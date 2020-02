Sport

Sport-News

Sport-News: Der ewige YB-Goalie Marco Wölfli beendet seine Laufbahn



Sport-News

YB-Wölfli hört Ende Saison auf +++ Scharapowa tritt vom Tennis zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wölfli kündigt Rücktritt an

YB-Goalie Marco Wölfli wird seine Laufbahn im Sommer beenden. Der 37-Jährige gehörte seit zwei Jahrzehnten – von einer 18-monatigen Ausleihe als junger Keeper nach Thun abgesehen – immer den Berner Young Boys an. «Das Herz hätte eigentlich noch weiterspielen wollen», wird Wölfli in einer Mitteilung zitiert, «aber Kopf und Bauch liessen mich spüren, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um nach dieser Spielzeit zu sagen: ‹Das wars, auf Wiedersehen!›»

Im Spiel, in dem YB 2018 den ersten Meistertitel nach 32 Jahren errang, hielt Wölfli einen Penalty und setzte einem kitschigen Märchen damit die Krone auf, galt er bis dahin doch als Symbolfigur für den ständigen Misserfolg der Berner. Für die Schweiz bestritt er elf Länderspiele. Es ist geplant, dass er in einer noch zu definierenden Rolle bei YB bleiben wird. Sportchef Christoph Spycher sagt: «Einerseits werden wir nach dieser Saison traurig sein, dass er nicht mehr zum Kader gehören wird, anderseits aber auch dankbar für das, was Marco für YB geleistet hat.» (ram)

Scharapowa hört auf

Maria Scharapowa, die ehemalige Tennis-Weltnummer 1, beendet ihre Karriere. Die 33-jährige Russin gewann zwischen 2006 und 2014 fünf Grand-Slam-Turniere, jedes mindestens einmal. Wegen des Gebrauchs der Substanz Meldonium wurde Scharapowa Anfang 2016 für 15 Monate gesperrt. Nach ihrer Rückkehr erreichte sie das frühere Niveau nicht mehr. (ram)

Bild: AP

Manchester City legt Rekurs ein

Manchester City hat wie angekündigt beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Rekurs gegen die von der UEFA verhängten zweijährigen Europacup-Sperre eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei nun eingegangen, teilte das Gericht in Lausanne mit. Es sei noch nicht möglich anzugeben, wann ein Entscheid in dem Verfahren getroffen werde, hiess es in der Mitteilung.

Manchester City war Mitte Februar von der UEFA wegen «schwerwiegender Verstösse» gegen die Regeln des Financial Fairplay für die kommenden beiden Saisons aus dem Europacup ausgeschlossen worden und muss zudem eine Busse von 30 Mio. Euro zahlen. Der englische Meister soll Einnahmen von Sponsoren weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht haben. (ram/sda)

F1-Strecke im Vietnam fertig

Die neue Formel-1-Rennstrecke in Hanoi ist fertig. Dies teilte der Veranstalter mit. Die Premiere auf dem 5,607 km langen Kurs in Vietnam ist am 5. April vorgesehen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten sich jedoch Zweifel, ob der dritte Grand Prix des Jahres stattfinden kann. Das für den 19. April angesetzte Rennen in China wurde bereits abgesagt. Die Organisatoren in Vietnam hatten jedoch vor Kurzem geäussert, dass sie weiter an der Austragung festhalten. Hanoi liegt rund 150 km von der Grenze zu China entfernt. (ram/sda)

Bild: EPA

Lakers verlängern mit gesamtem Trainerstaff

Die Rapperswil-Jona Lakers senden vor dem bevorstehenden Abstiegskampf ein Vertrauensvotum an den Trainerstaff. Sie verlängern den Vertrag mit Cheftrainer Jeff Tomlinson und den Assistenten Niklas Gällstedt und Sven Berger um ein Jahr bis 2021. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Frauen-Rennen in La Thuile bestätigt

Die Weltcup-Rennen der Frauen im italienischen La Thuile werden an diesem Wochenende trotz des Coronavirus stattfinden. Dies teilte die FIS mit.

Im Aostatal wurden bislang keine Fälle registriert, deshalb ist die Region um La Thuile eine der wenigen im Norden Italiens, die weiterhin Sportveranstaltungen durchführen darf. Allerdings wird nur eine beschränkte Anzahl Zuschauer Zugang erhalten. Am Samstag findet in La Thuile ein Super-G statt, am Sonntag eine Kombination. (ram/sda)

Bild: AP

Schiri Stricker für WM aufgeboten

Der Schweizer Daniel Stricker gehört zu den 16 Head-Schiedsrichtern, die für die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne aufgeboten wurden. Mit Linesman David Obwegeser gehört ein zweiter Schweizer zum Referee-Kontingent. Stricker wird seine vierte WM bestreiten. 2017 leitete er in Köln den Final Schweden – Kanada (2:1). (ram/sda)

Bild: SPENGLER CUP

Tour de Suisse wieder mit einer Schweizer Auswahl

Die Tour de Suisse hat eine ihrer drei Wildcards wie 2019 an Swiss Cycling vergeben. Der Verband wird vom 6. bis 14. Juni mit einer jungen Auswahl teilnehmen. Ebenfalls eingeladen wurden das amerikanische Team Rally Cycling und die französische Equipe Nippo Delko One Provence. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Abonniere unseren Newsletter