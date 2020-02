Sport

Sport-News: Die SCRJ Lakers verlängern mit Trainer Jeff Tomlinson



Lakers verlängern mit Tomlinson und Assitenten +++ Frauen-Rennen in La Thuile bestätigt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lakers verlängern mit gesamtem Trainerstaff

Die Rapperswil-Jona Lakers senden vor dem bevorstehenden Abstiegskampf ein Vertrauensvotum an den Trainerstaff. Sie verlängern den Vertrag mit Cheftrainer Jeff Tomlinson und den Assistenten Niklas Gällstedt und Sven Berger um ein Jahr bis 2021. (abu/sda)

Frauen-Rennen in La Thuile bestätigt

Die Weltcup-Rennen der Frauen im italienischen La Thuile werden an diesem Wochenende trotz des Coronavirus stattfinden. Dies teilte die FIS mit.

Im Aostatal wurden bislang keine Fälle registriert, deshalb ist die Region um La Thuile eine der wenigen im Norden Italiens, die weiterhin Sportveranstaltungen durchführen darf. Allerdings wird nur eine beschränkte Anzahl Zuschauer Zugang erhalten. Am Samstag findet in La Thuile ein Super-G statt, am Sonntag eine Kombination. (ram/sda)

Schiri Stricker für WM aufgeboten

Der Schweizer Daniel Stricker gehört zu den 16 Head-Schiedsrichtern, die für die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne aufgeboten wurden. Mit Linesman David Obwegeser gehört ein zweiter Schweizer zum Referee-Kontingent. Stricker wird seine vierte WM bestreiten. 2017 leitete er in Köln den Final Schweden – Kanada (2:1). (ram/sda)

Tour de Suisse wieder mit einer Schweizer Auswahl

Die Tour de Suisse hat eine ihrer drei Wildcards wie 2019 an Swiss Cycling vergeben. Der Verband wird vom 6. bis 14. Juni mit einer jungen Auswahl teilnehmen. Ebenfalls eingeladen wurden das amerikanische Team Rally Cycling und die französische Equipe Nippo Delko One Provence. (ram/sda)

Belinda Bencic findet gegen Kudermetowa auf Umwegen zum Sieg

Nach enttäuschenden Wochen gelingt Belinda Bencic in Doha ein Schritt in die richtige Richtung. Gegen die Russin Veronika Kudermetowa setzt sich die Schweizerin 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) durch.

Bencic fand in diesem Krimi, der zwei Stunden und 38 Minuten lang dauerte, mit Umwegen zum Sieg. Die 22-Jährige aus Flawil verlor nach gewonnenem ersten Satz den Faden und lief lange Rückständen hinterher. Im Entscheidungssatz führte Kudermetowa 4:2. Bencic behielt in der Schlussphase die Nerven im Griff: Im Tiebreak geriet sie nie mehr in Rückstand und verwertete den zweiten Matchball. In den Achtelfinals trifft Bencic auf die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 32). (abu/sda)

Wawrinka in Acapulco eine Runde weiter

Stan Wawrinka (ATP 16) überstand beim Turnier von Acapulco die 1. Runde. Der Waadtländer setzte sich gegen den Amerikaner Frances Tiafoe ( ATP 82) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:1) durch. In der nächsten Runde trifft Wawrinka entweder auf Radu Albot (ATP 69) oder Pedro Martinez (ATP 113). (zap/sda)

