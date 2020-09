Sport

Hüsler in Kitzbühel im Halbfinal

Marc-Andrea Hüsler (ATP 303) verblüfft beim Sandplatz-Turnier in Kitzbühel weiter und steht erstmals in einem ATP-Halbfinal. Der 24-jährige Zürcher gewann im Tiroler Ferienort 6:4, 6:3 gegen den spanischen Routinier Feliciano Lopez (ATP 57). Der Gegner im Halbfinal ist am Samstag der junge Serbe Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 47) oder der Argentinier Federico Delbonis (ATP 79).

Hüsler hatte vor der Woche in Kitzbühel auf ATP-Stufe erst einmal, 2018 beim Swiss Open in Gstaad, eine Partie gewonnen. Nun reihte der Schweizer Davis-Cup-Spieler inklusive Qualifikation schon fünf Siege aneinander, darunter seine ersten drei gegen Top-100-Spieler. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Basel kassiert Klatsche im Testspiel

Der erste Auftritt des FC Basel unter dem neuen Trainer Ciriaco Sforza ist komplett missglückt. Gegen den deutschen Drittligisten Saarbrücken verlieren die Basler gleich mit 1:5. Bereits nach 50 Minuten lagen die Schweizer Gastgeber mit 0:3 zurück. Dabei waren sie praktisch in Bestbesetzung angetreten. Immerhin gelang dem Team von Ciriaco Sforza noch der Ehrentreffer.

Balerna – Monthey wegen Infektionen verschoben

Der für den Samstag vorgesehene Cup-Sechzehntelfinal zwischen Balerna und Monthey wird verschoben, wie der SFV mitteilt. Neuer Spieltermin in der Samstag, 26. September, 17.00 Uhr.

Gemäss der Mitteilung sind drei Personen des FC Monthey positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der kantonsärztliche Dienst des Kantons Wallis habe daraufhin für 23 Personen (Staff und Spieler) eine Quarantäne-Pflicht angeordnet. Die drei infizierten Personen seien in Isolation. Balerna ist ein Klub aus der regionalen 2. Liga, Monthey gehört der interregionalen 2. Liga an. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kein Traumfinal – Serena Williams am US Open gescheitert

Die Japanerin Naomi Osaka (WTA 9) und die Weissrussin Viktoria Asarenka (WTA 27), zwei ehemalige Nummern 1 der Welt, bestreiten am Samstagabend den Final des US Open in Flushing Meadows.

Trotz der vieler Absagen und Verzichte stehen sich im Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie doch noch zwei ehemalige Nummern 1 der Welt gegenüber. Der Traumfinal in New York wurde indessen verhindert: Serena Williams scheiterte auch in ihrem neunten Anlauf seit ihrem letzten Major-Titel am Australian Open 2017, die historische Marke von Margaret Court (24 Grand-Slam-Titel im Einzel) zu egalisieren.

45 Minuten lang befand sich Serena Williams gegen eine Gegnerin, gegen die sie an einem Grand-Slam-Turnier noch nie verloren hatte, auf Kurs. Die 38-Jährige legte gegen Viktoria Asarenka einen Blitzstart hin, startete mit zwei schnellen Breaks und führte 6:1, 1:0. Williams erspielte sich noch einen Breakball für eine 2:0-Führung. Doch die formstarke Weissrussin fand im zweiten Satz doch noch zu ihrem Spiel. Und ab dem Moment dominierte sie Serena Williams deutlich: Asarenka gewann das Duell zweier Mütter in 131 Minuten mit 1:6, 6:3, 6:3 für sich. (zap/sda)

Another #USOpen, another valiant run by 6-time singles champion @serenawilliams.



Always a pleasure, Serena. pic.twitter.com/xg6jHxYVPY — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Corona-Regeln bei der Tour gelockert

Die strikten Corona-Regeln sind bei der 107. Tour de France ein wenig entschärft worden. Wenn am Montag anlässlich des zweiten Ruhetags die nächsten Kontrollen durchgeführt werden, müssen die vier Rad-Teams mit einem Positivfall im Betreuerstab bei einer weiteren Infektion nicht direkt das Rennen verlassen.

Demnach fangen alle 22 Mannschaften wieder bei Null an. Es gilt dann aber weiterhin, dass zwei Positivfälle zum Ausschluss des ganzen Rennstalls führen. Zu einem Team gehören dabei nicht nur die acht Fahrer, sondern auch das direkte Umfeld wie Betreuer, Physiotherapeuten und Sportdirektoren.

Bei der ersten Testreihe am ersten Ruhetag wurden Betreuer aus den Mannschaften der Topfahrer Egan Bernal (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) und Adam Yates (Mitchelton-Scott) positiv getestet. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Moto2-Fahrer Martin positiv auf Coronavirus getestet

Der Spanier Jorge Martin lieferte vor dem kommenden Grand-Prix-Wochenende in Misano einen positiven Test auf das Coronavirus ab. Der Spanier, aktuell WM-Dritter und Kalex-Markenkollege von Tom Lüthi, muss somit Forfait geben. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Vier neue ATP-Turniere im Oktober

Die ATP hat vier neue Turniere in seinen diesjährigen Kalender aufgenommen. Um den Ausfall unter anderem der Asien-Tour und der Swiss Indoors etwas zu kompensieren, finden Turniere der tiefsten Kategorie in Köln (12. bis 18 und 19. bis 25. Oktober/Halle), auf Sardinien (12. bis 18. Oktober/Sand) und im kasachischen Nur-Sultan (26. Oktober bis 1. November/Halle) statt. Die mit insgesamt 651'220 Euro dotierte Doppelveranstaltung in Köln konnte bereits die Teilnahme von Alexander Zverev, Andy Murray und Gaël Monfils verkünden. (ram/sda)

Napoli-Präsident mit positivem Corona-Test

Einen Tag nach seiner Teilnahme an einem Treffen der Klub-Bosse der italienischen Serie A ist Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit, ohne weitere Details zu nennen. Der 71-jährige De Laurentiis wurde am Mittwoch getestet und erhielt das Ergebnis am Donnerstag.

Am Tag zuvor war die Serie A zu einer Generalversammlung in Mailand zusammengekommen, bei der Vertreter aller 20 Klubs aus der höchsten italienischen Liga dabei waren. Die Vereine hatten entschieden, eine neue Gesellschaft für die Vermarktung der Medienrechte zu gründen, an der sich auch externe Investoren beteiligen sollen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP/ANSA

Lugano – ZSC zum Saisonstart

Der Spielplan der National League steht. Die neue Saison beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, mit vier Partien. Auf dem Programm stehen Bern - Ambri-Piotta, Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Lakers, Lausanne - SCL Tigers und Lugano - ZSC Lions.

Erst am folgenden Tag starten Biel (gegen Lausanne), Zug (gegen Rapperswil-Jona) sowie Genève-Servette und Davos (gegeneinander) in die Meisterschaft. Der letzte Spieltag der Qualifikation ist am 22. März 2021 angesetzt. (ram/sda)

🥁🥁🥁

...das Warten hat ein Ende: Der komplette Spielplan der #NationalLeague Saison 2020/21 ist jetzt online! 🏒 Hier geht's zum Gamecenter: 👉 https://t.co/RbEsjbve5m



Le calendrier 2020/21 de #NationalLeague est finalement publié : 👉 https://t.co/dFw5qISLko — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) September 10, 2020

Vettel fährt künftig Aston Martin

Sebastian Vettel setzt seine Formel-1-Karriere fort. Der vierfache Weltmeister hat bei Racing Point unterschrieben. Nächste Saison wird daraus das Werksteam von Aston Martin. «Es ist ein neues Abenteuer für mich mit einem wahrhaft legendären Autobauer», freute sich Vettel, der einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet hatte.

Der Wechsel kam nicht unerwartet, nachdem das Team gestern die Trennung von Sergio Perez bekanntgegeben hatte. Schon vor dem Saisonstart war klar, dass Vettel Ferrari Ende Jahr verlassen wird. Perez seinerseits könnte nun zu Alfa Romeo Sauber wechseln. Bei den Hinwilern hatte der Mexikaner 2011 seine Formel-1-Karriere begonnen. (ram)

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

Raptors erzwingen Spiel 7

Die Toronto Raptors haben im Playoff-Viertelfinal gegen die Boston Celtics das Ausscheiden verhindert. Der Titelverteidiger glich dank dem 125:122 nach Verlängerung in der Serie auf 3:3 aus. Toronto lag oft in Rückstand, kämpfte sich aber in den entscheidenden Momenten immer wieder zurück.

In der zweiten Verlängerung machten die Kanadier ein Vier-Punkte-Defizit wett. Bester Skorer war Kyle Lowry mit 33 Punkten. Dem 34-Jährigen gelang 44 Sekunden vor der Schlusssirene auch der wichtigste Ballgewinn in der Defensive. Der siebte und entscheidende Match findet in der Nacht auf Samstag statt. Auf den Sieger warten im Halbfinal die Miami Heat. (ram/sda)

Tampa Bay trifft neun Sekunden vor Schluss

Den Tampa Bay Lightning fehlen nur noch zwei Siege für den Einzug in den Stanley-Cup-Final. Nach dem 2:1 gegen die New York Islanders führt die Mannschaft aus Florida in der Halbfinalserie mit 2:0 Siegen. Die Entscheidung fiel erst neun Sekunden vor Schluss durch den Russen Nikita Kutscherow.

Tampa Bay hat nun die letzten sechs Playoff-Partien gewonnen, es ist aber nicht sorgenfrei: Nach Captain Steven Stamkos könnte auch Topskorer Brayden Point mit einer Verletzung ausfallen. Er kam nach dem ersten Drittel nicht mehr zum Einsatz. (ram/sda)

Thiem souverän im Halbfinal

Daniil Medwedew steht an den US Open im Halbfinal. Er setzte sich gegen seinen Landsmann Andrej Rublew in drei Sätzen 7:6, 6:3, 7:6 durch. Er trifft dort auf Dominic Thiem. Der Österreicher liess gegen Alex De Minaur nichts anbrennen. Er schlug den Australier 6:1, 6:2, 6:4.

Die zweite Halbfinalpaarung steht bereits fest. Alexander Zverev wird auf Pablo Carreño Busta treffen. Der Spanier schlug den Kanadier Denis Shapovalov nach einer Achterbahnfahrt 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3. (ram)

Bild: keystone

Sergio Perez verlässt Racing Point

Sergio Perez wird das Formel-1-Team Racing Point nach der laufenden Saison verlassen. Dies gibt der Mexikaner in einem ausführlichen Statement bekannt. «Alles im Leben hat stets einen Anfang und ein Ende, und nach sieben gemeinsamen Jahren wird meine Zeit mit dem Team nach der Saison zu Ende gehen», schrieb Perez, der sein Cockpit offenbar nicht aus freien Stücken räumt. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis Ende 2022.

Womöglich musste Perez Sebastian Vettel Platz machen, dessen Vertrag bei Ferrari nicht verlängert wurde. Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass der vierfache Weltmeister bei Racing Point, das 2021 zum Aston-Martin-Werkteam mutiert, künftig neben Lance Stroll das zweite Cockpit besetzen wird. (sda)

Bild: keystone

Williams nach hartem Kampf im Halbfinal

Serena Williams bleibt am US Open auf Kurs Richtung 24. Grand-Slam-Titel. Mit einem Dreisatz-Sieg gegen Tsvetana Pironkova zieht die bald 39-jährige Amerikanerin in die Halbfinals ein.

Beim Platzinterview im leeren Arthur Ashe Stadium schnaufte Serena Williams erst einmal tief durch. Tsvetana Pironkova hatte sie knapp zweieinviertel Stunden lang ganz schön gefordert. «Das zeigt, wie zäh Mütter sind», meinte Williams nach dem hart erkämpften 4:6, 6:3, 6:2-Erfolg im Viertelfinal-Duell zweier Mütter. (sda)

Bild: keystone

Caleb Ewan gewinnt 11. Etappe im Sprint

Caleb Ewan gewann in Poitiers im erwarteten Sprint des Feldes die flache 11. Etappe der Tour de France. Der Australier vom Team Lotto Soudal überquerte die Ziellinie nach 167,5 km hauchdünn vor Peter Sagan. Der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei wurde nach einem Rempler im Zielsprint gegen Wout van Aert jedoch auf Platz 85 zurückversetzt. So rückte der Ire Sam Bennett auf in den 2. Rang vor, Van Aert wurde als Dritter gewertet.

Für Ewan war es der insgesamt fünfte Etappensieg in der Frankreich-Rundfahrt und der zweite in diesem Jahr, nachdem er letzte Woche bereits die 3. Etappe in Sisteron für sich entschieden hatte.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin Primoz Roglic. Der Slowene erlebte im Westen Frankreichs einen ruhigen Tag und erreichte das Ziel mit dem Feld. Sein Vorsprung auf den Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien beträgt vor der hügeligen 12. Etappe vom Donnerstag weiterhin 21 Sekunden. (sda)

Bild: keystone

Keine Zuschauer im Zielraum in St. Moritz

Die Weltcup-Rennen der Frauen in St. Moritz finden im kommenden Winter (nahezu) ohne Zuschauer statt. Im Zielraum gibt es keine Tribünen und auch kein VIP-Zelt, wie Martin Berthod, der OK-Präsident der Rennen, gegenüber der «Engadiner Post» bestätigte. Wie die «Engadiner Post» in ihrer Online-Ausgabe schreibt, können aber vor Ort die Rennen «entlang der Piste mitverfolgt werden».

Geplant hat die FIS in St. Moritz zwei Weltcup-Rennen der Frauen. Nach aktuellem Stand dürften am 12./13. Dezember eine Abfahrt und ein Parallelslalom auf dem Programm stehen. Dies könnte sich jedoch noch ändern – genauso wie eine Verlegung der Rennen auf das Wochenende davor oder auf zwei Wochentage möglich ist. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Zweiter Sieg auf der Tour für Marc-Andrea Hüsler

Der Zürcher Marc-Andrea Hüsler (ATP 303) hat seinen zweiten Match auf der ATP-Tour gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich nach überstandener Qualifikation beim Turnier von Kitzbühel in der 1. Runde gegen den Finnen Emil Ruusuvuori (ATP 92) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) durch.

Nach seinem ersten Erfolg gegen einen Top-100-Spieler trifft Hüsler in den Achtelfinals auf den topgesetzten Italiener Fabio Fognini (ATP 12). (sda)

Bild: KEYSTONE

Semenya will weiter kämpfen

Die zweifache 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya will nach dem wegweisenden Urteil des Bundesgerichts ihren langjährigen Rechtsstreit nicht aufgeben. «Ich werde weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn – bis wir alle so frei laufen können, wie wir geboren wurden», liess sich die Südafrikanerin in einer Mitteilung zitieren. Das Bundesgericht hatte am Dienstagabend ein Urteil veröffentlicht, wonach ihre Beschwerde zurückgewiesen wurde. Die 29-Jährige war damit gegen ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS vorgegangen.

Im Kern des Rechtsstreits ging es um eine umstrittene Regel des Leichtathletik-Weltverbandes zum Testosteron-Limit für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen. Offen liess Semenya, ob sie noch versucht, eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einzulegen. Die Regel verlangt, dass Semenya ihren natürlichen Testosteron-Wert durch Medikamente senken soll, dies lehnt die dreifache Weltmeisterin ab. Für den Verband dagegen gehört Semenya zu den «biologisch männlichen Athleten mit weiblichen Geschlechtsidentitäten». Sie darf daher nicht an Wettbewerben über 400 Meter bis zu einer Meile starten. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

