Sport

Sport-News

Sportnews: Caster Semenya will weiter «für Menschenrechte» kämpfen



Sport-News

Semenya will weiter kämpfen +++ Zverev und Osaka am US Open im Halbfinal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Semenya will weiter kämpfen

Die zweifache 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya will nach dem wegweisenden Urteil des Bundesgerichts ihren langjährigen Rechtsstreit nicht aufgeben. «Ich werde weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn – bis wir alle so frei laufen können, wie wir geboren wurden», liess sich die Südafrikanerin in einer Mitteilung zitieren. Das Bundesgericht hatte am Dienstagabend ein Urteil veröffentlicht, wonach ihre Beschwerde zurückgewiesen wurde. Die 29-Jährige war damit gegen ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS vorgegangen.

Im Kern des Rechtsstreits ging es um eine umstrittene Regel des Leichtathletik-Weltverbandes zum Testosteron-Limit für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen. Offen liess Semenya, ob sie noch versucht, eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einzulegen. Die Regel verlangt, dass Semenya ihren natürlichen Testosteron-Wert durch Medikamente senken soll, dies lehnt die dreifache Weltmeisterin ab. Für den Verband dagegen gehört Semenya zu den «biologisch männlichen Athleten mit weiblichen Geschlechtsidentitäten». Sie darf daher nicht an Wettbewerben über 400 Meter bis zu einer Meile starten. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Topgesetztes Milwaukee ausgeschieden

Mit den Milwaukee Bucks schied die beste Mannschaft der Regular Season schon im Viertelfinal der NBA-Playoffs aus. Die Mannschaft aus Wisconsin unterlag den Miami Heat 94:103 und verlor die Serie mit 1:4 Siegen deutlich.

Dabei waren die Hoffnung gross in Milwaukee, nachdem das Team die Regular Season mit der besten Defensive und der besten Offensive abgeschlossen hatte. Doch auf dem Gelände von Disney World in Orlando, wo seit der Corona-Pause gespielt wird, kamen die Bucks nie richtig in Fahrt. Zuletzt mussten sie auch auf ihren Star Giannis Antetokounmpo, den MVP der Regular Season, verzichten. (abu/sda)

Bild: keystone

Naomi Osaka erreicht die Halbfinals

Naomi Osaka erreichte beim US Open die Halbfinals. Die Japanerin setzte sich gegen die Amerikanerin Shelby Rogers 6:3, 6:4 durch. Nach ihrem ersten Sieg gegen Rogers im vierten Duell trifft Osaka auf eine weitere, in diesen Tagen erstaunliche Amerikanerin, Jennifer Brady (WTA 41). Diese hat in ihren bisherigen fünf Partien in New York keinen Satz und im Schnitt pro Match keine fünf Games abgegeben.

Die in der ersten Woche etwas mühevoller agierende Osaka erreichte zum ersten Mal seit ihrem Titel beim Australian Open 2019 die Halbfinals bei einem Major-Turnier. Ihre Bilanz bei Grand-Slam-Turnieren ist bemerkenswert: Jedes Mal, wenn sie den Achtelfinal überstand, gewann sie auch das Turnier. Das war in Melbourne 2019 so und beim US Open 2018. (abu/sda)

Zverev nach Steigerungslauf im Halbfinal des US Open

Alexander Zverev kann noch immer der Mann sein, der am meisten von Novak Djokovics Disqualifikation profitiert. Der 23-jährige Deutsche, dem seit Jahren eine grosse Zukunft prophezeit wird, erreichte in New York zum zweiten Mal nach dem Australian Open einen Grand-Slam-Halbfinal.

Der Weltranglisten-Siebte und Masters-Champion von 2018 profitierte bei seinem 1:6, 7:6, 7:6, 6:3-Sieg nicht zuletzt von schwindenden Kräften beim als Nummer 27 gesetzten Kroaten Borna Coric, Zverev hatte miserabel begonnen, konnte sich dann zwar steigern, doch das Niveau der Partie war nicht allzu hoch. (amü/sda)

U21-Nati dreht das Spiel in Unterzahl

Die Schweizer U21 blieb auch im sechsten Spiel der EM-Qualifikation siegreich. In der Slowakei schaffte das Team von Mauro Lustrinelli in Unterzahl dank zwei späten Treffern die Wende zum 2:1.

Vier Tage nach dem souveränen Auftritt beim 4:1 in Schaffhausen gegen den gleichen Gegner war für die Schweiz kaum mehr etwas wie beim ersten Duell. In Nitra, der sechstgrössten Stadt der Slowakei, trafen die Schweizer Nachwuchs-Fussballer auf einen Gegner der physisch bereit und defensiv solid war, während sie selber lange glücklos zu Werke gingen. Dank zwei späten Toren durch Andi Zeqiri (87.) per Foulpenalty und Dan Ndoye (92.) bewahrte die SFV-Auswahl trotz Unterzahl ab der 70. Minute ihre weisse Weste.

Slowakei - Schweiz 1:2 (0:0)

Nitra. - SR Kennedy (NIR).

Tore: 65. Strelec 1:0. 87. Zeqiri (Foulpenalty) 1:1. 92. Ndoye 1:2.

Schweiz: Köhn; Rüegg, Van der Werff, Zesiger, Lotomba; Pusic (68. Bajrami), Toma (79. Jankewitz), Domgjoni (79. Marchand), Okafor (55. Ndoye); Zeqiri, Guillemenot (68. Imeri).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Racioppi (Coronavirus), Janjicic (Krebsbehandlung) und Vargas (A-Nationalmannschaft). 70. Rote Karte Bajrami (Foul). (abu/sda)

Video: SRF

Bennett siegt im Sprint und holt grünes Trikot

Der irische Meister Sam Bennett hat die 10. Etappe der Tour de France gewonnen. Er siegte nach 168 Kilometern zwischen Le Château-d'Oléron und Saint-Martin-de-Ré vor Caleb Ewan und Peter Sagan. Dank dem Etappensieg zog Bennett zugleich Sagan das grüne Trikot für den Führenden in der Punktewertung aus.

Der erste und der letzte Angreifer, der einen Massensprint zu verhindern versuchte, war Stefan Küng. Zunächst pedalte er gleich nach dem Start rund 70 Kilometer gemeinsam mit Landsmann Michael Schär an der Spitze, in der Endphase versuchte der Ostschweizer, noch einmal wegzukommen. Im Maillot Jaune des Gesamtsiegers bleibt Primoz Roglic aus Slowenien. (ram)

Na een nerveuze etappe waaiers en valpartijen, is het Sam Bennett die als eerste over de streep komt in Île de Ré.



Lees meer in het liveblog ➡️ https://t.co/WgP9xsGwfn pic.twitter.com/tEj0mWFY0c — NOS Sport (@NOSsport) September 8, 2020

Radprofi Schelling gesperrt

Der Schweizer Radprofi Patrick Schelling darf noch bis am 17. September keine Rennen bestreiten. Der 30-jährige St.Galler aus dem World-Tour Team Israel Cycling Academy wurde wegen eines Dopingvergehens vom Weltverband UCI rückwirkend vom 18. Mai an für vier Monate gesperrt. Dem Bergspezialisten wurde bei einer Probe am 24. Februar dieses Jahres während der Ruanda-Rundfahrt das Asthmamittel Terbutalin nachgewiesen.

Schelling bedauerte in einer Mitteilung seines Teams sein Fehlverhalten. «Ich leide seit meiner Kindheit an Asthma. Das war ein unabsichtlicher Fehler, den Spray zu benutzen. Ich übernehme die volle Verantwortung», so Schelling, im letzten Jahr Elfter der Tour de Suisse. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Champions Hockey League beginnt erst Mitte November

Die Champions Hockey League (CHL) beginnt aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst Mitte November. Der Ausschuss der CHL entschied wegen der unsicheren epidemiologischen Lage in Europa, den Start vom 6. Oktober auf den 17. November zu verlegen.

Als Folge der Verschiebung werden Hin- und Rückspiele der Sechzehntel- und Achtelfinals des im K.o.-System ausgetragenen Wettbewerbs in derselben Stadt und innerhalb von 24 Stunden ausgetragen. «Grundsätzlich spielt das besser klassierte Team zuhause», sagte Peter Zahner, CEO der ZSC Lions und Präsident der CHL. Ab den Viertelfinals treten jeweils beide Teams je einmal zuhause an. (abu/sda)

Bild: EPA

Über eine halbe Milliarde weniger TV-Einnahmen

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie kosten den europäischen Fussball alleine wegen der TV-Rechte aus dem Europacup mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die UEFA zahle wegen der Unterbrechung von Champions League und Europa League 575 Millionen Euro an die übertragenden Sender zurück, sagte Andrea Agnelli, Vorsitzender der Europäischen Klubvereinigung ECA, am Dienstag. «Das ist alles Geld, das nicht verteilt werden wird», betonte der Chef von Juventus Turin bei seiner Rede an 250 Mitglieder der ECA-Generalversammlung.

Agnelli prophezeite weitere deutliche finanzielle Auswirkungen für die europäischen Vereine aufgrund der Pandemie. Bereits zuvor war die ECA davon ausgegangen, dass die Einnahmen der kommenden beiden Jahre um vier Milliarden Euro sinken würden. Alle Vereine hätten das Problem, dass sie vor fast leeren Zuschauerrängen spielen müssten, sagte der ECA-Chef. «Es ist nicht nur die Atmosphäre, die der Sport schafft, sondern auch der komplette Verlust einer sehr wichtigen Quelle von Einnahmen für jeden.» (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Tour-Direktor positiv, alle Fahrer negativ

Aufatmen bei der 107. Tour de France: Bei den Corona-Tests am ersten Ruhetag hat es keinen positiven Fall im Fahrerfeld gegeben. Das teilte der Veranstalter ASO vor der 10. Etappe am Dienstag mit. Alle Team können somit weiterfahren. Tour-Direktor Christian Prudhomme muss sich hingegen eine Woche lang vom Rennen zurückziehen. Er wurde positiv getestet.

Kurzfristig gab es beim Rennstall Deceuninck-Quick Step Aufregung wegen einer verdächtigen Probe eines Mitarbeiters. Dieser wurde am Dienstagmorgen mit dem Krankenwagen abgeholt. Der Nachtest erwies sich allerdings als negativ. «Wir werden das Rennen ganz normal fortsetzen», teilte das Team um Julian Alaphilippe mit. Rund um den ersten Ruhetag wurden bei allen 22 Mannschaften insgesamt über 600 Kontrollen auf das Virus durchgeführt. Laut Reglement führen schon zwei positive Fälle in einem Team innerhalb von sieben Tagen zum Ausschluss des ganzen Rennstalls. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Swiss Football League überarbeitet Schutzkonzept

Die Swiss Football League hat vor dem Start der neuen Saison ihr Schutzkonzept überarbeitet. Sie will damit für eine möglichst einheitliche Umsetzung der geforderten Massnahmen an allen Spielorten sorgen.

Zu den Vorgaben, die von allen Klubs zwingend eingehalten werden müssen, gehören die generelle Maskenpflicht in allen Stadionbereichen, die Schliessung der Gästesektoren und der Verzicht auf Stehplätze. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Klubs. Laut Konzept kann die Nichteinhaltung der Schutzmassnahmen disziplinarische Folgen haben.

Weiter stellte die Swiss Football League für die Klubs der Super- und Challenge League einen Leitfaden zusammen, der helfen soll beim Stadionschutzkonzept mit Zuschauern. Ab dem 1. Oktober können in den Stadien wieder bis zu zwei Drittel der Sitzplätze belegt werden. Dafür müssen die Klubs den Kantonen individuelle Konzepte zur Bewilligung vorlegen. (abu/sda)

Bild: keystone

Nicolo Zaniolo fällt erneut lange aus

Der italienische Stürmer Nicolo Zaniolo verletzt sich erneut schwer und fällt mehrere Monate aus. Der 21-Jährige von der AS Roma zog sich in der Nations League gegen die Niederlande (1:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, nachdem er sich erst vor Kurzem von der gleichen Verletzung am rechten Knie erholt hatte. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter