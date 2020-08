Sport

Sportnews: 615'000 Dollar für Sportschuhe von Michael Jordan



Rekord! 615'000 Dollar für diese Michael-Jordan-Sneakers +++ Northug mit Kokain erwischt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Northug mit Kokain erwischt

Der ehemalige norwegische Langlauf-Star Petter Northug ist mit Kokain erwischt worden. Er sei in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten, anschliessend sei ihm Blut abgenommen worden, schrieb der 34-Jährige auf Social Media. Bei ihm sei «eine kleine Menge Rauschgift» gefunden worden, bei dem es sich um Kokain gehandelt habe. Northug sprach von einem «grossen Fehler», für den er sich entschuldige.

Laut norwegischen Medienberichten war Northug mit 168 Stundenkilometern auf einer Strasse unterwegs, auf der die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h beschränkt war. Northug gehört zu den besten Langläufern aller Zeiten und gewann insgesamt vier Olympia-Medaillen, darunter zweimal Gold, sowie 13 WM-Titel. 2018 beendete er seine Karriere. (zap/sda/afp)

Auktions-Rekord: 615'000 Dollar für Sportschuhe von Michael Jordan

Von Basketball-Star Michael Jordan getragene Sportschuhe haben für 615'000 Dollar (519'000 Euro) den Besitzer gewechselt. Es handele sich um den höchsten jemals für ein Paar Sneakers erzielten Auktionspreis, bestätigte am Freitag ein Sprecher des Auktionshauses Christie's dem US-Sender CNN. Das Paar «Air Jordan 1 High Chicago» von Nike hatte Jordan im August 1985 bei einem Testspiel in Italien getragen und darin 30 Punkte erzielt. Bei einem Slam-Dunk-Sprung während des Spiels hatte Jordan das gläserne Brett des Basketballkorbs zertrümmert, eine winzige Scherbe davon steckt bis heute laut Christie's im Profil eines Schuhs. Über den neuen Besitzer der Schuhe wurde zunächst nichts bekannt.

Would you buy these Michael Jordan game-worn AJ1s for $615,000 (₱29,968,950)?



They just sold for that ridiculous amount. pic.twitter.com/KVJKeICc6a — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) August 14, 2020

Im Mai hatte ein nahezu identisches Paar bereits eine ähnliche Summe erlöst. Damals kamen bei Sotheby's in New York «Nike Air Jordan 1S»-Sneakers für 560'000 Dollar unter den Hammer. Auch Sotheby's hatte damals von einem neuen Rekord berichtet. Der «Nike Air Jordan 1S» war ein Schuh, den der heute 57-jährige Jordan 1985 gemeinsam mit Nike entwickelt hatte. (sda/dpa)

Neuerliche Niederlage für Siegenthalers Washington

Die Washington Capitals befinden sich in den NHL-Playoffs in Rücklage. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler verlor gegen die New York Islanders auch den zweiten Achtelfinal, diesmal mit 2:5.

In der Serie liegen die Capitals, die direkt für die Achtelfinals qualifiziert waren und als einer der Favoriten auf den Titel gelten, damit mit 0:2 zurück. Siegenthaler kam in der dritten Formation zu knapp 13 Minuten Eiszeit.

Der 23-Jährige konnte die Niederlage nicht verhindern, obwohl Washington durch Superstar und Doppeltorschütze Alexander Owetschkin nach bereits 56 Sekunden vorne gelegen hatte. Wie bereits im ersten Spiel der Serie (2:4) gaben die Capitals die Führung wieder preis. (sda)

Ex-Weltmeister O'Sullivan im Final gegen Wilson

Der fünffache Titelträger Ronnie O'Sullivan und sein englischer Landsmann Kyren Wilson haben sich nach einem überaus spannenden Halbfinaltag für den Final der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield qualifiziert. O'Sullivan setzte sich im Duell der ehemaligen Weltmeister 17:16 gegen den Engländer Mark Selby durch, der bereits 16:14 geführt hatte. Auch der erste Halbfinal zwischen Wilson und dem Schotten Anthony McGill ging über die volle Distanz.

If you consider the high stakes, the context, the pressure, this must be one of the greatest shots in the history of snooker from Ronnie O’Sullivan. The groan of appreciation from Stephen Hendry accompanies it perfectly. #snooker #bbcsnooker pic.twitter.com/dgKOL1QXhs — Nick Metcalfe (@Nick_Metcalfe) August 14, 2020

Fortuna Düsseldorf in Quarantäne

Zwei Spieler von Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das örtliche Gesundheitsamt ordnete für die gesamte Mannschaft des Bundesliga-Absteigers bis auf Weiteres häusliche Quarantäne an. Die Tests waren am Freitag durchgeführt worden. Das Ergebnis erhielt der Bundesliga-Absteiger am Abend nach einem Testspiel gegen Meerbusch (5:0). Die neue Saison in der 2. Bundesliga beginnt am 18. September. (zap/sda/dpa)

Joshua Cheptegei verbessert Weltrekord über 5000 m

Joshua Cheptegei aus Uganda hat am Diamond-League-Meeting in Monaco über 5000 m einen Weltrekord aufgestellt. Der bald 24-Jährige siegte in 12:35,36 Minuten und verbesserte damit die Bestmarke von Kenenisa Bekele aus dem Jahr 2004. (dab/sda)

Bild: keystone

Ajla Del Ponte siegt in Monte Carlo

Ajla Del Ponte hat am Diamond-League-Meeting in Monaco für eine Überraschung gesorgt. Die 24-jährige Tessinerin siegte über 100 m in 11,16 Sekunden und wies unter anderen Aleia Hobbs (USA) und Marie-Josée Ta Lou aus der Elfenbeinküste, die WM-Zweite von 2017 über 100 m und 200 m, in die Schranken. Del Ponte blieb nach einem vorzüglichen Start nur acht Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung. (dab/sda)

Bild: keystone

Barça-Verteidiger Umtiti positiv auf Coronavirus getestet

Samuel Umtiti vom FC Barcelona wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe keine Symptome und fühle sich gut, so die Katalanen in einem Communiqué.

Der positive Test hat keine Auswirkungen auf das Champions-League-Viertelfinale, welches Barcelona am Freitag gegen Bayern München bestreitet. Umtiti hat aufgrund einer Knieverletzung zuletzt nicht mit der Mannschaft trainiert und steht nicht im Kader. (dab)

Jill Teichmann in Lexington in den Halbfinals

Die 23-jährige Schweizerin Jil Teichmann sorgt am WTA-Tennisturnier in Lexington weiter für Furore. Teichmann besiegte in den Viertelfinals mit dem siebenten Matchball Cici Bellis mit 6:2, 6:4. Vom 2:2 im ersten Satz bis zum 6:2, 5:2 gewann sie Schweizerin neun von elf Games und realisierte so die Vorentscheidung. Im Finish wehrte die 21-jährige Cici Bellis sechs Matchbälle ab und schaffte das Re-Break zum 4:5, ehe sie erneut ein eigenes Aufschlagspiel nicht mehr durchbrachte.

Obwohl Bellis in der Weltrangliste als Nummer 302 der Welt weit hinter Teichmann (WTA 63) klassiert ist, überraschte der klare Sieg der Schweizerin. Bellis war vor zwei Jahren die Nummer 35 der Welt, ehe Handgelenk- und Ellenbogen-Verletzungen sie weit zurückwarfen. Jetzt befindet sie sich auf dem Weg zurück. Jil Teichmann dagegen stand vor dieser Woche auf Hartplatz noch nie an einem WTA-Turnier in den Viertelfinals.

Dank der Halbfinalqualifikation am neuen Turnier im US-Bundesstaat Kentucky wird sich Teichmann in der Weltrangliste mindestens unter die besten 60 verbessern. Am Samstag trifft Teichmann auf Shelby Rogers (WTA 116), welche die topgesetzte Serena Williams ausschaltete. Sollte die Schweizerin das Turnier gewinnen, könnte sie bis auf Position 50 vorstossen. (dab/sda)

Bild: keystone

Lüthi und Aegerter am ersten Trainingstag weit zurück

Tom Lüthi glückt am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Österreich der erhoffte Befreiungsschlag nicht.

Der 17-fache GP-Sieger, der in dieser Moto2-Saison noch ohne Spitzenresultat dasteht, reihte sich in Spielberg in der kombinierten Zeitenliste der zwei freien Trainings nur im 18. Rang ein. Auf die Bestzeit des Briten Sam Lowes, der ebenfalls auf Kalex fährt, verlor Lüthi fast sieben Zehntel.

Dominique Aegerter (NTS), der wie in Brünn seinen erkrankten Landsmann Jesko Raffin ersetzt, folgte mit 1,3 Sekunden Rückstand auf dem 22. Platz. Bereits jetzt ist absehbar, dass es für die beiden Berner Moto2-Fahrer am Samstag im Qualifying sehr schwierig wird, sich eine gute Ausgangslage fürs Rennen (Sonntag, 12.20 Uhr) zu sichern. (dab/sda)

Bild: EPA

Tennis-Turnierplan bis zum Masters konkretisiert sich

Die Association of Tennis Professionals (ATP) präsentierte einen neuen Turnierkalender bis Ende Saison. Weitere Änderungen bleiben möglich.

Schon bekannt war, dass nach der Absage des Madrider Turniers (Kategorie 1000) das Turnier von Rom um eine Woche vorgezogen wird (ab 14. September). In Hamburg (ab 21. September) findet in der Woche vor dem French Open ein weiteres Sandplatz-Turnier statt.

Nach dem am 27. September beginnenden French Open figurieren Turniere in St. Petersburg (ausnahmsweise Kategorie 500), Antwerpen (250), Moskau (250), Wien (500), Paris (1000) und Sofia (250) im Kalender. Die ATP Finals werden ab dem 15. November zum vorerst letzten Mal in London gespielt. Wegen der Coronavirus-Krise und abgesagten Events (wie Swiss Indoors Basel) prüft die ATP zudem weitere Optionen wie eventuelle einmalige Turnierveranstalter. (dab/sda)

Bild: keystone

Schweizer Fussball-Saisonstart um eine Woche verschoben

Wie im Eishockey ist auch der Saisonstart der Schweizer Fussball-Ligen nach dem gestrigen Bundesrats-Entscheid nach hinten verschoben worden. Statt wie geplant am 11. und 12. September werden die ersten Spiele der Super League und der Challenge League am 18. und 19. September ausgetragen.

Diese Lösung schaffe für alle 20 SFL-Klubs die gleichen Bedingungen mit einem Heim- und Auswärtsspiel unter der bisherigen Regel von maximal 1000 anwesenden Personen, argumentiert die SFL.

Die vorderhand wegfallende 1. Runde der Super League soll unmittelbar vor der Winterpause in der Woche vor Weihnachten angesetzt werden. In der Challenge League wird die geplante Startrunde in eine Wochentagsrunde im Oktober umgewandelt. Der Ende September vorgesehene Spieltag findet neu in der ersten November-Woche statt. (dab/sda)

ℹ️📆 Die SFL hat sich dazu entschieden, den ursprünglich auf 11. September geplanten Saisonstart um eine Woche nach hinten zu verschieben.

➡️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/4tOQVBStf9 — Swiss Football League (@News_SFL) August 14, 2020

Leonie Küng nach Matchbällen ausgeschieden

Leonie Küng ist am WTA-Turnier in Prag in den Achtelfinals ausgeschieden. Die 19-jährige Lucky Loserin aus Schaffhausen (WTA 157) unterlag der favorisierten Rumänin Irina-Camelia Begu nach drei vergebenen Matchbällen mit 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (7:9).

In der auf zwei Tage verteilten Partie gegen die in der Weltrangliste um 57 Plätze besser klassierte Begu befand sich Küng auf gutem Weg, ihren zweiten Viertelfinal auf WTA-Stufe zu erreichen. Nach dem gewonnenen ersten Satz am Vorabend schlug sie im zweiten Satz beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn auf. Im entscheidenden Durchgang kämpfte sich Küng vom 2:5 noch einmal heran und kam im Tiebreak beim Stand von 6:4 und 7:6 zu drei Matchbällen, die sie aber allesamt nicht nutzte.

Dank dem Erreichen des Achtelfinals wird Küng in der Weltrangliste gleichwohl erstmals in die Top 150 der Welt vorstossen. Ihr kommen dabei auch die Punkte zugute, die sie im Februar mit ihrem ersten Finaleinzug auf WTA-Stufe im chinesischen Hua Hin gesammelt hat. (zap/sda)

Bild: EPA

