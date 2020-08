Sport

Sportnews: Wolfsburg ohne Kevin Mbabu in die Ukraine zur Europa League



Wolfsburg ohne Mbabu zu Donezk +++ HC Lausanne verschiebt Trainingsstart

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wolfsburg ohne Mbabu in die Ukraine

Der VfL Wolfsburg wird im Rückspiel der Europa League am Mittwoch bei Schachtjor Donezk ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu antreten. Zwar ist es theoretisch möglich, dass der Aussenverteidiger nach zwei weiteren Corona-Tests am Sonntag und Montag noch rechtzeitig bis zum Abflug in die Ukraine die Quarantäne beenden darf. Aus sportlicher Sicht macht eine Nomination für Trainer Oliver Glasner jedoch keinen Sinn: «Er hat bis heute kein Training mit der Mannschaft absolviert. Deshalb wird er nicht im Kader stehen.» (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

HC Lausanne verschiebt Trainingsstart

Der Lausanne HC hat aufgrund der Unsicherheit über den Verlauf der nächsten Saison beschlossen, den Beginn der Vorbereitung auf dem Eis zu verschieben. In dieser Woche war ein Trainingslager geplant. Die Verantwortlichen wollen abwarten, was der Bundesrat am 12. August bezüglich des Verbots von Grossveranstaltungen über 1000 Personen bekannt gibt. Dieses besteht vorerst bis Ende August.

Die Lausanner Spieler können aktuell frei trainieren, um in Form zu bleiben. Das Programm der Vorbereitungspartien wird entsprechend geändert. (ram/sda)

Hamilton siegt trotz Reifenschaden

Lewis Hamilton gewann im Mercedes den Grand Prix von Grossbritannien trotz eines Reifenschadens in der letzten Runde. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull, Dritter Charles Leclerc im Ferrari.

Schlimmere Folgen hatte ein defekter Reifen für Valtteri Bottas im anderen Mercedes. Der Finne, bis zwei Runden vor Schluss an 2. Stelle liegend, musste sich mit Rang 11 begnügen. In der WM-Wertung baute der führende Hamilton seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Bottas auf 30 Punkte aus. Die Fahrer des Teams Alfa Romeo gingen leer aus. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen belegten die Plätze 12 und 17. (bal/sda)

Bild: keystone

Seferovic verpasst mit Benfica den Cupsieg

Der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic hat mit Benfica Lissabon den Cupsieg verpasst. Im Final in Coimbra setzte es gegen den FC Porto eine 1:2-Niederlage ab, und dies, obwohl Benfica ab der 38. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Luis Diaz mit einem Mann mehr spielte.

Beide Tore für Porto, das schon Meister in Portugal geworden war, erzielte der Kongolese Chancel Mbemba (47./59.). Seferovic wurde in der 76. Minute ausgewechselt, acht Minuten später gelang Carlos Vinicius vom Penaltypunkt aus der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es Benfica nicht. (sda)

Bild: keystone

Kyrgios verzichtet auf Start an US Open

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat die Teilnahme an den US Open in New York abgesagt. Er verzichte «für die Menschen, für meine Aussies, für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle», teilte der 25-Jährige in einem Video in den sozialen Netzwerken mit.

Zuletzt hatte der amerikanische Tennisverband USTA seine Pläne bekräftigt, die US Open ohne Zuschauer auszutragen. Zuvor soll in Flushing Meadows das von Cincinnati nach New York verlegte Frauen- und Männerturnier ausgetragen werden. Wegen der nach wie vor hohen Coronavirus-Zahlen in den USA haben allerdings viele Profis Vorbehalte. Vor Kyrgios hatte auch schon die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty den Verzicht auf die US Open bekanntgegeben. (cma/sda/dpa)

Bild: AP

