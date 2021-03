Sport

Sport-News: Chelsea und Leicester im FA-Cup-Halbfinale



Chelsea weiter ungeschlagen +++ Golubic verliert erneut im Finale

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Golubic kassiert erneut eine Finalniederlage

Viktorija Golubic verlor den Final des WTA-Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey. Die Zürcherin unterlag der erst 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez, der Nummer 88 der Weltrangliste, 1:6, 4:6.

Somit kassierte die Schweizerin die zweite Finalniederlage innert zwei Wochen. Bereits in Lyon war ihr gegen die Dänin Clara Tauson der letzte Schritt nicht geglückt. Der einzige Turniersieg gelang der 28-Jährigen 2016 in Gstaad.

Viktorija Golubic missriet im mexikanischen Badeort der Start ins Endspiel komplett. Sie verlor die ersten fünf Games, das 0:6 verhinderte sie nur knapp. Der zweite Umgang hingegen wurde erst im neunten Spiel entschieden. Beim Stand von 4:4 vergab die Schweizerin drei Breakbälle zur 5:4-Führung. Gleich danach musste sie ihren Aufschlag abgeben. Die junge kanadische Linkshänderin gewann ihren ersten Titel auf der Tour. Die Juniorensiegerin des French Open 2019 dürfte mit ihrem kecken Angriffsspiel rasch den Vorstoss in die Weltspitze schaffen.

Dank ihrer starken Woche stösst Viktorija Golubic im WTA-Ranking in die Top 100 vor. Sie nimmt neu die Position 81 ein. Das WTA-1000-Turnier in Florida muss die Schweizerin aber nun auslassen. Ihren ersten Match in der Qualifikation, die am Montag beginnt, hätte die Zürcherin kurz nach ihrer geplanten Ankunft in Miami bestreiten sollen. (nih/sda)

✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title 🏆 with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021

Chelseas Serie geht auch im Cup weiter – Leicester schlägt Manchester United

Chelsea bleibt mit Thomas Tuchel als Trainer im Hoch. Die Londoner qualifizieren sich dank dem 2:0 gegen Sheffield United für die Cup-Halbfinals.

Seit Tuchel die Nachfolge von Frank Lampard angetreten hat, ist Chelsea in 14 Spiele ungeschlagen und kassierte in dieser Zeitspanne nur zwei Gegentreffer. Im Halbfinal treffen die «Blues», die im letzten Jahr den Final gegen Arsenal verloren hatten, auf Manchester City.

Im zweiten Halbfinal im Londoner Wembley stehen sich Mitte April Southampton und Leicester gegenüber. Leicester setzte sich mit 3:1 gegen Manchester United durch. Kelechi Iheanacho traf dabei doppelt. (nih/sda)

Bild: keystone

