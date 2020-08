Sport

Sportnews: Niederreiter verliert mit Carolina nach Extra-Schicht



Niederreiter verliert mit Carolina nach Extra-Schicht +++ Erneuter Sieg für Van Aert

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Niederlage für Niederreiters Carolina

Nino Niederreiter musste nach einer Zusatzschicht als Verlierer vom Eis. Der Bündner unterlag mit den Carolina Hurricanes im ersten Spiel der Achtelfinal-Serie den Boston Bruins 3:4. Patrice Bergeron, der in der Lockout-Saison 2012/2013 für den HC Lugano gespielt hatte, sorgte in der 2. Minute der zweiten Verlängerung für die Entscheidung. (zap/sda)

Erneuter Sieg für Van Aert

Wout van Aert fährt weiter von Erfolg zu Erfolg. Der Belgier gewinnt die 1. Etappe des Critérium du Dauphiné im Spurt des Hauptfeldes.

Van Aert, der am vergangenen Samstag schon im Klassiker Mailand - Sanremo und eine Woche zuvor in der Strade Bianche triumphiert hatte, setzte sich im finalen Anstieg im Sprint vor dem Südafrikaner Daryl Impey und dem Kolumbianer Egan Bernal, dem letztjährigen Tour-de-France-Sieger, durch.

Einen grossen Teil der Geschichte des ersten, animiert verlaufenen Teilstücks schrieb Michael Schär mit. Der Luzerner, der nach dieser Saison von der polnischen Equipe CCC zum französischen Rennstall AG2R wechseln wird, gehörte einer fünfköpfigen Fluchtgruppe an, die sich schon nach zehn Kilometern gebildet hatte. Knapp 20 Kilometer vor dem Ziel fuhr Schär sogar allein an der Spitze. Danach büsste er aber für seinen Effort. Im Ziel traf er mit einem Rückstand von über einer Viertelstunde ein. Bestklassierter Schweizer war Sébastien Reichenbach, der zeitgleich mit Van Aert Platz 17 belegte. (zap/sda)

Bild: keystone

Rad-WM in der Schweiz abgesagt

Weil das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen erst auf den 1. Oktober gelockert wird, findet die Strassen-Rad-WM in Aigle/Martigny nicht statt. Die Organisatoren sagten die Titelkämpfe, die vom 20. bis 27. September angesetzt waren, nur eine Stunde nach der Bekanntgabe des Bundesrats-Entscheids ab. Die WM wird nicht nachgeholt. (dab/sda)

Bild: keystone

Von geplanter Durchführung bis Absage

Die Organisatoren des Australian Open arbeiten für 2021 corona-bedingt an fünf möglichen Szenarien: von der Durchführung ohne Einschränkungen bis zur Absage des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Optimal wäre eine Durchführung selbstredend ohne Einschränkungen. Der zweite Plan würde eine reduzierte Zuschaueranzahl vorsehen, der dritte ebenfalls im Januar ein Grand-Slam-Turnier ohne Zuschauer. Bei Szenario vier würde das Turnier später im Jahr stattfinden, Plan fünf würde die gänzliche Absage des Majors bedeuten.

Bei einer Verschiebung wären die Perioden März/April und September/Oktober als Alternativen denkbar, wogegen vom Mai bis in den Juli der australische Winter ein Hinderungsgrund wäre. Turnierdirektor Craig Tiley betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Verschiebung nur unter Einbeziehung der Frauen- und Männer-Tour in Betracht käme. Die Organisatoren des French Open haben ihr diesjähriges Turnier ohne Rücksprache mit ATP und WTA von Mai/Juni auf September/Oktober verlegt. (abu/sda)

Bild: EPA

Jakobsen in Heimat überstellt

Der Zustand des bei der Polen-Rundfahrt in der Vorwoche schwer verletzten Radprofis Fabio Jakobsen hat sich weiter gebessert. Nach Mitteilung seines Teams Deceuninck-Quick Step wurde der Niederländer zur weiteren Behandlung in der Uniklinik Leiden in seine Heimat gebracht.

Der 23-Jährige war im Zielsprint der 1. Etappe am 5. August von Dylan Groenewegen in die Absperrung gedrängt worden. Beim Sturz in die Metallbarriere erlitt Jakobsen schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde im Spital in Sosnowiec fünf Stunden operiert und in ein künstliches Koma versetzt.

Groenewegen hat sich entschuldigt, wird aber von seinem Team bis zum Abschluss der Untersuchungen des Weltverbandes (UCI) nicht mehr eingesetzt. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

Ein Corona-Fall beim FC-Barcelona - Kein Kontakt zu Champions-Team

Beim FC Barcelona ist ein Spieler, der nicht zum Champions-League-Team in Lissabon gehört, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Name des Sportlers wurde vom Verein nicht genannt. Er sei asymptomatisch und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Einen Kontakt zu den Spielern, die am Freitag im Viertelfinal der Champions League gegen Bayern München antreten, habe es nicht gegeben. (sda/dpa)

Bild: keystone

SFL schreibt TV-Rechte aus

Der aktuelle Vertrag für die TV-Rechte an der Super League und Challenge League läuft per Ende der nächsten Saison aus. Nun schreibt die Swiss Football League die medialen Rechte ab der Spielzeit 2021/22 neu aus. Das Verfahren beginnt am 14. September - wenige Tage nach dem Startschuss in die Saison 2020/21.

Die Ausschreibung bezieht sich «auf die audiovisuellen Rechte an allen Spielen der beiden höchsten Spielklassen der SFL (Super League und Challenge League inkl. Barrage)», wie die SFL schreibt.

Der aktuell gültige Vierjahresvertrag mit den TV-Partnern CT Cinetrade AG (Teleclub/alle Spiele) und SRG (1 Spiel pro Runde) bringt der SFL rund 40 Millionen Franken pro Saison ein; das sind 70 Prozent mehr als im vorherigen Vertrag. (dab/sda)

📺⚽ Die SFL beabsichtigt, ihre weltweiten medialen Rechte ab der Saison 2021/22 in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zur Ausschreibung zu bringen.

ℹ️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/MF8wXpMZCA — Swiss Football League (@News_SFL) August 12, 2020

Mbabu warnt vor Coronavirus

Der Schweizer Internationale Kevin Mbabu hat nach seinem eigenen positiven Test vor einer Unterschätzung des Coronavirus gewarnt. «Das Risiko ist immer da, du kannst das Virus jederzeit bekommen – und du weisst nicht, wann und wie», sagte der Verteidiger von Wolfsburg im Gespräch mit lokalen Medien.

Der 25-Jährige war Ende Juli kurz vor dem Trainingsauftakt des Bundesligisten und als erster Schweizer Nationalspieler positiv getestet worden. Er musste sich danach für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Mbabu vermutet, sich kurz zuvor während der zweiwöchigen Ferien in der Schweiz infiziert zu haben, obwohl er dort nach eigenen Angaben sehr vorsichtig war. Er habe Masken getragen, Hände gewaschen und Abstand gehalten. «Das zeigt mir: Man kann das Virus auch dann bekommen, wenn man alle Vorkehrungen trifft», so Mbabu. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Schweizer Klubs nur noch drittklassig

Die starken Auftritte des FC Basel in der Europa League sorgten dafür, dass sich die Schweiz im Fünfjahresranking der UEFA immerhin noch auf Platz 17 verbessern konnte. Aufgrund des schwachen Abschneidens der anderen Super-League-Klubs werden die Schweizer Vereine ab der Saison 2021/22 aber international trotzdem kleinere Brötchen backen. Nur der Schweizer Meister nimmt an der Champions-League-Qualifikation teil und steigt dort – dank Platz 17 – in der 2. Runde ein.

Für die restlichen Schweizer Teams heisst die Zukunft nicht mehr Europa League, sondern Conference League. Sowohl der Cupsieger 2021 als auch der Zweite und Dritte der Super League werden nur noch in diesem neu eingeführten Wettbewerb antreten. Alle drei Klubs greifen in der 2. Runde der Qualifikation in das Geschehen ein. Von den vier europäischen Top-Ligen qualifiziert sich jeweils der Sechste der Meisterschaft für die drittklassige Conference League.

Dass die Schweiz im Ranking nicht noch schlechter klassiert ist, hat sie allein dem FCB zu verdanken, der wie so oft in der Vergangenheit die Kohlen aus dem Feuer holte. Dank acht Siegen und einem Remis in elf Spielen zeichneten die Basler in der zur Ende gehenden Europacup-Saison für mehr als 60 Prozent der Punkte verantwortlich. Meister Young Boys, vor allem aber Lugano, Luzern und Thun, enttäuschten. (abu/sda)

Bild: keystone

Tritt Stephan Lichtsteiner zurück?

Der Schweizerische Fussball-Verband sowie der Nationalmannschaftscaptain Stephan Lichtsteiner halten am Mittwoch in Bern eine Medienkonferenz ab. Es würde nicht überraschen, wenn der 36-jährige Lichtsteiner dabei nach 108 Länderspielen, über 600 Einsätzen als Profi sowie 17 Titeln mit den Grasshoppers, Lazio Rom und Juventus Turin seinen Rücktritt bekannt geben würde.

Zum Ende der letzten Saison wurde Lichtsteiners Vertrag mit dem Bundesligisten Augsburg nicht verlängert. Zuletzt hatte der Luzerner stets offen gelassen, ob er seine Karriere fortsetzt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sevilla erneut im Halbfinal der Europa League

Der FC Sevilla kann weiter mit dem sechsten Europa-League-Triumph seit 2007 liebäugeln. Die Spanier setzen sich im Viertelfinal gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 durch.

In Duisburg erzielte Lucas Ocampos den goldenen Treffer für Sevilla nach dem 13. Corner in der 88. Minute per Kopf. Bei den Wolves, die wie die Grasshoppers unter dem Einfluss des mächtigen portugiesischen Spielerberaters Jorge Mendes stehen und vom ersten Europacup-Halbfinal seit 1972 träumten, scheiterte Raul Jimenez mit einem Foulpenalty an Sevilla-Goalie Yassine Bounou (13.).

Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Duisburg. - SR Orsato (ITA).

Tor: 88. Ocampos 0:1.

Bemerkungen: 13. Raul Jimenez (Wolverhampton) scheitert mit Foulpenalty.

Bild: keystone

Auftaktsiege für Lucky Loserin Küng und Jill Teichmann

Leonie Küng steht beim WTA-Turnier in Prag in der 2. Runde. Die Schaffhauserin schlug die für Spanien startende gebürtige Moldawierin Aliona Bolsova 6:4, 6:3. Nächste Gegnerin ist die Rumänin Irina-Camelia Begu, die Nummer 82 der Weltrangliste.

Leonie Küng war in der dritten Runde der Qualifikation gescheitert, rückte aber nach dem Startverzicht der Französin Fiona Ferro, die in der letzten Woche das Turnier in Palermo gewonnen hatte, ins Hauptfeld nach.

Ebenfalls erfolgreich war Jill Teichmann. Die Bielerin hat ihre Startaufgabe beim WTA-Turnier in Lexington im US-Staat Kentucky erfolgreich hinter sich gebracht. Die Linkshänderin schlug die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja 6:2, 7:5. (dab/sda)

Bild: EPA

Die Rangers kriegen Lafrenière

Die New York Rangers haben den zweiten Teil der NHL-Draft-Lottery und damit den Nummer-1-Pick im NHL-Draft vom 9. Oktober gewonnen. Die Rangers dürften damit im Herbst an erster Stelle Alexis Lafrenière ziehen, ein Riesentalent auf dem Flügel und der beste Spieler des Draftjahrgangs. (abu)

It is ours.



Confirmed. pic.twitter.com/U8EK3UVfTz — New York Rangers (@NYRangers) August 10, 2020

