Sportnews: Sebastian Vettel bestätigt erste Gespräche mit Racing Point



Vettel führte erste Gespräche mit Racing Point +++ Thomas Bach will IOC-Präsident bleiben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe ins IOC aufgenommen

Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe ist in der Session in Lausanne in das Internationale Olympische Komitee aufgenommen worden. Dem 63-jährigen Engländer wurde damit erst fünf Jahre nach seiner Wahl zum Präsidenten von World Athletics (früher IAAF) der Einzug ins IOC gewährt, obwohl die Leichtathletik ein Kernsport im olympischen Programm ist.

Die Korruptionsaffäre um seinen Vorgänger Lamine Diack und der russische Doping-Skandal, bei dem Coe einen härteren Kurs steuerte als das IOC, trugen zur langen Wartezeit bei. Begründet hat das IOC das Hinauszögern der Aufnahme von Coe damit, dass dessen Rolle als Geschäftsführer bei einem Beratungsunternehmen für Sport und Entertainment nicht zu akzeptieren gewesen sei. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Vettel bestätigt erste Gespräche mit Racing Point

Ende Saison läuft der Vertrag von Sebastian Vettel bei Ferrari aus. Wohin es den Deutschen zieht ist noch unklar. Eine Option scheint ein Wechsel zu Racing Point. Tatsächlich bestätigte der vierfache Weltmeister am Donnerstag, es habe «lose Gespräche» mit den Verantwortlichen gegeben.

Derzeit fahren der der Mexikaner Sergio Perez und der Kanadier Lance Stroll für den britischen Rennstall. Beide haben theoretisch auch für die kommende Saison noch einen Vertrag. (dab)

Bild: keystone

Thomas Bach will IOC-Präsident bleiben

Thomas Bach will für eine zweite Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees kandidieren. Er sei bereit, sich 2021 zur Wahl zu stellen und dann für weitere vier Jahre das IOC zu führen, sagte der 66-jährige Deutsche am Freitag bei der IOC-Generalversammlung.

Die IOC-Session wird am Freitag erstmals als Videokonferenz abgehalten. Erwartet werden auch Ankündigungen und Informationen betreffend der Olympischen Sommerspiele, die in diesen Tagen in Tokio hätten eröffnet werden sollen und vorerst um ein Jahr verschoben worden sind. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Hamilton hauchdünn vor Bottas

Lewis Hamilton fährt im ersten Training für den Grand Prix von Ungarn die beste Rundenzeit. Der Weltmeister aus England führt die Rangliste vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas an.

Hinter dem Mercedes-Duo reihten sich in der leicht vom Regen beeinträchtigten Trainingseinheit Sergio Perez und Lance Stroll ein. Der Mexikaner und der Kanadier büssten im Racing Point rund eine halbe beziehungsweise ganze Sekunde auf die Bestzeit ein. Die arg gebeutelten Ferraris mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc folgten auf den Rängen 6 und 7.

Im Team Alfa Romeo kam während den ersten 90 Minuten wie schon vor einer Woche in Spielberg Robert Kubica zum Einsatz. Der polnische Ersatz- und Testfahrer des Zürcher Rennstalls, der diesmal im Auto von Kimi Räikkönen sass, war mit über drei Sekunden Rückstand klar der langsamste unter den 19 gestarteten Fahrern. Auf seiner besten Runde verlor Kubica gut sieben Zehntel auf Antonio Giovinazzi, der sich als 17. klassierte. (abu/sda)

Bild: keystone

Serena Williams startet in Kentucky

Serena Williams tritt ab dem 10. August am neuen WTA-Turnier in Lexington, Kentucky an. Die 38-jährige Amerikanerin, in der Weltrangliste nur noch die Nummer 9, bestätigte auch schon ihre Teilnahme am US Open, an dem sie ihren 24. Grand-Slam-Titel holen möchte.

Die Turniere in Kentucky und Prag (beide vom 10. bis 16. August) sind die ersten zwei neuen Turniere, welche die WTA für das Programm nach der Coronavirus-Krise in den Kalender aufgenommen hat. Die WTA Tour will den Spielbetrieb am 3. August in Palermo wieder aufnehmen. (abu/sda)

Bild: keystone

Ärzte wollen Zanardi aus dem Koma holen

Der mit einem Handbike schwer verunglückte Ex-Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi soll aus dem künstlichen Koma geholt werden.

Die Reduzierung der Betäubung werde einige Tage dauern, teilte das zuständige Spital in Siena mit. Danach wollen die Ärzte Zanardi erneut untersuchen, um das Ausmass der Schäden durch seine Kopfverletzungen besser zu erfassen. Der 53-jährige Italiener war nach seinem Unfall vom 19. Juni in das Spital in der Toskana eingeliefert worden. Zanardi war dort am 6. Juli bereits zum dritten Mal operiert worden. Sein Zustand bleibe unter neurologischen Gesichtspunkten ernst, die Prognosen seien verhalten, hiess es stets.

Zanardi hatte in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und kollidierte mit einem Lastwagen. Er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. (dab/sda)

Bild: keystone

FC Porto zum 29. Mal Meister

Der FC Porto steht zwei Runden vor Schluss als portugiesischer Meister fest. Die Mannschaft aus dem Nordwesten des Landes liegt nach dem 2:0-Heimsieg gegen Sporting Lissabon acht Punkte vor Titelverteidiger Benfica Lissabon mit dem Schweizer Internationalen Haris Seferovic. Porto sicherte sich seinen insgesamt 29. Meistertitel. (ram/sda)

Bild: keystone

