Sportnews: Velorennfahrer Fabio Jakobsen ist aus dem Koma erwacht



Jakobsen aus Koma erwacht +++ Weiter 5 Auswechslungen in der Super League

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Weiter 5 Auswechslungen in der Super League

Die Klubvertreter der Swiss Football League (SFL) haben am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen, dass die aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingeführte Regel von fünf erlaubten Auswechslungen pro Spiel auch für die kommende Saison beibehalten wird.

Geregelt wurden auch die Zuständigkeiten im Falle eines Meisterschaftsabbruchs. Ein solcher kann durch Beschluss der SFL-Generalversammlung oder auf behördliche Anordnung hin erfolgen. Das Klassement nach der letzten vollständig gespielten Runde gilt als Schlusstabelle, bei weniger als 18 gespielten Runden wird die Meisterschaft nicht gewertet. (ram/sda)

Bild: keystone

Jakobsen aus Koma erwacht

Zwei Tage nach seinem schweren Sturz bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt ist der niederländischen Radprofi Fabio Jakobsen aus dem künstlichen Koma erwacht. «Wir haben gute Nachrichten aus dem Spital. Fabio Jakobsen ist nach dem Koma jetzt wach. Sein Zustand ist gut», teilten die Tour-Organisatoren am Freitag mit. Vertreter des Spitals wollen sich laut Nachrichtenagentur PAP am Nachmittag bei einer Pressekonferenz zum Zustand des Rennradfahrers äussern.

Jakobsen war am Mittwoch im Zielsprint der ersten Etappe bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter gekracht und regungslos liegen geblieben. Der 23-Jährige war von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden. Nach einer fünfstündigen Operation war er in ein künstliches Koma versetzt worden. (ram/sda/dpa)

Bottas im 1. Training Schnellster

Das Mercedes-Duo hat im ersten Training für den Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1 in Silverstone den Ton angegeben. Valtteri Bottas stellte vor WM-Leader Lewis Hamilton die Bestzeit auf. Der Finne war 0,138 Sekunden schneller als der sechsfache Weltmeister. Dahinter folgte mit rund sieben Zehntel Rückstand Max Verstappen im Red Bull. (ram/sda)

Bild: keystone

OK der Rad-WM im Wallis bangt um Anlass

Die Austragung der Rad-Strassen-Weltmeisterschaften in Aigle und Martigny steht auf der Kippe. Die Organisatoren verweisen auf den Bundesratsentscheid vom 12. August, ob der Anlass durchgeführt werden kann. «Ohne eine deutliche Lockerung der Bestimmungen für Veranstaltungen mit über 1000 Personen werden die Weltmeisterschaften nicht stattfinden können», teilen sie mit. Die WM ist für die Woche vom 20. bis 27. September vorgesehen. (ram)

Regenbogen-Parade: Die Strassen-Weltmeister seit 1998

Borussen-Duell zum Auftakt

Der deutsche Meister Bayern München bestreitet sein erstes Spiel der neuen Bundesligasaison gegen Schalke. Ob die Partie allerdings auch das Eröffnungsspiel ist, hängt vom Abschneiden der Bayern in der Champions League ab. Sollten die Münchner den Final erreichen, würden sie nicht bereits am Freitag, 18. September, in die neue Saison starten, sondern am folgenden Montag.

In diesem Fall würde die Saison am Freitag mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund mit Trainer Lucien Favre und Borussia Mönchengladbach beginnen. Union Berlin mit Trainer Urs Fischer startet mit einem Heimspiel gegen Augsburg in die Saison. (ram/sda/dpa)

Bayern München startet in die neue Saison mit einem Spiel gegen Schalke.



Unfair, dass der #FCBayern eine Woche länger Vorbereitungszeit bekommt. #AUFEIGENEGEFAHR #S04 — FUMS (@fums_magazin) August 7, 2020

Wegen Plagiat: Punktabzug und Busse gegen Racing Point

Die Regelhüter des Internationalen Automobil-Verbandes FIA haben das Formel-1-Team Racing Point mit einer Busse und einem Punktabzug belegt. Der Grund für die Strafe ist ein von Renault gutgeheissener Protest. Die Verantwortlichen des französischen Rennstalls sahen in den aktuellen pinkfarbenen Autos ein Plagiat des in der vergangenen Saison von Mercedes eingesetzten Modells.

Die FIA bestätigte nun in ihrem Urteil, dass die vorderen und hinteren Bremsbelüftungen des RP20 nicht selbst entworfen, sondern von Mercedes kopiert wurden. Deshalb wurde Racing Point mit 400'000 Euro gebüsst. Dazu werden dem Team 15 Punkte in der Konstrukteurs-WM abgezogen. Das Urteil bezieht sich auf den von Renault beim Grand Prix der Steiermark eingelegten Protest. Bei den weiteren von Renault eingelegten Protesten nach den Grands Prix von Grossbritannien und Ungarn kam Racing Point mit einer Verwarnung davon, weil das Vergehen nach Ansicht der FIA in allen Fällen identisch war. Es ist davon auszugehen, dass Racing Point gegen das Urteil Rekurs einlegen wird. (dab/sda)

Bild: keystone

Perez erneut positiv auf das Coronavirus getestet

Nico Hülkenberg ersetzt beim Grand Prix von Silverstone erneut Sergio Perez. Dies gibt der Formel-1-Rennstall Racing Point am Freitagmorgen bekannt. Der Mexikaner Perez war am Donnerstagabend erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit kann er seine Quarantäne nicht beenden.

Hülkenberg sprang bereits am vergangenen Wochenende, als ebenfalls in Silverstone gefahren wurde, für Perez ein. Dem 32-jährigen Deutschen war kein Glück beschieden. Wegen eines Kupplungsschadens konnte er gar nicht starten. (dab/sda)

Bild: keystone

Buemi zurück auf dem Podest

Sébastien Buemi hat zum zweiten Mal in dieser Saison in der Formel E den Sprung aufs Podest geschafft. Der 31-jährige Waadtländer musste sich in Berlin bloss Antonio Felix da Costa geschlagen geben. Der Portugiese dominierte die Konkurrenz wie schon am Mittwoch mit beunruhigender Leichtigkeit. Schon das letzte Rennen vor Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar in Marrakesch in Marokko hatte er für sich entschieden.

Buemi, der am Vortag Siebenter geworden war, fehlte ein wenig Geschwindigkeit, um Da Costa zu kitzeln. «Es war enger, als ich erwartet hatte», bilanzierte er. Mit dem Resultate war Buemi sehr zufrieden: «Ich wollte in die Top 5.» Insofern kann er den kommenden vier Rennen in Berlin Tempelhof (8./9. und 12./13. August) positiv entgegenblicken. Mit Edoardo Mortara als Achter holte ein zweiter Schweizer Punkte. Nico Müller und Neel Jani belegten die Plätze 14 respektive 16. (pre/sda)

Murray und Clijsters erhalten Wildcards für US Open

Der US-Tennisverband hat zwei der Wildcards für die am 31. August beginnenden US Open an den Schotten Andy Murray und die Belgierin Kim Clijsters vergeben. Der 33-jährige Murray ist aufgrund von gravierenden Hüftproblemen in der Weltrangliste auf Platz 129 abgerutscht. Die 37-jährige Clijsters gab im Februar nach sieben Jahren Pause ihr Comeback auf der WTA-Tour und wird erstmals seit 2012 in New York dabei sein.

Beide führten die Weltranglisten einst an. Murray gewann die US Open 2012, Clijsters 2005, 2009 und 2010. Das Turnier soll trotz der Coronavirus-Pandemie unter strengen Hygiene-Massnahmen vom 31. August bis 13. September stattfinden. (pre/sda)

Let's get wild 🤪



Former champions @andy_murray & @Clijsterskim are among our singles wild cards. pic.twitter.com/NhNB7J6Kds — US Open Tennis (@usopen) August 6, 2020

Premier-League-Klubs stimmen gegen fünf Wechsel

Die Vereine der englischen Premier League haben sich bei einer gemeinsamen Konferenz dagegen entschieden, auch in der am 12. September beginnenden neuen Saison fünf Auswechslungen pro Spiel zuzulassen. Nach der dreimonatigen Pause wegen der Corona-Krise hatte die Liga die Wechselmöglichkeiten für die restlichen Partien von drei auf fünf erhöht.

Ausserdem wurde beschlossen, in der kommenden Spielzeit den Video-Assistenten vollumfänglich gemäss FIFA-Regularien einzusetzen. Die Schiedsrichter sind angewiesen, häufiger den Bildschirm zur Überprüfung von Spielszenen zu nutzen. Insbesondere gilt das für Entscheide über Tore, Rote Karten und Penaltys. (pre/sda)

#PL Clubs also agreed to revert back to using up to three substitute players per match, with a maximum of seven substitutes on the bench. pic.twitter.com/e3Fqtf9QNr — Premier League (@premierleague) August 6, 2020

Mercedes verlängert Vertrag mit Bottas für 2021

Das Weltmeisterteam Mercedes setzt auch in der kommenden Formel-1-Saison auf Valtteri Bottas. Der Rennstall gab am Donnerstag vor dem Grand Prix in Silverstone die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Finnen für 2021 bekannt.

Bottas war zur Saison 2017 als Nachfolger des zurückgetretenen Nico Rosberg von Williams gekommen und ist seitdem Teamkollege von Lewis Hamilton. Mit dem britischen Weltmeister will Mercedes ebenfalls die Zusammenarbeit fortsetzen. (zap/sda/dpa)

AS Roma vor Besitzerwechsel

Die AS Roma dürfte demnächst den Besitzer wechseln. Die bisherigen Eigentümer der US-Investorengruppe um James Pallotta wollen den Verein an den in Texas ansässigen Milliardär Dan Friedkin verkaufen. Eine diesbezügliche Vereinbarung sei ausgehandelt worden, die Transaktion mit einem Volumen von umgerechnet mehr als 600 Millionen Schweizer Franken soll bis Monatsende umgesetzt werden, sagte Pallotta. (ram/sda)

SRF zeigt mehr Frauenfussball

Die SRG wird ab der neuen Saison live von der Super League der Frauen berichten. Die SRG-Sender SRF, RTS und RSI übertragen bis zu neun Livespiele auf den Onlineplattformen sowie punktuell im TV. Zudem ist geplant, Highlights von weiteren Spielen der Super League der Frauen zu zeigen.

«Die Entwicklung des Frauenfussballs gehört zu den strategischen Prioritäten des Verbandes», betonte Dominique Blanc, der Präsident des schweizerische Fussballverbandes (SFV), in einer Medienteilung. Der erste sportliche Höhepunkt steht mit dem Eröffnungsspiel zwischen St.Gallen-Staad und den Grasshoppers an. Die Partie vom Donnerstag, 13. August, wird ab 20 Uhr live im TV auf SRF zwei übertragen. (ram/sda)

Winterthur steht im Cup-Halbfinal

Der FC Winterthur hat sich erwartungsgemäss für die Halbfinals des Schweizer Cups qualifiziert. Der Challenge-League-Klub schlug Bavois mit 4:0. Die Waadtländer aus der Promotion League hatten ihren letzten Ernstkampf vor neun Monaten bestritten. Im Halbfinal fordert Winterthur den FC Basel heraus. (ram)

Bild: keystone

FCB muss auf Omlin verzichten

Der FC Basel muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League auf Stammgoalie verzichten. Jonas Omlin steht aufgrund seiner Oberschenkel-Verletzung, die er sich vor zwei Wochen zugezogen hat, weiterhin nicht zur Verfügung. Ersetzt wird der 26-Jährige wie bereits in der Meisterschaft durch Djordje Nikolic (Bild). Basel geht nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel als Favorit ins Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt, das am Donnerstag um 21 Uhr beginnt. (ram)

Bild: KEYSTONE

Aegerter darf in Moto2 aushelfen

Dominique Aegerter kehrt temporär in die Moto2-WM zurück. Der in der Moto-E-Klasse tätige Berner ersetzt am Wochenende im GP von Tschechien in Brünn Jesko Raffin.

Es ist schon das zweite Rennen, das der Zürcher verpassen wird. Der 24-Jährige leidet unter Kreislaufproblemen und Schwindelgefühlen, für die er keine Erklärung hat. Zuletzt absolvierte Raffin Bluttests und ein Leistungs-EKG. «Die Werte waren für einen jungen Menschen völlig normal», erklärte er gegenüber Keystone-SDA. Nun werde auch noch eine Lungenuntersuchung vorgenommen. Er gerate sehr schnell ausser Atem, weshalb es aktuell zu gefährlich wäre, Rennen zu fahren, so Raffin. (ram/sda)

Bild: keystone

Ursenbacher bei WM-Premiere ohne Chance

Alexander Ursenbacher ist bei seiner Premiere an der Snooker-WM im Crucible Theatre in Sheffield in der 1. Runde ausgeschieden. Der 24-Jährige aus Rheinfelden blieb gegen den Engländer Barry Hawkins, den WM-Zweiten von 2013, ohne Chance und verlor mit 2:10 Frames. Bereits nach der ersten Session am Dienstagabend war der Aussenseiter mit 2:7 in Rückstand gelegen.

Letzte Woche hatte Ursenbacher dank seinen drei Siegen in der Qualifikation als erster deutschsprachiger Spieler das Haupttableau an einer Snooker-WM erreicht. Die Premiere im Feld der besten 32 Spieler verlief für die Nummer 87 der Welt allerdings ernüchternd. Ursenbacher spielte fehlerhaft und liess viele Chancen aus. Nur im ersten und sechsten Frame gelang ihm ein grösseres Break. (pre/sda)

Bild: imago sportfotodienst

Wegen mysteriöser Krankheit: Raffin nicht in Brünn

Der Schweizer Moto2-Fahrer Jesko Raffin muss auch für den GP von Tschechien am Wochenende in Brünn passen. Der 24-jährige Zürcher leidet unter Kreislaufproblemen und Schwindelgefühlen, für die er keine Erklärung hat. Deswegen musste er nach dem Training bereits für das Rennen in Jerez vor zehn Tagen Forfait geben.

Zurück in der Schweiz machte der NTS-Fahrer Bluttests und ein Leistungs-EKG. «Die Werte waren für einen jungen Menschen völlig normal», erklärt Raffin. Nun werde auch noch eine Lungenuntersuchung vorgenommen. Er gerate sehr schnell ausser Atem, weshalb es aktuell zu gefährlich wäre, Rennen zu fahren, so Raffin.

An den beiden Wochenenden nach Brünn stehen zwei Rennen im österreichischen Spielberg im Programm. Bis dann hofft Raffin wieder fit zu sein. «Deshalb arbeite ich nun mit meinem Vertrauensarzt, der sich mit Sportlern auskennt, daran, die Ursache der Probleme zu finden», sagt der Zürcher. (pre/sda)

Bild: keystone

Radfahrer Winter gesperrt

Der Schweizer Radfahrer Kevin Winter wurde von der Disziplinarkammer von Swiss Olympic wegen einer positiven Dopingprobe auf Metenolon, Stanozolol und Testosteron für vier Jahre gesperrt. Zudem muss der 29-jährige Aargauer für Verfahrenskosten, eine Parteientschädigung an Antidoping Schweiz sowie eine Busse insgesamt 3297 Franken bezahlen.

Im Januar 2019 wurden Winter, der keinem Profiteam angehörte, anlässlich einer Dopingkontrolle ausserhalb des Wettkampfes die verbotenen Substanzen nachgewiesen. Die Sperre gilt seit dem 6. Mai 2019, dem Beginn der provisorischen Sperre, und ist für sämtliche Sportarten und jegliche Funktionen im Sport weltweit wirksam. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Olympia findet 2021 auch mit Corona statt

Nach Angaben des Chefs des japanischen Organisationskomitees finden die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Sommer auch «mit Corona» statt. Das sagte Toshiro Muto laut eines Berichts der «Financial Times». «Ich weiss nicht, wie der Stand der Corona-Infektionen sein wird im kommenden Sommer, aber die Chancen, dass es ein Ding der Vergangenheit ist, sind nicht sehr hoch», sagte Muto demnach. «Vielmehr ist es wichtig, Olympische Spiele für Menschen zu veranstalten, die mit Covid-19 leben müssen.»

Im englischen Sprachraum wird der Name der vom Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 oft als Begriff für die Pandemie selbst verwendet. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten das Internationale Olympische Komitee und Gastgeber Japan Ende März die für dieses Jahr geplanten Spiele verschoben. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. (pre/sda)

Bild: AP

Fulham zurück in der Premier League

Der FC Fulham kehrt nach einem Jahr in die englische Premier League zurück. Der Klub aus dem Westen Londons sicherte sich den Aufstieg am Dienstagabend im Final der Playoffs durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen den Lokalrivalen Brentford. Joe Bryan (105./117.) sicherte den «Whites» mit seinem Doppelpack die lukrative Rückkehr ins Oberhaus.

Fulham, das auch vor zwei Jahren über die Playoffs in die Premier League gekommen war, folgt den direkten Aufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion. Die Whites hatten die Championship-Saison auf dem 4. Platz beendet. Durch die TV-Verträge der Premier League winken Rückkehrer Fulham in den kommenden Jahren umgerechnet rund 180 Millionen Euro. Teil davon ist die sogenannte Fallschirm-Zahlung von rund 80 Millionen Euro im Fall eines erneuten Wiederabstiegs.

Fulham ist neben Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham United und Crystal Palace der sechste Verein aus der britischen Hauptstadt, der in der kommenden Saison in der Premier League spielt. (pre/sda)

Nadal und Wawrinka verzichten auf US Open

Sieben Top-10-Spieler bei den Männern und neun bei den Frauen meldeten sich für das US Open an, das Ende August beginnen soll. Neben Roger Federer (Knie) fehlen auch Rafael Nadal und Stan Wawrinka.

Rafael Nadal bestätigte am Dienstag aus der Heimat seine Absage. «Ich habe mir das gut überlegt, aber wegen der Corona-Pandemie verzichte ich auf die Titelverteidigung», so Nadal via seine Social-Media-Kanäle. Nadal hätte in der Woche nach dem US Open in Madrid auf Sand antreten wollen, aber dieses Turnier wurde ebenfalls am Dienstag definitiv abgesagt. Stan Wawrinka will sich am Donnerstag zu seiner weiteren Planung äussern. (cma/sda)

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

Kein ATP-Turnier in Madrid

Das Masters-1000-Tennisturnier von Madrid, das zuerst im Mai und nach der Neuplanung unmittelbar nach dem US Open ab dem 12. September hätte stattfinden sollen, wurde von den spanischen Behörden und den Organisatoren definitiv abgesagt.

Die in Madrid seit ein paar Tagen gültigen Regeln (Versammlungsverbot von mehr als 10 Personen) lassen die Organisation des Turniers nicht zu. Die nächste Austragung des Turniers soll vom 30. April bis 9. Mai stattfinden.

Damit verbleiben an Sandplatzturnieren vor dem French Open (ab 27. September) noch der Anlass in Kitzbühel (während der zweiten US-Open-Woche) und das Turnier in Rom (ab 20. September) im Kalender. (zap/sda)

ATP & @WTA statement on cancellation of 2020 @MutuaMadridOpen. — ATP Tour (@atptour) August 4, 2020

Cupfinal erst am 30. August

Der Cupfinal der zu Ende gehenden Saison findet erst am 30. August statt – zweieinhalb Wochen nach dem ursprünglich vorgesehenen Termin (12. August).

Nach den Viertelfinals von dieser Woche wird nur ein Halbfinal am nächsten Wochenende gespielt. Der zweite Halbfinal und der Cupfinal finden erst in der letzten Augustwoche statt – um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu garantieren, dies weil der FC Basel im August auch noch in der UEFA Europa League im Einsatz steht.

Die Verschiebung auf den 30. August erfolgte nach Rücksprache mit den noch im Cup vertretenen Klubs. Dabei gilt: Neuverpflichtete Spieler, die im Hinblick auf die nächste Saison transferiert werden, sind in allen Spielen, die noch zur alten Saison gehören, nicht einsatzberechtigt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Casillas tritt endgültig zurück

Iker Casillas ist nun offiziell zurückgetreten. Der Spanier blieb aufgrund eines Herzinfarktes bereits mehr als ein Jahr ohne Spiel. «Heute ist einer der wichtigsten und schwierigsten Tage meines sportlichen Lebens: Die Zeit des Abschieds ist gekommen», schrieb der 39-jährige Torhüter des FC Porto in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme.

Mit 25 Titeln während seiner Karriere, darunter die Weltmeisterschaft 2010, zwei EM-Titeln (2008, 2012) und mit Real Madrid drei Champions-League-Siege (2000, 2002, 2014), verkörperte «San Iker» das goldene Zeitalter des spanischen Fussballs. Ein Herzinfarkt im Training im Mai 2019 setzte seiner Karriere nach mehr als 1000 Profispielen ein jähes Ende, obwohl er in dieser Saison formelles Mitglied des Kaders von Double-Gewinner Porto blieb. (pre/sda)

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

GC-Trainer Kadar muss wohl gehen

GC-Trainer Zoltan Kadar wird heute Dienstag sein Amt abgeben müssen. Dies melden die Tamedia-Zeitungen und stützen sich dabei auf Aussagen der 53-jährigen Rumänen. Dass es für ihn keine Zukunft als Cheftrainer gibt, weiss Kadar seit Montag. «Es kommt ein neuer Trainer. Es wurde mitgeteilt, dass es diesen Staff in dieser Zusammensetzung nicht mehr geben wird», sagt der GC-Coach. Der Sportchef Bernard Schuitemann wird Kadar heute Dienstag zum Gespräch empfangen. Danach dürfte Klarheit herrschen.

Kadar führte die Mannschaft als Nachfolger von Goran Djuricin in 13 Spielen, von denen er sieben gewann und das letzte am Sonntag mit 0:6 gegen Winterthur verlor – und somit einen Platz in der Barrage verpasste. Er folgte Mitte Mai auf Goran Djuricin, den noch Fredy Bickel installiert hatte. Und Djuricin trat Anfang Februar die Nachfolge von Uli Forte an. Kadar ist, mit einem zweijährigen Unterbruch, seit 2011 in verschiedenen Funktionen für GC tätig. Gut möglich, dass er nun wieder ins zweite Glied bei den Hoppers zurückkehrt.(pre/sda)

Bild: keystone

Marquez zum zweiten Mal am Arm operiert

Der MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist am Montag in Barcelona zum zweiten Mal an seinem gebrochenen rechten Oberarm operiert worden. Es musste eine beschädigte Titanplatte ersetzt werden.

Der Spanier hatte sich die Verletzung am 19. Juli in Jerez bei seinem Sturz im ersten Saisonrennen zugezogen. Eine Woche darauf verpasste Marquez den zweiten Grand Prix ebenfalls in Jerez, nun muss er auch am kommenden Wochenende für den Grand Prix von Tschechien in Brünn passen. Der Titelverteidiger bleibt zunächst für zwei Tage im Spital.(pre/sda)

Bild: keystone

