Sport

Sport-News

Sport-News: Max Verstappen fährt Bestzeit im ersten Training



Sport-News

Verstappen mit Bestzeit im ersten Training +++ Die Delia-Durrer-Festspiele gehen weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bestzeit für Max Verstappen im Bahrain-Training

Die erste Bestzeit der Formel-1-Saison 2021 gehört Max Verstappen. Der Niederländer im Red Bull ist im ersten Training für den Grand Prix von Bahrain der Schnellste. Das Duo des Teams Alfa Romeo reihte sich im Mittelfeld ein. Antonio Giovinazzi klassierte sich als Zehnter unmittelbar von seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen.

In der ersten Stunde auf dem Wüstenrundkurs in Sakhir war Verstappen auf seiner besten Runde knapp drei Zehntel schneller als Valtteri Bottas im Mercedes. Titelverteidiger Lewis Hamilton, der seinen achten WM-Titel anstrebt, büsste als Vierter etwas mehr als eine halbe Sekunde auf die Bestzeit ein. Zwischen dem Mercedes-Duo klassierte sich Lance Stroll im McLaren. (abu/sda)

Bild: keystone

Drittes Gold für Durrer, Premiere für Rösti

Delia Durrer hat an den Schweizer Meisterschaften in Zinal ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die 18-jährige Nidwaldnerin war auch im Super-G eine Klasse für sich, nachdem sie bereits in der Kombination und in der Abfahrt triumphiert hatte.

Durrer nahm der zweitplatzierten Weltcup-Fahrerin Priska Nufer 93 Hundertstel ab. Mit Lara Gut-Behrami und Corinne Suter verzichteten die besten Schweizer Speed-Fahrerinnen auf die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen.

Bei den Männern gewann Lars Rösti im Super-G seinen ersten Schweizer Meistertitel. Der 23-jährige Berner hatte vor zwei Monaten auf derselben Piste bereits ein Europacup-Rennen für sich entschieden und setzte sich nun mit einem Vorsprung von 63 Hundertstel auf Nils Mani durch. (abu/sda)

Thurgau verkürzt Serie mit Tor in 101. Minute

Im zweitlängsten Playoff-Spiel der Swiss-League-Geschichte hat der HC Thurgau die Viertelfinal-Serie gegen Langenthal auf 2:3 verkürzt. Jonathan Ang schoss nach 26 Sekunden in der dritten Verlängerung den erlösenden Treffer für die Ostschweizer.

Länger hatte in der zweithöchsten Liga erst eine Partie gedauert. Vor einem Jahr war ein Viertelfinal zwischen Langenthal und Olten nach knapp 105 Minuten entschieden worden. In der National League liegt der Rekord für das längste Spiel bei 118 Minuten.

Langenthal - Thurgau 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) n.3.V.

0 Zuschauer. - SR Massy/Hürlimann, Huguet/Wermeille.

Tore: 10. Küng (Kummer, Maret) 1:0. 41. (40:31) Spannring 1:1. 58. Rundqvist (Mosimann) 1:2. 59. Kummer (Elo/Unterzahltor!) 2:2 (ohne Torhüter). 101. Ang (Brennan, Brändli) 2:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Langenthal, 5mal 2 Minuten gegen Thurgau. (abu/sda)

Kloten mit Kantersieg in die Halbfinals

Kloten setzt in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League mit einem 8:0-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds ein deutliches Zeichen und zieht in die Halbfinals ein.

Nach der überraschenden Niederlage am Dienstag in La Chaux-de-Fonds zeigte der Qualifikationssieger und Aufstiegsfavorit Kloten eine eindrückliche Reaktion. Er schoss sich so richtig warm für die Halbfinals. Vor allem im Mitteldrittel überfuhren die Zürcher Unterländer die Neuenburger regelrecht. Innert weniger als neun Minuten machten die Spieler von Coach Per Hanberg aus einem knappen 1:0 ein beruhigendes 6:0. Am Ende resultierte ein Kantersieg mit acht verschiedenen Torschützen.

Kloten - La Chaux-de-Fonds 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

0 Zuschauer. - SR Staudenmann/Hungerbühler, Nater/Bichsel.

Tore: 8. Spiller (Kellenberger/Powerplaytor) 1:0. 30. Knellwolf (Leone) 2:0. 33. Meyer 3:0. 35. Altorfer (Spiller/Powerplaytor) 4:0. 37. Gian Janett (Altorfer, Figren) 5:0. 39. Kellenberger (Meyer, Spiller) 6:0. 50. (49:08) Oejdemark (Spiller, Altorfer/Powerplaytor) 7:0. 51. (50:19) Kindschi (Faille, Figren/Powerplaytor) 8:0.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. (nih/sda)

Team Ineos dominiert in Katalonien - Hirschi weit zurück

Das britische Team Ineos dominiert die Katalonien-Rundfahrt praktisch nach Belieben. Adam Yates verteidigte die Führung in der 4. Etappe erfolgreich. Hinter dem Briten, mit sieben Sekunden Rückstand Vierter in der Tageswertung, folgen im Gesamtklassement seine Teamkollegen Richie Porte mit 45 und Geraint Thomas mit 49 Sekunden Rückstand auf den Plätzen 2 und 3.

Marc Hirschi verlor auch in der dritten von vier Bergetappen viel Zeit. Der Berner, der in Katalonien sein erstes Rennen in diesem Jahr bestreitet und entsprechend noch nicht in bester Verfassung ist, verlor fast 20 Minuten auf den Tagessieger Esteban Chaves aus Kolumbien. In der Gesamtwertung liegt der Aufsteiger der letzten Saison als 65. gut 33 Minuten hinter Yates. (nih/sda)

Bencic in Miami ungefährdet in die 3. Runde

Belinda Bencic gelang beim Masters-1000 in Miami ein perfekter Start. Nach einem Freilos bezwang der Ostschweizerin in der 2. Runde die Kasachin Sarina Dijas (WTA 89) ohne Probleme 6:2, 6:1.

Nächste Gegnerin der Weltnummer 12 ist in der 3. Runde die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 20) oder die Chinesin Wang Qiang (WTA 38). (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

EM-Spiele in Dänemark vor 11'000 Zuschauer

Die vier für die dänische Hauptstadt Kopenhagen geplanten EM-Spiele werden vor Zuschauern stattfinden. Die Regierung will zu den Partien im 38'000 Plätze bietenden Parken-Stadion pro Spiel mindestens 11'000 Fans zulassen. «Die Europameisterschaft ist ein historisches Ereignis für Dänemark», liess sich Sport- und Kulturminister Joy Mogensen zitieren.

Für den Fall einer starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen im Land behält sich die Regierung allerdings eine Reduktion der Zuschauer oder gar den kompletten Ausschluss vor. Ebenso könne die Zahl der zugelassenen Fans erhöht werden, falls die Situation dies erlaube, hiess es im Communiqué der Behörden. «Wir haben den dänischen Fussballverband und die UEFA darüber informiert, dass es möglicherweise erforderlich ist, Zuschauer zu verbieten, falls die medizinische Lage Spiele vor Fans nicht zulässt», so Mogensen.

Die UEFA hatte unlängst klar gemacht, dass sie sich für die EM Zuschauer in den Stadien wünscht. Präsident Aleksander Ceferin drohte gar damit, den Ländern, die keine Zuschauer zu den Spielen zulassen, die EM zu entziehen. In Dänemark ist die Pandemie derzeit unter Kontrolle. Im Land mit 5,8 Millionen Einwohnern werden pro Tag zwischen 700 und 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. (pre/sda)

Deutscher Nati-Spieler positiv getestet

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Island gibt es bei der deutschen Nationalmannschaft einen Corona-Fall. Das bestätigte der Deutsche Fussball-Bund (DFB) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuerst die «Bild»-Zeitung darüber berichtet hatte. Betroffen ist nach Angaben des DFB einer der 25 Spieler im Kader. Den Namen nannte der Verband nicht, der Betroffene habe aktuell keine Symptome. Gemäss «Bild» handelt es sich um den Gladbacher Jonas Hofmann. Das Spiel gegen Island in Duisburg (20.45 Uhr) soll wie geplant stattfinden. (pre/sda)

ℹ️ Die gestern durchgeführten PCR-Testungen ergaben heute Morgen ein positives Testergebnis. Der positiv getestete Nationalspieler, der aktuell symptomfrei ist, wurde umgehend isoliert. Aktuell läuft die Kontaktnachverfolgung.



➡️ https://t.co/NI9iDVxtPQ#GERISL #DieMannschaft pic.twitter.com/T8Z3IIuORu — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 25, 2021

Wawrinka am linken Fuss operiert

Stan Wawrinka unterzieht sich einer kleinen Operation am linken Fuss. Dieser hat ihm seit längerem Probleme bereitet. Wie der Waadtländer wenige Tage vor seinem 36. Geburtstag via soziale Medien mitteilte, ist der Eingriff gut verlaufen. Er werde einige Wochen ausfallen, so Wawrinka, der von sich ein Foto im Spitalbett postete.

Das Jahr 2021 steht bislang unter einem schlechten Stern für den dreifachen Grand-Slam-Sieger. Eine Covid-19-Erkrankung warf ihn in der Vorbereitung auf die neue Saison stark zurück. Nach seinem Ausscheiden am Australian Open in Melbourne in der 2. Runde nach vergebenen Matchbällen gegen Marton Fucsovics verlor Wawrinka zuletzt sowohl in Rotterdam als auch in Doha in der Startrunde. (pre/sda)

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure 💉🔬🔪🦶 on it. Everything went well 🙏🏼. I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon 🏃🏻💪🏻 🎾🧡 pic.twitter.com/5PZre7kluA — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 25, 2021

Durrer fährt überlegen zum Abfahrtstitel

Delia Durrer kürt sich einen Tag nach ihrem Premieren-Titel in der Kombination auch in der Abfahrt zur Schweizer Meisterin. Die 18-jährige Nidwaldnerin dominiert die Konkurrenz in Zinal klar.

Durrer hatte bereits in den Trainings jeweils die Bestzeit aufgestellt und untermauerte ihre Überlegenheit am Renntag. Über acht Zehntel nahm Durrer dem Rest des Feldes ab, dem die besten Schweizer Speedfahrerinnen um Weltmeisterin Corinne Suter und Lara Gut-Behrami ferngeblieben waren. Am ehesten mit Durrer mithalten konnte die Sarganserländerin Janine Schmitt, die sich mit 81 Hundertstel Rückstand Silber sicherte. Bronze ging an Stephanie Jenal, die bereits eine Sekunde auf die Siegerzeit verlor.

Für Durrer, die Ende Februar nach guten Resultaten im Europacup ihr Weltcup-Debüt in der Abfahrt im Val di Fassa gegeben hatte, war es bereits der zweite Triumph an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften im Wallis. Am Mittwoch hatte sie sich bereits Gold in der Kombination gesichert. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Kadetten holen einen Weltmeister

Die Kadetten Schaffhausen rüsten im Hinblick auf die kommende Saison weiter auf. Mit Joan Cañellas verpflichteten die Nordostschweizer einen ehemaligen Weltmeister und Champions-League-Sieger für den linken und mittleren Rückraum.

Der 34-jährige Spanier unterschrieb bei den Kadetten für zwei Jahre und soll als Leader die unerfahreneren Spieler in ihrer Entwicklung vorantreiben. Cañellas stand zuletzt beim ungarischen Topverein Pick Szeged unter Vertrag, spielte in seiner Karriere aber auch schon für den FC Barcelona, THW Kiel oder Vardar Skopje. Mit Skopje gewann er 2017 die Champions League, mit Spanien wurde Cañellas 2013 Weltmeister sowie 2018 und 2020 Europameister. (ram/sda)

Bild: keystone

Alston definitiv neuer HCD-Sportchef

Nun hat es auch der HC Davos verkündet: Jan Alston wird neuer «General Manager» bei den Bündner und tritt damit in die Fussstapfen von Sportchef Raeto Raffainer, der zum SC Bern abgewandert ist. Zuletzt war der kanadisch-schweizerische Doppelbürger von 2011 bis 2020 als Sportdirektor in Lausanne tätig.

HCD-CEO Marc Gianola zeigt sich erfreut, dass mit Alston ein gestandener GM beim HCD übernehmen wird: «Jan zeigte seine grossen Qualitäten schon zu seiner aktiven Zeit auf dem Eis. Nun bewies er in fast zehn Jahren bei Lausanne, dass er mit nachhaltiger Aufbauarbeit auch langfristige Ziele erreichen kann. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Mann mit Erfahrung, einem grossen Netzwerk und einem breiten Background im Schweizer Eishockey für den HC Davos gewinnen konnten.» (pre)

ℹ️ Mit Jan Alston konnte der HC Davos seinen Wunschkandidaten für die vakante Position als GM verpflichten.

Alle Details: https://t.co/3SYO9fzXqV#welcome #HCD #DieEisheimischen pic.twitter.com/LAwYffkYt1 — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) March 25, 2021

Hawks verlieren trotz starkem Capela

Die Atlanta Hawks kassieren die zweite Niederlage in Folge. Bei den Sacramento Kings kann auch der starke Clint Capela die 108:110-Niederlage der Hawks nicht verhindern. Der Genfer Center war mit seinen 25 Punkten der zweitbeste Skorer seines Teams hinter Starspieler Trae Young. Aus dem Spiel heraus überzeugte Capela mit einer starken Trefferquote, zehn seiner zwölf Versuche versenkte er. Zudem zeigte der 26-Jährige mit 17 Rebounds unter dem Korb seine bekannte Stärke.

Gegen den Mann des Spiels, Sacramentos De'Aaron Fox, half allerdings auch Capelas Parforce-Auftritt nichts. Der 23-jährige Fox kam bis Spielschluss auf 37 Punkte. Die Hawks haben ihren Höhenflug unter Interimscoach Nate McMillan derweil beendet. Nach acht Siegen in Serie mit Beginn seiner Amtszeit hat das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia nun die zweite Niederlage in Folge kassiert. (pre/sda)

NHL wirft Skandal-Schiri raus

Schiedsrichter Tim Peel wird in der NHL keine Spiele mehr leiten dürfen. Das teilte die Liga mit, nachdem der Unparteiische negativ aufgefallen war. Peel hatte eine Strafe gegen die Nashville Predators verhängt, weil ihm danach war, nicht weil ein schweres Foul vorlag. Offenbar hatte er vergessen, dass seine Kommentare aufgenommen wurden.

«Nichts ist wichtiger, als die Integrität unseres Spiels zu gewährleisten», sagte NHL-Vizepräsident Colin Campbell. «Tim Peels Verhalten steht in direktem Widerspruch zu der Einhaltung dieses Grundprinzips, das wir von unseren Offiziellen verlangen und das unsere Fans, Spieler, Trainer und alle, die mit unserem Spiel verbunden sind, erwarten und verdienen. Es gibt keine Rechtfertigung für seine Kommentare, unabhängig vom Kontext oder seiner Absicht.» (ram)

Paganini verpasst WM-Kür

Für Alexia Paganini setzte es an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm eine herbe Enttäuschung ab. Die 19-Jährige verpasste als 25. die Kür der besten 24 um einen halben Punkt. Sie muss um die Olympia-Teilnahme bangen. Wie gross der Frust bei Paganini war, unterstreicht die Tatsache, dass sie nach ihrer Darbietung keinen Kommentar abgab.

Paganini drehte den abschliessenden Rittberger nur doppelt, und da dieser laut Reglement hätte dreifach sein müssen, kamen null Punkte in die Wertung. Wäre ihr der Sprung, den sie normalerweise beherrscht, gelungen, wäre sie wohl in den Top 15 klassiert gewesen. In Führung liegt die Russin Anna Schtscherbakowa. Dahinter folgen die Japanerin Rika Kihira und Landsfrau Elisaweta Tuktamischewa (ram/sda).

Video: SRF

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter