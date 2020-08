Sport

Sportnews: YB in der Champions-League-Quali gegen Klaksvik oder Bratislava



Sport-News

YB gegen Klaksvik oder Slovan Bratislava +++ Michael Schär wechselt zu AG2R

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

YB gegen Klaksvik oder Slovan Bratislava

Die Young Boys treffen in der 2. Qualifikationsrunde für die kommende Champions League entweder auf Klaksvik von den Färöer-Inseln oder auf Slovan Bratislava.

Entschieden wird das Duell in einem einzigen Spiel. Ausgetragen wird die Partie in Bern am 25. oder 26. August.

Wollen die Young Boys in der im Oktober beginnenden Gruppenphase der Champions League dabei sein, haben sie einen langen Weg zu gehen. Setzen sich die Berner gegen Klaksvik oder Slovan Bratislava durch, stehen für sie als weitere Etappen die dritte Qualifikationsrunde und ein Playoff im Programm. (dab/sda)

YB trifft in der Champions-League-Qualifikation in Bern auf den Sieger der Partie KI Klaksvik (Färöer) - Slovan Bratislava. #BSCYB #UCL pic.twitter.com/EpvaLenN0q — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 10, 2020

Michael Schär wird Teamkollege von Mathias Frank

Michael Schär regelt seine sportliche Zukunft. Der für die Equipe CCC tätige Luzerner hat sich für drei Jahre beim Team AG2R La Mondiale verpflichtet, das ab nächster Saison AG2R Citroën heisst.

Bei Schärs aktuellem Arbeitgeber kommt es nach diesem Jahr zu Umwälzungen. Der polnische Modekonzern CCC steigt als Geldgeber aus, das Management ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Haupt- Namenssponsor. Das Unternehmen CCC hat seinen Entscheid mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation begründet.

Der 33-jährige Schär wird bei AG2R Teamkollege seiner Landsleute Silvan Dillier und Mathias Frank. «Mathias, der im gleichen Dorf wie ich wohnt, hat mir viel erzählt über das Team. Ich bin glücklich, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen zu können.» Den gleichen Weg wie Schär schlägt Olympiasieger Greg van Avermaet ein. Der Belgier, der an den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Gold im Strassenrennen gewonnen hatte, hat ebenfalls einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei Coronavirus-Fälle bei Atlético

Vor dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon sind zwei Spieler von Atlético Madrid positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies vermeldete der Verein in einem Communiqué. Die betroffenen Spieler seien sofort isoliert worden, zudem habe man die Fälle den zuständigen Behörden Spaniens und Portugals sowie der UEFA gemeldet. Um welche Spieler es sich handelt, wurde nicht kommuniziert.

Atlético hätte am Montag nach Lissabon anreisen und am Donnerstag seinen Champions-League-Viertelfinal gegen RB Leipzig bestreiten sollen. Da nun aber weitere Tests anstehen und sich so die Anreise verzögert, soll mit der UEFA ein neuer Zeitplan abgesprochen werden. (dab)

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

Versöhnlicher Schluss für Tiger Woods

Nach zwei schwächeren Umgängen am Freitag und am Samstag konnte sich Tiger Woods in der Schlussrunde der 102. US PGA Championship rehabilitieren.

Mit 67 Schlägen (3 unter Par) gelang ihm eine sehr gute Runde. Der 44-jährige Superstar, Gewinner von 15 Turnieren auf Grand-Slam-Niveau, verbesserte sich vom 59. Platz ungefähr um 20 Ränge.

Als Woods das Turnier beendet hatte, waren die Besten nach drei Runden noch nicht gestartet. Das mit elf Millionen Dollar dotierte erste Majorturnier in dem durch die Coronavirus-Pandemie durcheinandergebrachten Jahresprogramm ging in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit zu Ende. (sda)

Bild: keystone

Da Costa vorzeitig Formel-E-Champion

Im drittletzten Rennen der Corona-Notsaison fiel die Entscheidung in der Formel-E-Weltmeisterschaft. Der Portugiese Antonio Felix da Costa gewann den Titel dank Platz 2 in Berlin.

Der Schweizer Sébastien Buemi im Nissan fuhr als Dritter in der deutschen Hauptstadt ebenso aufs Podest wie der Tagessieger Jean-Eric Vergne aus Frankreich.

Da Costa ist der insgesamt fünfte Pilot, der sich den Titel in der Formel E holt. In der Premierensaison 2014/2015 hatte der Brasilianer Nelson Piquet Junior die Meisterschaft gewonnen, danach Buemi, ehe in Lucas di Grassi erneut ein Brasilianer triumphierte. In den vergangenen beiden Jahren siegte Vergne im Overall-Klassement. (sda/dpa)

Bild: EPA

Bencic: Noch kein Entscheid bezüglich US Open

Belinda Bencic hat sich noch nicht entschieden, ob sie am US Open teilnehmen wird, wie sie am Rande der Interclub-Finalrunde in Winterthur erklärte. In New York ist ab dem 21. August das von Cincinnati verlegte Premier-Turnier geplant, anschliessend das zweite Grand-Slam-Event des Jahres. Ohne Zuschauer und in einer Blase, in der sich die Spielerinnen und Spieler streng überwacht nur zwischen Flughafenhotel und Stadion bewegen.

Vor zwei Wochen sagte Bencic, «kein normaler Mensch würde jetzt nach Amerika reisen». Nun ist sie weiter unentschlossen. Für das Sandplatz-Turnier in Prag von dieser Woche, das sie eigentlich geplant hatte, sagte sie jedenfalls ab. Sie wolle nun beobachten, wie es bei den Turnieren in Prag und Kentucky ablaufe und sich dann entscheiden. (dab/sda)

Bild: keystone

Debüt von Itten für die Rangers

Cedric Itten ist zu seinem ersten Einsatz für die Glasgow Rangers gekommen. Der Wechsel des Schweizer Internationalen nach Schottland hatte sein ehemaliger Klub, der FC St. Gallen, erst am Dienstag kommuniziert.

Am 31. Juli war der 23-Jährige für den FCSG noch anlässlich der zweitletzten Runde der Super League auf dem Platz gestanden, zehn Tage später, am 2. Spieltag der schottischen Meisterschaft, kam er nun zu seinem Debüt für die Rangers. Itten wurde im Heimspiel gegen St. Mirren (3:0) eine Viertelstunde vor Schluss für den zweifachen Torschützen Alfredo Morelos eingewechselt. (dab/sda)

Bild: www.imago-images.de

