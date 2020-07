Sport

Sportnews: NBA-Star Russell Westbrook hat das Coronavirus



NBA-Star Westbrook hat das Coronavirus +++ Real gelingt Vorentscheidung im Meisterkampf

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Houston-Star Westbrook hat das Coronavirus

NBA-Star Russell Westbrook ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der 31-Jährige am Montag auf Social Media bekannt. «Momentan geht es mir gut», so Westbrook, der momentan in Quarantäne ist, «ich freue mich darauf, mich meinen Teamkollegen wieder anzuschliessen, wenn ich wieder entlastet bin».

Westbrook wurde vor der Abreise seines Teams nach Orlando getestet, wo am 30. Juli der NBA-Restart erfolgt. Neben ihm wurden 20 weitere Spieler der Liga positiv getestet. (dab)

Die Königlichen mit drei wichtigen Punkten

Real Madrid steht dicht vor dem ersten Meistertitel seit 2017. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane gewann bei Granada mit 2:1 und liegt zwei Runden vor Schluss vier Punkte vor dem FC Barcelona.

Es war dies der neunte Sieg im neunten Spiel seit dem Neustart im Juni für die Königlichen. Der formstarke französische Stürmer Karin Benzema erzielte mit dem frühen 2:0 (16.) den Siegtreffer.

In der Vorsaison war Real mit 19 Punkten Rückstand auf Meister Barcelona nur Dritter geworden.

Granada - Real Madrid 1:2 (0:2).

Tore: 10. Mendy 0:1. 16. Benzema 0:2. 50. Machis 1:2. (rst/sda)

Gegentor Sekunden vor Schluss – Frust für ManUnited

Manchester United musste sich im Premier-League-Spiel vom Montag gegen Southampton mit einem 2:2 begnügen. Die Gäste glichen in der 96. Minute durch Michael Obafemi noch aus. Ein Gegentor, das sich rächen könnte. Manchester United verliert dadurch zwei Punkte und verbleibt auf Rang 5, der Kampf um die Champions League (ab Rang 4) geht weiter.

Der französische Weltmeister Anthony Martial hatte davor mit dem Treffer zum 2:1 (23.) sein 50. Premier-League-Tor für die United erzielt. Er ist dabei erst der zehnte Spieler, der diese Marke knackte. Und mehr Meisterschaftstore für die United als Franzose hat bislang einzig die frühere United-Legende Eric Cantona zu Stande gebracht, der 64 Mal erfolgreich war.

Zunächst ging United früh in Rückstand, konnte die Partie durch Rashford und Martial dann zwischenzeitlich aber drehen.

Manchester United - Southampton 2:2 (2:1).

Tore: 12. Armstrong 0:1. 20. Rashford 1:1. 23. Martial 2:1. 96. Obafemi 2:2. (rst/sda)

Inter Mailand auf Champions-League-Kurs

Inter Mailand schlägt den FC Turin mit 3:1 und schiebt sich an Lazio Rom vorbei auf Rang 2. Das Team von Antonio Conte ging in der 17. Minute in Rückstand, in der zweiten Halbzeit konnten Young, Godin und Martinez die Partie aber drehen.

Im Meisterkampf dürfte Inter nicht mehr gross mitreden, zu gross ist der Rückstand auf Juventus Turin (acht Punkte), in Sachen Champions League sind diese drei Zähler aber sehr viel wert. Der Vorsprung auf Rang 5, der nicht mehr für die Königsklasse reichen würde, beträgt sechs Runden vor Saisonende beruhigende 14 Punkte.

Bild: keystone

Inter - Torino 3:1 (0:1).

Tore: 17. Belotti 0:1. 49. Young 1:1. 51. Godin 2:1. 61. Martinez 3:1. (rst/sda)

