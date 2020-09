Sport

Sport-News

Sportnews: Weltnummer 1 Ashleigh Barty verzichtet auf das French Open



Sport-News

Weltnummer 1 Barty verzichtet auf French Open +++ Mbappé positiv auf Coronavirus getestet

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barty verzichtet auf das French Open

Das in knapp drei Wochen beginnende French Open findet ohne die Titelverteidigerin statt. Die Australierin Ashleigh Barty sagte wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken ihre Teilnahme ab.

Zudem habe sie nicht richtig trainieren und sich auf die Sandplatz-Saison vorbereiten können, erklärte Barty. Ihr Trainer steckt in Melbourne fest, während sie in Brisbane ist. Reisen zwischen den beiden Städten sind seit Wochen nicht möglich. (abu/sda)

Australian-Open-Siegerin Kenin verliert im Achtelfinal

Die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin scheidet beim US Open überraschend klar im Achtelfinal aus. Kenin unterliegt der Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 3:6.

Mertens erreichte damit wie schon im letzten Jahr in New York die Viertelfinals. Die Weltranglisten-18. überzeugte gegen die favorisierte und an Nummer 2 gesetzte Kenin mit einer fast fehlerfreien Vorstellung. Während Kenin nun bald nach Europa reist, wo sie sowohl in Rom als auch in Paris antreten wird, bekommt es Mertens im Viertelfinal mit Victoria Asarenka zu tun, die nach dem Erfolg gegen die Tschechin Karolina Muchova weiter vom dritten Grand-Slam-Titel träumen kann. (abu/sda)

Bild: keystone

Mbappé positiv auf das Coronavirus getestet

Kylian Mbappé lieferte einen positiven Test auf das Coronavirus ab. Der Stürmer von Paris Saint-Germain verpasst somit am Dienstagabend die Nations-League-Partie gegen Kroatien.

Der 22-jährige Franzose ist unter anderen nach Neymar, Marquinhos oder Di Maria der siebte PSG-Spieler, der positiv getestet wurde. Am Samstag erzielte Mbappé den Siegestreffer der Franzosen im Nations-League-Spiel in Schweden. (adi/sda/afp)

Bild: keystone

Serena Williams nach hartem Kampf im Viertelfinal

Serena Williams nimmt immer stärker Kurs auf ihren 24. Grand-Slam-Titel. Nach einem starken Auftritt gegen Maria Sakkari steht sie am US Open ebenso im Viertelfinal wie Naomi Osaka.

Grand Slam ist nicht gleich Vorbereitungsturnier: Serena Williams revanchierte sich im US-Open-Achtelfinal gegen die Griechin Sakkari (WTA 22) eindrücklich für die Niederlage vor zehn Tagen beim ebenfalls in New York ausgetragenen Turnier von Cincinnati. Brach sie da gegen Sakkari nach verlorenem Tiebreak im dritten Satz mit 1:6 völlig ein, kämpfte sie sich diesmal nach einem 0:2-Rückstand zurück und setzte sich am Ende nach knapp zweieinhalb Stunden 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 durch. (adi/sda/dpa)

Swiss Ice Hockey in den roten Zahlen

Die Jahresrechnung von Swiss Ice Hockey für das Geschäftsjahr 2019/20 schliesst mit einem Minus von 143'909 Franken. Gemäss der Medienmitteilung liegt der Grund für den Verlust in der Coronavirus-Krise.

Der Meisterschaftsabbruch hatte zur Folge, dass die Erträge aus der TV-Vermarktung und den Sponsoring-Partnerschaften tiefer ausfielen als budgetiert. Ein grösseres Minus sei aber durch ein konsequentes Treten auf die Kostenbremse vermieden worden.

Die Absage der Heim-WM hatte aus finanzieller Sicht auch einige Vorteile. So fiel der Entschädigungsaufwand für Schiedsrichter und Funktionäre tiefer aus als im Vorjahr. Auch wurden keine WM-Prämien fällig. (adi/sda)

Bild: KEYSTONE

French Open reduziert Zuschauerzahl um fast die Hälfte

Das in den Herbst verschobene French Open reduziert die zugelassene Zuschauerzahl weiter. Die Anlage im Westen von Paris soll täglich maximal 11'5000 Zuschauenden, aufgeteilt in drei Sektoren, empfangen können. Im ursprünglichen Corona-Konzept waren bis zu 20'000 Fans pro Tag vorgesehen. Tickets gibt es nur für die drei Hauptplätze, das freie Herumgehen zu anderen Courts wird nicht möglich sein.

Beim Grand-Slam-Turnier, das in diesem Jahr vom 27. September bis 11. Oktober geplant ist, gibt es ausserdem ein striktes Hygienekonzept für die Spielerinnen und Spieler. Dieses sieht vor, dass sämtliche Spielerinnen und Spieler in zwei Hotels in der Nähe des Stade Roland-Garros logieren müssen. «Ohne Ausnahme», wie Turnierdirektor Guy Forget betont.

Getestet werden die Spielerinnen und Spieler ein erstes Mal bei der Ankunft. Fällt dieser negativ aus, erhalten sie ihre Akkreditierung. Nach 72 Stunden folgt ein zweiter Test, danach alle fünf Tage, solange ein Akteur im Turnier ist. (sda/afp)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter