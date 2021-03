Sport

Sport-News: Kadetten Schaffhausen überraschen in Montpellier



Kadetten überraschen in Montpellier +++ Bencic spielt in Miami gegen Dijas

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bencic spielt gegen Dijas

Belinda Bencic trifft nach ihrem Freilos beim WTA-1000-Turnier von Miami auf die Kasachin Sarina Dijas (WTA 89). Diese setzte sich in der 1. Runde gegen Venus Williams (WTA 79) mit 6:2, 7:6 (12:10) durch. Die letzte Begegnung zwischen der in Miami als Nummer 11 gesetzte Bencic und Dijas liegt über sieben Jahre zurück. Damals siegte die Ostschweizerin als 16-Jährige in der Qualifikation von Pattaya in zwei Sätzen. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Kadetten überraschen in Montpellier

Die Kadetten Schaffhausen erspielen sich in der European League im Achtelfinal-Hinspiel in Montpellier mit einem überraschenden 27:27 eine verheissungsvolle Ausgangslage. Wenig fehlte, und die Kadetten wären gar mit einem Sieg aus Südfrankreich nach Hause gereist. Der rechte Flügel Nik Tominec vergab 27 Sekunden vor dem Ende die Chance zum 28:26 – es wäre für die Schaffhauser die erste Führung mit zwei Toren Differenz gewesen. Nach der Schlusssirene glich Hugo Descat mit einem verwandelten Penalty aus. (pre/sda)

Video: SRF

EVZ Academy nur noch ein Jahr in der Swiss League

Der EV Zug wird sein Team EVZ Academy nach der Saison 2021/22 aus der Swiss League zurückziehen. Der EVZ akzeptiert damit die strategische Ausrichtung der Swiss League. Hintergrund des Schritts ist die neue eigenständige Aktiengesellschaft Swiss League AG, die zehn Swiss-League-Klubs letzten Dezember gegründet haben.

Die EVZ Academy wie auch die Ticino Rockets wurden nicht unter die Gründungsmitglieder aufgenommen. Die Swiss League will mit dem Vorgehen nur noch traditionelle Klubs mit einem gewissen Zuschauerpotential berücksichtigen. Dies soll eine bessere Vermarktung der zweithöchsten Liga ermöglichen. (pre/sda)

Die #EVZAcademy spielt noch eine Saison in der #SwissLeague.



Der EVZ akzeptiert die zukünftige strategische Ausrichtung der Swiss League und zieht sein Team «EVZ Academy» nach der Saison 2021/22 zurück.



📰 Zur News: https://t.co/ZTdajhGIPN pic.twitter.com/Pa4RS3IDhe — EVZ (@official_EVZ) March 23, 2021

Hirschi im Zeitfahren noch nicht in Topform

Marc Hirschi fährt beim Einzelzeitfahren der Katalonien-Rundfahrt am See von Banyoles auf den 50. Platz. Der Berner büsst auf den 18,5 Kilometern 1:28 Minuten auf den australischen Sieger und zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis ein. Die Gesamtführung übernimmt nach der 2. Etappe der Portugiese João Almeida.

Hirschi bestreitet im Nordosten Spaniens seine ersten Wettkampf-Kilometer in diesem Jahr und mit seinem neuen Team UAE Emirates. Sein Formaufbau im Hinblick auf die Ardennen-Klassiker geht am Mittwoch mit einem Härtetest weiter. Es steht unter anderem der Schlussaufstieg zur Skistation Vallter 2000 in den Pyrenäen an. (pre/sda)

Bild: keystone

Prandelli tritt als Fiorentina-Trainer zurück

Cesare Prandelli legt sein Amt als Cheftrainer von Fiorentina nach einem Dreivierteljahr nieder. Zugleich will der 63-Jährige nach eigenen Worten seine Trainerkarriere beenden. Nachfolger wird Prandellis Vorgänger Giuseppe Iachini, der zuletzt ebenfalls noch im Verein angestellt war. Er soll die Mannschaft vor dem Abstieg retten. Fiorentina liegt zehn Runden vor Schluss der Meisterschaft auf dem 14. Platz. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte. Der frühere italienische Nationalcoach Prandelli hatte Fiorentina schon von 2005 bis 2010 trainiert. Letzten Sommer begann er seine zweite Amtszeit in Florenz. (pre/sda)

Lettera di Cesare Prandelli.#Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

Wölfli übernimmt Job bei YB

Wenige Monate nach dem Rücktritt vom Spitzensport wird der legendäre Goalie Marco Wölfli wieder für die Young Boys tätig. Der 38-jährige Grenchner übernimmt ab April in der YB-Geschäftsstelle ein 50-Prozent-Mandat im Sponsoring-Team. Wölfli werde sich der Kundenbetreuung widmen und den Klub bei Events und Kongressen im Stadion Wankdorf repräsentieren, teilte der Klub mit. (pre/sda)

Das Sponsoring-Team des BSC Young Boys bekommt prominente Verstärkung: Marco Wölfli nimmt ab April seine Arbeit auf der YB-Geschäftsstelle auf 💛🖤



ℹ️➡️ https://t.co/XflWAIBFGK

🎥➡️ https://t.co/pdMZTvGnd0 #BCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/yP4MwE81Uz — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 23, 2021

Weitere Knieoperation bei Del Potro

Der Argentinier Juan Martin Del Potro muss sich einer vierten Operation im rechten Knie unterziehen. Wie der 32-Jährige aus Tandil mitteilte, hat eine konservative Therapie nicht angeschlagen, womit ein weiterer Eingriff unumgänglich ist. Seine bislang letzte Partie auf der ATP Tour bestritt der US-Open-Sieger von 2009 im Juni 2019 am Rasenturnier in Queens. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Bradl wieder Marquez-Ersatz beim Auftakt der MotoGP-Saison

Stefan Bradl wird bei den ersten beiden Rennen der MotoGP-Saison am kommenden Sonntag und eine Woche später jeweils in Doha den achtmaligen Motorrad-Weltmeister Marc Marquez erneut ersetzen. Zuvor hatte der Honda-Rennstall mitgeteilt, dass der 28-jährige Spanier noch nicht wieder fit genug ist.

Marquez hatte sich in der letzten Saison bei einem Sturz im ersten Rennen schwer am rechten Oberarm verletzt und die restliche WM verpasst. Bradl war in elf Grands Prix für ihn eingesprungen, mit einem 7. Platz als bestem Ergebnis. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

DFL führt tägliche Corona-Schnelltests ein

Die Spieler der 1. und 2. deutschen Bundesliga müssen sich ab dem 1. April an allen Trainings- und Reisetagen einem Corona-Schnelltest unterziehen. Damit sollen Spielausfälle wegen Infektionen vermieden werden, wie die Deutsche Fussball-Liga (DFL) mitteilte. Die Regelung gilt für alle Städte mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mindestens 35 Fällen. Bislang waren nach dem DFL-Konzept zwei PCR-Tests pro Woche vorgesehen. (abu/sda/dpa)

#DFL erweitert medizinisch-hygienisches Konzept für die Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/p1OEyZw1Gu pic.twitter.com/6fVmkk1OJk — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 23, 2021

Ex-Sion-Coach Grosso bereits mit neuem Job

Fabio Grosso braucht nicht lange, um nach seiner Entlassung beim FC Sion einen neuen Klub zu finden. Der 43-jährige Italiener übernimmt bis Ende Saison den Trainerposten beim Serie-B-Verein Frosinone.

Dort ersetzt er mit Alessandro Nesta einen anderen Weltmeister von 2006. Dieser war am Samstag nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Lecce freigestellt worden. (abu/sda)

Bild: keystone

Erfolgsserie von Atlanta nach acht Siegen gestoppt

Trotz 14 Rebounds und 12 Punkten des Genfers Clint Capela mussten die Atlanta Hawks in der NBA wieder einmal als Verlierer vom Platz. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia verlor bei der 110:119-Auswärtsniederlage gegen die Los Angeles Clippers erstmals wieder nach acht Siegen in Folge. In der Eastern Conference belegen die Hawks den 5. Zwischenrang. (abu/sda)

Bild: keystone

