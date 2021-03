Sport

Sport-News: Saisonende für Claude Paschoud und Dino Wieser des HCD



Saisonende für Paschoud und Dino Wieser +++ Snowboard-Weltmeisterin stirbt in Andermatt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saisonende für Dino Wieser und Paschoud

Dino Wieser und Claude Paschoud werden beim HC Davos in dieser Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren. Die beiden Davoser Urgesteine haben gemäss einer Meldung des Klubs weiterhin mit den Folgen ihrer Gehirnerschütterungen zu kämpfen und müssten «aufgrund von noch andauernden medizinischen Abklärungen und ihrer fortlaufenden Rehabilitation die Saison vorzeitig beenden».

Während Paschoud in der laufenden Meisterschaft immerhin auf zwölf Einsätze kam, endet die Saison für den 31-jährigen Flügelstürmer Dino Wieser ohne Ernstkampf. (sda)

ℹ️ Saisonende für #56 und #71

Dino Wieser und Claude Paschoud müssen aufgrund von noch andauernden medizinischen Abklärungen und ihrer fortlaufenden Rehabilitation die Saison vorzeitig beenden.

Wir wünschen den beiden bei der Reha weiterhin viel Erfolg.#GuteBesserung #HCD pic.twitter.com/T9rjeGICuE — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) March 24, 2021

Moise Kean reiste wieder ab

Moise Kean hat den Zusammenzug des italienischen Nationalteams wieder verlassen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain wird wegen «Müdigkeit» die WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland (Donnerstag) und Bulgarien (Sonntag) nicht bestreiten, wie der italienische Fussballverband bekannt gab. Der 21-Jährige reiste bereits zurück nach Paris. (abu/sda)

Bild: keystone

Weltmeisterin Pomagalski bei Lawinenunglück in Andermatt gestorben

Die Snowboarderin Julie Pomagalski ist eine von zwei Personen, die bei einem Lawinenunglück am Gemsstock im Kanton Uri am Dienstag ihr Leben gelassen hat. Sie wurde 40 Jahre alt.

Den Tod der Snowboarderin bestätigte das französische Olympische Komitee auf Twitter. Die Französin hatte sich 1999 im Snowboardcross zur Weltmeisterin gekürt, startete jedoch auch bei den Alpin-Snowboardern. 2004 triumphierte sie im Gesamtweltcup. Bis zu ihrem Karriereende 2007 sammelte Pomagalski 34 Weltcup-Podestplätze, elf davon im Snowboardcross. Zudem nahm sie 2002 in Salt Lake City und vier Jahre später in Turin an den Olympischen Spielen teil. (abu/sda)

Toutes les pensées de l'équipe de France Olympique et du CNOSF vont à la famille de Julie Pomagalski, à ses proches, à @FedFranceSki. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France OLY en deuil de l'une des siennes. pic.twitter.com/BtXqH398io — France Olympique (@FranceOlympique) March 23, 2021

Kloten verpasst Sweep im Playoff-Viertelfinal

In den Playoffs der Swiss League qualifiziert sich Ajoie als erstes Team für die Halbfinals. Die Jurassier setzen sich gegen Visp mit 4:0 Siegen durch. Ajoie gewann das zweite Auswärtsspiel im Wallis mit 3:1. Für die Entscheidung sorgten Ueli Huber und Reto Schmutz mit ihren Toren im Schlussdrittel. Visp steigerte sich zwar im Vergleich zum 0:7 am Sonntag markant und verzeichnete deutlich mehr Torschüsse (40:21) als die Gäste, Ajoie konnte jedoch auf einen starken Tim Wolf im Tor zählen.

Qualifikationssieger Kloten hätte in La Chaux-de-Fonds ebenfalls in die Halbfinals durchmarschieren können. Doch die Zürcher kassierten im vierten Spiel die erste Niederlage. Zwar machten sie im dritten Drittel einen Zwei-Tore-Rückstand wett, mussten sich aber in der Verlängerung 4:5 geschlagen geben. Doppeltorschütze Oliver Achermann entschied die Partie in der 5. Minute der Overtime.

Wie Kloten fehlt auch Langenthal nur noch ein Sieg fürs Weiterkommen. Der B-Meister von 2019 setzte sich in Weinfelden gegen Thurgau mit 2:1 durch und liegt in der Best-of-7-Serie nun mit 3:1 Siegen vorne. Das Siegtor für die Langenthaler gelang Dario Kummer 41 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Bencic spielt gegen Dijas

Belinda Bencic trifft nach ihrem Freilos beim WTA-1000-Turnier von Miami auf die Kasachin Sarina Dijas (WTA 89). Diese setzte sich in der 1. Runde gegen Venus Williams (WTA 79) mit 6:2, 7:6 (12:10) durch. Die letzte Begegnung zwischen der in Miami als Nummer 11 gesetzte Bencic und Dijas liegt über sieben Jahre zurück. Damals siegte die Ostschweizerin als 16-Jährige in der Qualifikation von Pattaya in zwei Sätzen.

Jil Teichmann (WTA 41) musste ihre Erstrunden-Partie in Florida aufgeben. Die 23-jährige Schweizerin lag gegen die in der Weltrangliste 30 Plätze schlechter klassierte Paula Badosa im ersten Satz mit 6:5, 0:40 in Führung, als sie sich zurückzog. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Kadetten überraschen in Montpellier

Die Kadetten Schaffhausen erspielen sich in der European League im Achtelfinal-Hinspiel in Montpellier mit einem überraschenden 27:27 eine verheissungsvolle Ausgangslage. Wenig fehlte, und die Kadetten wären gar mit einem Sieg aus Südfrankreich nach Hause gereist. Der rechte Flügel Nik Tominec vergab 27 Sekunden vor dem Ende die Chance zum 28:26 – es wäre für die Schaffhauser die erste Führung mit zwei Toren Differenz gewesen. Nach der Schlusssirene glich Hugo Descat mit einem verwandelten Penalty aus. (pre/sda)

Video: SRF

EVZ Academy nur noch ein Jahr in der Swiss League

Der EV Zug wird sein Team EVZ Academy nach der Saison 2021/22 aus der Swiss League zurückziehen. Der EVZ akzeptiert damit die strategische Ausrichtung der Swiss League. Hintergrund des Schritts ist die neue eigenständige Aktiengesellschaft Swiss League AG, die zehn Swiss-League-Klubs letzten Dezember gegründet haben.

Die EVZ Academy wie auch die Ticino Rockets wurden nicht unter die Gründungsmitglieder aufgenommen. Die Swiss League will mit dem Vorgehen nur noch traditionelle Klubs mit einem gewissen Zuschauerpotential berücksichtigen. Dies soll eine bessere Vermarktung der zweithöchsten Liga ermöglichen. (pre/sda)

Die #EVZAcademy spielt noch eine Saison in der #SwissLeague.



Der EVZ akzeptiert die zukünftige strategische Ausrichtung der Swiss League und zieht sein Team «EVZ Academy» nach der Saison 2021/22 zurück.



📰 Zur News: https://t.co/ZTdajhGIPN pic.twitter.com/Pa4RS3IDhe — EVZ (@official_EVZ) March 23, 2021

Hirschi im Zeitfahren noch nicht in Topform

Marc Hirschi fährt beim Einzelzeitfahren der Katalonien-Rundfahrt am See von Banyoles auf den 50. Platz. Der Berner büsst auf den 18,5 Kilometern 1:28 Minuten auf den australischen Sieger und zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis ein. Die Gesamtführung übernimmt nach der 2. Etappe der Portugiese João Almeida.

Hirschi bestreitet im Nordosten Spaniens seine ersten Wettkampf-Kilometer in diesem Jahr und mit seinem neuen Team UAE Emirates. Sein Formaufbau im Hinblick auf die Ardennen-Klassiker geht am Mittwoch mit einem Härtetest weiter. Es steht unter anderem der Schlussaufstieg zur Skistation Vallter 2000 in den Pyrenäen an. (pre/sda)

Bild: keystone

Prandelli tritt als Fiorentina-Trainer zurück

Cesare Prandelli legt sein Amt als Cheftrainer von Fiorentina nach einem Dreivierteljahr nieder. Zugleich will der 63-Jährige nach eigenen Worten seine Trainerkarriere beenden. Nachfolger wird Prandellis Vorgänger Giuseppe Iachini, der zuletzt ebenfalls noch im Verein angestellt war. Er soll die Mannschaft vor dem Abstieg retten. Fiorentina liegt zehn Runden vor Schluss der Meisterschaft auf dem 14. Platz. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte. Der frühere italienische Nationalcoach Prandelli hatte Fiorentina schon von 2005 bis 2010 trainiert. Letzten Sommer begann er seine zweite Amtszeit in Florenz. (pre/sda)

Lettera di Cesare Prandelli.#Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

