Japanischer Matchball für Swiss Football League +++ Niederreiter verliert mit Carolina

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Japanischer Matchball für Swiss Football League

Einen Monat vor dem geplanten neuen Saisonstart präsentierte die Swiss Football League den neuen Matchball - ein japanisches Produkt.

Der erste offizielle Matchball in der Geschichte des Schweizer Fussballs kommt in den nächsten drei Saisons in allen Partien der Super League und der Challenge League zum Einsatz. Im exklusiven Design verschmelzen neben dem Logo der Swiss Football League die Farben der zwei höchsten Ligen (blau und rot) ineinander.

Mit dem Einheitsball will die Liga ausgeglichene Bedingungen schaffen. Zudem können die Klubs ein wenig Geld sparen, weil sie nicht mehr mit unterschiedlichen Modellen trainieren müssen. (dab/sda)

Niederlage für Niederreiters Carolina

Nino Niederreiter musste nach einer Zusatzschicht als Verlierer vom Eis. Der Bündner unterlag mit den Carolina Hurricanes im ersten Spiel der Achtelfinal-Serie den Boston Bruins 3:4. Patrice Bergeron, der in der Lockout-Saison 2012/2013 für den HC Lugano gespielt hatte, sorgte in der 2. Minute der zweiten Verlängerung für die Entscheidung. (zap/sda)

Erneuter Sieg für Van Aert

Wout van Aert fährt weiter von Erfolg zu Erfolg. Der Belgier gewinnt die 1. Etappe des Critérium du Dauphiné im Spurt des Hauptfeldes.

Van Aert, der am vergangenen Samstag schon im Klassiker Mailand - Sanremo und eine Woche zuvor in der Strade Bianche triumphiert hatte, setzte sich im finalen Anstieg im Sprint vor dem Südafrikaner Daryl Impey und dem Kolumbianer Egan Bernal, dem letztjährigen Tour-de-France-Sieger, durch.

Einen grossen Teil der Geschichte des ersten, animiert verlaufenen Teilstücks schrieb Michael Schär mit. Der Luzerner, der nach dieser Saison von der polnischen Equipe CCC zum französischen Rennstall AG2R wechseln wird, gehörte einer fünfköpfigen Fluchtgruppe an, die sich schon nach zehn Kilometern gebildet hatte. Knapp 20 Kilometer vor dem Ziel fuhr Schär sogar allein an der Spitze. Danach büsste er aber für seinen Effort. Im Ziel traf er mit einem Rückstand von über einer Viertelstunde ein. Bestklassierter Schweizer war Sébastien Reichenbach, der zeitgleich mit Van Aert Platz 17 belegte. (zap/sda)

Bild: keystone

Rad-WM in der Schweiz abgesagt

Weil das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen erst auf den 1. Oktober gelockert wird, findet die Strassen-Rad-WM in Aigle/Martigny nicht statt. Die Organisatoren sagten die Titelkämpfe, die vom 20. bis 27. September angesetzt waren, nur eine Stunde nach der Bekanntgabe des Bundesrats-Entscheids ab. Die WM wird nicht nachgeholt. (dab/sda)

Bild: keystone

Von geplanter Durchführung bis Absage

Die Organisatoren des Australian Open arbeiten für 2021 corona-bedingt an fünf möglichen Szenarien: von der Durchführung ohne Einschränkungen bis zur Absage des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Optimal wäre eine Durchführung selbstredend ohne Einschränkungen. Der zweite Plan würde eine reduzierte Zuschaueranzahl vorsehen, der dritte ebenfalls im Januar ein Grand-Slam-Turnier ohne Zuschauer. Bei Szenario vier würde das Turnier später im Jahr stattfinden, Plan fünf würde die gänzliche Absage des Majors bedeuten.

Bei einer Verschiebung wären die Perioden März/April und September/Oktober als Alternativen denkbar, wogegen vom Mai bis in den Juli der australische Winter ein Hinderungsgrund wäre. Turnierdirektor Craig Tiley betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Verschiebung nur unter Einbeziehung der Frauen- und Männer-Tour in Betracht käme. Die Organisatoren des French Open haben ihr diesjähriges Turnier ohne Rücksprache mit ATP und WTA von Mai/Juni auf September/Oktober verlegt. (abu/sda)

Bild: EPA

