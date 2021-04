Sport

Sport-News: Lausanne HC fordert mehr Spielsperren gegen Sven Andrighetto



Lausanne fordert längere Sperre von Andrighetto +++ Barça dank Messi

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lausanne legt Rekurs gegen Andrighettos Sperre ein

Der Lausanne HC hat gegen den Entscheid der National League, den ZSC-Stürmer Sven Andrighetto für ein Spiel zu sperren, Rekurs eingelegt. Aus Sicht der Waadtländer ist das Strafmass zu gering.

Andrighetto war wegen eines Checks gegen den Kopf von Charles Hudon im fünften Playoff-Viertelfinalspiel am Mittwoch mit einer Matchstrafe und einer Sperre für Spiel 6 heute belegt worden. Mit 3 Toren und 4 Assists ist Andrighetto der beste Skorer dieser Playoffs. (ram/sda)

Video: SRF

Messi führt Barça zum Sieg

Der FC Barcelona hat weiterhin Chancen auf den Meistertitel. Barça siegte in der 31. Runde daheim gegen Getafe 5:2. Zwei der sieben Tore waren Eigentore, eines kam in der Nachspielzeit auf einen Penalty von Antoine Griezmann zustande, und zwei weitere Treffer waren die Tore Nummern 24 und 25 von Torschützenleader Lionel Messi.

Barcelona hat ein Spiel weniger ausgetragen als Leader Atlético Madrid und Real Madrid. Nach Verlustpunkten liegen die Katalanen als Zweite zwei Punkte hinter Atlético und einen Punkt vor Real. (ram/sda)

Bordeaux kämpft gegen Konkurs

Girondins Bordeaux kämpft ums finanzielle Überleben. Der Ligue-1-Klub mit dem Schweizer Aussenverteidiger Lloris Benito steht wegen Zahlungsunfähigkeit unter der Aufsicht des Handelsgerichts. Zuvor hatten die amerikanischen Besitzer, eine Investmentfirma, bekannt gegeben, dass sie den Klub nicht mehr unterstützen.

Wegen der Corona-Pandemie und dem im letzten Sommer geplatzten neuen TV-Deal der Ligue 1 dürfte Bordeaux in dieser Saison ein Minus von rund 80 Millionen Euro aufweisen. Girondins gehört zu den bedeutendsten Fussballklubs Frankreichs. Er gewann sechsmal die Meisterschaft, zuletzt 2009, und erreichte 1996 unter anderem mit den späteren Weltmeistern Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu und Christophe Dugarry den Final des UEFA-Cups. (ram/sda)

Bild: keystone

Tschaikowski ersetzt russische Nationalhymne

Russland ersetzt seine Nationalhymne für die kommenden zwei Olympischen Spiele durch das 1. Klavierkonzert von Pjotr Tschaikowski. Das wegen Doping suspendierte Russland darf bis Mitte Dezember 2022 nur unter neutraler Fahne an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Die Musik von Tschaikowski sei sowohl für die Sommerspiele in Tokio als auch für die Winterspiele 2022 in Peking vorgesehen, teilte das russische Olympische Komitee mit. (abu/sda/afp/apa)

Seferovic an der Spitze der Torschützenliste

Haris Seferovic übernimmt in Portugal die Spitze der Torschützenliste. Der Schweizer Internationale erzielte beim 5:1-Auswärtssieg von Benfica Lissabon gegen Portimonense den dritten und vierten Treffer seiner Mannschaft. Er steht nun in der Meisterschaft bei 18 Saisontoren. (sda)

Bencic verliert im Achtelfinal

Belinda Bencic (WTA 12) bleibt auch bei ihrem zweiten Sandturnier des Jahres unter den Erwartungen. Die Ostschweizerin unterlag im Achtelfinal von Stuttgart der Russin Jekaterina Alexandrowa mit 1:6, 5:7 und verpasste damit das Viertelfinal-Duell gegen Simona Halep.

Bencic fand nie richtig in die Partie. Zwar machte sie im zweiten Satz einen Rückstand wett, doch kassierte sie nur etwas später das entscheidende Break zum 5:6. Alexandrowa, im WTA-Ranking 22 Plätze schlechter klassiert als die Schweizerin, agierte speziell bei eigenem Service deutlich sicherer als Bencic. (abu/sda)

Bild: keystone

Atalanta verpasst Sprung auf Platz 2

Remo Freuler verpasst mit Atalanta Bergamo den Sprung auf den 2. Platz der Serie A. Bei der AS Roma müssen sich die Bergamasken trotz Pausenführung mit einem 1:1 begnügen.

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen den deutschen Nationalspieler Robin Gosens zwanzig Minuten vor Schluss brachte Bergamo die 1:0-Führung aus der 26. Minute nicht über die Ziellinie. Bryan Cristante glich für den Europa-League-Halbfinalisten aus Rom fünf Minuten nach Gosens Platzverweis aus.

Roma - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

Tore: 26. Malinowski 0:1. 75. Cristante 1:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 69. Gelb-Rote Karte gegen Gosens (Foul). (abu/sda)

Sieben Final-Qualifikationen für Schweizer Kunstturner

Die Schweizer Kunstturner überzeugen an den Europameisterschaften in Basel in der Qualifikation auf der ganzen Linie. Pablo Brägger, Christian Baumann und Benjamin Gischard erreichen insgesamt sieben Finals. Und Marco Pfyl verpasste als Sechster am Reck und als Achter am Barren den Einzug in den Final nur, weil dort pro Nation höchstens zwei Athleten antreten dürfen.

Nach Giulia Steingruber erfüllte auch die Männer-Riege des STV an den heimischen Titelkämpfen die Erwartungen – und übertraf diese sogar. Mit zwei Mehrkampf-Finalisten und fünf Teilnehmern in den Gerätefinals am Wochenende holte das Team von Nationaltrainer Laurent Guelzec das Maximum heraus. (abu/sda)

Bild: keystone

Golubic unterliegt Mertens

Viktorija Golubic kassierte beim Sandplatzturnier in Istanbul die erwartete Achtelfinal-Niederlage gegen die topgesetzte Belgierin Elise Mertens. Die 28-jährige Züricherin verlor 4:6, 6:4, 1:6. Golubic hielt im Duell gegen die Weltnummer 17 lange dagegen.

Im zweiten Satz nutzte sie ein schwaches Aufschlagspiel von Mertens konsequent und entriss der Belgierin mit einem Break zu null gleich den Satz. Die Antwort folgte prompt. Die Flämin zog im ersten Duell gegen die Schweizerin im Entscheidungssatz auf 4:0 davon. (sda)

Bild: keystone

Bundesligisten müssen im Mai in Quarantäne

Die Deutsche Fussball-Liga hat die Corona-Regeln für die Teams der Bundesliga und der 2. Liga verschärft. Um einen geordneten Ablauf der letzten beiden Runden zu gewährleisten, müssen sich die Mannschaften während der Schlussphase der Saison in Quarantäne begeben.

Ab dem 3. Mai darf sich der definierte Personenkreis eines Klubs (1. Mannschaft, Trainerteam, Betreuer) nur noch im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände aufhalten. Ab dem 12. Mai dürfen diese Personen nur noch untereinander Kontakt haben. Sie begeben sich dannzumal in einem Team-Hotel in Quarantäne. Die letzten beiden Runden der Bundesliga finden am 15. beziehungsweise am 22. Mai statt.

Die Massnahmen sind eine Reaktion auf die Coronafälle bei Hertha Berlin, welche zur Verschiebung von bislang drei Partien geführt haben. (nih/sda/dpa)

#DFL-Präsidium beschließt zweistufige Quarantäne-Maßnahmen für die letzten drei Spieltage der laufenden Saison 2020/21 der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/GInDqER7eR pic.twitter.com/kysoxNFX6Y — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 22, 2021

Siebenköpfiges Schweizer Nationalteam für Tour de Romandie steht

Das siebenköpfige Nationalteam steht. Dieses wird den Schweizer Verband Swiss Cycling nächste Woche an der Tour de Romandie als Nationalmannschaft mit einer Wildcard vertreten. Nationaltrainer Michael Albasini hat das Septett mit Joël Suter, Cyrille Thiéry und Matthias Reutimann komplettiert. Schon zuvor hatte die Teilnahme von Simon Pellaud, Claudio Imhof, Mathias Flückiger und Joab Schneiter festgestanden.

Die Tour de Romandie beginnt am kommenden Dienstag mit einem Zeitfahren in Oron-la-Ville und endet am Sonntag, 2. Mai, in Freiburg. Der neue Nationaltrainer Michael Albasini wird erstmals in einem bedeutenden Rennen im Einsatz sein. Unterstützt wird er von seinem Vorgänger und Vater Marcello Albasini. (sda)

Hintermann, Hählen und Mélanie Meillard nicht mehr im Nationalkader

Die starken Leistungen der Alpin-Fahrer im vergangenen Winter, die Swiss-Ski im Weltcup zum zweiten Mal in Serie die Nummer-1-Position sicherten, bescheren gleich 19 Athletinnen und Athleten den Nationalmannschafts-Status.12 Männer und 7 Frauen gehören der höchsten Fördergruppe an.

Hinzugestossen sind Justin Murisier und Sandro Simonet sowie Priska Nufer. Sie glichen die Abstiege von Niels Hintermann, Joana Hählen und Mélanie Meillard aus. Insgesamt fanden 101 Athletinnen und Athleten Aufnahme in einem Kader – 5 mehr als in der Vorsaison. Die Kaderzugehörigkeit hat insbesondere Einfluss auf die Höhe der finanziellen Leistungen. Sie bildet keine Selektion im Sinne einer Startberechtigung. (nih/sda)

101 Athletinnen und Athleten sind für die kommende Saison im Ski Alpin Kader von Swiss-Ski! 💪🏻

Wer alles dabei ist erfährst du hier: https://t.co/WJ6faHG4Hc pic.twitter.com/aNPsxNlzlg — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 22, 2021

Starker Capela reicht Atlanta nicht zum Sieg

In der zweiten Partie innerhalb von 24 Stunden fehlten Atlanta mit einem starken Clint Capela die Kräfte. Die Hawks verloren gegen die New York Knicks 127:137 nach Verlängerung. Mit 25 Punkten und 22 Rebounds erreichte Capela die besten Werte seines Teams.

Für New York war es der achte Sieg in Folge. Julius Randle zeigte mit 40 Punkten eine erneut sehr starke Leistung. Die Knicks zogen mit dem Sieg im Direktduell um Platz vier an Atlanta vorbei. (nih/sda)

25 PTS x 22 REB 💪



Tonight's Shot of the Game presented by @MichelobULTRA. pic.twitter.com/C0PMzxOuRF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 22, 2021

Keine EM-Spiele in Bilbao

Bilbao wird nicht Spielort der EM-Endrunde sein. Gemäss den örtlichen Organisatoren hat die UEFA den Basken das Gastgeber-Recht entzogen.

Bilbao hatte wie München und Dublin wegen den Gesundheitsauflagen keine Garantie für Spiele mit Zuschauern abgeben können. Die UEFA hatte ihren entsprechenden Entscheid für Freitag angekündigt, die Veranstalter im Baskenland gaben nun aber schon am späten Mittwochabend eine Erklärung ab. (zap/sda)

Bild: keystone

Nasser Al-Khelaifi neuer Präsident der ECA

Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain, ist nun auch das Oberhaupt der Europäischen Klubvereinigung ECA. Der Katarer tritt die Nachfolger des Italieners Andrea Agnelli an.

Agnelli war von seinem Posten bei der ECA zurückgetreten, um das mittlerweile wieder zurückgezogene Projekt für eine europäische Super League voranzutreiben. (zap/sda)

Bild: keystone

Giulia Steingruber qualifiziert sich für drei Finals

Giulia Steingruber schafft an den Europameisterschaften in Basel in der Qualifikation den Einzug in drei Finals. Die 27-jährige St. Gallerin bestreitet am Freitag den Mehrkampf-Final der besten 24, am Wochenende kämpft sie am Sprung und am Boden um die Medaillen.

Nach einem verhaltenen Start an ihrem schwächsten Gerät Stufenbarren und einem Sturz am Schwebebalken drehte Steingruber im zweiten Wettkampfteil auf. Am Boden zeigte sie ein ebenso spektakuläres wie ausdrucksstarkes Programm. Am Sprung musste sie nach einem sauberen Tschussowitina nicht mehr alles riskieren und zeigte danach den Jurtschenko nur mit einer Schraube. (zap/sda)

Bild: keystone

Frauen-Eishockey-WM in Kanada abgesagt

Die Weltmeisterschaft der Frauen kann auch nach der Verschiebung nicht stattfinden. Das in Halifax und Truro in Kanada ab dem 6. Mai vorgesehene Turnier fällt erneut der Corona-Pandemie zum Opfer.

Die sich wieder verschlechternde Situation rund um das Coronavirus hat den Verantwortlichen keine andere Wahl als die Absage der Veranstaltung in der Provinz Nova Scotia im Osten des Landes gelassen. In den gleichen zwei Städten war die Weltmeisterschaft schon im vergangenen Jahr vorgesehen gewesen, konnte wegen der Pandemie aber nicht stattfinden.

Die diesjährige Weltmeisterschaft war ursprünglich im April geplant gewesen, dann aber um einen Monat auf die Zeit vom 6. bis 16. Mai verschoben worden. Das Schweizer Team unter der Leitung von Coach Colin Muller hatte sich seit Anfang April intensiv auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet und wäre am Donnerstag nach Kanada gereist. Der Internationale Eishockey-Verband wird versuchen, im Sommer einen Ersatztermin zu finden. (zap/sda)

The IIHF received confirmation from the provincial government of Nova Scotia that the #WomensWorlds in Halifax and Truro🇨🇦 will be cancelled, due to safety concerns associated with #COVID19. https://t.co/NvomePTZr0 — IIHF (@IIHFHockey) April 21, 2021

Alaphilippe gewinnt in Abwesenheit von Hirschi

Julian Alaphilippe ist an der Mur de Huy einmal mehr der Stärkste. Der Weltmeister gewinnt in Abwesenheit von Vorjahressieger Marc Hirschi zum dritten Mal nach 2018 und 2019 die Flèche Wallonne.

Auf den letzten 50 Metern der gefürchteten Schlusssteigung überholte Alaphilippe noch den zuvor Führenden Primoz Roglic, der mit Platz 2 Vorlieb nehmen musste. Platz 3 ging an den Spanier Alejandro Valverde. Der mittlerweile 41-jährige Altmeister hatte den «Wallonischen Pfeil» in Belgien zwischen 2006 und 2017 total fünfmal gewonnen.

Das Rennen fand ohne Marc Hirschi und sein neues Team UAE Emirates statt. Der Mannschaft war wegen zweier positiven Coronafällen, einen betraf den italienischen Fahrer Diego Ulissi, auf Anordnung der belgischen Behörden kurzfristig der Start verweigert worden. Hirschi wurde damit unfreiwillig die Chance genommen, seinen Vorjahressieg zu wiederholen. (zap/sda)

Bild: keystone

Langjähriger Trainer Jörg Roten verlässt Swiss-Ski

Jörg Roten gehört nicht mehr dem Alpin-Trainerteam von Swiss-Ski an. Der in verschiedenen Funktionen tätig gewesene 47-jährige Walliser verlässt den Verband auf eigenen Wunsch.

Zuletzt war Roten Mitglied des Trainerteams der Weltcup-Gruppe der Technikerinnen unter der Leitung des Südtirolers Alois Prenn. In seinen insgesamt 15 Jahren hatte der ältere Bruder der ehemaligen Technik-Spezialistin Kartin Roten unter anderem als Weltcup-Gruppentrainer in der Männer-Equipe und als Chef Europacup bei den Frauen gearbeitet.

Roten begründet seinen Abgang mit dem Wunsch, sich nochmals einer neuen Herausforderung zu stellen. Bei welchem Arbeitgeber dies sein wird, ist noch nicht bekannt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

YB-Captain Lustenberger fällt lange aus

Fabian Lustenberger steht den Young Boys für unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung. Der 32-jährige Captain des Schweizer Meisters hat sich am Mittwoch im Training einen Riss der linken Achillessehne zugezogen. Das Malheur ist während des Aufwärmens bei einem Sprung passiert.

Lustenberger hatte in dieser Saison schon einmal länger pausieren müssen. Wegen Rückenproblemen verpasste er die letzten sechs Meisterschaftsspiele vor der Winterpause. (zap/sda)

So nahe liegen Freude und Pech im Spitzensport beieinander: Fabian Lustenberger hat sich wenige Tage nach dem Gewinn des Meistertitels einen Riss der Achillessehne zugezogen.



ℹ️➡️ https://t.co/xUvKPqaujD



Gute Besserung, Fäbu 💛🖤#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/Fh4EIqE9Rh — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) April 21, 2021

Stefanie Vögele scheitert in der 1. Runde knapp

Stefanie Vögele scheidet auf WTA-Stufe zum zweiten Mal in Folge in der 1. Runde aus. Die Aargauerin scheitert beim Sandplatzturnier in Stuttgart mit 4:6, 5:7 an der Lettin Jelena Ostapenko.

Gegen die French-Open-Siegerin von 2017 hielt Qualifikantin Vögele über die gesamte Dauer gut mit. Im ersten Satz führte sie dreimal mit Break-Vorsprung, im zweiten lag sie zu Beginn ebenfalls mit einem Servicedurchbruch vorne. Ostapenko, vor drei Jahren für einige Wochen die Nummer 5 im Ranking, ist derzeit als Nummer 52 um 77 Plätze besser klassiert als die Schweizerin.

In der vergangenen Woche war Vögele in der Startrunde des zweiten Turniers in Charleston im US-Staat South Carolina an der nachmaligen Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien gescheitert. Gegen Ostapenko verlor die Aargauerin erstmals. Vor knapp sechs Jahren hatte sie die damals 18-Jährige bei einem ITF-Turnier in Contrexéville in Frankreich und in der Qualifikation für das WTA-Turnier in Linz bezwungen. (zap/sda)

Bild: keystone

Chelsea lässt Punkte liegen

An einem turbulenten Abend rund um den möglichen Super-League-Ausstieg tut sich Chelsea auf dem Rasen extrem schwer: Gegen Brighton & Hove Albion kommen die «Blues» zuhause nicht über ein mageres 0:0-Unentschieden hinaus.

Kai Havertz vergab in der 21. Minute die beste Möglichkeit zur Führung, ansonsten blieben grössere Torchancen eher Mangelware. Brighton-Verteidiger Ben White sah in der 92. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Trotz des Unentschiedens springt auf den 4. Platz, wo nun nur noch ein Punkt auf den Tabellendritten Leicester fehlt.

Chelsea - Brighton 0:0

Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (Ersatz). 92. Gelb-Rote Karte gegen White (Brighton). (pre/sda)

Bild: keystone

Ajoie gleicht Final gegen Kloten aus

Das Rennen um den Aufstieg in die National League ist neu lanciert. Ajoie gewinnt im Playoff-Final der Swiss League das zweite Spiel zuhause gegen Kloten gleich mit 5:0 und gleicht in der Serie zum 1:1 aus.

Im Vergleich zur 2:5-Niederlage am Sonntag in Kloten zeigte sich Ajoie stark verbessert. Die Jurassier, die wieder auf den zuletzt am Knie verletzten Kanadier Jonathan Hazen zählen konnten, verdienten sich den Sieg mit einer sauberen Defensivleistung und der nötigen Effizienz im Abschluss. Die Basis zum Sieg legten sie mit zwei Toren im Startdrittel durch Thibault Frossard (11.) und Ueli Huber (15.).

Qualifikationssieger Kloten war nicht chancenlos, wie es das Resultat vermuten lässt. Die Mannschaft von Trainer Per Hanberg trat zwar nicht mehr ganz so souverän auf wie noch im ersten Finalspiel, sie erspielte sich in der ersten Spielhälfte jedoch genug Chancen, um das Spiel in andere Bahnen zu lenken. Doch fanden die Zürcher in Tim Wolf stets ihren Meister. Der Ajoie-Goalie spielte stark und hielt 34 Schüsse. Es war sein dritter Playoff-Shutout. (pre/sda

Kloten - Ajoie 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

50 Zuschauer. - SR Massy/Hürlimann, Micheli/Stalder.

Tore: 10. Frossard (Frei) 1:0. 15. Huber (Frossard, Aebischer) 2:0. 25. Devos (Birbaum) 3:0. 40. (39:40) Hazen (Powerplaytor) 4:0. 53. Devos (Frossard/bei 5 gegen 3) 5:0.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 5mal 2 Minuten plus 2mal 5 Minuten (Simek und Marchon) plus Spieldauer (Simek und Marchon) gegen Kloten.

Bemerkungen: Ajoie ohne Casserini (verletzt), Kloten ohne Brace (überzähliger Ausländer) und Truttmann (abwesend). (pre/sda)



GC nur mit Remis bei Schlusslicht Chiasso

Die Grasshoppers sind auch in der Schlussphase der Meisterschaft für eine negative Überraschung gut. Wenige Tage vor dem Challenge-League-Spitzenspiel gegen Thun spielt der Leader in Chiasso nur 2:2. Das Schlusslicht lag bis wenige Sekunden vor Schluss sogar auf Siegkurs. Erst in der 94. Minute gelang dem eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Petar Pusic das 2:2 für die Zürcher, die schon früh durch einen Penalty von Leo Bonatini 1:0 in Führung gegangen waren. Chiasso schaffte bis in die 82. Minute die Wende.

Für die Grasshoppers sind die zwei Punktverluste ärgerlich. Anstatt mit sechs Punkten Reserve empfangen sie den ersten Verfolger Thun am Freitag nur mit vier Zählern Vorsprung. Die Berner Oberländer hatten am Montag ihre Pflicht mit dem 2:1 auswärts gegen Winterthur erfüllt. Trotz des überraschenden Remis gegen GC verschlechterte sich die Ausgangslage von Chiasso. Der bisherige Vorletzte Kriens siegte bei Neuchâtel Xamax mit 3:0 und hat nun wie die Neuenburger vier Punkte Reserve auf die Tessiner.

Chiasso - Grasshoppers 2:2 (1:1)

100 Zuschauer. - SR Schärli.

Tore: 5. Bonatini (Foulpenalty) 0:1. 39. Maccoppi 1:1. 82. Marzouk (Foulpenalty) 2:1. 94. Pusic 2:2.

Neuchâtel Xamax - Kriens 0.3 (0:2)

100 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 4. Marleku 0:1. 45. Gomes (Eigentor) 0:2. 64. Mulaj 0:3.

Wil - Aarau 7:0 (5:0)

100 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 19. Silvio 1:0. 25. Haile-Selassie 2:0. 28. Haile-Selassie 3:0. 35. Silvio 4:0. 36. Krasniqi 5:0. 69. Silvio 6:0. 84. Tushi 7:0. (pre/sda)

Bild: keystone

Gericht verbietet Massnahmen gegen Super League

Die 12 Teams der European Super League scheinen auf die heftigen Reaktionen offenbar gut vorbereitet und juristisch gewappnet zu sein. Vor einem Madrider Gericht erwirkten sie eine einstweilige Verfügung, die der UEFA und dem Weltverband FIFA die Sanktionierung von Klubs oder Spielern untersagt, um die «Super League» zu verhindern.

Man dürfe «keine Massnahmen ergreifen, welche die Schaffung der Super League in irgendeiner Weise verbietet, einschränkt oder begrenzt.» Die Firma hinter der Superliga hat ihren Sitz in Madrid, das dürfte der Grund für den Eingriff des spanischen Gerichts sein. Inwiefern dieses Urteil jedoch Kraft hat, ist noch unklar. Die FIFA und die UEFA haben ihren Hauptsitz in der Schweiz. (pre)

Bild: keystone

St.Gallens Quintilla positiv getestet

Der FC St. Gallen muss in dieser Woche auf seinen Captain Jordi Quintilla verzichten. Der Spanier wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Damit verpasst er die Super-League-Spiele gegen Lugano am Mittwoch und gegen Vaduz am Samstag.

Der Rest der Mannschaft wurde nach dem positiven Test von Quintilla ebenfalls getestet. Alle Proben fielen negativ aus. Damit kann der FC St. Gallen den Spielbetrieb wie bis anhin fortführen. (pre/sda)

Jordi #Quintillà hat sich mit dem #Coronavirus infiziert. In Absprache mit dem Kantonsarztamt kann der #FCSG den Spielbetrieb fortführen. | 📄👉 https://t.co/7pGtSsQhnF pic.twitter.com/G8Hgim0hPm — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) April 20, 2021

Bayern sagen «Nein» zur Super League

Bayern München wird trotz Werben von Initiator Florentino Perez definitiv nicht zu den 15 Gründungsmitgliedern der European Super League gehören. Das haben Präsident Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge heute in einem Statement noch einmal bekräftigt. «Unsere Mitglieder und Fans lehnen eine Super League ab. Es ist unser Wunsch als FC Bayern und unser Ziel, dass die europäischen Vereine diesen wunderbaren und emotionalen Wettbewerb Champions League leben und zusammen mit der UEFA entwickeln. Der FC Bayern sagt Nein zur Super League», wird Präsident Hainer zitiert.

Rummenigge führte aus: «Ich darf im Namen des Vorstandes ausdrücklich feststellen, dass der FC Bayern nicht an der Super League teilnimmt. Der FC Bayern steht solidarisch zur Bundesliga. Es war und ist für uns immer eine grosse Freude, als deutscher Vertreter in der Champions League spielen zu können. Wir alle erinnern uns immer noch gerne an unseren Champions-League-Sieg 2020 in Lissabon, so einen glücklichen Moment vergisst man nicht. Für den FC Bayern ist die Champions League der weltweit beste Klubwettbewerb.» (pre)

FC Bayern sagt Nein zur Super League.



🔗 https://t.co/qto2CHsnsz — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 20, 2021

Guardiola kritisiert Super-League-Modus

Pep Guardiola hat sich gegen die neue European Super League und damit auch gegen die Besitzer seines Klubs Manchester City gestellt. Der Modus der ESL habe für ihn nichts mit Sport zu tun, wenn es keinen Zusammenhang gibt zwischen Aufwand und Ertrag, wenn der Erfolg garantiert und es egal ist, wenn du verlierst», sagte der Trainer der «Citzizens» heute Dienstag über die Idee einer geschlossenen Liga ohne Möglichkeiten zum Auf- oder Abstieg.

Zu den konkreten Plänen der Super League wollte sich der Katalane jedoch nicht äussern. Er habe noch zu wenige Informationen, sagte Guardiola, aber er verstehe schon mal nicht, «warum diese Mannschaften ausgewählt wurden». Er habe immer den «besten und stärksten Wettbewerb» gewollt, der möglich sie. Dazu zähle für ihn zuallererst die Premier League. Es sei zudem «nicht fair», dass eine Mannschaft die ganze Saison lang kämpfe, ganz oben in der Tabelle stehe, dann aber vielleicht nicht in der Super League spielen dürfe. (pre)

"It's not a sport if success is already guaranteed." 🗣



Manchester City manager Pep Guardiola has his say on the Super League... 🎙 pic.twitter.com/EojBSH7jca — SPORTbible (@sportbible) April 20, 2021

Cup-Halbfinals sind angesetzt

Im Schweizer Cup ermitteln Aarau und der FC Luzern den ersten Finalisten. Sie treten am Dienstag, 4, Mai (17.30 Uhr) aufeinander. Am Tag darauf spielen Servette und St.Gallen um 17.00 Uhr gegeneinander. Der Final findet am Pfingstmontag, 24. Mai (15.00 Uhr) im Wankdorf in Bern statt. (pre/sda)

🏆 Cup



Halbfinal und Final: die Anstosszeiten stehen fest

Demi-finales et finale : les horaires ont été fixés

Semifinali + finale: fissati gli orari



📺

Aarau - Luzern: SRF 2, RSI La 2, https://t.co/gcI52WXsro

Servette - St.Gallen: SRF 2, RTS 2 & RSI La 2 pic.twitter.com/XTOH5jnpdT — Swiss Football Association (@sfv_asf) April 20, 2021

Ceferin reicht Abtrünnigen die Hand – Infantino unterstützt UEFA

FIFA-Präsident Gianni Infantino lehnt die neue European Super League ab und drohte den zwölf Gründerklubs nicht näher definierte «Konsequenzen» an. Es gebe «keinerlei Zweifel» an der Position der FIFA, sagte Infantino am Dienstag während des Kongresses der UEFA in Montreux. «Die Super League widerspricht den Werten des Sports. Sie ist eine geschlossene Gesellschaft, eine Abspaltung von den existierenden Institutionen, den Ligen, Verbänden, der FIFA und der UEFA.»

Infantino sprach der UEFA «die volle Unterstützung» zu. «Wenn einige wählen, ihren eigenen Weg zu gehen, müssen sie mit den Konsequenzen leben», sagte Infantino. «Konkret bedeutet das: Entweder bist du drin – oder draussen. Du kannst nicht zur Hälfte drin und zur Hälfte draussen sein. Aber ich will nicht einmal darüber nachdenken.»

Bild: keystone

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte damit gedroht, Spieler der zwölf Vereine von EM- und WM-Spielen auszuschliessen. Ausserdem will die UEFA am Freitag entscheiden, ob die entsprechenden Klubs per sofort aus dem Europacup ausgeschlossen werden. Betroffen wären Real Madrid, Chelsea und Manchester City in der Champions League sowie Manchester United in der Europa League.

Von seinem Standpunkt rückte Ceferin auch 24 Stunden später in seiner Rede an den UEFA-Kongress nicht ab. «Für diese Klubs sind Fans nur noch Konsumenten, und Dividende ist wichtiger als Leidenschaft. Wenn der Schlusspfiff ertönt, schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise.» Der Slowene war aber auch hoffnungsvoll. «Diese Klubs haben einen Fehler gemacht. Aber es ist noch Zeit, die Meinung zu ändern.» (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Barberio vorsorglich gesperrt

Mark Barberio vom Lausanne HC kann am Mittwoch im fünften Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen die ZSC Lions nicht mittun. Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hocke hat den kanadischen Verteidiger wegen eines Stockstichs und eines Bandenchecks gegen den Zürcher Stürmer Sven Andrighetto am Montag bei der 1:3-Niederlage der Waadtländer vorsorglich für eine Partie gesperrt. Zudem ist gegen Barberio ein ordentliches Verfahren eröffnet worden. (ram/sda)

Video: SRF

Liverpool spielt beim Aufsteiger nur unentschieden

Liverpool erleidet einen Rückschlag auf dem Weg in die Champions League, die er eigentlich nicht mehr bestreiten will. Der Meister verpasst durch das 1:1 beim Aufsteiger Leeds den Sprung auf Rang 4.

Der erste Ligatreffer von Sadio Mané seit Ende Januar reichte Liverpool nicht zum vierten Sieg in Folge. Der starke Aufsteiger von Kulttrainer Marcelo Bielsa schaffte in der Schlussphase nach einem Corner den Ausgleich durch den spanischen Verteidiger Diego Llorente.

Mehr noch als das Spiel selber interessiert in Leeds aber das Drumherum, nachdem die European Super League mit Gründungsmitglied Liverpool das Hauptthema des Tages gewesen war. Liverpools Trainer Jürgen Klopp, der sich in der Vergangenheit gegen eine solche Elitemeisterschaft ausgesprochen hatte, erklärte im TV-Interview, seine Meinung dazu habe sich nicht geändert. Er und seine Spieler seien nicht in den Prozess involviert gewesen.

Die Spieler von Leeds gaben beim Aufwärmen ein Statement ab. Sie trugen Trikots mit der Aufschrift «der Fussball ist für die Fans da». (nih/sda)

Bild: keystone

Thun gewinnt vor dem Spitzenspiel

Der FC Thun kann in der Challenge League seinen Rückstand auf Leader Grasshoppers zumindest vorübergehend auf drei Punkte reduzieren. Die Berner Oberländer gewinnen zum Auftakt der 30. Runde in Winterthur 2:1.

Ein Doppelschlag von Daniel Dos Santos und Dominik Schwizer zur Mitte der ersten Halbzeit brachte die Thuner 2:0 in Führung. Winterthur verkürzte kurz nach der Pause nach einem Eckball durch Gezim Pepsi.

Die Grasshoppers spielen am Dienstag in Chiasso, bevor sie am Freitag den FC Thun empfangen. (nih/sda)

Bild: keystone

Bencic sicher eine Runde weiter

Belinda Bencic (WTA 12) erreicht beim Sandturnier von Stuttgart die Achtelfinals. Die Ostschweizerin überstand die 1. Runde gegen die 17-jährige Deutsche Nastasja Schunk (WTA 928) nach anfänglichen Schwierigkeiten sicher mit 6:4, 6:2.

Der einheimische Teenager, der in Stuttgart nach überstandener Qualifikation zu seinem WTA-Debüt gekommen ist, hielt sich lange Zeit sehr gut und besass sogar eine Möglichkeit, im ersten Satz auf 5:5 zu stellen. Erst danach spielte Bencic souveräner und dominierte die Ballwechsel.

Im Achtelfinal trifft Bencic, die bei ihrem ersten Sandturnier in dieser Saison vor zwei Wochen in Charleston in der Auftaktrunde gescheitert war, entweder auf die Tschechin Karolina Muchova (WTA 22) oder auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 34). (nih/sda)

The No.8 seed @BelindaBencic secures the win and advances at @PorscheTennis! 💪



Defeating the 17 year old 🇩🇪 qualifier Schunk, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/6ffwyIDb1P — wta (@WTA) April 19, 2021

Entscheid über EM-Spielorte vertagt

Die UEFA hat den Entscheid über die Spielorte der EM-Endrunde noch nicht gefällt. Das Exekutivkomitee gab auf seiner Sitzung in Montreux am Montag jenen Spielorten nochmals eine Frist von ein paar Tagen, welche wegen der Corona-Pandemie bis anhin keine Garantien für EM-Spiele mit Zuschauern abgeben konnten. Die Wackelkandidaten sind München, Dublin und Bilbao.

«Wir verschieben unseren endgültigen Entscheid bis am Freitag. Wir müssen ein paar Dinge regeln», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Die anderen neun Spielorte sicherten der UEFA schon Anfang April zu, dass sie Zuschauer, wenn auch in beschränkter Anzahl, ins Stadion lassen würden. Nach aktuellem Stand sind demnach die Vorrundenspiele der Schweiz in Baku (gegen Wales und die Türkei) sowie in Rom (gegen Italien) gesichert. (nih/sda)

🏟️ The #UEFAExCo was today presented with several options for #EURO2020 matches scheduled to take place in Bilbao, Dublin and Munich where there is currently no confirmed spectators’ attendance.



A final decision is due to be taken on Friday 23 April 2021. — UEFA (@UEFA) April 19, 2021

Auftaktsieg für Viktorija Golubic

Viktorija Golubic ist erfolgreich ins Sandplatzturnier in Istanbul gestartet. Die Schweizerin bezwingt die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz 6:4, 2:6, 6:3. Der Sieg der Weltnummer 86 gegen die klar schlechter klassierte Gegnerin ging völlig in Ordnung. Die Züricherin erspielte sich ein Dutzend Breakchancen.

Nach der Nummer 161 im Ranking wartet nun auf Viktorija Golubic aller Voraussicht nach die topgesetzte Elise Mertens (WTA 17). Die Belgierin spielt am Dienstag gegen eine Qualifikantin. (zap/sda)

Bild: keystone

