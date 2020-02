Sport

Sport-News

Sport-News: Eden Hazard erneut ernsthaft verletzt



Sport-News

Eden Hazard erneut ernsthaft verletzt +++ Johannes Thingnes Bö holt Gold im Massenstart

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Johannes Thingnes Bö mit erstem Einzelgold als Vater

Zum Abschluss der Biathlon-WM in Antholz feierte der Norweger Johannes Thingnes Bö seinen ersten Einzeltitel als Vater. Der Dominator der letzten Saison zeigte im Massenstartrennen über 15 km einen perfekten Wettkampf mit 20 Treffern und verhinderte so einen französischen Doppelsieg. Hinter Bö, der im Südtirol bereits in der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel triumphiert hatte, holten Quentin Fillon Maillet und Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin Silber und Bronze.

Für den einzigen Schweizer, der sich für das Finale der besten 30 qualifiziert hatte, war schon früh nichts mehr zu holen. Benjamin Weger leistete sich bereits im Liegendschiessen vier Fehler, am Ende resultierte nach insgesamt fünf Strafrunden der 25. Platz. (zap/sda)

Bild: AP

Eden Hazard erneut ernsthaft verletzt

Der Belgier Eden Hazard könnte Real Madrid erneut monatelang fehlen. Der Flügelstürmer erlitt am Samstag bei der Niederlage gegen Levante (0:1) einen Haarriss, einen Anbruch, im rechten Wadenbein. Wie lange Hazard ausfallen wird, teilte Real Madrid nicht mit. Die spanischen Medien gehen von einer Pause von mehreren Monaten aus.

Auf Real Madrid warten in den kommenden Wochen entscheidende Partien. Am Mittwoch steht das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City an und am nächsten Sonntag der Clasico gegen den FC Barcelona.

Hazard war erst vor acht Tagen von einer Verletzungspause zurückgekehrt. Wegen eines gebrochenen Knöchels hatte er fast drei Monate lang aussetzen müssen. (zap/sda/afp)

Bild: EPA

Röiseland gewinnt Duell gegen Wierer

Die beiden grossen Figuren der Biathlon-WM in Antholz brannten im letzten Wettkampf nochmals ein wahres Feuerwerk ab. Im Massenstart-Rennen rang die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland auf der Schlussrunde die Italienerin Dorothea Wierer nieder und gewann im siebten Rennen ihre siebte Medaille, die fünfte aus Gold. Die Lokalmatadorin Wierer holte nach zwei Titeln ihre zweite Silbermedaille. Bronze sicherte sich die Schwedin Hanna Öberg.

Aita Gasparin, die sich als einzige Schweizerin für den abschliessenden Wettkampf der besten 30 qualifiziert hatte, konnte bei tiefer Spur und fast 10 Grad Lufttemperatur nicht mehr ganz an ihre glänzenden Schiessleistungen der letzten Tage anknüpfen. Mit vier Strafrunden reichte es der 26-jährigen Engadinerin zum 21. Platz. (zap/sda)

What an exciting finish! Roeiseland 22th after prone 2 take the win🥇, Wierer 🥈second an Oeberg 🥉third.

Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/CJ79WrlT6I — IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020

Johaug gewinnt Tour

Therese Johaug (Bild) gewinnt die Ski Tour in Skandinavien hoch überlegen. Nadine Fähndrich sichert sich den zweiten Schlussrang im Sprint. Sie verteidigte auf der Schlussetappe über 15 km klassisch in Trondheim nicht nur ihren Vorsprung, sondern baute diesen noch deutlich aus, obwohl sie die gesamte Strecke bei einsetzendem Schneefall alleine laufen musste. Das Podest vervollständigten mit über 3:40 Minuten Rückstand Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg, zwei weitere Norwegerinnen.

Zufrieden sein durfte auch Nadine Fähndrich. Nach ihrem ersten Podestplatz im Sprint vom Samstag, lief die Luzernerin die ersten 2,2 km am schnellsten und sicherte sich weitere Bonuspunkte. Damit beendete sie die Sprintwertung der Tour als Zweite und verdiente sich 4000 Franken Prämie. Den erstmals durchgeführten Wettkampf über sechs Etappen von Schweden nach Norwegen beendete Fähndrich als einzige Schweizerin im 20. Rang. (cbe/sda)

Bild: EPA

Smith und Bischofsberger siegen

Doppelsieg der Schweizer Skicrosser im russischen Sunny Valley: Fanny Smith kam zu ihrem 23. Weltcup, Marc Bischofberger feierte seinen ersten Erfolg seit über zwei Jahren. Smith setzte sich im Final dank einem Schlussspurt haarscharf vor der Französin Marielle Berger Sabbatel durch. Mit einigen Zentimetern Vorsprung kam die 27-jährige Waadtländerin zu ihrem vierten Sieg und dem siebten Podestplatz in diesem Winter.

Die Weltcup-Gesamtführende Sandra Näslund stürzte im Halbfinal spektakulär, konnte aber zum kleinen Final antreten, den sie dann auch gewann. Die Schwedin hat vor dem Saisonfinale in Veysonnaz am 14. März noch 59 Punkte Vorsprung auf Smith. Damit reicht Näslund ein Finaleinzug im letzten Rennen des Winters, um ihre Führung zu behaupten. Während Smith die Leistungen der letzten Monate bestätigte, kam der Sieg von Bischofberger überraschend. Der Appenzeller erreicht in Sunny Valley zum ersten Mal in diesem Jahr den Final und gewann ihn dann auf prompt. Mit einer furiosen Aufholjagd verdrängte er den kanadischen Weltcup-Gesamtsieger Kevin Drury auf den 2. Platz. (cbe/sda)

Bild: AP

Wawrinka startet gegen Tiafoe

Stan Wawrinka (ATP 16) trifft in der 1. Runde des ATP-Turniers von Acapulco auf den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 84). Der Waadtländer, der seit dem Australian Open keinen Match mehr bestritten hat, gewann die bislang einzige Begegnung mit dem 22-Jährigen im letzten Herbst in Basel. (cbe/sda)

Bild: KEYSTONE

Spiellsperre für Langnaus Cadonau

Die SCL Tigers müssen am Dienstag in Lausanne auf Claudio Cadonau verzichten. Der Verteidiger erhielt für einen Kniestich gegen Nathan Marchon am Samstag gegen Fribourg-Gottéron (0:1) eine Spielsperre aufgebrummt.

Gegen Rapperswil-Jonas Andrew Rowe wurde derweil wegen eines Checks gegen den Kopf des Lausanners Fabian Heldner ein Verfahren eröffnet. (cbe/sda)

Bild: KEYSTONE

Männer-Slalom in Japan abgesagt

Der Weltcup-Slalom der Männer in Yuzawa Naeba kann am Sonntag nicht stattfinden. Grund dafür sind die schlechten Wetterbedingungen in Japan. Insbesondere der (zu) starke und böige Wind liess im Naeba Ski Resort auch zum letztmöglichen Starttermin um 04.30 Uhr Schweizer Zeit kein faires Rennen zu. Ursprünglich hätte das Rennen um 02.00 Uhr gestartet werden sollen.

Eine Nachholmöglichkeit für den in Yuzawa Naeba abgesagten Slalom gibt es einzig noch Mitte März in Kranjska Gora. In Slowenien stehen am Wochenende vor dem Weltcup-Finale in Cortina bereits je ein Riesenslalom und Slalom im Programm. In der Slalom-Wertung führt nach neun Rennen der Norweger Henrik Kristoffersen mit zwei Punkten Vorsprung vor Clément Noël (552:550). Hinter dem Franzosen, der den letzten Slalom in Chamonix für sich entschieden hat, nimmt der Walliser Daniel Yule mit 495 Punkten den 3. Platz ein. Vierter ist Ramon Zenhäusern (323). In Yuzawa Naeba war schon der Riesenslalom am Samstag, in welchem der Nidwaldner Marco Odermatt hinter dem Kroaten Filip Zubcic Zweiter geworden war, teilweise vom böigen Wind beeinträchtigt worden. (cbe/sda)

Bild: AP

Cup an Piranha Chur und Zug

Die Frauen von Piranha Chur sind zum dritten Mal Cupsiegerinnen geworden. Sie schlugen im Final Kloten-Dietlikon mit 7:3. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, als Chur in 191 Sekunden vier Tore erzielte.

Der Cupfinal bei den Männern wurde erst in der Verlängerung entschieden. Zug entschied ein spannendes Duell gegen Alligator Malans mit 6:5. Larsson erzielte in der 65. Minute den Siegtreffer für die Zentralschweizer. (ram)

Bild: KEYSTONE

Ben Khalifa bei GC-Sieg mit Hattrick

U17-Weltmeister Nassim Ben Khalifa hat wieder einmal eine Kostprobe seines Könnens abgegeben. Beim 3:0-Sieg von GC in Schaffhausen erzielte der Stürmer alle drei Tore der Hoppers. Zuvor hatte er auch noch einen Pfostenschuss zu verzeichnen. Neu-Hopper Zé Turbo, der letzte Woche noch Schaffhausen gehört hatte, bereitete zwei Tore vor.

GC schloss damit wieder zum zweitplatzierten Vaduz auf. Die Liechtensteiner kamen beim Aufsteiger Lausanne-Ouchy nur zu einem 1:1. Schlusslicht Chiasso legte gegen Wil furios los und liegt nach dem 2:0-Heimsieg noch sieben Punkte hinter dem von Murat Yakin trainierten Schaffhausen. (ram)

Fähndrich sprintet aufs Podest

Die Schweizerin Nadine Fähndrich lief beim Weltcup in Trondheim zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf das Podest. Beim Sprint in klassischer Technik belegte die 24-jährige Luzernerin hinter der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Schwedin Jonna Sundling Rang 3. Bei den Männern feierten die Norweger angeführt von Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo einen Fünffach-Sieg.

Erst einmal, vor fast genau einem Jahr im Aostatal als Zweite über 10 km, hatte Fähndrich einen Podestplatz erreicht. Dazu war sie an der Seite von Laurien van der Graaff im Teamsprint Zweite in Dresden und Dritte in Planica. Im Einzelsprint ist es aber ihr erster Podestplatz. (ram/sda)

Bild: EPA

Schweizer Frauenstaffel läuft auf den 6. Platz

Minimalziel erfüllt, Exploit verpasst: Die Schweizer Frauenstaffel lief an der Biathlon-WM in Antholz auf den 6. Platz. Zwar vermieden Elisa, Selina und Aita Gasparin sowie Lena Häcki eine Strafrunde, insgesamt elf Schiessfehler waren aber zu viel, um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. Im Weltcup hatten die Schweizerinnen die Plätze 2, 3, 5 und 3 belegt, entsprechend hatten sie mit einem Podestplatz geliebäugelt.

Wie im Weltcup setzten sich die Norwegerinnen durch, dahinter holten Deutschland und die Ukraine die weiteren Medaillen. Auf Bronze fehlte am Ende knapp eine halbe Minute. Bei den Männern gewann Topfavorit Frankreich vor Norwegen und Deutschland, das Schweizer Quartett kam nicht über Rang 15 hinaus. (viw/ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Doping-Razzia bei Loginow und seinem Trainer

Die italienische Polizei untersucht am Rand der Biathlon-WM in Antholz einen möglichen Dopingfall im russischen Team. Im Fokus stehen der Sprint-Weltmeister Alexander Loginow und sein Cheftrainer.

Ein Sprecher der Carabinieri bestätigte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur afp, dass im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bozen gegen zwei Personen wegen Zuwiderhandlung gegen Paragraph 586 bis des Strafgesetzbuches ermittelt werde. Diese untersagt den Gebrauch und die Verabreichung von Dopingmitteln. Gegenüber der russischen Agentur Interfax bestätigte der Präsident des russischen Biathlon-Verbandes, Wladimir Dratschew, dass es sich bei einer der Personen um Alexander Loginow handelt. Der Sieger des WM-Sprints und Dritte der Verfolgung war bereits von 2014 bis 2016 zwei Jahre wegen EPO-Missbrauchs gesperrt. (viw/sda/afp)

Bild: EPA

Julie Zogg siegt in der Olympia-Station

Die Schweizer Alpin-Snowboarderin Julie Zogg hat ihren fünften Sieg im Weltcup errungen. Im Parallel-Riesenslalom in Pyeongchang, dem Olympia-Ort von 2018, siegte die 27-jährige Ostschweizerin vor der Italienerin Nadya Ochner und Ladina Jenny, einer weiteren Schweizerin. Zuletzt hatte Juli Zogg vor vier Wochen in Piancavallo triumphiert. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

WM-Silber für Schweizer Curling-Junioren

Das Berner Curlingteam um Skip Yves Wagenseil kehrt mit der Silbermedaille von den Junioren-Weltmeisterschaften im sibirischen Krasnojarsk zurück. Die Schweizer verloren den Final gegen die favorisierten Kanadier 2:7, nachdem sie in den Halbfinals Round-Robin-Gewinner Schottland bezwungen hatten.

Im Schweizer Team spielte der Glarner Marco Hösli ab der fünften Partie des Turniers anstelle von Wagenseil als Nummer 3. Der bislang letzte von fünf Schweizer Weltmeistertiteln bei den Junioren geht auf 2014 zurück. (viw/sda)

Ex-Radprofi Lang gesteht Doping

Der ehemalige Schweizer Radprofi Pirmin Lang gehörte dem Doping-Netzwerk des deutschen Sportarztes Mark Schmidt an, der im Rahmen der «Operation Aderlass» im Umfeld der Nordischen Ski-WM 2019 aufgeflogen war. Mit NZZ-Recherchen konfrontiert, veröffentlichte der 35-Jährige ein Statement.

Lang gestand: «Ich habe in meiner Karriere als Radprofi betrogen. Ich war Teil des Aderlass-Netzwerks. Ich habe gelogen und bin für meine Taten verantwortlich.» Er hatte seine Karriere Ende 2017 beendet und ein Team für junge Schweizer Fahrer gegründet. Dessen Leitung werde er nun abgeben, erklärte er weiter. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Lewandowski erlöst Bayern gegen Paderborn

Bayern München wird auch nach der 23. Runde Tabellenführer sein. Der Rekordmeister gewann das Freitagspiel zuhause gegen den SC Paderborn mit 3:2. Der Aufsteiger verkaufte sich teuer, konnte einen Rückstand zwei Mal ausgleichen – um dann doch ohne Punkte nach Hause zu reisen. Robert Lewandowski mit seinem zweiten Treffer des Abends entschied die Partie in der 88. Minute zugunsten der Bayern. (ram)

Lausannes lockerer Sieg in Winterthur

Lausanne-Sport spult sein Pensum in der Challenge League weiterhin äusserst souverän ab. Zum Auftakt der 23. Runde siegte der Leader am Freitagabend in Winterthur 4:0.

Nach fünf Pflichtspielen im Jahr 2020 stehen die Waadtländer noch immer ohne Gegentor da. 16 Punkte beträgt Lausannes Vorsprung auf den ersten Verfolger Vaduz, mit Aldin Turkes (17 Tore) und Andi Zeqiri (12) stellen die Waadtländer die besten Torschützen der Liga und die insgesamt erzielten 57 Treffer sind ebenso Bestwert wie die lediglich 18 zugelassenen Gegentore. (ram/sda)

Dreispringerin knackt Uralt-Rekord

Die Venezolanerin Yulimar Rojas hat beim Meeting in Madrid einen Hallen-Weltrekord im Dreisprung aufgestellt. Mit 15,43 m sprang die 24-Jährige sieben Zentimeter weiter als die bisherige Rekordhalterin Tatjana Lebedewa 2004 in Budapest. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

Thürkauf vor NHL-Debüt

Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger Calvin Thürkauf steht vor seinem möglichen Debüt in der National Hockey League für die Columbus Blue Jackets. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen wurde der 22-jährige Stürmer aus dem AHL-Farmteam abberufen. Für die Cleveland Monsters hält der Zuger aktuell bei neun Toren und 16 Assists nach 47 Saisonspielen. (ram/sda)

Bild: Ap

Sergio Ramos will Spanien bei Olympia-Turnier repräsentieren

Real-Madrids Abwehrspieler Sergio Ramos will Spanien beim olympischen Fussballturnier in diesem Sommer in Tokio vertreten. Der bald 34-Jährige steht als einer der Spieler über 23 Jahre im vorläufigen Kader des spanischen Verbands. Offenbar nichts dagegen hat sein Klubtrainer Zinédine Zidane. «Natürlich sollte er dabei sein, wenn er will. Ich werde ihn unterstützen», sagte der Franzose.

Läuft alles nach seinem Plan, wird Ramos im Sommer zwei Turniere nacheinander absolvieren. Vor den Olympischen Spielen steht mit dem A-Nationalteam die Europameisterschaft auf dem Programm. Ramos ist bei Real Madrid wie auch im Nationalteam als Abwehrchef und Captain gesetzt. (ram/sda)

Bild: AP

Wingels fehlt Servette vier Wochen

Genève-Servette muss in den nächsten vier Wochen ohne den Amerikaner Tommy Wingels auskommen. Wingels zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung am Oberkörper zu. Mit 39 Skorerpunkten führt der amerikanische Flügelstürmer bei den Genfern, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, zusammen mit dem Kanadier Daniel Winnik die teaminterne Skorerliste an.

Mit dem Kanadier Eric Fehr fällt bei Servette derzeit bereits ein ausländischer Stürmer verletzungsbedingt aus. Dessen Landsmann Jordan Caron hat derweil die Arbeitsbewilligung erhalten und steht dem Team von Trainer Patrick Emond per sofort zur Verfügung. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Karhunen bleibt beim SCB

Der SC Bern hat den Vertrag mit Torhüter Tomi Karhunen um eine weitere Saison bis im Frühjahr 2021 verlängert. Der 30-jährige Finne war Ende November von den Lahti Pelicans zum Schweizer Meister gestossen und bestritt seither 22 Spiele für den SCB. (pre/sda)

Der #SCBern verlängert den Vertrag 📜🖋️ mit Tomi Karhunen 🇫🇮 um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2020/21. Mehr: https://t.co/de2qBILnOR pic.twitter.com/AXr1pP9fYR — SC Bern (@scbern_news) February 21, 2020

Meillard muss wegen Schnittwunde pausieren

Loïc Meillard muss auf einen Start an den Weltcuprennen im japanischen Yuzawa Naeba an diesem Wochenende verzichten. Der 23-jährige Neuenburger zog sich anfangs Woche beim Freeriden eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zu und musste operiert werden. Wie lange Meillard ausfallen wird, ist ungewiss.Im 200 km nördlich von Tokio gelegenen Ski-Ressort finden an diesem Wochenende ein Riesenslalom und ein Slalom statt. (pre/sda)

Gross bei Al-Ahli entlassen

Christian Gross ist nicht mehr Trainer bei Al-Ahli Dschidda. Der Klub aus Saudi-Arabien trennt sich vom 65-jährigen Zürcher, wie unter anderen der «Blick» berichtet. Gross hatte im letzten Herbst einen bis Ende Saison laufenden Vertrag unterschrieben, der nun vorzeitig aufgelöst wurde. In 18 Pflichtspielen unter dem Schweizer gewann Al-Ahli zwölf Partien, in der Meisterschaft liegt der Klub im 3. Rang.

Für Gross war es bereits die dritte Amtszeit beim Klub aus der Hafenstadt Dschidda. Der ehemalige Grasshoppers-, Basel- und YB-Trainer war mit Ausnahme eines kurzes Unterbruchs von Juli 2014 bis Juni 2017 bereits für Al-Ahli tätig. Danach trainierte er für eine Saison den ägyptischen Klub Zamalek. (pre/sda)

Bild: EPA

Rockets schlagen Warriors deutlich

Die Houston Rockets feierten im ersten Spiel nach der All-Star-Game-Pause einen klaren Sieg. Die Texaner setzten sich bei den Golden State Warriors 135:105 durch. Thabo Sefolosha gelangen in gut acht Minuten Spielzeit zwei Punkte und drei Balleroberungen.

Während die Rockets als Tabellenfünfter der Western Conference Kurs Richtung Playoffs nehmen, sind die Warriors weiterhin das schwächste Team der Liga. Ein Grund für die Misere des Champions von 2015, 2017 und 2018 sind neben dem Abgang von Kevin Durant auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Stephen Curry und Klay Thompson.

Die Atlanta Hawks siegten ohne den verletzten Clint Capela gegen die Miami Heat 129:125. Mann des Spiels war Trae Young, der 50 Punkte für das Heimteam erzielte. (pre/sda)

The Beard had himself a nice game!



🏀 29pts

🏀 10ast

✔️ Win pic.twitter.com/soHaUIIVSU — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 21, 2020

