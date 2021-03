Sport

Sport-News: Max Verstappen holt die Pole-Position in Bahrain



Verstappen in Bahrain auf der Pole +++ Zenhäusern und Meillard holen Slalom-Titel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Verstappen holt die Pole-Position in Bahrain

Max Verstappen ist im Qualifying für den Grand Prix von Bahrain der lachende Sieger. Der Niederländer sichert sich im Red Bull die Pole-Position mit klarem Vorsprung. Verstappen entschied den Kampf um den besten Startplatz für das erste Saisonrennen mit fast vier Zehnteln Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes für sich. In der zweiten Startreihe werden Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Charles Leclerc im Ferrari stehen.

Verstappen bestätigte damit seine starken Leistungen in den Trainings, in denen er auf dem Wüstenrundkurs in Sakhir dreimal mit Bestzeit überzeugt hatte. In Bahrain hatte er es zuvor in sieben Anläufen nie in die erste Startreihe geschafft. Insgesamt ist es für den jüngsten GP-Sieger der Geschichte die vierte Pole-Position in der Formel 1.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schafften beide den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Antonio Giovinazzi entschied das Duell gegen Kimi Räikkönen für sich. Der Italiener wird im Nachtrennen am Sonntag von Platz 12 losfahren, der Finne wird auf Position 14 stehen. (pre/sda)

BREAKING: VERSTAPPEN TAKES POLE IN BAHRAIN!!



Hamilton and Bottas line up behind!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wYtHEOBpJn — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Zenhäusern und Meillard holen Slalom-Titel

Ramon Zenhäusern und Mélanie Meillard heissen die diesjährigen Schweizer Slalom-Meister. Beide setzten sich in Grimentz überlegen durch. Zenhäusern wies am Ende einen Vorsprung von 94 Hundertstel auf den zweitplatzierten Joël Lütolf auf. Der Walliser profitierte auch davon, dass bei nicht einfachen Bedingungen im 2. Lauf unter anderen Daniel Yule, Tanguy Nef und Luca Aerni ausschieden.

Bei den Frauen triumphierte Meillard in Abwesenheit von Wendy Holdener, Michelle Gisin und Camille Rast gar mit einem Vorsprung von rund dreieinhalb Sekunden (!) auf die zweitklassierte Valentine Macheret. Meillard war Mitte März am Weltcup in Are positiv auf das Coronavirus getestet worden und erst im Lauf dieser Woche aus der Quarantäne entlassen worden. (pre/sda)

Bild: keystone

Zverev in Miami schon ausgeschieden

Das Traditionsturnier in Miami, das sowieso schon unter einer schwachen Besetzung leidet, verliert zwei weitere Aushängeschilder. Der als Nummer 3 gesetzte Deutsche Alexander Zverev, der noch letzte Woche in Acapulco den Titel geholt hatte, verabschiedete sich nach einem Freilos gleich in der 2. Runde. Er brach gegen den Finnen Emil Ruusuvuori (ATP 83) nach gutem Start regelrecht ein und verlor 6:1, 3:6, 1:6.

Roger Federer, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Dominic Thiem hatten wegen kleinerer Verletzungen oder aus privaten Gründen auf die Teilnahme beim Masters-1000-Turnier in Südflorida verzichtet. Besser ist die Besetzung bei den Frauen. Die Weltnummer 3 Simona Halep trat jedoch wegen einer Schulterverletzung nicht zu ihrer Drittrunden-Partie an. Die Ostschweizerin Belinda Bencic (WTA 12) spielt gegen die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 20) um den Einzug in die Achtelfinals. (pre/sda)

Bild: keystone

Punktequotient für NL-Tabelle entscheidend

Wie erwartet kann auch die Partie der National League vom Samstagabend zwischen Lausanne und Biel nicht durchgeführt werden. Die Seeländer befinden sich weiter in Quarantäne, nachdem Toni Rajala und Michael Hügli positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Deshalb war schon das vorgesehene Bieler Heimspiel vom Freitag gegen Genève-Servette abgesagt worden. Da Hügli früher schon einmal an Corona erkrankt war, besteht beim EHCB noch die leise Hoffnung, dass dessen positiver Test darauf zurückzuführen ist. Jedenfalls ist noch nicht klar, wie lange die Quarantäne andauern wird.

Doch auch wenn die Bieler schon am Dienstag auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers wieder antreten können, werden die verpassten Partien nicht nachgeholt. Daher wird die Schlussrangliste der National League gemäss dem Beschluss der Ligaversammlung von Anfang Januar anhand des Punktequotienten ermittelt. Die letzte Runde der Qualifikation findet am 5. April statt, zwei Tage später beginnen die Playoff-Achtelfinals. Die Bieler belegen aktuell den 7. Rang und wären damit nicht direkt in den Viertelfinals, die nur die Top 6 erreichen. (pre/sda)

Da es nicht möglich ist, die abgesagten Spiele nachzuholen, wird die Tabelle der NL-Regular Season nach Punktequotient ermittelt.



Etant donné qu’il n’est pas possible de rattraper les matchs, le classement de saison régulière sera calculé en fonction du quotient de points/match. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 27, 2021

Team-Fliegen in Planica abgebrochen

Das Team-Springen beim Weltcupfinale in Planica wurde am Samstag nach 21 von 36 Springern im ersten Durchgang abgebrochen. Davor hatte es bei stark wechselnden Windverhältnissen enorm unterschiedliche Weiten gegeben. Nach mehreren längeren Verzögerungen verfügte die Jury schliesslich den Abbruch. Das Mannschaftsfliegen soll nun am Sonntag in einem Durchgang ab 9.00 Uhr nachgeholt werden. Der Einzelwettkampf mit zwei Durchgängen ist für 10.30 Uhr angesetzt. (pre/sda)

FIS Women's World Cup #Chaikovsky: Today's team competition was canceled due to the strong wind.#skijumping #FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 27, 2021

Capelas Hawks siegen wieder

Gegen Golden State, das auf den am Steissbein verletzten Stephen Curry verzichten musste, kehrte Atlanta samt Clint Capela auf die Siegesstrasse zurück. Die Hawks gewannen in San Francisco gegen die Warriors 124:108. Capela zeigte mit 18 Punkten, 15 Rebounds und 3 Assists einen starken Auftritt. Von den Teamkollegen ragte insbesondere John Collins heraus. Mit 38 Punkten, die eine persönliche Bestleistung darstellen, und 12 Rebounds war er der starke Mann der Hawks. (pre/sda)

Bild: keystone

Russen-Sweep bei Eiskunstlauf-WM

Anna Schtscherbakowa (Bild) hat sich an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm zwei Tage vor ihrem 17. Geburtstag gleich selber beschenkt. Die Russin gewann bei ihrer WM-Premiere souverän – trotz Sturz beim Vierfach-Flip.

Mit dem Total von 233,17 Punkten distanzierte sie ihre Landsfrau Elisaweta Tuktamischewa um 12,71 Punkte. Alexandra Trussowa (217,20) komplettierte das russische Podest. Die Schweizerin Alexia Paganini hatte die Kür als 25. überraschend verpasst. (ram/sda)

Bild: keystone

Asgreen düpiert die Favoriten

Der Däne Kasper Asgreen düpierte beim E3-Preis in Harelbeke im Rahmen der World-Tour die Favoriten. Der Ostschweizer Stefan Küng blieb bei der Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag diskret und belegte mit 2:47 Minuten Rückstand den 20. Platz. Wenig dahinter folgte als 23. der Zürcher Johan Jacobs.

Der dänische Meister Asgreen setzte sich beim belgischen Rad-Klassiker über 204 Kilometer und 17 giftige Anstiege als Solist eine halbe Minute vor dem Franzosen Florian Sénéchal und Cross-Weltmeister und Topfavorit Mathieu van der Poel aus den Niederlanden durch. (ram/sda)

Bild: keystone

Verstappen mit Kampfansage an Mercedes

Max Verstappen hat die Formel-1-Saison mit Bestzeiten eröffnet. Der Niederländer war im Red Bull am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Bahrain zweimal der Schnellste. Es scheint, als hätten die Eindrücke der einzigen Testfahrten vor dem Saisonstart nicht getäuscht: Für Titelverteidiger Lewis Hamilton dürfte der Weg zum achten WM-Titel kein Spaziergang werden.

In der fürs Qualifying und das Nachtrennen am Sonntag wesentlich aussagekräftigeren zweiten Einheit, die unter Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit absolviert wurde, war Verstappen, der WM-Dritte der vergangenen beiden Saisons 0,235 Sekunden, schneller als Hamilton. Valtteri Bottas im zweiten Mercedes büsste als Fünfter gut vier Zehntel ein. Allerdings wird erst das Qualifying wirklich Aufschluss darüber geben, wie die Kräfteverhältnisse sind. Dann werden alle Teams mit gleich viel Benzin im Tank unterwegs sein. (ram/sda)

Bild: keystone

Kämna stürmt zum Solo-Sieg

Nach einer beherzten Attacke hat der Deutsche Lennard Kämna in der fünften Etappe der Katalonien-Rundfahrt seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der 24-Jährige, dessen mehr als 100 Kilometer lange Flucht am Donnerstag noch gescheitert war, wurde einen Tag später für einen Angriff aus einer grösseren Fluchtgruppe rund sieben Kilometer vor dem Ziel in Manresa belohnt.

Bester Schweizer war Sébastien Reichenbach auf Platz 15. Marc Hirschi hielt in der letzten von vier Bergetappen besser mit als in den Tagen zuvor. Er verlor knapp zwei Minuten auf Kämna. Im Gesamtklassement verteidigte der Brite Adam Yates seine Führung auf dem 201 Kilometer langen Teilstück erfolgreich. Er liegt weiterhin 45 Sekunden vor seinem australischen Teamkollegen Richie Porte. (ram/sda)

Bild: keystone

