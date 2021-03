Sport

Sport-News

Sport-News: Atlético Madrid siegt dank Oblak und Suárez



Sport-News

Oblak hält Elfmeter beim Sieg von Atlético +++ Golubic verliert erneut im Finale

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Golubic kassiert erneut eine Finalniederlage

Viktorija Golubic verlor den Final des WTA-Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey. Die Zürcherin unterlag der erst 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez, der Nummer 88 der Weltrangliste, 1:6, 4:6.

Somit kassierte die Schweizerin die zweite Finalniederlage innert zwei Wochen. Bereits in Lyon war ihr gegen die Dänin Clara Tauson der letzte Schritt nicht geglückt. Der einzige Turniersieg gelang der 28-Jährigen 2016 in Gstaad.

Viktorija Golubic missriet im mexikanischen Badeort der Start ins Endspiel komplett. Sie verlor die ersten fünf Games, das 0:6 verhinderte sie nur knapp. Der zweite Umgang hingegen wurde erst im neunten Spiel entschieden. Beim Stand von 4:4 vergab die Schweizerin drei Breakbälle zur 5:4-Führung. Gleich danach musste sie ihren Aufschlag abgeben. Die junge kanadische Linkshänderin gewann ihren ersten Titel auf der Tour. Die Juniorensiegerin des French Open 2019 dürfte mit ihrem kecken Angriffsspiel rasch den Vorstoss in die Weltspitze schaffen.

Dank ihrer starken Woche stösst Viktorija Golubic im WTA-Ranking in die Top 100 vor. Sie nimmt neu die Position 81 ein. Das WTA-1000-Turnier in Florida muss die Schweizerin aber nun auslassen. Ihren ersten Match in der Qualifikation, die am Montag beginnt, hätte die Zürcherin kurz nach ihrer geplanten Ankunft in Miami bestreiten sollen. (nih/sda)

✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title 🏆 with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021

Atlético siegt dank Suarez und Oblak

Atlético Madrid tat sich wenige Tage nach dem Out in der Champions League in der Meisterschaft daheim gegen Alaves schwer. Dank dem 1:0 bleibt die Mannschaft von Diego Simeone aber auf Kurs Richtung elfter Meistertitel.

Nach dem 19. Saisontor von Luis Suarez in der 54. Minute vergab Atlético eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das hätte sich in der Schlussphase beinahe gerächt. Der frühere Bundesliga-Legionär Joselu scheiterte aber mit seinem Penalty an Atléticos Keeper Jan Oblak.

Erster Verfolger von Atlético bleibt mit vier Punkten Rückstand der FC Barcelona, der sich in San Sebastian mit 6:1 durchsetzte. Lionel Messi, der mit seinem 768. Einsatz für die Katalanen die Klub-Bestmarke von Xavi übernahm, traf zweimal und lieferte den Pass zu einem der beiden Tore des amerikanischen Aussenverteidigers Sergiño Dest. (nih/sda)

Bild: keystone

Paris Saint-Germain zurück an der Spitze

Paris Saint-Germain hat in der 30. Runde die Tabellenführung in der Ligue 1 zurückerobert. Dank dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel in Lyon und der überraschenden Niederlage des bisherigen Leaders Lille ist PSG erstmals seit Ende Januar wieder vor beiden Konkurrenten.

Das Duell der beiden letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten war eine gute Halbzeit lang eine klare Angelegenheit. Auch dank den Saisontoren 19 und 20 von Kylian Mbappé führte der Meister der letzten drei Jahre schon nach 52 Minuten mit 4:0, bevor Lyon zu vielen Torchancen kam. Der 22-jährige Mbappé erreichte mit seiner Doublette als jüngster Spieler die 100-Tore-Marke in der höchsten französischen Liga.

Lille kassierte die erst dritte Niederlage in der laufenden Saison. Die Nordfranzosen unterlagen dem Drittletzten Nîmes mit 1:2. Bereits die erste beiden Male war der Meisterkandidat gegen Kleine gestolpert: im November gegen Brest und im Januar gegen Angers. (nih/sda)

🔚 La victoire ! Des buts et du spectacle, une performance collective parisienne qui permet de prendre la 1⃣ère place du classement de #Ligue1 💪🤩@OL 2⃣-4⃣ @PSG_inside



⚽️ Mbappé 15', 52'

⚽️ Danilo 32'

⚽️ Di Maria 47'



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/HZvtpHixrR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2021

Seferovic weiter in Torlaune

Haris Seferovic hat vor der Nationalmannschafts-Pause seine Torserie fortgesetzt. Der Stürmer von Benfica Lissabon trug einen Treffer und einen Assist zum wichtigen 2:0-Erfolg in Braga bei. Dank dem Sieg überholte Benfica den direkten Konkurrenten und stiess auf Platz 3 vor, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Seferovic hat in den letzten vier Meisterschaftsspielen sechsmal getroffen. (nih/sda)

Kloten, Ajoie und Olten auf dem Durchmarsch

In den Eishockey-Playoffs in der Swiss League befinden sich der EHC Kloten (1. der Qualifikation), der HC Ajoie (2.) und der EHC Olten (5.) auf dem Durchmarsch Richtung Halbfinals.

Qualifikationssieger Kloten gewann das zweite Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds nach einem 0:1-Rückstand dank eines furiosen zweiten Abschnitts. Innerhalb von zehn Minuten sorgten die Zürcher Unterländer mit sechs Goals vom 0:1 zum 6:1 für klare Verhältnisse. Am Ende siegten die Klotener, die von Hockey-Legende Peter Forsberg auf die Playoffs eingeschworen worden sind, mit 7:1.

Sieben Tore erzielte auch Ajoie gegen Visp (7:0). Und wie bei Kloten (Niki Altorfer) gelangen auch bei Ajoie nur einem Schweizer Akteur (Thibaud Frossard) drei Skorerpunkte.

Derweil von Kloten und Ajoie der Durchmarsch erwartet worden ist, überrascht es, dass auch Olten gegen Sierre die ersten drei Partien und zweimal im Wallis gewonnen hat. Bei Olten sorgten Gary Nunn (4 Assists), Jewgeni Schirjajew und Dion Knelsen (je 3 Skorerpunkte) für den 5:1-Sieg in Siders.

Spannung verheisst derzeit einzig die Serie zwischen Langenthal und Thurgau - weil Langenthal nach zwei Siegen und einer 2:0-Führung bis zur 30. Minute die dritte Partie gegen Thurgau mit 2:3 verlor. Adam Rundqvist, Jan Mosimann und Terrence Brennan bewerkstelligten für den HC Thurgau die spektakuläre Wende. Brennan gelang das Siegtor in Überzahl erst 27 Sekunden vor Schluss. (nih/sda)

Thurgau verkürzt gegen Langenthal, alle anderen Viertelfinal-Serien der #SwissLeague-Playoffs könnten am Dienstag bereits zu Ende gehen.



Les résultats des 1/4-finales des SL Playoffs d'aujourd'hui. pic.twitter.com/iAC0Hm7kW8 — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 21, 2021

Shaun White Vierter bei der Rückkehr nach drei Jahren

Der US-Superstar Shaun White (34) kommt in seinem ersten Snowboard-Wettkampf seit drei Jahren am Weltcup-Final in Aspen, Colorado, auf Platz 4. Er erlebte bei seiner Rückkehr in die Halfpipes auch gleich seinen neuen Rivalen, den 19-jährigen Japaner Totsuka Yuto, in Topform. Yuto triumphierte in Aspen dank einem nahezu perfekten ersten Lauf. Weniger als ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen in Peking nimmt Yuto die Favoritenrolle ein. In den letzten 13 Monaten hat Yuto die wichtigsten Events (US Open, X-Games, Weltmeisterschaft) alle für sich entschieden.

Aber: Mit Shaun White ist zu rechnen. Die Motivation für Whites Comeback ist klar: Im Idealfall holt er nächsten Februar in Peking zum vierten Mal in der Halfpipe die Goldmedaille. White stand in Aspen in zwei seiner drei Finalläufe einen «Double Cork 1440». Mit diesem Trick, zweimal hintereinander in die Halfpipe gelegt, triumphierte er 2018 in Pyeongchang bei seinem bis Sonntag letzten Wettkampf.

Die Schweizer Finalisten in Aspen vermochten mit den Besten nicht mitzuhalten: David Hablützel wurde Achter, Jan Scherrer (ohne einen gelungenen Run) Zehnter. (bal/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter