 100-Tore-Marke bald erreicht

Atalanta Bergamo kommt der Marke von 100 Serie-A-Toren in einer Saison mit grossen Schritten näher. Beim 6:2-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Brescia erzielte der Champions-League-Viertelfinalist in der 33. Runde seine Treffer 88 bis 93.

Die Hälfte der Tore schoss der kroatischen Mittelfeldspieler Marko Pasalic, der nach schwierigen Jahren bei Chelsea, Monaco und Milan in den letzten zwei Jahren in Bergamo zu einem prägenden Spieler gereift ist. Der Schweizer Remo Freuler sass für einmal nur auf der Bank.

Bild: keystone

Atalanta Bergamo - Brescia 6:2 (4:1)

Tore: 2. Pasalic 1:0. 8. Torregrossa 1:1. 25. De Roon 2:1. 28. Malinowski 3:1. 30. Zapata 4:1. 55. Pasalic 5:1. 58. Pasalic 6:1. 83. Spalek 6:2.

Bemerkung: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz). (abu/sda)

Chelsea siegt dank Giroud

Dank Weltmeister Olivier Giroud hat Chelsea drei wertvolle Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze eingefahren. Es schlug Absteiger Norwich City mit 1:0.

Der Franzose Giroud setzte sich unmittelbar vor dem Pausenpfiff mit Energie und List gegen Timm Klose durch. Mit Josip Drmic stand bei Norwich auch der zweite Schweizer im Kader in der Startelf, der Stürmer wurde in der 79. Minute ausgewechselt. (ram)

Xamax-Spieler positiv getestet

Bei Neuchâtel Xamax hat die zweite Serie von Corona-Tests vom Dienstag ein positives Ergebnis hervorgebracht. Wie der Neuenburger Klub mitteilte, wurde ein Spieler positiv getestet, der in der vergangenen Woche weder beim Spiel gegen den FC Zürich noch bei der Partie in Thun zum Einsatz gekommen war. Die Identität des Spielers gab Xamax nicht bekannt.

Welche Konsequenzen der Corona-Fall hat, ist noch nicht bekannt. Wie der Klub schreibt, seien von Seiten der kantonalen Behörde und der Liga noch keine Massnahmen verordnet worden. (ram/sda)

😔 #Xamax a le regret d'annoncer qu'un de ses joueurs a été testé positif au coronavirus. Le club attend les instructions du médecin cantonal et de la Swiss Football League.https://t.co/QuXXNdFiqJ — Neuchâtel Xamax FCS ❤️🖤 #PourNosCouleurs (@XamaxFCS) July 14, 2020

Lausanne bereit für das Spitzenspiel gegen GC

Rechtzeitig vor den Spitzenspielen gegen GC (Freitag) und in Vaduz (Dienstag) ist Lausanne-Sport in der Challenge League wieder auf Kurs. Der Leader, der nach dem Wiederbeginn fünf Mal in Folge sieglos geblieben war, gewann in der 31. Runde auswärts gegen Kriens souverän 3:0 und weist nach dem dritten Sieg in Folge acht Punkte Vorsprung auf die Grasshoppers auf, die ein Spiel weniger absolviert haben.

GC seinerseits schlug daheim erwartungsgemäss Chiasso, das abgeschlagene Schlusslicht, das nicht absteigen muss. Die Zürcher, die diverse Spieler schonten, mühten sich zu einem 2:1-Sieg. Chiasso glich nach 81 Minuten aus, aber nur drei Minuten danach konnte Chagas mittels Penalty korrigieren. Die Hoppers festigten den 2. Platz, weil Vaduz daheim gegen Aarau nicht über ein 1:1 hinauskam. (ram/sda)

Bild: keystone

Wicky mit erfolgreichem Neustart

Raphaël Wicky hat als Coach mit Chicago Fire das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause gewonnen. Das Team des früheren Basel-Trainers setzte sich beim Wiedereinstiegs-Turnier der Major League Soccer in Orlando gegen die Seattle Sounders 2:1 durch.

Bei Seattle stand der Ostschweizer Stefan Frei im Tor. Der Cousin zweiten Grades von Alex Frei musste sich nach 52 Minuten vom Slowenen Robert Beric zum 1:1-Ausgleich bezwingen lassen. Der Siegtreffer für Chicago durch Mauricio Pineda fiel in der Schlussviertelstunde. (abu/sda)

Bild: AP

Super-League-Saison endet einen Tag später

Infolge der Verschiebung des Spiels Zürich - Sion vom letzten Samstag verlängert die Swiss Football League (SFL) die Super League 2019/20 um einen Tag.

Die 36. und letzte Runde wird mit einheitlichen Anspielzeiten am Montag, 3. August, gespielt werden. Dies ist auch der Termin, an dem der Verband der UEFA die Schweizer Teilnehmer für die beiden Europacup-Wettbewerbe nennen muss.

Die 35. Runde ist neu auf den Freitag, 31. Juli, angesetzt worden. Die Partie Zürich - Sion wird am Dienstag, 28. Juli, nachgeholt. Dank einer zusätzlichen Spielplanänderung in der 34. Runde liegen sowohl für Zürich als auch für Sion immer mindestens drei Tage zwischen den Einsätzen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Swiss Indoors Basel definitiv abgesagt

Die Tennis Swiss Indoors in Basel (ab 24.10.) sind definitiv abgesagt. Die ATP nahm das Turnier offiziell aus dem Kalender. Schon vor einem Monat hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass sie das Turnier wegen der Corona-Pandemie heuer nicht durchführen können. Die Association of Tennis Professionals (ATP) stimmte dem Absage-Begehren nun formell zu

Basel erachtete die Durchführung des nahezu ausverkauften Events in der St. Jakobshalle angesichts der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit als unverantwortlich und nicht realistisch. «Geisterspiele sind für uns von Beginn weg nicht in Frage gekommen», sagt Turnierpräsident Roger Brennwald.

Die nächsten Swiss Indoors, zugleich die 50. Austragung des Turniers, finden vom 23. bis 31. Oktober 2021 statt. Die bereits erworbenen Tickets können zurückerstattet werden - oder sie behalten für das kommende Jahr ihre Gültigkeit (gleicher Tag, gleicher Platz). (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Verwirrung um FIS-Kalender der Alpinen

Ein Bericht am Montagabend im österreichischen Fernsehen ORF sorgt für Verwirrung – auch bei den Lauberhornrennen in Wengen. Die Berner Oberländer zeigten sich ob der Idee, ihren Slalom nach Schladming abzugeben, überrascht.

Der Auslöser für die Konfusion war Hans Grogl, der OK-Chef des Organisationskomitees in Schladming. «Die FIS ist über den ÖSV an uns in Schladming herangetreten, dass eventuell der Slalom von Wengen nach Schladming kommen soll – also es gibt dann wahrscheinlich zwei Nachtslaloms», sagte er.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA teilte das Pressebüro der Lauberhornrennen in Wengen mit, dass man «den Slalom nicht abgeben» will und die Option mit der Verlegung nach Österreich nur aus den Medien kenne. «Aufgrund der Corona-Situation laufen selbstverständlich auch bei uns Abklärungen, welche Varianten es für die Weltcuprennen am Lauberhorn gibt. Wir bereiten jedenfalls wie immer drei Rennen vor.»

Die FIS bestätigte der Nachrichtenagentur apa auch, dass man wegen der schwer abwägbaren Probleme mit dem Coronavirus derzeit diverse Optionen prüfe. Demnach wird als Möglichkeit in Betracht gezogen, die Speed- und Technik-Trosse möglichst voneinander zu trennen, um die Anzahl der Personen pro Destination zu verkleinern. Die FIS, so bestätigte Swiss-Ski, habe vorsorglich an alle Verbände die Anfrage bezüglich möglicher Übernahmen von zusätzlichen Veranstaltungen gerichtet. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Der FCZ mit sechs Profis gegen Basel

Der FC Zürich muss im Spiel gegen den FC Basel doch nicht nur ausschliesslich mit Spielern aus der U21 antreten. Wie der Verein in einem Comminuqué mitteilte, dürfen sechs Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt werden. Dies seien Spieler, welche im Spiel gegen Xamax nicht dabei waren und nachweislich nicht mit infizierten Personen in Kontakt standen.

Welche Spieler im Kader stehen werden, kommunizierte der FCZ noch nicht. Wie der «Blick» berichtet, soll es sich um Marco Schönbächler, Antonio Marchesano, Pa Modou, Mimoun Mahi, Lavdim Zumberi und Novem Baumann handeln. (dab)

ℹ️ COVID-Update: Sechs Spieler, die nicht in Neuchâtel beim Spiel gegen Xamax dabei waren und nachweislich keinen engen Kontakt zu infizierten Personen hatten, sind heute Abend gegen Basel einsatzberechtigt.#fcz #fczuerich #stadtclubhttps://t.co/nn14mTCSz8 — FC Zürich (@fc_zuerich) July 14, 2020

