Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft darf weiter auf eine Teilnahme an der WM 2023 hoffen. Im vierten Spiel der Vorqualifikation in Skopje gewann das Team von Trainer Ilias Papatheodorou gegen die Slowakei 65:60.



Die Schweizer gerieten wider Erwarten ins Zittern, nachdem sie das letzte Viertel mit einem 17-Punkte-Vorsprung in Angriff genommen hatten. Die Slowaken kamen bis auf einen Zähler (56:57) heran. In einer nervösen und unruhigen Schlussphase bewahrte die Truppe von Papatheodorou aber die Nerven und stellte das Wesentliche sicher. Die Revanche gegen die Mitteleuropäer glückte. Die Slowakei hatte am Freitag noch gewonnen (64:56).



Die Schweizer müssen nun abwarten, ob der zweite Sieg in der Dreiergruppe reicht, um den 2. Rang zu erreichen. Am Mittwochabend treffen die Slowakei und Nordmazedonien aufeinander. Sollten sich die Slowaken durchsetzen, hätten alle Teams zwei Siege, und die Punktedifferenz würde entscheiden. Nur die ersten zwei Mannschaften ziehen in die zweite und entscheidende Phase der Qualifikation mit 32 Teams ein. (nih/sda)