Sportnews: Serena Williams investiert in den Frauenfussball



Serena Williams investiert in den Frauenfussball +++ Auswärtsieg für Severovics Benfica

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Serena Williams investiert in Frauenfussball

Eine Investorengruppe («Angel City») um Tennisstar Serena Williams und Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman will in Los Angeles ein Frauenfussball-Team finanzieren. Das Team soll ab 2022 in der US-Frauen-Liga (NWSL) mitspielen. Derzeit gibt es keine Equipe aus Kalifornien in der obersten Liga.

Neben Serena Williams wollen auch andere Prominente investieren, unter anderem die Schauspielerinnen Eva Longoria, Jennifer Garner und Jessica Chastain. Auch der Ehemann von Serena Williams, der Mitbegründer der Online-Plattform Reddit, Alexis Ohanian, und die gemeinsame zweijährige Tochter Olympia gehören zu den Eigentümern. (abu/sda)

Bild: keystone

Auswärtssieg für Benfica

In der zweitletzten Runde der portugiesischen Meisterschaft kam Benfica Lissabon bei Absteiger Desportivo Aves zu einem 4:0-Auswärtssieg. Haris Seferovic wurde in der 63. Minute eingewechselt. Der FC Porto steht in Portugal seit einer Woche als Meister fest; Benfica wird die Saison vor Sporting und Braga auf Platz 2 beenden. (abu/sda)

Bild: keystone

Ironman Hawaii definitiv abgesagt

Der legendäre Ironman-Triathlon auf Hawaii 2020 – im Mai vorerst auf Februar 2021 verschoben – findet wegen der Coronavirus-Pandemie definitiv nicht statt. Auch die 70.3-WM (halbe Ironman-Distanz), die ebenfalls Februar im Bundesstaat Utah hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt.

Der Hawaii-Triathlon wurde zum ersten Mal in seiner 43-jährigen Geschichte abgesagt. Alle für 2020 qualifizierten Triathleten dürfen entweder im Herbst 2021 oder bei der Austragung im Oktober 2022 an den Start gehen. Die Absage ist eine schlechte Nachricht für die vierfache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf. Die zweifache Schweizer Sportlerin des Jahres hatte den Ironman in Hawaii als nächstes grosses Ziel angepeilt. (abu/sda)

Bild: keystone

Keine Geschenke von ManCity für Watford

Manchester City antwortet auf das Aus im FA Cup gegen Arsenal mit einem Torfestival in der Premier League. Beim abstiegsbedrohten Watford gewinnt die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola 4:0.

Im ersten Spiel unter Interimstrainer Hayden Mullins war Watford von Beginn an chancenlos. Raheem Sterling sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse, später erhöhten Phil Foden und Aymeric Laporte für die Citizens, deren 2. Platz hinter Meister Liverpool bereits feststand.

Watford konnte sich bei Goalie Ben Foster bedanken, dass die Niederlage nicht eine ähnliche Dimension annahm wie beim 0:8 im ersten Saisonduell im Herbst.

Watford - Manchester City 0:4 (0:2).

Tore: 31. Sterling 0:1. 40. Sterling 0:2. 63. Foden 0:3. 66. Laporte 0:4. - Bemerkungen: 40. Sterling scheitert mit Foulpenalty an Foster, versenkt Abpraller. (sda)

Big Points für Aston Villa gegen Arsenal

Aston Villa hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Premier League in der zweitletzten Runde drei Big Points eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Dean Smith gewann zuhause gegen Arsenal 1:0 und hievte sich damit erstmals seit Februar auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Arsenal seinerseits kann sich über die Liga auch rechnerisch nicht mehr für die Europa League qualifizieren.

Der Ägypter Trezeguet, mit richtigem Namen Mahmoud Hassan, erzielte den Siegtreffer nach einem Corner in der 27. Minute. Granit Xhaka stand bei Arsenal zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Platz. Der Schweizer wurde drei Tage nach dem 2:0-Sieg im Halbfinal des FA Cup gegen Manchester City von Trainer Mikel Arteta in der ersten Halbzeit geschont.

Aston Villa - Arsenal 1:0 (1:0).

Tor: 27. Trezeguet 1:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (ab 46.). (sda)

Atalanta mit weiterem Sieg

Atalanta Bergamo mischt in der Serie A auch nach 35 Spielen ganz vorne mit. Die seit dem 20. Januar ungeschlagene Mannschaft mit dem Schweizer Remo Freuler gewann zum Auftakt der 35. Runde der Serie A zuhause gegen Bologna 1:0.

Luis Muriel erzielte den Siegtreffer in der 63. Minute. Der 95. Torerfolg von Atalanta in der laufenden Meisterschaft führte den Klub zumindest vorübergehend wieder auf den 2. Platz, zwei Punkte vor Inter, drei vor Lazio und sechs hinter Juventus. Trainer Gian Piero Gasperini wurde noch vor der Pause wegen eines Wortgefechts mit Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic mit Gelb-Roter Karte von der Seitenlinie verbannt.

Im zweiten Spiel des Abends gewann die AC Milan bei Sassuolo dank zwei Toren von Zlatan Ibrahimovic 2:1.

Atalanta Bergamo - Bologna 1:0 (0:0).

Tor: 63. Muriel 1:0. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (verwarnt). 36. Gelb-Rote Karte gegen Atalanta-Trainer Gasperini (Reklamieren).

Sassuolo - AC Milan 1:2 (1:2).

Tore: 19. Ibrahimovic 0:1. 42. Caputo (Handspenalty) 1:1. 45. Ibrahimovic 1:2. - Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Bourabia (Sassuolo/Reklamieren). (sda)

#AtalantaBologna | 1-0 | FULL-TIME



👏 GRANDE, GRANDE VITTORIA AL TERMINE DI UN MATCH DURISSIMO! ALTRO RECORD, GRAZIE RAGAZZI!!



🖤💙 TOUGH MATCH, ENOOORMOUS WIN! ANOTHER RECORD, THANK YOU LADS!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/he20Lm0I58 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 21, 2020

Lausannes Aufstieg nach Niederlage noch nicht fix

Lausanne muss mit der Vollzugsmeldung des Aufstiegs warten. Der Leader der Challenge League unterliegt in Vaduz nach Führung 1:2. Die Grasshoppers drehen gegen Schaffhausen ein 1:3 in ein 5:3.

In Vaduz brachte der zur Pause eingewechselte Liga-Toptorschütze Aldin Turkes den Leader aus Lausanne nach ereignisarmer erster Halbzeit zunächst auf Siegkurs. Mit zwei Kopfball-Treffern innert sieben Minuten durch Yannick Schmid und Berkay Sülüngöz nach Cornern von Dominik Schwizer wendeten die formstarken Gastgeber das Blatt bis zur 69. Minute.

Lausannes Super-League-Rückkehr wäre nur mit einem Sieg in Vaduz und einem Punktverlust der Grasshoppers bereits am Dienstag festgestanden. Für die Hoppers war die Wende gegen Schaffhausen doppelt wertvoll, sind sie doch auch im Fernduell mit Vaduz um den Barrageplatz noch gefordert. Vaduz liegt nun weiter einen Punkt hinter den Zürchern, die ein Spiel weniger absolviert haben.

Vaduz - Lausanne-Sport 2:1 (0:0). - 634 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 55. Turkes 0:1. 62. Schmid 1:1. 69. Sülüngöz 2:1.

Grasshoppers - Schaffhausen 5:3 (1:2). - 1000 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 9. Barry 0:1. 38. Barry 0:2. 45. Chagas (Foulpenalty) 1:2. 53. Barry 1:3. 70. Morandi 2:3. 72. Morandi 3:3. 85. Zé Turbo 4:3. 93. Buff 5:3. (sda)

Bild: keystone

Bild: keystone

Restart der ATP-Tour verschoben

Die Wiederaufnahme der ATP Tour verzögert sich weiter. Das Turnier in Washington vom 14. bis 21. August wurde abgesagt. Dies bestätigte die ATP am Dienstag, nachdem die «New York Times» darüber berichtet hatte.

Washington sollte für die Männer nach einer fünfmonatigen Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Krise eigentlich das Comeback sein. «Leider gibt es im Moment noch zu viele Faktoren, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen», erklärte ATP-Präsident Andrea Gaudenzi. Innerhalb der kommenden zwei Wochen wolle man weitere Informationen zum Turnierplan für den Rest des Jahres mitteilen. Mit der Absage in Washington werden auch die Fragezeichen hinter der Austragung der US Open wieder grösser. Das Grand-Slam-Turnier in New York soll ohne Fans am 31. August beginnen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Zanardi in Reha-Klinik verlegt

Knapp fünf Wochen nach seinem Handbike-Unfall ist der frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi aus dem Spital in Siena in eine spezielle Rehabilitations-Einrichtung für Gehirnverletzte verlegt worden. Zuvor hatten die Ärzte bei Zanardi, der seit seinem Unfall am 19. Juni im künstlichen Koma lag und wegen seiner Kopf- und Gesichtsverletzungen dreimal operiert wurde, die Betäubung langsam heruntergefahren. Ob Zanardi ansprechbar oder bei Bewusstsein ist, wurde nicht kommuniziert. Nach Zanardis dritter Operation am 6. Juli hiess es, sein Zustand bleibe unter neurologischen Gesichtspunkten ernst, die Prognosen seien verhalten.

Zanardi hatte bei einem Wettkampf die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Weil das Rennen wegen der Corona-Krise wohl nicht offiziell angemeldet war, fuhren Autos auf der Strasse. Derzeit untersucht die Staatsanwaltschaft den Unfall. Als Autorennfahrer hatte Zanardi 2001 auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Sein Überleben bezeichneten die Ärzte damals als Wunder. Er kämpfte sich zurück und gewann viermal Gold bei den Paralympics. (ram/sda/dpa)

Hischier und Suter rücken ins Prospect Camp ein

Die Schweizer Nationalmannschaft startet am Sonntag mit dem Prospect Camp in die neue Saison. Der fünf Tage dauernde Zusammenzug in Cham erfolgt unter besonderen Bedingungen. 22 Spieler rücken am Sonntag im Kanton Zug ins Prospect Camp ein, unter ihnen mit Nico Hischier von den New Jersey Devils ein aktueller und mit Pius Suter, der sich den Chicago Blackhawks angeschlossen hat, ein zukünftiger NHL-Spieler.

Nach dem abrupten Ende der letzten Saison steht das Camp unter besonderen Bedingungen, die die Einhaltung eines Schutzkonzepts beinhalten. Alle Spieler und Mitglieder des Staffs werden vor der Anreise auf Covid-19 getestet. Selbstverständlich darf nur einrücken, wer über ein negatives Testergebnis verfügt und komplett symptomfrei ist. Im Camp selber gelten die gängigen Verhaltensregeln des Bundes, das heisst regelmässiges Händewaschen und -desinfizieren, wann immer möglich anderthalb Meter Abstand halten. Externe Besucher oder Zuschauer haben zu den Trainings keinen Zutritt.

Headcoach Patrick Fischer blickt dem Camp trotz der besonderen Umstände zuversichtlich entgegen: «Ich freue mich sehr, dass es möglich ist, diesen Zusammenzug durchzuführen. Nach den letzten Monaten wird es sowohl für die Spieler als auch für uns im Coaching-Staff speziell sein, uns endlich wieder einmal im Kreis der Nationalmannschaft zusammenzufinden. Wir werden diese fünf Tage auf wie neben dem Eis nutzen, um die jungen Spieler weiter zu fördern und besser kennenzulernen.» (pre/sda)

Das Aufgebot für das #ProspectCamp unserer 🇨🇭 Nati nächste Woche im OYM steht - auch Nico Hischier ist mit dabei. Hier geht's zur Vorschau: 👉 https://t.co/K8j95NB3v0



La convocation pour le Prospect Camp de l'équipe nationale 🇨🇭 à Cham est connue. 👉 https://t.co/cKO8ocROfE pic.twitter.com/8MIm7Kgrbo — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) July 21, 2020

