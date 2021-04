Sport

Sport-News: Fredi Bobic und Eintracht Frankfurt lösen Vertrag auf



Nach Hütter verlässt auch Bobic Frankfurt +++ Tande nicht mehr im Spital

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Frankfurt verliert nach Hütter auch Bobic

Bei Eintracht Frankfurt kommt es auf der sportlichen Führungsebene zum Saisonende zum befürchteten Kahlschlag. Nach Trainer Adi Hütter verlässt auch Sportchef Fredi Bobic den Klub.

Man habe sich mit Bobic auf ein vorzeitiges Ende des bis Sommer 2023 gültigen Arbeitspapiers geeinigt, teilte Eintracht Frankfurt in einer Mitteilung mit. Bobic hatte seinen Abgang per Saisonende bereits vor Wochen kommuniziert, gemäss der Eintracht damals allerdings ohne bereits eine Einigung erzielt zu haben. (abu/sda)

Die Eintracht Frankfurt Fußball AG und Sportvorstand Fredi Bobic haben sich über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Dienstvertrages mit Wirkung zum 31. Mai 2021 geeinigt. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 14, 2021

Starker Capela führt die Hawks zum Sieg

Atlanta mit dem Schweizer NBA-Spieler Clint Capela feierte den dritten Sieg in Serie. Die Hawks siegten auswärts gegen die Toronto Raptors 108:103. Der Erfolg stand auch dank der starken Leistung des Romands – 19 Punkte und 21 Rebounds – nie in Gefahr. Ab dem zweiten Viertel zog Atlanta davon. Erst durch ein Nachlassen in der Schussphase kam der Gegner nochmals heran. (zap/sda)

Rappi heute ohne Coach Tomlinson

Die Rapperswil-Jonas Lakers müssen im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Lugano am Dienstag auf ihren Coach Jeff Tomlinson verzichten. Wie der Verein mitteilte, sind gesundheitliche Gründe für die Absenz verantwortlich. Nähere Angaben machten die Lakers nicht, allerdings gebe es «keinen Zusammenhang mit Covid-19».

In Lugano wird die Mannschaft von Tomlinsons Assistenten Niklas Gällstedt und Sven Berger betreut. Über die Dauer der Absenz des Cheftrainers machte der Klub keine Angaben. (ram/sda)

Tande nicht mehr im Spital

Zweieinhalb Wochen nach dem schweren Sturz in Planica wurde der norwegische Skispringer Daniel-André Tande aus dem Spital entlassen. Der 27-Jährige hatte am 25. März in Planica im Probedurchgang heftig auf dem Hang aufgeschlagen. Dabei hatte er einen Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge erlitten.

Im Krankenhaus in Ljubljana wurde Tande für mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er Ende März aufwachte. Anfang April wurde er zur Behandlung nach Norwegen verlegt, wo er letzte Woche am Schlüsselbein operiert wurde. (ram/sda/dpa)

Yann Sommer fehlt gegen Frankfurt und Hoffenheim

Der Schweizer Torhüter wurde nach seinem Platzverweis am vergangenen Samstag gegen Hertha Berlin für zwei Spiele gesperrt und fehlt damit gegen Eintracht Frankfurt (17. April) und Hoffenheim (21. April). Yann Sommer hatte in Berlin wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. (sda)

Marc Hirschi fährt die Tour de Romandie

Der kometenhaft in die Weltspitze aufgestiegene Marc Hirschi fährt die Tour de Romandie. Dies verkündeten die Organisatoren der am 27. April beginnenden Rundfahrt. Fehlen wird hingegen Primoz Roglic, der Sieger der Jahre 2018 und 2019. Die Tour de Romandie startet in Oron-la-Ville im Prolog mit dem Kampf gegen die Uhr und endet am Sonntag, 2. Mai, in Freiburg mit einem weiteren Zeitfahren.

Hirschi dürfte das Profil der Etappen in der Westschweiz behagen. Stefan Küng und Sébastien Reichenbach pedalen für das Groupama-Kader. Der Thurgauer Zeitfahr-Europameister wird sich in Oron und in Freiburg ein Duell mit dem italienischen Weltmeister Filippo Ganna liefern. Von Stefan Bissegger sind im Zeitfahren starke Resultate zu erwarten.

Alle 19 World-Tour-Teams werden am Start sein. Die Organisatoren haben einen Platz für ein 20. Team reserviert - ideal für eine Swiss-Cycling-Auswahl. Der Entscheid der UCI wird in den nächsten Tagen erwartet. (nih/sda)

Medwedew vor Turnier in Monaco positiv getestet

Die Weltnummer 2 Daniil Medwedew darf diese Woche beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nicht aufschlagen. Der Russe lieferte im Fürstentum einen positiven Test auf das Coronavirus ab.

Medwedews letztes Spiel war die Viertelfinalniederlage in Miami gegen Roberto Bautista-Agut. Nun muss sich der Finalist der Australian Open erst mal gedulden. (nih/sda)

Mujinga Kambundji verzichtet auf die Staffel-WM

Das Sprint-Quartett der Frauen wird Anfang Mai ohne Mujinga Kambundji bei den Staffel-Weltmeisterschaften im polnischen Chorzow antreten. Ein Ernstkampf kommt für die Bernerin noch zu früh.

Die WM-Dritte über 200 m befindet sich nach dem Fussbruch Ende 2020 noch im Aufbau für die Freiluftsaison und nimmt auch Ende April am Staffel-Trainingslager in Belek teil. Für die Belastung eines Wettkampfs ist es allerdings noch zu früh. Die Schweizer Rekordhalterin wird voraussichtlich erst Mitte Mai in die Saison einsteigen - und zwar über 300 m respektive 200 m, ehe sie die nötige Geschwindigkeit für den Kurzsprint aufbaut.

Die Sprint-Staffel strebt an den sogenannten «World Relays» mit einer Top-10-Klassierung den Startplatz für die Weltmeisterschaften 2022 in Eugene (Oregon, USA) an. Für Tokio 2021 sind die Schweizerinnen dank ihres 4. Rangs an der WM 2019 in Doha qualifiziert. Die 4×400-m-Staffel kämpft noch um ein Olympia-Ticket. (nih/sda)

Schirjajew muss Saison abbrechen

Der EHC Olten muss für den Rest der Saison auf Jewgeni Schirjajew verzichten. Der Stammspieler brach sich vergangenen Samstag in den Swiss-League-Playoffs gegen Kloten die Hand. Der drittbeste Skorer der Solothurner fehlte am Montag, als Olten in der Best-of-7-Serie auf 2:3 verkürzten. (nih/sda)

Roger Federer verzichtet auf Teilnahme am Turnier in Rom

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Rom. Der Baselbieter lässt seinen Namen von der Teilnehmerliste der am 9. Mai beginnenden Veranstaltung streichen.

Bei Turnieren der Masters-1000-Stufe sind alle qualifizierten Spieler automatisch angemeldet, sie müssen ihre Teilnahme also absagen.

In der Woche davor ist Federer, der im März in Doha sein Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause gegeben hat, in Madrid gemeldet. (sda)

Torloses Remis als logische Konsequenz

Hoffenheim und Bayer Leverkusen trennen sich zum Abschluss der 31. Bundesliga-Runde torlos. Das 0:0 ist das logische Ergebnis einer mehrheitlich ereignislosen Partie.

Dabei hätten beide Mannschaften einen Sieg gut gebrauchen können. Hoffenheim, das die vorangegangenen drei Spiele verloren hatte, hat sich mit nunmehr fünf Punkten Vorsprung auf das auf dem Barrageplatz liegende Bielefeld aus dem Kreis der Gefährdeten noch nicht verabschieden können.

Leverkusen muss nach dem Unentschieden auch die letzten Hoffnungen auf eine Champions-League-Teilnahme wohl endgültig begraben. Das nach der Entlassung des Niederländers Peter Bosz seit drei Wochen von Hannes Wolf geführte Team weist sechs Runden vor Schluss neun Punkte Rückstand auf die viertplatzierte Eintracht aus Frankfurt auf. (sda)

Favoritenduo Kloten und Ajoie muss in Zusatzschlaufe

Die beiden Favoriten in der Swiss League, Kloten und Ajoie, schaffen es im fünften Spiel der Halbfinals nicht, den Sack zuzumachen. Die Qualifikation der Swiss League beendeten Kloten und Ajoie nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen punktgleich an der Spitze.

Und auch auf dem Weg in den allseits erwarteten Final, der über den Aufstieg in die National League entscheiden würde, gehen die beiden im Gleichschritt. Sowohl Kloten (gegen Olten) als auch Ajoie (gegen Langenthal) holten den entscheidenden vierten Sieg zuhause nicht und verloren 2:4.

Kloten vergab so am Montag auch den zweiten Matchpuck, nachdem es am Samstag schon in Olten 3:6 verloren hatte. Nach genau zwei Minuten geriet der Aufstiegsfavorit Nummer 1 durch einen Shorthander von Dominic Weder in Rückstand. Nach dem 0:2 kamen die Zürcher Unterländer nie mehr näher als auf ein Tor heran.

Ajoie hatte das erste Heimspiel gegen Langenthal verloren, danach aber mit drei überzeugenden Siegen gekontert. Ein Drittel lang waren die Jurassier dann auch auf dem Weg in den Final, ehe sie sich im Mitteldrittel eine Schwächephase leisteten. Yves Müller in der 28. Minute und dann vor allem Eric Himelfarb und Fabio Kläy kurz vor Ende des zweiten Abschnitts innerhalb von 84 Sekunden machten aus dem 2:1 ein 2:4.

Nun müssen sowohl Kloten als auch Ajoie am Mittwoch auswärts gewinnen, wenn sie sich nicht eine nervenaufreibende siebte Partie aufhalsen wollen. Langenthal wäre der einzige Klub aus dem Quartett, der wegen der fehlenden Infrastruktur nicht in die National League aufsteigen könnte. (sda)

Kloten – Olten 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

SR Dipietro/Müller, Pitton/Dreyfus.

Tore: 2. Weder (Unterzahltor!) 0:1. 13. Schwab (Philipp Rytz) 0:2. 17. Altorfer 1:2. 22. Philipp Rytz (Nunn/bei 5 gegen 3) 1:3. 59. (58:50) Knellwolf (Faille/Powerplaytor) 2:3 (ohne Torhüter). 60. (59:43) Nunn (Knelsen, Horansky) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Meyer) gegen Kloten, 6mal 2 plus 10 Minuten (Weisskopf) gegen Olten.

Ajoie – Langenthal 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

SR Massy/Hürlimann, Huguet/Wermeille.

Tore: 5. (4:28) Frossard (Hauert) 1:0. 6. (5:10) Schläpfer (Kläy, Gerber) 1:1. 7. (6:52) Huber (Joggi, Mäder) 2:1. 28. Yves Müller (Kämpf) 2:2. 39. (38:17) Himelfarb (Elo) 2:3. 40. (39:41) Kläy (Kummer) 2:4.

Strafen: 2mal 2 plus 10 Minuten (Huber) gegen Ajoie, 4mal 2 Minuten gegen Langenthal



Beide Halbfinalspiele enden mit dem gleichen Resultat 🏒🥅

Die Auswärtsteams verkürzen die Serien der #SwissLeague Playoff 1/2 Finals auf 3:2.

***

Les résultats des demi-finales des SL playoffs d'aujourd'hui. pic.twitter.com/ODdXahqOXV — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) April 12, 2021

Erneute Busse für Breel Embolo

Breel Embolo wird wegen Verstössen gegen Corona-Bestimmungen an einer illegalen Party auch von der Stadt Essen belangt. Der Schweizer Internationale muss 8400 Euro Busse bezahlen.

«Der Bescheid umfasst insgesamt drei Verstösse, darunter die Teilnahme an einer Veranstaltung und den Verstoss gegen die Maskenpflicht», berichtete Stadtsprecherin Silke Lenz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Höhe der Busse wird mit den «besonderen Einkommensverhältnissen» des Spielers von Borussia Mönchengladbach begründet.

Embolo soll vor knapp drei Monaten an der Party in einem Lokal am Baldeneysee in Essen teilgenommen haben. Von 23 Personen wurden damals die Personalien aufgenommen, darunter auch die von Embolo. Er wurde aber von der Polizei nicht im Lokal, sondern in einer angrenzenden Wohnung angetroffen. Er sei nebenan in der Wohnung gewesen, um Basketball zu schauen, hatte Embolo angegeben und bestritten, mitgefeiert zu haben. Embolo war wenige Tage nach dem Vorfall schon vom Verein gebüsst worden. Die Höhe der eingeforderten Summe wurde von den Verantwortlichen der Borussia nicht genannt. (abu/sda)

Olympiakos zum 46. Mal Meister

Olympiakos Piräus ist zum 46. Mal griechischer Meister. Der Klub aus der Hafenstadt nahe Athen kann nach dem 3:1-Sieg gegen Panathinaikos Athen nicht mehr eingeholt werden. Die erfolgreiche Titelverteidigung berechtigt Piräus zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. (pre/sda)

Schweizer Curler gewinnen WM-Bronze

Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz beenden ihren Marathon mit drei Partien am Stück an der WM in Calgary mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Nach dem 7:6-Sieg im Viertelfinal gegen Olympiasieger USA und der 3:11-Niederlage im Halbfinal gegen Titelverteidiger Schweden setzten sich Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz im Spiel um Platz 3 gegen das Team Russland mit 6:5 durch.

Somit kehren die Curler des CC Genf auch von ihrem vierten von vier WM-Turnieren mit einer Medaille zurück. 2014, 2017 und 2019 gewannen sie ebenfalls Bronze. Weltmeister wurden zum dritten Mal in Folge die Schweden um Skip Niklas Edin. Sie gewannen im Final gegen Schottland (Bruce Mouat dank eines Fünferhauses im 9. End 10:5. (pre/sda)

Matsuyama gewinnt US Masters

Der 29-jährige Hideki Matsuyama ist der erste japanische Sieger des US Masters in Augusta und zugleich der erste Japaner der Geschichte, der eines der grossen vier Golfturniere gewinnt. Matsuyama siegte einen Schlag vor dem amerikanischen Newcomer und Aussenseiter Will Zalatoris. Der frühere Amateurmeister Asiens siegte ab 2014 fünfmal auf dem amerikanischen Profi-Circuit, viermal davon zwischen Februar 2016 und August 2017. Seither, also seit fast vier Jahren, blieb er auf dem amerikanischen Circuit erfolglos.

Die letzten vor der Schlussrunde mit geringen Siegeschancen verbliebenen Spieler konnten nicht mehr in die Entscheidung eingreifen. Der Amerikaner Jordan Spieth machte auf Matsuyama nur drei Schläge seines Rückstands von sechs Schlägen wett, und der englische Olympiasieger Justin Rose verlor gar noch einen zusätzlichen Schlag. Jon Rahm lieferte mit 66 Schlägen (6 unter Par) die beste Schlussrunde im ganzen Feld ab. Aber dies reichte bei weitem nicht aus, um den Rückstand von zehn Schlägen auszugleichen. (pre/sda)

The perfect fit.



Hideki Matsuyama dons the Green Jacket for the first time. pic.twitter.com/nTKH3F1qxr — PGA TOUR (@PGATOUR) April 11, 2021

Freys Hattrick reicht nicht

Michael Frey hat seine aktuelle Topform auch in der 33. Runde der belgischen Liga unter Beweis gestellt. Der 26-jährige Stürmer erzielte bei der 3:4-Niederlage des Tabellenletzten Waasland-Beveren gegen Kortrijk alle drei Tore für den Gastgeber. Für den Berner waren es die Saisontore 10, 11 und 12, fünf davon erzielte er in den letzten drei Spielen. (pre/sda)

🔚 FT | Drie doelpunten Frey volstaan niet voor de drie punten... 💛💙🦁 #wbekvk pic.twitter.com/ccG1hEtWgn — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) April 11, 2021

Capela verhilft Atlanta im Finish zum Sieg

Die Atlanta Hawks setzen ihren guten Lauf in der NBA fort. Auch dank einem starken Clint Capela schlagen sie die Charlotte Hornets auswärts 105:101. Capela präsentierte sich ähnlich effektiv wie am Freitag, als ihm bei seinem Comeback nach kurzer Verletzungspause gegen Chicago 22 Punkte und 10 Rebounds gelungen waren. Gegen Charlotte realisierte der Genfer Center mit 20 Punkten und 15 Rebounds erneut ein Double-Double. (abu/sda)

Köln trennt sich von Markus Gisdol

Die 2:3-Niederlage im Abstiegskampf gegen Mainz war zu viel: Der 1. FC Köln trennt sich per sofort von Trainer Markus Gisdol. Sechs Runden vor Schluss steht Köln mit drei Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz. Als Nachfolger soll gemäss deutschen Medienberichten Friedhelm Funkel bereitstehen und die Mannschaft per sofort übernehmen. (abu)

Der #effzeh hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Markus Gisdol beendet. Über die Nachfolge wird zeitnah informiert.https://t.co/YJLES8WPeK — 1. FC Köln (@fckoeln) April 11, 2021

Siegenthaler zu den Devils getradet

Jonas Siegenthaler ist nicht mehr länger Mitglied von den Washington Capitals. Der Zürcher Verteidiger wechselt im Tausch für einen Drittrunden-Pick im nächsten NHL-Draft zu Nico Hischier und den New Jersey Devils. Im Kader der Devils ist ein Platz in der Verteidigung frei, haben sie doch gerade heute Sami Vatanen auf die Waiver-Liste gesetzt. (abu)

🚨 TRADE ALERT 🚨



We have acquired Jonas Siegenthaler from Washington in exchange for Arizona’s conditional third-round pick in the 2021 NHL Draft.#NJDevils | @investorsbank pic.twitter.com/DSBWAXNwIg — New Jersey Devils (@NJDevils) April 11, 2021

Jeannine Gmelin gewinnt EM-Bronze

Die Skifferin Jeannine Gmelin hat an den Europameisterschaften in Varese die Bronzemedaille gewonnen. Die Weltmeisterin von 2017 musste sich der Russin Hanna Prachatsen und der Britin Victoria Thornley geschlagen geben. Gmelin sicherte sich ihre vierte EM-Medaille nach Gold 2018 sowie Silber 2015 und 2019. (abu/sda)

Saisonende für Genfs Mercier

Genève-Servette muss in den Playoffs ohne Assistenz-Captain Jonathan Mercier auskommen. Der 35-jährige Verteidiger muss sich an der Hand operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus.

Noch ungewiss ist, ob Servette im ersten Viertelfinalspiel am Dienstag gegen Fribourg-Gottéron auf die beiden Topstürmer Noah Rod und Tanner Richard zählen kann. Captain Rod fehlt den Genfern seit dem 24. März aufgrund einer Oberkörperverletzung, Richard zog sich im letzten Qualifikationsspiel in Lugano eine Verletzung am Unterkörper zu. (abu/sda)

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶𝗲𝗿 - 𝗥𝗼𝗱 𝗲𝘁 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀



À l’approche des Playoffs, le #GSHC fait le point sur son infirmerie ⤵️https://t.co/xxRReodXCZ — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 11, 2021

NHL-Regular-Season endet acht Tage später

Die dem Coronavirus geschuldete Zwangspause der Vancouver Canucks wirkt sich auf den Zeitplan der NHL aus. Die Regular Season endet nun acht Tage später als ursprünglich geplant, am 16. Mai statt am 8. Mai.

Dieser Entscheid sollte es allen Teams ermöglichen, vor den Playoffs 56 Partien zu bestreiten. Die Canucks, die am Sonntag das Training wieder aufnehmen dürften, mussten acht Spiele auslassen. Sie haben seit dem 24. März nicht mehr gespielt und werden am kommenden Freitag gegen die Oilers von Gaëtan Haas wieder in Aktion treten.

Die NHL hat noch keinen Termin für den Beginn der Playoffs festgelegt, die ursprünglich am 11. Mai beginnen sollten. Die Verantwortlichen warten noch zu. Seit Beginn der NHL-Saison am 13. Januar wurden 54 Spiele verschoben, 49 davon wegen des Coronavirus. Fünf Spiele wurden aufgrund von wetterbedingten Problemen verschoben. (sda)

