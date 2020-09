Sport

Sportnews: Erster MotoGP-Sieg von Franco Morbidelli



Erster MotoGP-Sieg von Morbidelli +++ Dallas Stars ein Sieg vor Finaleinzug entfernt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Erster MotoGP-Sieg von Morbidelli

Der Italiener Franco Morbidelli feierte beim Grand Prix von San Marino in Misano seinen ersten Sieg in der MotoGP. Mit deutlichem Rückstand machte Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia den italienischen Doppelsieg beim Heimrennen an der Adriaküste perfekt. Unglaublich: Nur fünf Wochen, nachdem dieser sich in Tschechien das Bein gebrochen hatte, fuhr er erstmals aufs Podest in der Königsklasse.

Unglücklich kämpfte Valentino Rossi, der grosse Förderer von Morbidelli. In der letzten Runde wurde der 41-jährige Superstar von Joan Mir (Suzuki) auf den 4. Platz verdrängt und verpasste so seinen 200. Podestplatz in der MotoGP.

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) stürzte gleich zweimal und musste die Führung an Andrea Dovizioso (Ducati) abgeben, obwohl dieser ebenfalls nur Siebter wurde. Speziell: In Abwesenheit des verletzten Überfliegers Marc Marquez ist Morbidelli bereits der vierte Premierensieger in dieser corona-bedingt verkürzten Saison. (zap/sda)

6. Platz für Tom Lüthi in Misano

Tom Lüthi fuhr beim Grand Prix von San Marino in der Moto2 auf den guten 6. Rang. In den Kampf um die Podestplätze konnte der Berner Kalex-Fahrer aber nie eingreifen.

Von Startplatz 10 aus gelang Tom Lüthi der erhoffte gute Start. Bereits nach der ersten Kurve tauchte der 33-jährige Emmentaler im 6. Rang auf. Zwischenzeitlich kämpfte er mit seinem Intact-Teamkollegen Marcel Schrötter um die 5. Position, musste dann aber wieder abreissen lassen. Ab etwa Rennhälfte fuhr Lüthi ein relativ einsames Rennen ohne grosse Möglichkeiten nach vorne, aber auch mit kaum Gefahr von hinten. In dieser bislang enttäuschenden Saison war der Schweizer einzig vor der kurzen Sommerpause vor drei Wochen in der Steiermark als 5. besser.

Den Sieg holte sich der Italiener Luca Marini vor seinen Landsleuten Marco Bezzecchi und Enea Bastianini. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi baute damit auch seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Jesko Raffin musste das Rennen beim Comeback nach seiner Kreislauf-Erkrankung nach 16 von 25 Runden aufgeben. (zap/sda)

Los Angeles Lakers eliminieren Houston Rockets

Die Los Angeles Lakers stehen in den NBA-Playoffs im Halbfinal. Mit einem 119:96 gegen die Houston Rockets entscheiden sie die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich.

LeBron James steuerte 29 Punkte und elf Rebounds zum Erfolg bei. Neben dem Superstar schafften fünf weitere Spieler der Lakers eine zweistellige Punkteausbeute. Für die Rockets, bei denen der Schweizer Thabo Sefolosha auf die Playoff-Teilnahme verzichtet hatte, warf James Harden 30 Punkte.

Die Lakers warten seit zehn Jahren auf den 17. Titelgewinn in der NBA. Nächster Gegner ist entweder Stadtrivale Los Angeles Clippers oder die Denver Nuggets, in der Serie steht es 3:2. (zap/sda/dpa)

Dallas Stars ein Sieg vor Finaleinzug entfernt

Den Dallas Stars fehlt noch ein Sieg, um erstmals seit 20 Jahren den Stanley-Cup-Final zu erreichen. Die Texaner bezwingen die Vegas Golden Knights 2:1 und führen in der Best-of-7-Serie 3:1.

Nachdem Alec Martinez die Golden Knights in der 28. Minute in Führung gebracht hatte, zeichneten Joe Pavelski (32.) und Jamie Benn (40.) noch vor der zweiten Pause für die Wende verantwortlich. Im letzten Drittel liess sich der starke kasachische Goalie Anton Chudobin, der 32 Schüsse abwehrte, nicht mehr bezwingen. Die fünfte Partie findet in der Nacht auf Dienstag statt.

Im Final der Eastern Conference liegen die Tampa Bay Lightning gegen die New York Islanders mit 2:1 Siegen vorne. (sda/dpa)

Atlético-Trainer Simeone mit Coronavirus infiziert

Atlético Madrids Trainer Diego Simeone ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Verein nach einer Testreihe am Freitag am Samstagabend mitteilte. Der 50-Jährige befinde sich derzeit zu Hause und halte sich an die Quarantäne-Vorgaben. «Glücklicherweise zeigt er keine Symptome», schrieb Atlético. (sda/dpa)

Bild: keystone

Exploit von Sprinter Reais

William Reais ist Schweizer Meister über 200 Meter. Der 21-jährige Bündner siegte in Basel in 20,24 Sekunden – der schnellsten Zeit eines Europäers in diesem Jahr. Seine persönliche Bestmarke verbesserte er gleich um 23 Hundertstel. «Ich kann es nicht in Worte fassen», sagte Reais. «Ich fühlte mich extrem gut, auch aus der Kurve heraus. Nachher konnte ich meine Stärke, die letzten 50 m, ausspielen. Jetzt kann ich sagen, dass die Olympischen Spiele mein Ziel sind.» (ram/sda)

Bild: keystone

Kragh Andersen feiert Solosieg

Der Däne Sören Kragh Andersen hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Teamkollege von Marc Hirschi setzte sich nach 194 Kilometern von Clermont-Ferrand nach Lyon solo durch, nachdem er drei Kilometer vor dem Ziel angegriffen hatte. Es ist der bislang grösste Sieg in der Karriere des 26-Jährigen, der 2018 schon eine Etappe der Tour de Suisse für sich entscheiden konnte.

Mit Stefan Küng war ein Schweizer der Hauptprotagonist der Etappe, auch Hirschi setzte sich in der Endphase erneut in Szene. Bereits zum zweiten Mal (nach der 10. Etappe) wurde Küng zum kämpferischsten Fahrer des Tages ernannt. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Vor der Bergankunft auf dem Grand Colombier am Sonntag führt der Slowene Primoz Roglic vor seinem Landsmann Tadej Pogacar und dem Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien. (ram)

Kragh Andersen komt solo aan! Sagan wordt 4e pic.twitter.com/WKNizhcvzA — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 12, 2020

Bundesligisten im DFB-Pokal makellos

Einen Tag nach dem Scheitern von Hertha BSC haben sich die Bundesliga-Klubs in der 1. Runde des DFB-Pokals ausnahmslos durchgesetzt. Der VfL Wolfsburg hatte Startschwierigkeiten: Doch den 0:1-Rückstand bei Union Fürstenwalde machten die Wölfe noch wett, sie siegten 4:1. Union Berlin musste beim Karlsruher SC in die Verlängerung, in der Nico Schlotterbeck in der 118. Minute das 1:0 für den Oberklassigen schoss.

RB Leipzig schlug den 1. FC Nürnberg 3:0. Borussia Mönchengladbach feierte gegen den FC Oberneuland einen 8:0-Kantersieg, der Schweizer Nationalverteidiger Nico Elvedi war für das fünfte Tor verantwortlich. Der 1. FC Köln schlug Altglienicke 6:0, Augsburg kam gegen Eintracht Celle zu einem 7:0-Erfolg (Ruben Vargas erzielte das 1:0) und Eintracht Frankfurt setzte sich gegen den TSV 1860 München 2:1 durch. Im letzten Spiel des Abends gewann Werder Bremen bei Carl Zeiss Jena mit 2:0. (ram)

Hüslers Lauf ist beendet

Nach fünf Erfolgen in Folge ist der Siegeszug von Marc-Andrea Hüsler gestoppt worden. In seinem ersten Halbfinal auf der ATP-Tour verlor er in Kitzbühel gegen Miomir Kecmanovic in drei Sätzen. Der Serbe siegte nach 2 Stunden und 20 Minuten mit 6:2, 5:7, 6:3.

Hüsler, in der Weltrangliste vor dem Turnier im Tiroler Ferienort auf Rang 303 klassiert, hatte sich via Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Der 24-jährige Zürcher besiegte in Kitzbühel gleich drei Spieler aus den Top-100 – etwas, was Hüsler zuvor noch nie gelungen war. In der Weltrangliste wird er sich um etwa 85 Plätze verbessern. (ram)

Bild: KEYSTONE

Pole-Position für Hamilton in Mugello

Lewis Hamilton hat sich im Mercedes für den ersten Grand Prix der Toskana in Mugello die Pole-Position gesichert. Der Engländer startet zum siebten Mal in diesem Jahr und zum 95. Mal insgesamt von ganz vorne in ein Formel-1-Rennen. Der Weltmeister war im Qualifying knapp schneller als Valtteri Bottas. Hamilton entschied das interne Duell gegen den Finnen mit 59 Tausendsteln Vorsprung für sich. Der drittplatzierte Max Verstappen im Red Bull büsste knapp vier Zehntel auf Hamilton ein. (ram/sda)

Startplatz 11 für Tom Lüthi

Tom Lüthi startet am Sonntag in der vierten Reihe von Startplatz 11 zum Grand Prix von San Marino in Misano. Im Qualifying fuhr der Berner Kalex-Pilot die zwölftbeste Zeit, er profitiert aber davon, dass der eigentliche Pole-Mann Sam Lowes das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen muss. Aus diesem Grund erbte der Australier Remy Gardner die beste Startposition. Jesko Raffin reichte es auf der NTS bei seinem Comeback nach den rätselhaften Kreislaufproblemen nur zum letzten Platz. (ram/sda)

Bild: keystone

Joseph knackt Schweizer Rekord

Der 21-jährige Jason Joseph hat an den Schweizer Meisterschaften in Basel im Halbfinal einen nationalen Rekord über 110 m Hürden aufgestellt. Der U23-Europameister senkte die eigene Bestleistung, erzielt am 24. Juli in Bern, um fünf Hundertstel auf 13,29 Sekunden. (ram/sda)

Bild: keystone

Raptors scheitern an Celtics

Die Boston Celtics sichern sich einen Platz in den NBA-Halbfinals. Im 7. Spiel der umkämpften Best-of-7-Serie gegen Titelverteidiger Toronto Raptors siegen die Celtics 92:87. Nach ausgeglichenem Startviertel gewann Boston – angeführt von einem herausragenden Jayson Tatum – gegen Ende des zweiten Durchgangs die Oberhand im Entscheidungsspiel.

Als Grundlage zum Sieg, der das Team von Trainer Brad Stevens in das Halbfinal gegen die Miami Heat führte, diente Boston eine solide Defensivleistung. In zwei Vierteln hielten die Celtics den Titelverteidiger um Kyle Lowry bei weniger als 20 Punkten. (ram/sda)

Bild: keystone

Islanders verkürzen dank erstem Sieg

In den Playoff-Halbfinals um den Stanley Cup haben die New York Islanders ihren ersten Sieg gefeiert. Dank einem 5:3-Erfolg verkürzten sie in der Serie gegen die Tampa Bay Lightning auf 1:2. (ram)

Dominic Thiem gegen Alexander Zverev im US-Open-Final

Dominic Thiem (ATP 3) und Alexander Zverev (ATP 7) stehen sich am Sonntagabend (22.15 Uhr Schweizer Zeit) im Final des US Tennis Open in Flushing Meadows gegenüber. Der Österreicher Thiem besiegte im zweiten Halbfinal den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew (ATP 5) in etwas weniger als drei Stunden mit 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Der 23-jährige Deutsche Alexander Zverev gewann zuvor den ersten Halbfinal gegen den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 27) in 3:23 Stunden mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Zverev siegte erstmals in seiner Karriere nach einem 0:2-Satzrückstand und steht erstmals in einem Grand-Slam-Final. (sda)

Bild: keystone

Lugano müht sich in der Verlängerung zum Sieg

Der FC Lugano gewann zum Auftakt der Sechzehntelfinals im Schweizer Cup beim Challenge-League-Klub Schaffhausen mit viel Mühe 2:1 nach Verlängerung. Erst vier Minuten vor dem Ende der Verlängerung traf der bosnische Joker Miroslav Covilo mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Corner.

Die Partie hatte für den Favoriten bereits optimal begonnen. Schon in der 6. Minute eroberte Christopher Lungoyi im Mittelfeld resolut den Ball, den dann Sandi Lovric nach Massflanke von Alexander Gerndt zur Führung verwertete. Nach einer halben Stunde machte Schaffhausens Captain Imran Bunjaku seinen Fehler beim 0:1 aber mit einer sehenswerten Direktabnahme wieder gut. Danach war das Team von Murat Yakin durchaus ebenbürtig.

Nach der enttäuschenden letzten Saison mit dem 9. und zweitletzten Platz in der Challenge League sowie dem Cup-Aus gegen das viertklassigen Linth 04 kamen im neuen Schaffhauser Stadion nur gerade 492 Zuschauer vorbei – erlaubt gewesen wären 1000. (sda)

Bild: keystone

