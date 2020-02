Sport

Sport-News: Marcus Rashford fällt mit Rückenbruch lange aus



Rashford droht mehrere Monate auszufallen +++ Hawks im Kellerduell ohne Capela chancenlos

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hawks im Kellerduell ohne Capela chancenlos

Die Atlanta Hawks blieben in einem NBA-Kellerduell ohne ihren immer noch verletzt fehlenden Schweizer Center Clint Capela bei den Cleveland Cavaliers chancenlos. Die in der Eastern Conference im vorletzten Rang klassierten Hawks unterlagen dem gastgebenden Tabellenletzten mit 105:127. (pre/sda)

LIVE! Clint Capela & Brandon Goodwin - Hawks Hangout Presented By Verizon https://t.co/xZbStPuPms — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 19, 2020

Rashford droht Monate auszufallen

Dem englischen Internationalen Marcus Rashford droht wegen einer anhaltenden Rückenverletzung das Saisonende. ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer sagte vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Brügge, dass der Stürmer wohl mindestens «noch einige Monate» ausfallen werde. Damit könnte Rashford auch die EM-Endrunde im Sommer verpassen.

Rashford hatte sich im Januar in einem Cupspiel gegen Wolverhampton einen doppelten Stressbruch am Rücken zugezogen. Zunächst war der Klub von einer sechswöchigen Auszeit für den 22-jährigen Stürmer ausgegangen. Mit 15 Saisontoren ist der Rashford Manchesters erfolgreichster Torschütze. (pre/sda)

Bild: EPA

Auf dem Platz hält sich ManCity schadlos

Im ersten Meisterschaftsspiel nach der aufsehenerregenden Verbannung aus dem Europacup der nächsten zwei Saisons hat Manchester City gegen West Ham United einen 2:0-Heimsieg errungen.

In diesem Nachtragsspiel der 26. Runde erzielte der spanische Mittelfeldspieler Rodri nach einer halben Stunde Manchesters Führung, indem er einen Corner mit einem wuchtigen Kopfball gegen den entfernten Pfosten verlängerte. Mitte der zweiten Hälfte doppelte Kevin De Bruyne nach. Das Auswärtsspiel gegen West Ham zu Beginn der Saison hatten die Citizens 5:0 gewonnen.

Manchester City - West Ham United 2:0 (1:0)

Tore: 30. Rodri 1:0. 62. De Bruyne 2:0. -

Bemerkungen: West Ham United ohne Ajeti (nicht im Aufgebot). (zap/sda)

Szenenwechsel: Denis Malgin von Florida zu Toronto

Denis Malgin wechselt von den Florida Panthers zu den Toronto Maple Leafs. Der kanadische Klub hat den Zürcher Stürmer im Tausch gegen den 24-jährigen AHL-Stürmer Mason Marchment geholt.

Malgin kam bei Florida nach gutem Saisonstart zuletzt kaum mehr zum Einsatz. Seit dem Jahreswechsel hat er nur noch sieben Partien absolviert. In Toronto trifft er auf Auston Matthews, mit dem er bei den ZSC Lions schon zusammengespielt hat. (abu)

The @MapleLeafs have acquired forward Denis Malgin from Florida in exchange for Mason Marchment.



Details: https://t.co/6VqzlOLgdc#LeafsForever pic.twitter.com/b8g3llXAVB — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 19, 2020

Endlich ein Topresultat für Weger

Was für eine Erlösung für Benjamin Weger! Nachdem er fast die ganze Saison auf Formsuche gewesen war, glückte dem Walliser im Einzel-Wettkampf über 20 km an der WM in Antholz mit dem 5. Platz sein bestes Resultat an einem Grossanlass. Weger unterliefen liegend und stehend je ein Fehler. Damit verlor er knapp zweieinhalb Minuten auf den Franzosen Martin Fourcade, der seinen 12. WM-Titel holte.

In den ersten Rennen der WM hatte Weger nach einem Übertraining vor der Saison überhaupt nichts zustande gebracht, es passte weder läuferisch noch im Schiessstand. Nun passte es auch in der Loipe wieder erstaunlich gut.

Hinter Fourcade holte sein grosser Rivale Johannes Thingnes Bö mit knapp einer Minute Rückstand die Silbermedaille. Er leistete sich wie Weger zwei Schiessfehler, während Fourcade nur eine Strafminute aufgebrummt erhielt. Als Dritter holte Dominik Landertinger die erste Medaille für Österreich an dieser WM. Nicht in die Top 40 schafften es die übrigen beiden Schweizer Serafin Wiestner und Joscha Burkhalter. Mario Dolder und Jeremy Finello mussten krank passen. (zap/sda)

Three perfect shootings for @martinfkde so far with a final standing, which will be for sure the most decisive in the battle for the win in #antholz2020. Follow the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/33EaSBTIsc — IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020

Sock siegt nach 15 Monaten wieder

Endlich! Jack Sock, der ehemalige Weltranglisten-Achte, gewann nach mehr als einem Jahr wieder ein Spiel auf der ATP Tour. Der Amerikaner, der nach seiner sieglosen letzten Saison ohne Ranking ist, setzte sich am ATP-Turnier in Delray Beach in der 1. Runde gegen den moldawischen Titelverteidiger Radu Albot nach abgewehrtem Matchball 3:6, 6:3, 7:6 (7:2) durch.

Es war der erste Sieg seit November 2018 für den durch Verletzungen an Handgelenk und Daumen aus der Bahn geworfenen Sock. Sein nächster Gegner am Turnier in Florida ist Landsmann Steve Johnson, der sich in der Startrunde gegen Henri Laaksonen behauptet hat. (ram/sda)

Bild: AP

Alfa Romeo weiter in Weiss und Rot

Als letztes der zehn Formel-1-Teams präsentierte Alfa Romeo am Morgen vor den ersten Testfahrten in Montmeló sein Auto für die Saison 2020. Wie sein Vorgänger ist der «C39» in den Farben Weiss und Rot gehalten. Das «C» im Namen steht wiederum für Christiane, die Frau von Ex-Besitzer Peter Sauber.

Mit dem neuen Wagen wolle man an die Fortschritte der letzten beiden Jahre anknüpfen und sich an der Spitze des Mittelfelds positionieren, teilte der in Hinwil domizilierte Rennstall mit. Das Auto sei eine natürliche Weiterentwicklung seines Vorgängermodells, das allerdings wenig Gemeinsamkeiten aufweise, so der Technische Direktor Jan Monchaux. Bereits am letzten Freitag hatte Kimi Räikkönen mit einer kleinen Ausfahrt auf dem Testgelände von Ferrari in Fiorano überrascht. Der Finne fuhr zu diesem Zeitpunkt aber noch mit einer Testlackierung. (ram/sda)

Wawrinka kehrt in Acapulco zurück auf die Tour

Stan Wawrinka kehrt in der kommenden Woche auf die Tour zurück. Der Waadtländer ist beim Turnier von Acapulco am Start, nachdem er auf die Teilnahmen an den Turnieren in Montpellier und Rotterdam wegen Adduktoren-Beschwerden hatte verzichten müssen. Die Verletzung hatte er sich beim Australian Open zugezogen, wo er im Viertelfinal an Alexander Zverev gescheitert war.

Nun sei er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, versicherte Wawrinka: «Ich habe eine exzellente Trainingswoche in Monte-Carlo hinter mir.» Als Ziel gab er für den restlichen Saisonverlauf aus, wieder Titel zu gewinnen. Der letzte datiert vom Frühjahr 2017 in Genf, kurz bevor er beim French Open bis in den Final vorstiess. Danach warf ihn eine Knieverletzung zurück. (abu/sda)

Bild: AP

YB muss wochenlang auf Aebischer und Sulejmani verzichten

Schlechte News für die Young Boys: Zwei Spieler, die letzten Sonntag in Lugano noch beide spielten, fallen wochenlang aus. Der 23-jährige Michel Aebischer (Zehenbruch) fällt rund sechs Wochen lang aus, der 31-jährige Serbe Miralem Sulejmani (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) muss drei Wochen lang pausieren.

Dafür darf YB den kongolesischen Angreifer Meschack Elia (22), der in der Offensive den Weggang von Roger Assalé kompensieren soll, ab sofort einsetzen. Der 22-jährige Stürmer wurde vor zwei Wochen verpflichtet, allerdings trafen die Freigaben von der FIFA und dem SFV erst jetzt ein, weil Elias vorheriger Klub TP Mazembe die Freigabe verweigert hatte. Elia erhielt bei den Young Boys einen Vertrag bis 2023. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Nadine Fähndrich überzeugt mit Platz 5

Nadine Fähndrich überzeugte im Rahmen der Ski Tour 2020 beim Sprint im schwedischen Are. Die Luzernerin wurde Fünfte. Fähndrich egalisierte ihr zweitbestes Resultat in dieser Disziplin. Vor gut einem Jahr in Dresden war sie Vierte geworden, Platz 5 hatte die Zentralschweizerin auch schon vor drei Jahren im kanadischen Québec erreicht.

Therese Johaug nutzte die Chance, erstmals in ihrer Karriere einen Weltcupsieg in der Disziplin Sprint zu feiern. Das Leichtgewicht aus Norwegen war bereits in der Qualifikation die klar Schnellste gewesen. Bei den Männern gewann Johannes Höflot Klaebo. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Babic mit Kreuzbandriss

Nach dem 0:1 in Luzern am Wochenende muss der FC St. Gallen im Meisterrennen der Super League einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Für Boris Babic ist die Saison wegen einem Kreuzbandriss vorzeitig gelaufen. Wie der Klub mitteilte, verletzte sich der Stürmer während der Partie in Luzern am rechten Knie. Der Klub rechnet mit einer Pause von rund sechs Monaten für Babic. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bencic in Dubai bereits ausgeschieden

Belinda Bencic muss ihre Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am WTA-Premier-Turnier in Dubai früh begraben. Die als Nummer 4 gesetzte Vorjahressiegerin scheiterte in der Startrunde in drei Sätzen an Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 31).

Beim 6:1, 1:6, 2:6 in knapp anderthalb Stunden verzeichnete Bencic mit 19 gewonnenen Punkten am Stück einen ausgezeichneten Start. Weil sich Pawljutschenkowa in der Folge klar steigerte und Bencic das Niveau nicht halten konnte, resultierte schliesslich im sechsten Duell mit der 28-jährigen Russin die zweite Niederlage. Durch das frühe Aus in den Vereinigten Arabischen Emiraten büsst Bencic in der Weltrangliste auf einen Schlag mehr als 800 Punkte ein. Sie wird im nächsten Ranking vom 4. in den 9. Rang abrutschen. (pre/sda)

.@NastiaPav comes back from a set down to defeat defending champion Bencic, 1-6, 6-1, 6-1!#DDFTennis pic.twitter.com/ooWfYMJ4jp — WTA (@WTA) February 18, 2020

Tottenham wochenlang ohne Stürmer Son

Der Champions-League-Achtelfinalist Tottenham Hotspur muss in den nächsten Monaten nicht nur ohne Harry Kane, sondern neu auch ohne seinen zweiten Topstürmer Son Heung-Min auskommen. Der Südkoreaner erlitt am letzten Wochenende beim 3:2-Sieg bei Aston Villa einen Armbruch. Er wird mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der Champions League treffen die Spurs auf Leipzig. (pre/sda)

TEAM NEWS:



🔹 @JuanMFoyth (groin) – late stages of conditioning.



🔹 @HKane (hamstring) & @MoussaSissoko (knee) – continuing rehabilitation.



🔹 Heung-Min Son (arm) – undergoing surgery to his right arm this week after sustaining injury against Aston Villa.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/F5m0mOQm5d — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

Baseball-Pitcher für ganze Saison gesperrt

Im amerikanischen Major League Baseball wird bei einem Dopingvergehen durchgegriffen. Die Liga sperrte Francis Martes, den 24-jährigen Pitcher der Houston Astros, für die komplette nächste Saison, die 162 Spiele und allfällige Playoff-Partien umfasst. Martes wurde positiv auf das leistungssteigernde Steroid Boldenon getestet. Schon im März 2019 war er in einer Dopingkontrolle hängengeblieben. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

