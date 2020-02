Sport

Sport-News: Belinda Bencic scheitert in Dubai in der Startrunde



Bencic scheitert in Dubai und rutscht ab +++ Tottenham wochenlang ohne Stürmer Son

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bencic in Dubai bereits ausgeschieden

Belinda Bencic muss ihre Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am WTA-Premier-Turnier in Dubai früh begraben. Die als Nummer 4 gesetzte Vorjahressiegerin scheiterte in der Startrunde in drei Sätzen an Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 31).

Beim 6:1, 1:6, 2:6 in knapp anderthalb Stunden verzeichnete Bencic mit 19 gewonnenen Punkten am Stück einen ausgezeichneten Start. Weil sich Pawljutschenkowa in der Folge klar steigerte und Bencic das Niveau nicht halten konnte, resultierte schliesslich im sechsten Duell mit der 28-jährigen Russin die zweite Niederlage.

Durch das frühe Aus in den Vereinigten Arabischen Emiraten büsst Bencic in der Weltrangliste auf einen Schlag mehr als 800 Punkte ein. Sie wird im nächsten Ranking vom 4. in den 9. Rang abrutschen. (pre/sda)

.@NastiaPav comes back from a set down to defeat defending champion Bencic, 1-6, 6-1, 6-1!#DDFTennis pic.twitter.com/ooWfYMJ4jp — WTA (@WTA) February 18, 2020

Tottenham wochenlang ohne Stürmer Son

Der Champions-League-Achtelfinalist Tottenham Hotspur muss in den nächsten Monaten nicht nur ohne Harry Kane, sondern neu auch ohne seinen zweiten Topstürmer Son Heung-Min auskommen. Der Südkoreaner erlitt am letzten Wochenende beim 3:2-Sieg bei Aston Villa einen Armbruch. Er wird mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der Champions League treffen die Spurs auf Leipzig. (pre/sda)

TEAM NEWS:



🔹 @JuanMFoyth (groin) – late stages of conditioning.



🔹 @HKane (hamstring) & @MoussaSissoko (knee) – continuing rehabilitation.



🔹 Heung-Min Son (arm) – undergoing surgery to his right arm this week after sustaining injury against Aston Villa.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/F5m0mOQm5d — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

Baseball-Pitcher für ganze Saison gesperrt

Im amerikanischen Major League Baseball wird bei einem Dopingvergehen durchgegriffen. Die Liga sperrte Francis Martes, den 24-jährigen Pitcher der Houston Astros, für die komplette nächste Saison, die 162 Spiele und allfällige Playoff-Partien umfasst. Martes wurde positiv auf das leistungssteigernde Steroid Boldenon getestet. Schon im März 2019 war er in einer Dopingkontrolle hängengeblieben. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Bundesliga erstmals mit vier Milliarden Euro Umsatz

Die deutsche Fussball-Bundesliga hat einem Zeitungsbericht zufolge erstmals die Marke von vier Milliarden Euro Umsatz übertroffen. Mit 4,02 Milliarden lagen die 18 Klubs der Saison 2018/19 5,4 Prozent über dem Wert des Vorjahrs. Es war das 15. Mal in Folge, dass die Bundesliga ein Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord abschliesst. (zap/sda/reu)

Bild: AP

Manchester United siegt bei Chelsea

Manchester United schaltet sich in der Premier League wieder in den Kampf um die Champions-League-Plätze ein. Dank einem 2:0-Sieg bei Chelsea reduzierte die United den Rückstand auf die viertklassierten Blues auf drei Punkte.

Anthony Martial unmittelbar vor der Pause und Harry Maguire nach einer guten Stunde erzielten die Tore zum ersten Meisterschaftssieg von Manchester United nach drei sieglosen Spielen. Für Chelsea fand derweil eine im heimischen Stadion schwierige Saison ihre Fortsetzung. Das Team von Frank Lampard hat an der Stamford Bridge von 13 Meisterschaftsspielen nur fünf gewinnen können.

Gegen Manchester fehlte es Chelsea am Montag sowohl an der Effizienz wie auch am Glück. In der ersten Halbzeit liess Michy Batshuayi mehrere gute Abschlussmöglichkeiten des Heimteams ohne Ertrag verstreichen. Die beste Chance vergab der 26-jährige Belgier nach 25 Minuten, als er aus 11 Metern eine Hereingabe knapp am Pfosten vorbeischoss. Nach der Pause verhinderte der Video Assistent Referee (VAR) zwei Mal einen Treffer für das Heimteam.

In der 56. Minute wurde der vermeintliche Ausgleich von Chelseas Kurt Zouma aufgrund eines Foulspiels annulliert, eine Viertelstunde vor Schluss ereilte ein Treffer des zuvor eingewechselten Olivier Giroud aufgrund eines Offsides dasselbe Schicksal. Der Franzose, der zum ersten Einsatz seit Ende November kam, hatte beim Zuspiel eine Fussspitze vor seinem Gegenspieler gestanden. Neben dem Spiel verlor Chelsea nach 12 Minuten auch seinen Mittelfeldspieler Ngolo Kanté aufgrund einer Verletzung. (jaw/sda)

Bild: EPA

Messi und Hamilton bei Laureus als Sportler des Jahres geehrt

Lionel Messi und Lewis Hamilton sind an der Laureus-Gala in Berlin gemeinsam als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Der argentinische Superstar des FC Barcelona und der sechsfache Weltmeister der Formel 1 erhielten bei der Wahl für die 20. Laureus World Sports Awards die gleiche Anzahl an Stimmen.

Hamilton nahm den Sportpreis bei der Gala in der Verti Music Hall aus den Händen des früheren Arsenal-Coaches Arsène Wenger entgegen. «Das ist so unglaublich, die Grössen zu sehen, denen ich jetzt folgen darf», sagte der 35-Jährige auf der Bühne: «Ich wurde von vielen von euch inspiriert.» Messi war nicht nach Berlin gereist und übermittelte seinen Dank per Video. Mit fünf Laureus-Awards als Sportler des Jahres hält Roger Federer den Rekord. (sda/dpa)

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

Kanadier für den SCB

Der SC Bern verstärkt seine Offensive mit Christian Thomas. Das 27-jährige Kanadier stösst von Traktor Tscheljabinsk aus der KHL zum Meister, der noch um einen Playoffplatz kämpft. Thomas bestritt 2018 die Olympischen Spiele. In Bern unterschrieb er bis Ende Saison.

Er ist 1,75 m gross und gilt als äusserst schneller Flügel. In der NHL lief er in 27 Spielen für die New York Rangers, die Montreal Canadiens und die Arizona Coyotes auf. (ram)

Bild: AP/The Canadian Press

Casillas will Verbandschef werden

Goalie-Legende Iker Casillas hat seine Kandidatur für den Vorsitz des spanischen Fussballverbandes RFEF angekündigt. Auf Twitter bestätigte Casillas entsprechende Meldungen: «Ja, ich werde mich um die Präsidentschaft des RFEF bewerben.» Damit müsste der Goalie, der sich aktuell von den Folgen eines Herzinfarkts im vergangenen Mai erholt, wohl demnächst seine Profikarriere beenden, da die Wahl in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober stattfinden soll.

Einen Rücktritt erwähnte Casillas aber vorerst nicht. Er schrieb nur, er habe Portos Präsidenten über seine Bewerbungspläne informiert. Bis Ende Juni steht der 38-Jährige noch beim FC Porto unter Vertrag. Casillas wurde 2010 mit Spanien Weltmeister, 2008 und 2012 war er der Rückhalt im Europameister-Team der Iberer. Zwischen 1989 und 2015 spielte er für Real Madrid und führte das Team lange als Captain an. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/LUSA

Fribourg-Gottéron einen Monat ohne Killian Mottet

Fribourg-Gottéron muss im Kampf um die Playoffs auf Topskorer Killian Mottet verzichten. Der Freiburger Stürmer fällt aufgrund einer Rückenverletzung einen Monat aus. Mottet sammelte in 41 Spielen 30 Skorerpunkte (15 Tore).

Bis zum Start der Playoff-Viertelfinals und der Platzierungsrunde am 7. März dauert es nicht mehr ganz drei Wochen. Die Freiburger sind bei sechs ausstehenden Spiele in der Qualifikation mit einem Punkt Vorsprung auf das neuntplatzierte Bern knapp über dem Playoff-Strich klassiert. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kreuzbandriss bei Luca Zuffi

Der FC Basel muss für den Rest der Saison auf Luca Zuffi verzichten. Der 29-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Samstag im Spiel gegen den FC Thun (0:1) einen Riss der vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.

Zuffi wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen. 2009 hatte sich der Zürcher bereits einmal einen Kreuzbandriss zugezogen, als er noch beim FC Winterthur unter Vertrag stand. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

ZSC Lions holen Fredrik Pettersson

Ja, du hast richtig gelesen: Die ZSC Lions verpflichten Fredrik Pettersson. Es ist aber nicht der Stürmer, der schon im Kader der Zürcher ist, sondern Fredrik Pettersson Wentzel, ein schwedischer Goalie. Damit reagiert Sportchef Sven Leuenberger auf den Ausfall des finnischen Keepers Joni Ortio.

«Unser Coach Rikard Grönborg kennt Fredrik aus der Zeit mit der schwedischen Junioren-Nationalmannschaft. Er ist ein physisch starker sowie explosiver Goalie», sagt Leuenberger. Pettersson Wentzel unterschrieb bis Saisonende. (abu)

Bencic erstmals die Nummer 4

Belinda Bencic stiess am Montag trotz ihrer Viertelfinal-Niederlage am Turnier in St. Petersburg in der Weltrangliste erstmals auf Platz 4 vor. Nur Ashleigh Barty, Simona Halep und Karolina Pliskova haben in den letzten zwölf Monaten mehr Punkte gesammelt als die 22-Jährige aus Wollerau.

In dieser Woche hat Bencic am Turnier in Dubai allerdings 900 Punkte zu verteidigen. Vor einem Jahr gewann sie den Premier-Event am Persischen Golf, als sie auf dem Weg zum Titel vier Top-Ten-Spielerinnen schlug.

Leonie Küng verbesserte sich dank ihrem Final-Vorstoss am Turnier in Hua Hin im Ranking um 127 Plätze und ist neu die Nummer 156 der Welt und damit fünftbeste Schweizerin. (abu/sda)

Bild: AP

Biel rekurriert gegen Rathgebs Busse

Der EHC Biel legte Berufung gegen die Busse von Yannick Rathgeb ein. Der Bieler Verteidiger wurde für das Vortäuschen einer Verletzung im Heimspiel vom 1. Februar gegen Lugano mit 1200 Franken gebüsst. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Team LeBron siegt im NBA-Allstar-Game zu Ehren von Kobe Bryant

Das 69. Allstar-Game der NBA steht ganz im Zeichen des tödlich verunglückten Kobe Bryant. Als Sieger beim Treffen der weltbesten Basketballspieler geht in Chicago das Team von LeBron James hervor.

Der Show-Wettkampf wurde erstmals in einem neuen Format ausgetragen, bei dem im letzten Viertel ohne Zeitnahme jenes Team gewann, das als erstes 24 Zähler mehr auf dem Punktekonto hatte als die führende Mannschaft nach dem dritten Viertel. Die NBA dachte sich das Prozedere zu Ehren von Kobe Bryant aus, dessen langjährige Trikotnummer die 24 war. Am Ende setzte sich das von LeBron James angeführte Team gegen eine Auswahl mit dem Griechen Giannis Antetokounmpo an der Spitze mit 157:155 durch. (abu/sda)

Real Madrid mit spätem Frust

Real Madrid besitzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Barcelona. Nach vier Siegen in Folge reichte es in der 24. Runde gegen Celta Vigo nur zu einem 2:2.

Die Madrider gerieten gegen die abstiegsgefährdeten Gäste früh durch einen Treffer des Russen Fedor Smolow in Rückstand. Nach der Pause sorgten Toni Kroos und Sergio Ramos mit einem Foulpenalty bis zur 65. Minute für die zwischenzeitliche Wende. Doch Celta schlug in der 86. Minute durch Santi Mina nochmals zu.

Real Madrid - Celta Vigo 2:2 (0:1).

Tore: 7. Smolow 0:1. 52. Kroos 1:1. 65. Ramos (Foulpenalty) 2:1. 86. Mina 2:2. (sda)

ZSC Lions rücken Zug auf die Pelle

Die ZSC Lions wahrten sich mit einem 5:2-Erfolg über Biel die (kleine) Chance auf den Qualifikationssieg. Innerhalb von fünf Tagen gewannen die Lions gegen alle Berner Klubs. Auf den Auswärtssieg vom letzten Dienstag in Bern (4:3 n.V.) folgte ein 3:0 in Langnau und am Sonntag ein souveräner Erfolg über den EHC Biel. Dank der perfekten «Berner Woche» näherten sich die ZSC Lions Leader Zug wieder bis auf drei Punkte an.

Die ZSC Lions reagierten mit Vehemenz auf einen frühen Rückstand und liessen sich auch durch den 2:2-Ausgleich Biels nicht mehr aus dem Konzept werfen. Innerhalb von fünf Minuten erzielten die Schweden Marcus Krüger und Fredrik Pettersson im zweiten Abschnitt die siegbringenden Goals vom 2:2 zum 4:2. Pettersson stellte mit dem 5:2 im dritten Abschnitt den Sieg sicher.

ZSC Lions - Biel 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

9807 Zuschauer. - SR Kaukokari/Wiegand, Altmann/Kaderli.

Tore: 6. Ullström (Rantakari/Ausschluss Chris Baltisberger) 0:1. 9. Diem (Trutmann, Simic) 1:1. 12. Suter (Roe, Noreau/Ausschlüsse Rantakari, Paupe; Krüger) 2:1. 17. Hügli (Fuchs, Brunner/Ausschluss Trutmann) 2:2. 33. Krüger (Bodenmann, Trutmann) 3:2. 38. Pettersson (Sigrist) 4:2. 44. Pettersson (Roe/Ausschluss Ullström) 5:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3mal 2 plus 5 Minuten (Ullström) plus Spieldauer (Ullström) gegen Biel. (pre/sda)

Vaduz kann GC nicht distanzieren

Der FC Vaduz hätte in der 22. Runde der Challenge den 2. Platz absichern können. Die Vaduzer kamen im Heimspiel gegen Schlusslicht Chiasso jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Für die seit geraumer Zeit überzeugende Mannschaft von Trainer Mario Frick war das magere Ergebnis ein unvermuteter Rückschlag nach drei Siegen am Stück zu Beginn der Rückrunde. Im Kampf um den 2. Platz, der am Schluss zur Teilnahme an der Barrage führen wird, liegen Vaduz, Kriens und die Grasshoppers nunmehr knapp beisammen.

Auch Winterthur mit fünf Punkten Rückstand auf Vaduz könnte später noch mitreden. Der FCW siegte am Sonntag daheim gegen Lausanne-Ouchy durch ein frühes, sehenswertes Tor von Luka Sliskovic 1:0. Der eindeutige Sieger der Runde war Leader Lausanne-Sports. Die Waadtländer besiegten Aarau dank einem Tor von Noah Loosli Mitte der zweiten Halbzeit 1:0 und bauten ihren Vorsprung 14 Runden vor Schluss auf 13 Punkte aus. (sda)

Cologna arbeitet sich in die Top 10 vor

Dario Cologna stiess in der zweiten Etappe der Ski Tour 2020 in die Top 10 vor. Der Bündner, in Östersund als Nummer 19 zur Verfolgung in der klassischen Technik gestartet, erreichte das Ziel als Zehnter.Der Rückstand im Gesamtklassement auf den neuen Leader Paal Golberg blieb mit knapp einer Minute konstant. Auch Roman Furger zeigte im strömenden Regen ein starkes Rennen und lief wenige Sekunden hinter Cologna als 13. im Ziel ein.

Der eigentliche Sieger des Tages hiess Alexander Bolschunow. Der Weltcup-Leader aus Russland machte sein Handicap von 20 Sekunden problemlos wett und ist nun praktisch zeitgleich mit Golberg Zweiter. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hingegen kommt mit über 2 Minuten Rückstand nicht mehr für den Overall-Sieg in Frage. (pre/sda)

Bild: EPA

