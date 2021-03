Sport

Fassnacht rückt für Omeragic nach



Fassnacht rückt für Omeragic nach +++ Schweizer Cup wird nach Ostern fortgesetzt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fassnacht rückt für Omeragic nach

FCZ-Verteidiger Becir Omeragic kann nicht zur Schweizer Nationalmannschaft einrücken, wie der FCZ in einem Communiqué mitteilt. Im Meisterschaftsspiel vom Sonntag in Bern gegen die Young Boys (0:4) musste Omeragic in der 29. Minute ausgewechselt werden. Er hatte sich eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Deshalb steht der Youngster der Nati für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung. Anstelle von Verteidiger Omeragic hat Nationalcoach Vladimir Petkovic einen Mittelfeldspieler nachnominiert. Es ist dies Christian Fassnacht von den Young Boys. (pre/sda)

Bild: EPA

Marquez verpasst den Saisonstart

Der mehrfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez verpasst wie erwartet den Auftakt zur Motorrad-WM am kommenden Wochenende in Katar. Der Spanier sei nach seinem Bruch des rechten Oberarms im Vorjahr weiterhin nicht bereit für Renneinsätze, teilte sein Honda-Team mit. Marquez hatte sich die komplizierte Fraktur beim Saisonauftakt im vergangenen Juli in Jerez de la Frontera zugezogen und war danach dreimal operiert worden. Marquez, der in der MotoGP bisher 56 Rennen gewonnen hat, kann sein Comeback frühestens am 18. April im Grand Prix von Portugal in Portimão geben. (pre/sda)

Together with his medical team, @marcmarquez93 has made the choice to miss the opening Qatar race.



More info: https://t.co/cmbXeXlize — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 22, 2021

Schweizer Cup wird nach Ostern fortgesetzt

Der Schweizer Cup wird in der Woche nach Ostern fortgeführt. Der schweizerische Fussballverband (SFV) fand mit jenen Klubs eine Lösung, die wegen der Corona-Pandemie den Meisterschaftsbetrieb ruhen lassen müssen.

Die Kantone Wallis und Waadt haben Monthey (2. Liga interregional) und Vevey United (1. Liga) eine Sonderbewilligung erteilt, um weiter am Cup teilzunehmen. Dagegen reichte Solothurn diesen Antrag nicht ein. Durch diesen Verzicht ist Kriens automatisch für die Viertelfinals qualifiziert. Ebenfalls bereits unter den besten Acht weilen Aarau, Winterthur, Luzern und die Grasshoppers.

Die noch ausstehenden Achtelfinals betreffen die Partien Vevey gegen Servette und Monthey gegen Lugano (beide 7. April) sowie St.Gallen gegen die Young Boys (8. April). Ebenfalls bereits angesetzt ist das Viertelfinalspiel zwischen den Challenge-League-Klubs Aarau und Winterthur (6. April). (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Elvedi erneut im Team der Runde

Der Schweizer Internationale Nico Elvedi wurde zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison vom deutschen Fachmagazin «kicker» ins Team der Runde gewählt. Der 24-jährige Innenverteidiger verhalf Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag mit einer Topleistung zu einem wichtigen Auswärtserfolg beim Tabellenletzten Schalke. Mit dem 3:0 kehrten die Gladbacher nach sieben Niederlagen in Folge auf die Siegerstrasse zurück. (pre/sda)

Bayern dominiert, zwei Debütanten - Die kicker-Elf des 26. Spieltags - Zwei Freiburger vertreten #BL https://t.co/VyQW2QeMQT — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_bl_li) March 22, 2021

Olympia-Aspirantin im Surfen vom Blitz getötet

Die Surferin Katherine Diaz aus El Salvador ist vom Blitz erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Freitag am Strand von El Tunco an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes. Die 22-Jährige hatte dort trainiert. In der Region hatte es kräftige Gewitter gegeben.

Katherine Diaz begann bereits im Alter von neun Jahren mit dem Surfen, inspiriert von ihrem Bruder José Diaz, dem heutigen Verbandspräsidenten von El Salvador. Sie bereitete sich auch auf eine Olympia-Teilnahme vor. Surfen steht in Tokio erstmals im olympischen Programm. Katherine Diaz galt als eine grosse Hoffnung ihres kleinen Landes. (nih/sda/apa/dpa)

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3 — ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021

Golubic kassiert erneut eine Finalniederlage

Viktorija Golubic verlor den Final des WTA-Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey. Die Zürcherin unterlag der erst 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez, der Nummer 88 der Weltrangliste, 1:6, 4:6. Somit kassierte die Schweizerin die zweite Finalniederlage innert zwei Wochen. Bereits in Lyon war ihr gegen die Dänin Clara Tauson der letzte Schritt nicht geglückt. Der einzige Turniersieg gelang der 28-Jährigen 2016 in Gstaad.

Viktorija Golubic missriet im mexikanischen Badeort der Start ins Endspiel komplett. Sie verlor die ersten fünf Games, das 0:6 verhinderte sie nur knapp. Der zweite Umgang hingegen wurde erst im neunten Spiel entschieden. Beim Stand von 4:4 vergab die Schweizerin drei Breakbälle zur 5:4-Führung. Gleich danach musste sie ihren Aufschlag abgeben. Die junge kanadische Linkshänderin gewann ihren ersten Titel auf der Tour. Die Juniorensiegerin des French Open 2019 dürfte mit ihrem kecken Angriffsspiel rasch den Vorstoss in die Weltspitze schaffen.

Dank ihrer starken Woche stösst Viktorija Golubic im WTA-Ranking in die Top 100 vor. Sie nimmt neu die Position 81 ein. Das WTA-1000-Turnier in Florida muss die Schweizerin aber nun auslassen. Ihren ersten Match in der Qualifikation, die am Montag beginnt, hätte die Zürcherin kurz nach ihrer geplanten Ankunft in Miami bestreiten sollen. (nih/sda)

✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title 🏆 with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021

Atlético siegt dank Suarez und Oblak

Atlético Madrid tat sich wenige Tage nach dem Out in der Champions League in der Meisterschaft daheim gegen Alaves schwer. Dank dem 1:0 bleibt die Mannschaft von Diego Simeone aber auf Kurs Richtung elfter Meistertitel.

Nach dem 19. Saisontor von Luis Suarez in der 54. Minute vergab Atlético eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das hätte sich in der Schlussphase beinahe gerächt. Der frühere Bundesliga-Legionär Joselu scheiterte aber mit seinem Penalty an Atléticos Keeper Jan Oblak.

Erster Verfolger von Atlético bleibt mit vier Punkten Rückstand der FC Barcelona, der sich in San Sebastian mit 6:1 durchsetzte. Lionel Messi, der mit seinem 768. Einsatz für die Katalanen die Klub-Bestmarke von Xavi übernahm, traf zweimal und lieferte den Pass zu einem der beiden Tore des amerikanischen Aussenverteidigers Sergiño Dest. (nih/sda)

Bild: keystone

Paris Saint-Germain zurück an der Spitze

Paris Saint-Germain hat in der 30. Runde die Tabellenführung in der Ligue 1 zurückerobert. Dank dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel in Lyon und der überraschenden Niederlage des bisherigen Leaders Lille ist PSG erstmals seit Ende Januar wieder vor beiden Konkurrenten.

Das Duell der beiden letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten war eine gute Halbzeit lang eine klare Angelegenheit. Auch dank den Saisontoren 19 und 20 von Kylian Mbappé führte der Meister der letzten drei Jahre schon nach 52 Minuten mit 4:0, bevor Lyon zu vielen Torchancen kam. Der 22-jährige Mbappé erreichte mit seiner Doublette als jüngster Spieler die 100-Tore-Marke in der höchsten französischen Liga.

Lille kassierte die erst dritte Niederlage in der laufenden Saison. Die Nordfranzosen unterlagen dem Drittletzten Nîmes mit 1:2. Bereits die erste beiden Male war der Meisterkandidat gegen Kleine gestolpert: im November gegen Brest und im Januar gegen Angers. (nih/sda)

🔚 La victoire ! Des buts et du spectacle, une performance collective parisienne qui permet de prendre la 1⃣ère place du classement de #Ligue1 💪🤩@OL 2⃣-4⃣ @PSG_inside



⚽️ Mbappé 15', 52'

⚽️ Danilo 32'

⚽️ Di Maria 47'



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/HZvtpHixrR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2021

Seferovic weiter in Torlaune

Haris Seferovic hat vor der Nationalmannschafts-Pause seine Torserie fortgesetzt. Der Stürmer von Benfica Lissabon trug einen Treffer und einen Assist zum wichtigen 2:0-Erfolg in Braga bei. Dank dem Sieg überholte Benfica den direkten Konkurrenten und stiess auf Platz 3 vor, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Seferovic hat in den letzten vier Meisterschaftsspielen sechsmal getroffen. (nih/sda)

