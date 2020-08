Sport

Sportnews: Jill Teichmann und Leonie Küng feiern Auftaktsiege



Auftaktsiege für Teichmann und Lucky Loserin Küng +++ Nummer-1-Pick geht an die Rangers

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auftaktsiege für Lucky Loserin Küng und Jill Teichmann

Leonie Küng steht beim WTA-Turnier in Prag in der 2. Runde. Die Schaffhauserin schlug die für Spanien startende gebürtige Moldawierin Aliona Bolsova 6:4, 6:3. Nächste Gegnerin ist die Rumänin Irina-Camelia Begu, die Nummer 82 der Weltrangliste.

Leonie Küng war in der dritten Runde der Qualifikation gescheitert, rückte aber nach dem Startverzicht der Französin Fiona Ferro, die in der letzten Woche das Turnier in Palermo gewonnen hatte, ins Hauptfeld nach.

Ebenfalls erfolgreich war Jill Teichmann. Die Bielerin hat ihre Startaufgabe beim WTA-Turnier in Lexington im US-Staat Kentucky erfolgreich hinter sich gebracht. Die Linkshänderin schlug die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja 6:2, 7:5. (dab/sda)

Bild: EPA

Die Rangers kriegen Lafrenière

Die New York Rangers haben den zweiten Teil der NHL-Draft-Lottery und damit den Nummer-1-Pick im NHL-Draft vom 9. Oktober gewonnen. Die Rangers dürften damit im Herbst an erster Stelle Alexis Lafrenière ziehen, ein Riesentalent auf dem Flügel und der beste Spieler des Draftjahrgangs. (abu)

It is ours.



Confirmed. pic.twitter.com/U8EK3UVfTz — New York Rangers (@NYRangers) August 10, 2020

Deutschland: Keine Rückkehr der Fans bis 31. Oktober

Die Gesundheitsminister der Bundesländer haben sich geschlossen gegen eine Rückkehr von Fussball-Fans in die Bundesliga-Stadien zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausgesprochen. Sie seien «zu einer einhelligen Position gekommen, dass wir ausgehend von der jetzigen pandemischen Lage es nicht befürworten, die Stadien zu öffnen», sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. «Gesundheitspolitisch befürworten wir zurzeit zumindest bis zum 31. Oktober die Öffnung der Stadien nicht. Danach kann man noch mal aufgrund der Lage miteinander diskutieren.»

Kalayci hatte sich zuvor mit ihren Ressortkollegen und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit den Plänen der Deutschen Fussball Liga (DFL) befasst. «Wir sehen das Konzept der DFL als guten Willen und auch als gute Grundlage, sehen aber zwei Probleme», sagte sie. Zum einen werde die Ausgestaltung der Hygienekonzepte den Gesundheitsämtern überlassen, die schon jetzt sehr belastet seien. Das zweite Manko sei, dass das Konzept nicht die An- und Abreise und damit «kritische Infektionsmomente» beinhalte. (zap/sda/dpa)

Bild: AP

Tour de France startet 2021 in der Bretagne

Die Tour de France startet im nächsten Jahr in Brest. Die Stadt in der Bretagne springt damit für die dänische Hauptstadt Kopenhagen ein, die erst 2022 den Grand Départ der Frankreich-Rundfahrt ausrichten wird.

Hintergrund war eine Terminkollision, nachdem der Radsport-Weltverband die Tour de France wegen der auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio um eine Woche vorgezogen hatte. Dies machte wiederum einen Tour-Start in Dänemark zunichte, da sonst wegen der ebenfalls auf nächstes Jahr verschobenen Fussball-EM zur gleichen Zeit zwei Grossereignisse in Kopenhagen stattgefunden hätten.

Der Startschuss in Brest erfolgt am 26. Juni, dabei werden die ersten vier Etappen in der Bretagne ausgetragen. Brest ist bereits zum vierten Mal nach 1952, 1974 und 2008 Ausrichter des Tour-Starts. (zap/sda/dpa)

Entwarnung bei Atlético: Keine weiteren Corona-Fälle

Kurz vor dem Viertelfinal der Champions League am Donnerstag zwischen Atlético Madrid und Leipzig sorgten zwei Coronavirus-Fälle bei Atlético für Aufregung. Die Spanier steckten zuhause fest. Erst am Montagnachmittag kam die Entwarnung: Eine notwendige zweite Testreihe erbrachte bei Spielern und Betreuern keine weiteren Corona-Fälle.

Die UEFA hatte zuvor klargemacht, dass sie keine gravierenden Konsequenzen für notwendig erachte. «Das Spiel soll wie geplant gespielt werden», teilte sie mit. Doch von einer normalen Vorbereitung konnte zumindest bei Atlético am Montag nicht die Rede sein. Statt am Abend die Reise nach Lissabon anzutreten, steckte der über 90 Personen umfassende Tross in Madrid fest und wartete auf die Ergebnisse der kurzfristig durchgeführten Testreihe.

Erst als am Nachmittag die gute Botschaft kam, wurde der Charterflug für Dienstag angekündigt. Nicht dabei sein werden Stürmer Angel Correa und Abwehrspieler Sime Vrsaljko, die laut Vereinsangaben zwar keine Symptome zeigen, aber sich wegen der positiven Tests in Madrid in Quarantäne begeben mussten. (aeg/sda/dpa)

Bild: keystone

Luca Capaul mit Schlüsselbeinbruch

Die ZSC Lions müssen mehrere Monate auf Luca Capaul verzichten. Der 20-jährige Verteidiger hat im Training einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Capaul ist bereits operiert worden. Die Saison in der National League beginnt Mitte September. (dab/sda)

#MedicalReport

Luca #Capaul hat sich das Schlüsselbein gebrochen und fällt mehrere Monate aus. Der 20-jährige Verteidiger zog sich die Verletzung im Training zu und wurde bereits operiert.

Wir wünschen Luca gute Genesung! — ZSC Lions (@zsclions) August 10, 2020

Vrsaljko und Correa am Coronavirus erkrankt

Vor dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon sind zwei Spieler von Atlético Madrid positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies vermeldete der Verein in einem Communiqué. Die beiden Erkrankten sind Verteidiger Sime Vrsaljko sowie Mittelfeldspieler Angel Correa.

Die beiden seien sofort isoliert worden, zudem habe man die Fälle den zuständigen Behörden Spaniens und Portugals sowie der UEFA gemeldet. Vrsaljko und Correa werden dem Team in der Champions League somit nicht zur Verfügung stehen. Die anderen Spieler wurden alle negativ getestet. (dab)

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

