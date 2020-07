Sport

Sportnews: Ursenbacher schafft sensationelle Qualifikation für Snooker-WM



Ursenbacher schafft sensationelle WM-Qualifikation +++ Bittere GC-Pleite gegen Wil

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ursenbacher im WM-Hauptfeld

Dem Schweizer Profispieler Alexander Ursenbacher überstand sensationell die komplette Qualifikation an der Snooker-WM. Der 24-jährige Rheinfelder schlug in der letzten Runde der Qualifikation in Sheffield den höher eingeschätzten Engländer Andrew Higginson mit 10:8. Ursenbacher ist damit der erste deutschsprachige Spieler, der es ins Hauptfeld einer WM geschafft hat, die Schweiz ist erst die 19. Nation, die mit einem Spieler an der WM vertreten ist. Die WM im Crucible Theatre von Sheffield beginnt am 31. Juli. (zap/sda)

GC unterliegt Wil knapp

Die Grasshoppers kommen für den direkten Wiederaufstieg in die Super League nicht mehr in Frage. Sie verloren das Nachholspiel der 30. Runde beim FC Wil 2:3.

Nach diesem Ergebnis darf sich Lausanne-Sport als eine Art Sofa-Aufsteiger betrachten, ohne überheblich zu sein. Der Wiederaufstieg der Waadtländer ist nur eine Formsache. Vor den letzten beiden Runden führen sie sechs Punkte vor Vaduz. Sie könnten also nach Punkten noch eingeholt werden, aber sie weisen die um 18 Tore bessere Tordifferenz vor als die Liechtensteiner.

Der Kampf um den 2. Platz, der zur Teilnahme an den Barrage-Spielen berechtigen wird, ist offener denn je. Vaduz liegt einen Punkt vor GC, und die Tordifferenzen sind fast gleich. Im Restprogramm spielt GC in Aarau und daheim gegen Winterthur, während Vaduz Schaffhausen empfängt und nach Kriens reist.

Wil, das die ersten drei Duelle der Saison gegen GC verloren hatte, und die Grasshoppers spielten vor allem in der ersten Halbzeit mit offenem Visier. Zwei Lattenschüssen der Zürcher standen grosse Möglichkeiten der St. Galler gegenüber. Der Tessiner Verteidiger Andrea Padula erzielte Wils 1:0 in der 38. Minute nach einer tollen Einzelleistung und mit einem Schlenzer ins Lattenkreuz. Zehn Minuten nach Pause doppelte der definitiv von YB übernommene Kwadwo Duah nach.

Der Brasilianer Chagas, der bei Servette im Herbst nur noch Ergänzungsstürmer gewesen war, kam nach 63 Minuten auf den Platz und war vier Minuten später Doppeltorschütze. Die Hoppers gerieten in ihrem letzten Heimspiel gegen Schaffhausen nach 53 Minuten 1:3 in Rückstand und siegten danach 5:3. In Wil kam der Zwei-Tore-Rückstand etwa zur gleichen Zeit zustande. Diesmal ist die Korrektur den Zürchern zuerst zeitweilig und zuletzt überhaupt nicht gelungen.

Das Wiler Siegestor nach 83 Minuten erzielte der 19-jährige Julian von Moos. Der Leihspieler des FC Basel hat in seinen letzten acht Einsätzen siebenmal getroffen.

Wil - Grasshoppers 3:2 (1:0). - 1000 Zuschauer. - SR Gianforte

Tore: 38. Padula 1:0. 56. Duah 2:0. 65. Chagas 2:1. 67. Chagas 2:2. 86. Von Moos 3:2. - Bemerkungen: 13. Lattenschuss Dickenmann (Grasshoppers). 20. Aufsetzer von Salatic (Grasshoppers) an die Latte. (rst/sda)

Klopp in England zum Manager des Jahres gewählt

Jürgen Klopp ist nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Liverpool von seinen Trainerkollegen zum Manager des Jahres in England gewählt worden.

Der Coach erhielt die Sir Alex Ferguson Trophy für seine herausragenden Leistungen. Klopp hatte Liverpool in der abgelaufenen Saison zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren geführt.

«Das ist sehr besonders für mich, weil ich von meinen Kollegen gewählt worden bin», sagte der 53-jährige Deutsche. Ferguson, der einst Manchester United zur Weltmarke formte, hob die «ausserordentliche» Leistung von Klopps Team hervor.

«Du hast es absolut verdient», sagte Ferguson: «Ich verzeihe dir auch, dass Du mich um halb vier am Morgen angerufen hast, um mir zu sagen, dass ihr die Liga gewonnen habt.» (sda/dpa)

𝗕 𝗢 𝗦 𝗦 🤩



Jürgen Klopp has won the @LMA_Managers Manager of the Year award 🏆👏 pic.twitter.com/IE47LUUyyL — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

Keine positiven Corona-Tests in vergangener Woche in NHL

Die NHL hat für die vergangene Woche kein positives Corona-Ergebnis gemeldet. Es wurden nach Angaben vom Montag im Zeitraum zwischen dem 18. und 25. Juli mehr als insgesamt 800 Spieler getestet, 4256 Proben wurden genommen.

Keiner der Spieler sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, hiess es in der Mitteilung. In der Woche zuvor (13. bis 17. Juli) hatte es zwei positive Tests gegeben.

Namen von betroffenen Profis oder Klubs wurden nicht genannt. Die NHL hatte ihre Qualifikation wegen der Coronakrise unterbrochen und will mit erweiterten Playoffs und 24 Teams weitermachen. Die Spiele starten diesen Samstag Lokalzeit in den kanadischen Städten Edmonton und Toronto. (sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Schönbächler drei Spiele gesperrt

Der FC Zürich muss bis zum Saisonende ohne Marco Schönbächler auskommen. Der Offensivspieler sah am Samstag bei der 1:3-Heimniederlage gegen St.Gallen in der Schlussphase nach einer Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte und wird für drei Spiele gesperrt. Sollten die Zürcher keinen Rekurs gegen die Sperre einlegen, wäre die Saison für den 30-jährigen Mittelfeldspieler vorzeitig beendet. (ram/sda)

Bild: keystone

Zanardi erneut am Kopf operiert

Der mit seinem Handbike verunglückte frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist erneut am Kopf operiert worden.

Der 53-jährige Italiener, der bei einem Unfall im Juni schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, war am Freitag aus einem Rehabilitationszentrum in die lombardische Hauptstadt nach Mailand verlegt worden.

Am Tag danach habe er sich einem «heiklen neurochirurgischen Eingriff» unterziehen müssen, der von Professor Pietro Mortini durchgeführt worden sei, hiess es. Tests hätten den Erfolg dieser Behandlung gezeigt, erläuterte das Hospital. Zanardi liege weiter auf der Intensivstation, sein Zustand wurde als «stabil» bezeichnet.

Der 53-Jährige war erst kurz vor dem Transport nach Mailand in das Neuro-Rehabilitationszentrum im Umland der Stadt gekommen. Davor schien es ihm besser zu gehen. Anfangs hatte er in einem Spital in Siena in der Toskana gelegen und war mehrfach operiert worden.

Zanardi hatte am 19. Juni bei einem Wettbewerb in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Der Rennfahrer hatte 2001 bei einem Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Er kämpfte sich wieder zurück in den Leistungssport und beendete unter anderen auch die legendäre Ironman-WM der Triathleten auf Hawaii. Zanardi bestritt auch Rennen in der DTM und gewann viermal Gold bei den Paralympics. (sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Lucescu verlässt Dynamo Kiew nach vier Tagen

Die Amtszeit von Mircea Lucescu beim ukrainischen Topklub Dynamo Kiew ist nach nur vier Tagen wieder zu Ende. Der Rumäne entschloss sich nach heftiger Fan-Kritik an seiner Bestellung gleich wieder das Handtuch zu werfen.

«Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere eigenen Fans gegen die Interessen des Klubs handeln», erläuterte Lucescu, der am Mittwoch seinen 75. Geburtstag feiert.

Erst am Donnerstag hatte Lucescu einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet. (sda/apa/reu)

Bild: AP/AP

Keine Quarantäne-Pflicht für Real vor Duell bei ManCity

Der spanische Meister Real Madrid muss sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am 7. August nicht in eine rund zweiwöchige Isolation begeben.

Wie der britische Sender Sky Sports News berichtet, ist Real von der zur Zeit in Grossbritannien geltenden Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus Spanien ausgenommen.

Mit der Wiedereinführung der Isolation am Sonntag hatte die britische Regierung auf einen Anstieg der Corona-Zahlen auf dem spanischen Festland reagiert. Allerdings sind «Sportstars, Veranstaltungsbeamte, Trainer, Mediziner, Mechaniker und ankommende Medienvertreter» von der Pflicht zur Isolation ausgenommen, hiess es nun. Auf diese Weise wolle die Regierung sicherstellen, dass internationale Sportereignisse trotz der gegenwärtigen Corona-Lage wie geplant stattfinden können.

Das Hinspiel in Madrid hatte ManCity am 26. Februar mit 2:1 gewonnen. Zum Rückspiel kam es dann zunächst nicht mehr, weil der Spielbetrieb in den europäischen Topligen und den internationalen Wettbewerben wegen der Coronakrise für mehrere Monate unterbrochen wurde. Das Rückspiel in Manchester findet ohne Publikum statt. (sda/dpa)

Bild: keystone

Corona-Ausbruch in der MLB

In der Major League Baseball (MLB) ist es nur drei Spiele nach dem Saisonstart zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Zwölf Spieler und zwei Trainer der Miami Marlins sollen laut Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Die für Montag geplante Partie gegen die Baltimore Orioles wurde abgesagt.

Bereits am Sonntag waren vier Marlins-Spieler positiv getestet worden. Nun sei die Zahl weiter gestiegen. Laut ESPN sollen nicht alle der Betroffenen symptomfrei sein. Die MLB hat erst am Freitag als erste der vier grossen US-Sportligen neben Basketball (NBA), Eishockey (NHL) und American Football (NFL) trotz der in den USA weiter rasant steigenden Infektionszahlen den Spielbetrieb wieder aufgenommen. In dieser Woche spielen auch die NBA und NHL wieder, und die NFL-Teams erwarten ihre Spieler zu den Trainingscamps. (ram/sda)

Mbappé wohl drei Wochen out

Paris Saint-Germain bangt vor dem Finalturnier der Champions League um Weltmeister Kylian Mbappé. Wie der französische Meister mitteilt, fällt er wohl rund drei Wochen aus. Mbappé hatte sich im französischen Cupfinal, den PSG am Wochenende 1:0 gegen Saint-Etienne gewann, am Knöchel verletzt. Die Pariser treffen im Viertelfinal des Finalturniers in Lissabon am 12. August auf Atalanta. (ram)

Bild: keystone

Chicago nominiert Kurashev für Liga-Neustart

Überraschung bei den Chicago Blackhawks: Philipp Kurashev, der ehemalige Junior des SC Bern, steht vor seinem Debüt in der NHL. Der 20-jährige Angreifer aus der Schweiz wurde von Chicago überraschenderweise in das Kader für den Saison-Neustart Anfang August berufen. Die NHL nimmt ihren Spielbetrieb am 1. August an den beiden kanadischen Standorten Edmonton und Toronto wieder auf.

24 Teams haben die Reise an einen der beiden Spielorte aufgenommen, während für sieben Teams die Saison bereits beendet ist. Für Kurashev und die Blackhawks, die wie sämtliche Teams aus der Western Conference in Edmonton stationiert sind, geht es in der «Qualification Round» gegen die Edmonton Oilers und Gaëtan Haas in einem Best-of-5-Duell um die Playoff-Teilnahme.

Kurashev hatte 2016 nach Nordamerika gewechselt, wo er seit 2019 für Chicagos Farmteam Rockford IceHogs in der AHL auf dem Eis stand. Dabei glückten dem Schweizer Internationalen in 39 Spielen 19 Skorerpunkte. (pre/sda)

Trump sagt «First Pitch» an Yankees-Spiel ab

US-Präsident Donald Trump wird entgegen seiner eigenen Ankündigung am 15. August nicht den ersten Ball vor dem Baseball-Spiel der New York Yankees gegen die Boston Red Sox werfen. Trump begründete seine Absage auf Twitter mit seinen Verpflichtungen im Kampf gegen die Corona-Krise.

Den ersten Wurf vor einem Spiel in der amerikanischen MLB ausführen zu dürfen, ist eine Ehre und wird in den USA mitunter Politikern, Prominenten und Sportlern aus anderen Disziplinen zuteil. (pre/sda)

Because of my strong focus on the China Virus, including scheduled meetings on Vaccines, our economy and much else, I won’t be able to be in New York to throw out the opening pitch for the @Yankees on August 15th. We will make it later in the season! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020

Juventus Turin zum neunten Mal in Serie Meister

In der drittletzten Runde der Serie A hat sich Juventus Turin den 36. Meistertitel gesichert, den neunten in Folge.

Den ersten Matchball hatte Juventus Turin einige Tage zuvor durch eine Niederlage gegen Udinese vergeben, die zweite Möglichkeit liess sich der Serienmeister und Rekordchampion nun nicht nehmen. Im eigenen Stadion setzte sich das Team von Maurizio Sarri gegen Sampdoria Genua mit 2:0 durch. In der siebten Nachspielminute der ersten Halbzeit traf Cristiano Ronaldo nach einem intelligent gespielten Freistoss von Miralem Pjanic zum 1:0. Für den Portugiesen war es der 31. Saisontreffer, was aber aller Voraussicht nach nicht zum Titel des Torschützenkönigs reichen wird, weil Lazios Ciro Immobile schon 34 Mal getroffen hat. Das 2:0 erzielte Federico Bernardeschi in der 67. Minute.

Juventus agierte in den letzten Partien nicht immer souverän, war aber auch nach der Corona-Pause eine Spur konstanter als die gefährlichsten Gegner. Allen voran Lazio Rom, das nur mit einem Punkt Rückstand auf Juventus in die Corona-Pause gegangen war, enttäuschte nach dem Neustart. Die Römer brachen in den ersten Juli-Wochen ein und holten in jener Phase in fünf Partien nur einen Punkt.

Seit Milan 2011 seinen 18. Meistertitel gewonnen hat, ist Juventus Turin nicht mehr zu entthronen. Egal wie gut die Konkurrenz phasenweise mithält, haben am Ende doch die Turiner die grössten Ressourcen. Nun scheint aber auch Juventus von den letzten Wochen gezeichnet. Der wegen der vielen enttäuschenden Leistungen unter Druck geratene Sarri sprach von einer körperlichen und mentalen Müdigkeit bei seinen Spielern. Für Ronaldo und Co. ist aber die Saison nicht zu Ende: Sie haben noch zwei Meisterschaftsspiele und vor allem die Champions League zu bestreiten. Diese hat Juventus seit 1996 nicht mehr gewonnen. Bereits am 7. August steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lyon an.

Juventus Turin - Sampdoria Genua 2:0 (1:0).

Tore: 45. Ronaldo 1:0. 67. Bernardeschi 2:0. - Bemerkungen: 77. Gelb-Rote Karte gegen Thorsby (Sampdoria Genua). 89. Ronaldo schiesst Penalty an die Latte. (sda)

