Sport-News: Jason Dupasquier in Katar so gut wie nie in der Moto3



Dupasquier so gut wie nie +++ Stricker gewinnt Challenger-Turnier in Lugano

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dupasquier so gut wie nie

Der Freiburger Jason Dupasquier zeigt in der Moto3 beim Saisonauftakt einen starken Auftritt. Der 19-jährige KTM-Fahrer belegt beim GP von Katar den 10. Platz und holt damit erstmals in seiner Karriere WM-Punkte.

In seinem Rookie-Jahr war Dupasqier nie über den 17. Platz hinausgekommen. Nun bestätigte er beim Start in seine zweite WM-Saison die guten Eindrücke aus den Trainings. Den Sieg holte sich der Spanier Jaime Masia. (ram/sda)

Bild: keystone

Murisier zum sechsten Mal Meister

Justin Murisier hat sich an den Schweizer Meisterschaften in St-Luc seinen sechsten nationalen Titel gesichert. Der Walliser gewann im Riesenslalom zwei respektive 13 Hundertstel vor den Bündnern Daniele Sette und Livio Simonet.

Marco Odermatt, Loïc Meillard und Gino Caviezel waren nicht am Start. Am Montag werden die Schweizer Meisterschaften im Val d'Anniviers mit dem Riesenslalom der Frauen abgeschlossen. (ram/sda)

Bild: keystone

Stricker gewinnt Challenger-Turnier in Lugano

Bei seinem erst zweiten Turnier auf Challenger-Stufe holte der 18-jährige Schweizer Dominic Stricker gleich seinen ersten Titel als Tennisprofi. Der letztjährige Juniorensieger des French Open setzte sich beim Hallenturnier in Lugano im Final 6:4, 6:2 gegen den Ukrainer Witali Satschko (ATP 389) durch.

Die einzigen Schweizer, die beim ersten Turniersieg auf der zweithöchsten Stufe der ATP noch jünger waren, sind Roger Federer und Stan Wawrinka. In der Weltrangliste wird der Berner von Position 874 rund 450 Plätze nach oben klettern. (ram/sda)

Bild: keystone

Van Aert gewinnt Gent–Wevelgem

Der Belgier Wout van Aert hat die 83. Ausgabe des Halbklassikers Gent–Wevelgem über 247 Kilometer durch Flandern gewonnen. Der Favorit war im Sprint einer siebenköpfigen Gruppe überlegen.

Zur Gruppe gehörte mit Stefan Küng auch der Schweizer Meister. Der Ostschweizer zeigte ein aktives Rennen und lancierte den Endspurt rund 300 Meter vor dem Ziel. Er blieb gegen hochkarätige Sprint-Konkurrenz aber chancenlos. Küng belegte Rang 6, die Ränge 2 und 3 gingen an die Italiener Giacomo Nizzolo und Matteo Trentin. (ram)

Wout Van Aert vinder Gent-Wevelgem 🇧🇪

2. Giacomo Nizzolo

3. Matteo Trentin pic.twitter.com/JKIcTVBbxA — Forhjulslir (@forhjulslir) March 28, 2021

Reichenbach und Hirschi mit guten Platzierungen

In der 7. und letzten Etappe der Katalonien-Rundfahrt fahren Sébastien Reichenbach als Vierter und Marc Hirschi als Siebter Spitzenplätze heraus. Im 133 Kilometer langen und vom Belgier Thomas De Gendt gewonnenen letzten Teilstück mit Start und Ziel in Barcelona behielt Leader Adam Yates (Bild) die Kontrolle jederzeit. (ram/sda)

Bild: keystone

Bencic wird in Miami nicht glücklich

Belinda Bencic (WTA 12) verpasst beim Masters-1000-Turnier in Miami den Einzug in die Achtelfinals. Die 24-jährige Ostschweizerin verliert gegen die um acht Positionen schlechter klassierte Tschechin Marketa Vondrousova 6:4, 4:6, 4:6.

Das Masters-1000-Turnier von Miami bringt Bencic kein Glück. Obwohl sie zum Beispiel in Toronto oder Dubai auch schon grosse Hartplatz-Titel gewonnen hat, erreichte sie in Südflorida erst einmal, vor sechs Jahren, die Achtelfinals. (ram/sda)

Bild: keystone

Tom Lüthi fährt nur auf Startplatz 17

Tom Lüthi startet im ersten Saisonrennen der Moto2 am Sonntag in Katar nur von der 17. Position. Der Routinier verlor bei seinem Debüt im spanischen SAG-Team knapp 1,2 Sekunden auf den Pole-Mann Sam Lowes. Lüthis Teamkollege Bo Bendsneyder zeigte als Dritter das grosse Potenzial des Kalex-Motorrads auf. In der Moto3 geht der Freiburger Jason Dupasquier als Zwölfter so weit vorne ins Rennen wie nie in seiner letztjährigen Rookie-Saison. (pre/sda)

Bild: keystone

Verstappen holt die Pole-Position in Bahrain

Max Verstappen ist im Qualifying für den Grand Prix von Bahrain der lachende Sieger. Der Niederländer sichert sich im Red Bull die Pole-Position mit klarem Vorsprung. Verstappen entschied den Kampf um den besten Startplatz für das erste Saisonrennen mit fast vier Zehnteln Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes für sich. In der zweiten Startreihe werden Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Charles Leclerc im Ferrari stehen.

Verstappen bestätigte damit seine starken Leistungen in den Trainings, in denen er auf dem Wüstenrundkurs in Sakhir dreimal mit Bestzeit überzeugt hatte. In Bahrain hatte er es zuvor in sieben Anläufen nie in die erste Startreihe geschafft. Insgesamt ist es für den jüngsten GP-Sieger der Geschichte die vierte Pole-Position in der Formel 1.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schafften beide den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Antonio Giovinazzi entschied das Duell gegen Kimi Räikkönen für sich. Der Italiener wird im Nachtrennen am Sonntag von Platz 12 losfahren, der Finne wird auf Position 14 stehen. (pre/sda)

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️



A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2 — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

