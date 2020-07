Sport

Super-League-Start am 12. September bestätigt +++ Mountainbike-EM findet im Tessin statt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Super-League-Start am 12. September bestätigt

Die Swiss Football League (SFL) hat den Start der Super-League-Saison 2020/21 am 12. September bestätigt. Einen Tag zuvor wird die Saison in der Challenge League eröffnet. Die letzte Runde findet am 21. Mai beziehungsweise am 22. Mai 2021 (Challenge League) statt. Der Cupfinal soll am Pfingstmontag, 24. Mai, über die Bühne gehen.

Weil die Saison wegen des Corona-Unterbruchs vom Frühjahr und dem dadurch verspäteten Ende der Spielzeit 2019/20 erst Mitte September beginnt, können bis zur Winterpause nur 14 statt wie gewohnt 18 Runden gespielt werden. Die letzte Runde vor Weihnachten ist auf den 19./20. Dezember angesetzt, der erste Spieltag nach der Winterpause wurde auf das Wochenende vom 23./24. Januar 2021 terminiert. (pre/sda)

Mountainbike-EM 2020 findet im Tessin statt

Das kurze Schweizer Radsportjahr 2020 erhält einen zweiten Höhepunkt. Rund drei Wochen nach den Strassen-WM in Aigle-Martigny finden im Kanton Tessin die Mountainbike-EM statt. Die Europameisterinnen und Europameister in den Mountainbike-Disziplinen Cross-Country und Eliminator werden am Monte Tamaro ermittelt. Die Titelkämpfe werden vom 15. bis am 18. Oktober ausgetragen – unmittelbar nach der WM in Leogang in Österreich.

Ursprünglich hätten die kontinentalen Titelkämpfe Mitte Mai im österreichischen Graz durchgeführt werden sollen – sie fielen dem Coronavirus zum Opfer. Der Veloklub Monte Tamaro verfügt über reichlich Erfahrung mit der Durchführung von hochklassigen Mountainbike-Veranstaltungen. 2003 fanden in Rivera am Monte Ceneri die Weltmeisterschaften statt. Bei den Junioren gewann der damals 17-jährige Nino Schurter die Silbermedaille. Zudem organisiert die Destination seit 2014 regelmässig Wettkämpfe im Rahmen der nationalen Rennserie Swiss Bike Cup. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Weltnummer 1 Barty verzichtet auf US Open

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty wird nicht beim US Open in New York antreten. Wie die Australierin erklärte, wird sie auch auf das zuvor stattfindende Turnier verzichten, das aus Cincinnati nach New York verlegt worden ist. Als Grund für ihren Entscheid gab Barty ihre Bedenken an, angesichts der andauernden Coronavirus-Pandemie zu reisen. Sie fühle sich unwohl, sich selbst und ihr Team dieser Gefahr auszusetzen. Einen Entscheid über die Teilnahme an den French Open und den Sandplatzturnieren in Europa kündigte sie für die kommenden Wochen an.

Bartys Absage ist die bisher prominenteste für das US Open, das vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Hygieneregeln geplant ist. Ob das Grand-Slam-Turnier angesichts der hohen Infektionszahlen in den USA tatsächlich ausgetragen wird, soll sich demnächst entscheiden. Die eigentlich für Ende Mai bis Anfang Juni angesetzten French Open sollen ab dem 27. September nachgeholt werden. Barty hatte in Paris im vorigen Jahr ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. (pre/sda)

Bild: AP

Ibra trifft doppelt – Behrami droht Abstieg

Valon Behrami hätte mit Genoa in der vorletzten Serie-A-Runde den Klassenerhalt sichern können. Nach dem 0:5 bei Sassuolo müssen der nach einer Stunde eingewechselte Schweizer und seine Teamkollegen bis zuletzt zittern.

Während Genoa unterging, konnte das auf dem Abstiegsplatz liegende Lecce in Udine 2:1 gewinnen. Dank dem Siegtreffer in der 81. Minute von Gianluca Lapadula, der in der vergangenen Saison für Genoa spielte, verkürzten die Süditaliener den Rückstand gegenüber Genoa auf einen Punkt. Am Sonntag kommt es zum Fernduell gegen den Abstieg: Genoa spielt daheim gegen Hellas Verona, Lecce empfängt Parma. Die anderen zwei Absteiger stehen mit SPAL Ferrara und Brescia schon fest.

Die Europacup-Plätze sind ebenfalls schon fix: Die AC Milan spielt in der Europa League, hätte aber noch mehr erreichen können, wenn sie vor der Corona-Pause so stark aufgetreten wäre wie danach. Beim 4:1 gegen die Sampdoria Genua blieb Milan zum elften Mal seit Ende Juni ungeschlagen. Zlatan Ibrahimovic war mit zwei Toren und einer Vorlage entscheidend. Im laufenden Monat hat der 38-Jährige zehn Skorerpunkte gesammelt.

Im Rennen um den Torschützenkönig der Serie A kann der erst im Januar zu Milan gestossene Ibrahimovic nicht mitmischen. Der führende Ciro Immobile traf für Lazio Rom gegen Brescia zum 2:0-Schlussstand und steht nun bei 35 Toren. (cma/sda)

Trabzonspor türkischer Cupsieger

Trabzonspor hat seinen ersten Titel seit 2010 gewonnen. Der Meisterschafts-Zweite setzte sich im Cupfinal in Istanbul gegen Alanyaspor mit 2:0 durch. Für Trabzonspor ist es der neunte Cupsieg. (pre/sda)

GP von Italien in Monza ohne Zuschauer

Der Formel 1-Grand Prix von Italien am 6. September in Monza wird wie schon die Veranstaltungen in Spielberg, Mogyorod sowie diese und nächste Woche in Silverstone ohne Zuschauer stattfinden.

In Italien sind nach der Neugestaltung des Kalenders wegen der Corona-Pandemie drei Rennen geplant, auch Mugello am 13. September (Toskana GP) und Imola am 1. November (Emilia Romagna GP) sind im Programm. (pre/sda)

Bild: EPA

Corona-Fall beim FC Sevilla

Ein Spieler des FC Sevilla ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verein teilte aber nicht mit, um wen es sich handelt. Der Infizierte zeige keine Symptome, sei in gutem gesundheitlichen Zustand und daheim isoliert. Sport- und Gesundheitsbehörden seien informiert und das Training vorübergehend ausgesetzt, hiess es weiter.

Sevilla trifft im Achtelfinal der Europa League am 6. August in Duisburg auf die AS Roma. Das Duell zwischen den beiden Klubs wird in nur einem Spiel entschieden, weil das Hinspiel im März wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr ausgetragen werden konnte. (pre/sda)

FIFA bewilligt weitere Corona-Hilfen für Fussball-Verbände

Die FIFA stellt den nationalen Verbänden zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 1,5 Milliarden Dollar (1,38 Milliarden Franken) an Zahlungen und Darlehen zur Verfügung. Der Ratsausschuss des Weltverbands bewilligte einen entsprechenden Hilfsplan. Die Gelder sollen auf drei Säulen beruhen und bis Januar 2021 an die 211 Mitgliedsverbände fliessen. «Dieser Hilfsplan ist ein herausragendes Beispiel für die Solidarität und das Engagement im Fussball in dieser aussergewöhnlichen Zeit», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Es wurden bereits 152 Millionen Dollar an Betriebskostenbeiträgen aus dem Forward-Entwicklungsprojekt für die Jahre 2019 und 2020 freigegeben. Zudem können 465 Millionen Dollar, die an Forwardprojekte zugeteilt worden waren, für Corona-Hilfefonds genutzt werden.

Darüber hinaus erhält jeder der 211 Verbände 1,5 Millionen Dollar an Unterstützung, davon 500'000 Dollar für den Frauenfussball. Zudem können maximal fünf Millionen Dollar pro Verband an zinsfreien Darlehen abgerufen werden. Diese Gelder können beispielsweise für die Wiederaufnahme von Wettbewerben und notwendige Corona-Massnahmen, die Teilnahme von Nationalteams an Wettbewerben und Verwaltungskosten genutzt werden. Durch einen Steuerungsausschuss sollen nach FIFA-Angaben die Bedingungen für die Kreditrückzahlung überwacht werden. (pre/sda)

Crnogorcevic fällt verletzt aus

Die Schweizer Nationalspielerin Ana Maria Crnogorcevic hat sich in der Saisonvorbereitung mit dem FC Barcelona eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Sie fällt mehrere Wochen aus. Damit beginnt für die 29-jährige Berner Oberländerin ein Wettlauf gegen die Zeit. Am 21. August trifft der Meister in den Viertelfinals der Champions League auf Atlético Madrid. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Stade Nyonnais in Quarantäne

Nach mehreren Corona-Fällen im Team müssen sich die Fussballer von Stade Nyonnais in eine häusliche Quarantäne begeben. Vier Spieler und ein Staff-Mitglied des Promotion-League-Vereins wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Trainer Anthony Braizat gegenüber der Tageszeitung «La Côte» bestätigte.

Auf Anordnung der kantonalen Behörden wurden deshalb alle Mitglieder der 1. Mannschaft in eine bis zum 5. August dauernde Quarantäne geschickt. Das für den 9. August geplante Cupspiel der 1. Hauptrunde gegen den Ligakonkurrenten Bavois wird voraussichtlich verschoben. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Maximal 5000 Fans in Frankreichs Stadien

In Frankreich dürfen vorerst weiterhin nicht mehr als 5000 Fans bei Fussballspielen ins Stadion. Die Regelung soll bis zum 31. August beibehalten werden, wie das Sportministerium mitteilte. Allerdings können die örtlichen Behörden Ausnahmen genehmigen und so ab dem 15. August mehr Menschen ins Stadion lassen.

Diese Ausnahmegenehmigungen sollen etwa von der Grösse des Stadions und der örtlichen Gesundheitssituation abhängig sein. In allen Fällen würden Sicherheitsregelungen wie Corona-Schutzmasken und die Einhaltung von Mindestabständen gelten, machte das Ministerium weiter deutlich. Frankreich ist mit mehr als 30 000 Toten schwer von der Corona-Pandemie betroffen. (ram/sda)

Bild: AP

Sohn beim Doping unterstützt – Ex-Radprofi 10 Jahre gesperrt

Der ehemalige Radprofi und WM-Medaillengewinner Hans Lienhart hat wegen Doping-Unterstützung seines Triathlon betreibenden Sohnes eine zehnjährige Sperre erhalten. Das gab die österreichische Anti-Doping Rechtskommission bekannt. Lienhart junior war bereits im Vorjahr gesperrt worden. Beide sagten Anfang Juli im Doping-Gerichtsverfahren gegen Walter Mayer als Zeugen aus.

Im Zusammenhang mit der Operation Aderlass war festgestellt worden, dass Lienhart senior im Zeitraum von Dezember 2018 bis März 2019 die verbotenen Substanzen EPO, Genotropin und Testosterongel als Betreuungsperson besessen und an seinen Sohn weitergegeben habe. Ausserdem habe der 60-Jährige seinen Filius in diesem Zeitraum beim Begehen von Verstössen gegen Anti-Doping Bestimmungen ermutigt, angeleitet und unterstützt. Die verhängte Sperre gegen den dreimaligen Olympiateilnehmer ist bereits rechtskräftig. (ram/sda/apa)

Real-Stürmer Diaz mit positivem Corona-Test

Real Madrid muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am 7. August auf Mariano Diaz verzichten. Der 26-jährige Stürmer wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der spanische Meister mitteilte. Er zeige keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Erst am Montag hatte der britische Sender Sky Sports News berichtet, dass Real von der zur Zeit in Grossbritannien geltenden Quarantänepflicht für Einreisende aus Spanien ausgenommen sei. Auf diese Weise wolle die Regierung sicherstellen, dass internationale Sportereignisse trotz der gegenwärtigen Corona-Lage wie geplant stattfinden können. Das Hinspiel in Madrid hatte Man City am 26. Februar mit 2:1 gewonnen. Das Rückspiel wurde wegen der europaweiten Corona-Zwangspause verschoben. Es findet in Manchester ohne Publikum statt. (pre/sda)

Ursenbacher im WM-Hauptfeld

Dem Schweizer Profispieler Alexander Ursenbacher überstand sensationell die komplette Qualifikation an der Snooker-WM. Der 24-jährige Rheinfelder schlug in der letzten Runde der Qualifikation in Sheffield den höher eingeschätzten Engländer Andrew Higginson mit 10:8. Ursenbacher ist damit der erste deutschsprachige Spieler, der es ins Hauptfeld einer WM geschafft hat, die Schweiz ist erst die 19. Nation, die mit einem Spieler an der WM vertreten ist. Die WM im Crucible Theatre von Sheffield beginnt am 31. Juli. (zap/sda)

